DHA YURT BÜLTENİ - 12

KÜVEZDEKİ BEBEĞİNİ EMZİRMEYE GİDEN ANNE KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ-Keban karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araç içerisinde bulunan Nurgül Celayir olay yerinde yaşamını yitirirken, kocası İskender ve kayınvalidesi Feride Celayir yaralandı. Kazada yaralanan sürücü İskender Calayir'in, eşi Nurgül'ü hastanede küvezindeki bebeklerini emzirmeye götürdüğü öğrenildi.

Keban İlçesi'nden Elazığ'a gelmekte olan İskender Celayir yönetimindeki 34 AJ 3766 plakalı özel otomobil, karayolunun 20'nci kilometsinde, sürücüsünün direksiyon hekimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobil sürücüsü İskender Celayir ile annesi Feride Celayir ağır yaralanırken, eşi Nurgül Celayir (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan sonra haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından burada yaralılara yapılan ilk madühalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Nurgül Celayir’in cesedi Fırat Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza yerine gelen sürücü İskender Celayir'in babası, Mustafa Celayir, gelininin öldüğünü görünce yol kenarına yığılıp kaldı.

Keban Nüfus Mdürlüğü'nde memur olarak çalışan ve doğum izninde bulunan Nurgül Celayir'in yeni doğum yaptığı ve Fırat Üniversitesi Hastaneleri'ndeki küvezde bulunan bebeğini emzirmek için eşi ve kayınvalidesiyle birlikte Keban’dan Elazığ’a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Yaralılara müdahale

-Yaralıların ambulansa alınması

-Sürücünün babasının görüntüsü (ek görüntü watsap)

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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ASKERİ CASUSUK DAVASINDA 500 BİN TL'LİK TAZMİNAT

İSTANBUL askeri casusluk davasında 11 ay tutuklu kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye edilen sivil memur 44 yaşındaki Hatice Senay Günaydın'a 500 bin TL tazminatın faiziyle ödenmesine karar verildi. Günaydın'ın avukatı Erdal Avcı, karara itiraz etmeyeceklerini belirterek, Hazine'nin de itiraz etmemesini talep etti.

İstanbul merkezli yapılan ve askeri casusluk olarak bilinen 'Gizli bilgi ve belge bulundurma' davası kapsamında 25 Ekim 2010'da örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve davanın 1 numaralı sanığı Albay İbrahim Sezer'in evinde bulunduğu iddia edilen bir dijitalde adı geçen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli sivil memur Hatice Senay Günaydın, 2010 yılında gözaltına alındı. 'Gizli belge bulundurmak' ve 'haberleşme gizliliğini ihlal' ettiği iddialarıyla yargılandıktan sonra 4 yıl 5 ay hapis cezası verilen ve cezası Yargıtay tarafından onanan Hatice Senay Günaydın, 12 Şubat 2014 tarihinde tutuklanarak, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Cezaevine girmeden 2 ay önce eşini kalp krizinden kaybeden Hatice Senay Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali var' kararı sonrası 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra 13 Ocak 2015'te serbest kaldı. Günaydın, tahliyesi sonrasında avukatı Erdal Avcı aracılığıyla Hazine'ye 1 milyon TL tazminat talebiyle dava açtı.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ocak'ta davanın karar duruşması yapıldı. Hatice Senay Günaydın'ın katılmadığı duruşmada, avukatı Erdal Avcı ve Hazine avukatı Yurdagül Gürbüz hazır bulundu. Duruşmada, ilk olarak talimatla ifadesi alınan tanıkların beyanları okundu. Ardından Günaydın'ın iş arkadaşı H.B.B. tanık olarak dinlendi. H.B.B. ifadesinde şunları söyledi:

"2009 yılından beri davacı ile aynı işyerinde çalışıyorum. Kendisi tutuklanmadan önce Ankara'dan tayinle gelmişti. Çalışmaya başladıktan sonra tek başına bir odaya yerleştirildi. Soru bankası odasıydı. Adeta kendisine vebalı gibi davranılıyordu. Ziyaretine gelenler amiri tarafından uzaklaştırılıyordu. Kendisinin de başkaları ile görüşmesine engel olunuyordu. Gözaltına alındığında ailesine haber verilmedi. Çocuğu kreşteydi. Çocuğu kreşten ben aldım. Daha sonra İzmir'den gelen ailesine teslim ettim. Tutuklanıp bir süre sonra serbest kaldı. İş yerine döndüğünde amirlerimiz tarafından devamlı uyarıldık. Kendisiyle görüşmememiz veya daha az görüşmemiz istendi. Hatta 'Bilgisayara dokunmasın, yaklaşmasın, evrak görmesin' gibi uyarılar yapıldı. Bütün evrak yetkileri alındı. Tecrit edildi. Kendisine amirler tarafından 'mobbing' uygulandı. Bu nedenle içine kapanıp insanlardan kaçmaya başladı. Kendisiyle yakın arkadaş olduğum için çok sıkıntı çektiğini gördüm. Sıkıntıdan kendisini temizliğe verdi. Erkek çocuğu ise tutuklama sonrasında saldırgan hale geldi. Sürekli ağlıyordu, okul başarısı düştü. Yemiyor, içmiyordu. Hatta bağırsaklarının kuruduğu ve tedavi gerektiği tespit edildi. Stresten saçkıran olup, vücudunda yaralar çıktı. Yalnızlık korkusu çekti."

OĞLUNUN SAĞLIĞI BOZULDU

Diğer tanık N.M. ise "Hatice Senay Günaydın'ın tutuklanmasından sonra oğlunun psikolojisi ciddi zarar gördü. Uzun süreli terapi ve eğitime, anneye ihtiyacı olduğu tespit edildi. Yaşanan süreç çocuğu çok olumsuz etkiledi" dedi.

MATA HARİ BENZETMESİ

Günaydın'ın avukatı Erdal Avcı da savunmasında, "Müvekkilim kamuoyuna 'Türkiye'nin Mata Hari'si', 'fuhuş yapan kişi' olarak lanse edildi. Çok büyük baskı altında kalmış, sokağa çıkamaz hale gelmiştir. Kendisi ODTÜ mezunu bilgisayar uzmanıdır. Ancak geleceği tamamen silinmiştir. Bu nedenle sivil memur gibi değil, asker kişiler gibi değerlendirilmesini, tazminatın kısılmamasını talep ediyoruz" diye konuştu. Maliye Hazinesi avukatı Yurdagül Gürbüz ise talep edilen tazminat tutarı için 'fahiş' değerlendirmesi yaparak davanın reddine karar verilmesini istedi.

SİVİLE VERİLEN EN YÜKSEK TUTAR

Mahkeme heyeti, Günaydın'a 500 bin TL manevi, 7 bin 100 TL de maddi tazminatın faiziyle verilmesine karar verdi. Bu tutar, benzer davalarda yargılanan sivillerin kazandığı en yüksek tazminat tutarı olarak kayda girdi. 'Balyoz' davasında 1 yıl 18 gün tutuklu kalan sivil memur Güllü Salkaya için mahkeme 26 bin TL'lik tazminat ödenmesine karar vermişti. Günaydın'a verilecek tazminatın faizi ise gözaltına alındığı 2010 yılı dikkate alınarak hesaplanacak.

İTİRAZ SÜRECİ

Avukat Erdal Avcı, karar sonrası yaptığı açıklamada, tazminat miktarına itiraz etmeyeceklerini söyledi. İtiraz süresinin bugün dolacağını kaydeden Avcı, "Müvekkilimin eğitimi düşünüldüğünde hakkındaki iddialar geleceğini ipotek altına almıştır. Yaptığı iş tamamen güvene dayanıyor. Bundan dolayı hiçbir resmi kurumda ya da çalıştığı kurumda üst makamlarda görevlendirilmeyecektir. Bundan dolayı çok ciddi kayıpları oldu ve olacaktır. Biz buradan gelecek tazminatın miktarına Hazine'nin itiraz etmemesini bekliyoruz. Ancak konuyla ilgili süreci takip edeceğiz" dedi.

MATA HARİ KİMDİR?

Mata Hari, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında, dansçı kimliği altında Almanya hesabına çalışan casus olarak çalışmakla suçlandı. Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı çok gizli askeri bilgileri kızına yazılmış masum mektuplar halinde özel diplomatik kurye ile Paris'ten Almanlara ulaştırıyordu. Alman askeri ve denizcilik istihbarat başkanlarıyla toplantılara katıldığı Madrid'den Paris'e döndükten sonra, 13 Şubat 1917'de tutuklandı. Mata Hari yargılandığı davada idama mahkûm edildi ve 15 Ekim 1917'de kurşuna dizildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

- Senay Sarıgöz oğlu Dağhan ile sarılıp öperken

- Sarıgöz oğlu ile konuşurken

- Basın mensuplarına açıklama yaparken

- Sarıgöz ve yakınları

- Sarıgöz ve yakınlarının cezaevinden ayrılmaları

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)



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BOLU'DA HDP İL BAŞKANI'NA TAHLİYE



BOLU'da, geçen 5 Nisan'da polisin ev baskınında ölü ele geçirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 sanığın yargılandığı davada, tek tutuklu olan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın tahliye edildi.

Polis Özel Harekat ekiplerinin Paşaköy Mahallesi'ndeki apartman dairesine yaptığı baskında, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı teröristler Serdar Kayaardı ve Ömer Bayram, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Evde 2 tabanca, 2 kalaşnikof tüfek, 4 el yapımı patlayıcı, 4.5 kilo C4 plastik patlayıcı, 2 intihar yeleği, değişik sayıda mühimmat ve mermi ele geçirildi.

Olayın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören 8 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir süre sonra HDP İl Başkanı Özgür Günaydın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

8 öğrenci ve HDP İl Başkanı Özgür Günaydın hakkında, 'teröristlere yardım ve yataklık yapmak', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı açılan davalar, daha sonra birleştirildi. Geçen celsede tutuklu 4 sanık da tahliye edildi. 9 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanık Özgür Günaydın hakim karşısına çıktı. Duruşmaya diğer sanıklar katılmadı.

İfade veren Özgür Günaydın, adalete güvendiğini ifade ederek mahkemenin kararına saygı duyacağını söyledi. Mahkeme heyeti, Özgür Günaydın'ın tutuklu kaldığı süre, suçun vasıf değiştirme ihtimalini gözönünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi. Özgür Günaydın'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirerek duruşma ertelendi.

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU, ()-

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FETÖ'NÜN KAYMAKAM ADAYLARI İMAMI YAKALANDI



TOKAT'ta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 99'uncu dönem Türkiye kaymakam adaylarının imamı olduğu ileri sürülen 'Faruk' kod adlı M.G. gözaltına alındı.

Kentte Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda örgütün 99'uncu dönem Türkiye kaymakam adaylarının imamının 'Faruk' kod adlı M.G. olduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan M.G., Ankara'da yakalandı. Tokat'a getirilen M.G.'nin ifadesi üzerine 16 kaymakam ile 17 üst düzey bürokrat hakkında inceleme başlatıldı. Bürokratlar arasında bir vali yardımcısının da bulunduğu öğrenildi. M.G.'nin FETÖ'ye ait özel bir kurumda öğretmen olarak görev yaptığı tespit edildi.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()-

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CEZAEVİ FİRARİSİ HIRSIZLIK ZANLISI TUTUKLANDI

EDİRNE’de, geçen yıl Ekim ayında cezaevinden firar eden ve 4 işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 25 yaşındaki G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Ekim ayında cezaevinden firar eden ve 4 ayrı işyerinden hırsızlık yapan G.T.’nin Nişancı Paşa Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis G.T. ile sobada çalıntı malzemeleri yakmaya çalışan ev sahibi 46 yaşındaki D.E.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise işyerlerine hırsızlık amaçlı girmekte kullanılan malzemeler ile 4 ayrı işyerinden çalınan yaklaşık 15 bin lira değerinde mutfak ve nalbur malzemesi, ısıtıcı, giyim eşyası ile projeksiyon cihazı ele geçirdi. El konulan çalıntı malzemeler daha sonra sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden D.E. emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen cezaevi firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan G.T. ise tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ele geçirilen malzemeler

-Zanlının polis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-

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BURSA'DA 162 KİLO EROİN İLE YAKALANMIŞLARDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

BURSA'da, TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 162 kilogram eroin ile yakalanan M.K. ile E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan yola çıkan bir TIR'ın yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında konuşlanan ekipler, 35 AK 7602 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramalarda, narkotik köpeği Alfa'nın dikkati ile, dorsesindeki raylı sisteme gizlenmiş 320 paket halinde 162 kilogram eroin ele geçirildi.

EROİNİ İSTANBUL'A GÖTÜRECEKLERMIŞ

Araçta bulunan M.K. ile E.E, gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinde, Eroini Van'dan yüklediklerini ve İstanbul'a götüreceklerini söyledi. 2 zanlı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, gazecilerin sorularını cevapsız bırakırken, yüzlerini saklamaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-2 şüphelinin emniyetten sevk edilmesi

-Emniyetten detaylar

-Eroinin Tır'dan bulunması

-Tırda arama yapılması

-Eroinlerden görüntü

-Emniyet Müdür Selami Yıldız'ın konuşması

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-