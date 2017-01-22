DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAKAN TÜFENKCİ, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ



GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı harekatında geçen 5 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Hüsnü Bilgiç'in ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.Bakan Tüfenkci, beraberinde Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile birlikte Arapgir İlçesinde bulunan şehit Astsubay Hüsnü Bilgiç'in ailesini ziyaret etti.Bakan Tüfenkci, şehidin babası Fethi Bilgiç ile annesi Hülya Bilgiç'e başsağlığı dileklerini iletti. Şehitlik mertebesinin önemine değinen Tüfenkci, Türk ordusunun Suriye topraklarında Türkiye'nin güvenliği için var olduğunu söyledi. Tüfenkci, "Yoksa bizim oradaki topraklarda gözümüz yok. Sadece ve sadece Türkiye'nin güvenliğini sağlama adına oradayız" diyerek bölgenin terör yuvası haline dönüştüğünü söyledi. O bölgedeki terörist unsurların Türkiye'de eylemler yaparak Türk milletinin canına ve malına kast ettiğini kaydeden Tüfenkci, "Dolayısıyla bizim oradaki mücadelemiz bunun için" diye konuştu. Baba Fethi Bilgiç ise "Vatan sağ olsun. Allah orada görev yapan güvenlik güçlerimize kuvvet, metanet ve cesaret versin. Biz onlar sayesinde burada rahatız" diye konuştu. Bilgiç, şehit oğlunun görev arkadaşları ve komutanlarının kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek "Hepsi aynı şevkteler ve azimdeler" dedi. Anne Hülya Bilgiç de şehit oğlu ile son yaşadıkları görüşmelerini anlatarak "Kendisine izne gel diyordum ama o gelmem diyordu" dedi.

Ziyaret sırasında şehidin 3 yaşındaki yeğenine de oyuncak hediye eden Bakan Tüfenkci, küçük çocuğu kucağına alarak sohbet etti.

Mikail PELİT/MALATYA, ()

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2)CHP'Lİ İNCE: KAYBETTİĞİMİZDE 140 YILLIK DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZÜ KAYBEDECEĞİZ

CHP Milletvekili Muharrem İnce, Anayasa değişikliği ile ilgili 'hayır' kampanyasını başlattıklarını söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte yaşayacağımız referandumun telafisi yok. Kaybettiğimizde 140 yıllık demokrasi kültürümüzü kaybedeceğiz" dedi.Yalova'da, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde CHP İl örgütü tarafından düzenlenen programa katılan Muharrem İnce, "Türkiye'nin her yerini gezeceğiz ve bunu halkımıza anlatacağız. Hopa'dan girip İğneada'dan çıkacağız. 24 saat esasına göre bu çalışmayı yapacağız" dedi. İnce, anayasa değişikliği sonrası yapılacak olan sistem değişikliğinin telafisinin olmadığını savunarak, şöyle devam etti: "Bir kampanyada bir bölgede iyi çalışmazsınız, aday tutmaz, karşı partinin rüzgârı vardır ve seçimi kaybedebilirsiniz. Bunlar siyasetin doğasında var. Sonra çok çalışırsınız ve telafi edersiniz. Ama önümüzdeki süreçte yaşayacağımız referandumun telafisi yok. Bunu kaybettiğimizde 140 yıllık demokrasi kültürümüzü kaybedeceğiz, tarihi tersine akıtacağız, 70 yıllık çok partili dönemi sona erdireceğiz, meclisi işlevsiz hale getireceğiz. Her şeyin başı olacak bir kişi; yasamanın, Yargının, devletin, milletin, ordunun, partinin başı. Bunun adı başkanlık sistemi değil, cumhurbaşkanlığı sistemi de değil parlamenter sistem de değil. Bunun adı olsa olsa her şeyin başı olduğu için tek baş sistemi olurdu. Biz bu referandumda buna hayır demeliyiz. Bu AKP ile CHP arasında bir yarış değil. Bu çocuklarımızın geleceği."

"Bir ülkeyi tek adamın yönetmesi egemen güçlerin işine gelir" diyen İnce, "550 kişiyle uğraşmaz, tek kişiyi ele geçirdiler mi koca Türkiye'yi ele geçirirler. Bizim derdimiz Tayyip Erdoğan değil. Bugün o, yarın başkası olur. Kim olursa olsun bu yetkiyi veremeyiz ve vermeyeceğiz. Bu 22 Haziran 1919'da başlayan bir mücadelenin sona ermesi demektir" diye konuştu. İnce, şöyle konuştu:"Devlet başkanı oldu diyelim birisi. Yardımcı atayacak. Kaç tane atayacak belli değil. Kimi atayacak belli değil. Hangi özelliklere sahip belli değil. Seçimle mi gelecek? Hayır. Seni başkan yardımcısı yaptı diyelim. Bu memur atamayla gelen birisi olacak. Peki, bu memur, milletten onay alan birisi değil. Hastalandı cumhurbaşkanı diyelim, hastalandı ya da yurt dışına gitti. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilisi, sorumlusu başkan yardımcısı olacak. Niye meclis başkanı değil? Mecliste bütün temsilciler var. AKP'li, CHP'li, MHP'li, HDP'li var. Neden başkan yardımcısında yetki? Yani damadını başkan yardımcısı yapacak. Yurt dışına gittiğinde damadına başkanlığı mı bırakacak? Ölürse damadına mı bırakacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu geçmemeli. Sen Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorsan seçimde git ver oyunu. Bu geçerse bu ülkenin sonu olur."

İlyas Salman ile Şener Şen'in başrolünde oynadığı 'Banker Bilo' filmini hatırlatan İnce, "İlyas Salman saf bir Anadolu delikanlısıydı. Şener Şen de Banker Bilo'ydu. Sürekli İlyas Salman'ı kandırıyordu. Sonra bir gün 'Bu çok saf' diye vekalet verdi. Vekalet verince herşeyi üstüne geçirdi İlyas Salman'ın. Bunu Apo kandırdı, Fethullah kandırdı, Obama kandırdı, Esad kandırdı. 'Rabbim beni affetsin' dedi. Kesin bunu yardımcısı kandıracaktır, bu olursa. Banker Bilo gibi oluruz bakın. Bizim bu konuda çok ciddi bir çalışma ile bunları insanlarımıza anlatmamız lazım" dedi.

Görüntü Dökümü



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-İnce'nin konuşmaları



-Salondan genel görüntü

(süre: 5.42 dk) (boyut: 182 mb)





Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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3)TERÖR OLAYLARININ OLDUĞU BÖLGEDE HUZUR OPERASYONU

ADANA'da bölücü terör örgüt PKK yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı Onur Mahallesi'nde 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.



Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Ova Mahallesi 2 sokağa gelen ekipler, TOMA, zırhlı araç ve Özel Harekat polisleriyle çevre güvenliğini aldı. Daha sonra zırhlı araçlar eşliğinde yaklaşık 500 polis sokağa girerek iş yerlerini ve vatandaşların üzerlerini aradı. Uygulamada 55 otomobil ile 440 kişinin sorgusu yapılırken 45 iş yerinde arama yapıldı. 21 motosiklet ile 1 araca el konulan uygulamada ayrıca 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Görüntü Dökümü



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- Özel Harekat polislerinden görüntüler



- Zırhlı araçtan görüntü



- Kahvehanede kimlik kontrolü yapılması



- Vatandaşların üzerinin aranması



- Polislerin otomobillerde arama yapması



- Polis ekiplerinden genel görüntü

SÜRE:01'31" BOYUT:170 MB

Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: Halil Can ÖNDEMİR ADANA,()



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