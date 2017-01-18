DHA YURT BÜLTENİ - 12

ÖLDÜRÜLEN OĞLU İÇİN HASTANEYE GİDERKEN, MOTOSİKLETLİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ SERBEST

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Bedirhan Yalçın, kavgada bıçaklanan oğlu 22 yaşındaki Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz otomobille hastaneye giderken, motosikletli Fırat Kaleli'ye çarparak ölümüne neden oldu. Oğlu cinayete giden ve kazada bir kişinin ölümüne neden olan Yalçın, serbest bırakıldı.

Çorlu İlçesi Nusretiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta dün akşam saatlerinde Ahmet Laçin ve arkadaşı Sinan Şahin ile Nazım Kurtses arasında 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştüğü sırada Kurtses, belinden çıkardığı bıçakla Ahmet Laçin'i ile Sinan Şahin'i bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Ahmet Laçin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Oğlu Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini alan baba 45 yaşındaki Bedirhan Laçin, otomobille Çorlu Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Laçin yönetimindeki otomobil, Nusretiye Mahallesi'nde Fırat Kaleli yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Kaleli de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Bedirhan Laçin, soruşturmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Nazım Kurtses'in kimliği güvenlik kameralarından tespit edilerek, saklandığı evde gece yarısı ağabeyi Metin Kurtses ile birlikte yakalandı. Kurtses, kardeşler polisteki soruşturmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cinayete kurban giden Ahmet Laçin ile babasının çarparak ölümüne neden olduğu Fırat Kaleli, ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye tabelası

-Zanlıların hastaneye getirilmeleri

-Zanlılardan detaylar

-Hastane acil tabelası

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () -

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ÇALINAN MOTOSİKLETİNE 3 YIL SONRA KAVUŞTU

KAHRAMANMARAŞ'ta, emekli memur Halil Alakoç'un 3 yıl önce evinin önünden çalınan motosikleti, polisin hırsızlık çetesine yaptığı operasyonda ele geçirildi. 3 yıl sonra motosikletine kavuşan Alakoç, "Çok sevindim, yeni satın almış gibi oldum" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sırasında 5 kişilik hırsızlık çetesini saptadı. 30 yaşındaki A.Y.'nin liderliğini yaptığı çeteyi takibe alan ekipler, A.Y.'nin motosikletleri 2 kişiye 100 lira karşılığında çaldırdığını, diğer 2 kişiye de motosikletleri merkez Onikişubat ilçesi kırsalındaki Dönüklü, Fatmalı ve Kurtlar Mahallesi'nde yaşayanlara 600 ile 900 liraya sattırdığını belirledi. Ekipler, çalışmanın sonunda yaptığı operasyonla; çete lideri A.Y. ile A.B., S.N., H.K. ve A.K.'yi çalıntı 5 motosikletle gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği açıklanırken, çalıntı motosikletler de sahiplerine teslim edildi.

'HEYECANLA KARAKOLA GELDİM'

Motosiklet sahiplerinden biri olan Halil Alakoç, motosikletinin 3 yıl önce apartman girişinden çalındığını söyledi. Motosikletine 3 yıl aradan sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Alakoç, "Polisler gece saat 22.00'de bana haber verdiler. Büyük bir sevinç ve heyecanla karakola geldim, motosikletimin bulunduğunu, suçluların da ellerinde olduğunu söylediler. 3 yıl sonra po0lisler beni aradığında ilk önce inanamadım. Motosikletim bulunduğu için çok sevindim, yeni satın almış gibi oldum" dedi. Diğer motosiklet sahipleri de polis ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Motosikletler ve sahipleri

- Halil Alakoç'un konuşmaı

- Başka motosiklet sahibinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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'POLİS GİREMEZ' DENİLEN BÖLGEDE HUZUR OPERASYONU

ADANA'da bölücü terör örgüt PKK yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı ve polisin giremeyeceği iddia edilen Karasu Mevkii'nde ekipler huzur operasyonu yaptı.

Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi Karasu Mevkii'ne gelen ekipler, zırhlı araçlarla çevre güvenliğini sağladı. Bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterilerinde merkezi haline gelen Karasu'da ekipler, yoldan geçen araçları tek tek durdurup, kontrol etti. Şüpheli şahısların kimlik sorgulamasına yapan ekipler, kahvehane ve işyerlerinde de arama yaptı.

Devriye gezen zırhlı araçlar uygulamaya katılan ekiplerin güvenliğini sağlarken, caddeye açılan sokakların girişlerini tutan Özel Harekat timleri de tetikte bekledi. Yaklaşık 1 saat süren ve 450 polisin katıldığı uygulamada, bölücü terör örgütü mensuplarının duvarlara yazdığı sloganlar sprey boyalarla ile silindi, 53 otomobil, 15 motosiklet ile 150 şahsın GBT sorgusunu yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Özel harekat polislerinin sokak içlerinde güvenlik önlemi alması

- Araçların aranması

- Polislerin kimlik kontrölü yapması

- Polislerin duvardaki yazıları boyaması

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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DEAŞ ROKETİ KURBANLARININ YAKINLARI 'ŞEHİTLİK UNVANI' İSTİYOR

KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ'ın roketli saldırılarında ölenlerin yakınları, kaybettiklerine şehitlik unvanı verilmesini istedi.

Geçen yıl 18 Ocak’ta başlayıp, 2 Ekim’e kadar kente DEAŞ terör örgütü tarafından kente atılan 95 roket 11'i Suriyeli 25 kişinin ölümüne, 30'u çocuk 109 kişinin yaralanmasına neden oldu. İlk saldırının yıldönümünde roketlere hedef olarak yaşamını yitirenlerin yakınları Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Dövizler açarak roketli saldırıları protesto eden kalabalığa, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ile bazı STK temsilcileri de destek verdi.

Roketli saldırılarda yaşamını yitirenleri anan ve yakınlarının acılarını paylaşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, saldırıların Fırat Kalkanı Harekatı ile engellendiğini söyledi. Kara, roketli saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin şehit sayılması için yakınlarının taleplerini de yetkili makamlara ileteceğini ifade etti.

Saldırılarda yaşamını kaybedenlerin yakınları adına konuşan Kadir Kaçan, onların şehit olduğunu belirterek, "Bizler Türkmen şehri Kilis’te, binlerce can versek bile bir avuç toprağımızdan vazgeçmeyiz. İlk saldırının yapıldığı 18 Ocak 2016 tarihinde bugüne bir yıl geçmesine rağmen acımız ilk gün gibi sıcaklığını korumaktadır. Roketli saldırıda kaybettiğimiz yakınlarımıza devletimiz tarafından şehitlik unvanı verilmesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meydanda toplananlar

- Belediye Başkanının konuşması

- Yakının kaybeden Kadir Kaçan’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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YARGITAY BAŞKANI CİRİT’İN ACI GÜNÜ

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in vefat eden kayınpederi 95 yaşındaki İbrahim Toprak, Rize’de toprağa verildi.

İbrahim Toprak için ikindi namazı sonrasında Orta Cami'de kılınan cenaze namazına Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile aile yakınları, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emekli Müftü Haydar Sadıkoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası İbrahim Toprak’ın cenazesi, merkeze bağlı Yeni Güzelköy Köyü’nde defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazı detayları

-Yargıtay başkanının taziyeleri kabul etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-

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HAYAT KURTARAN SAĞLIKÇILAR KAN BAĞIŞLADI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay Kan Merkezi'ne 60 ünite kan bağışında bulundu.

Marmaris'te görev için bulunan UMKE Muğla ekibinden 60 kişi, Birgül Gökmen Kızılay Kan Bağış Merkezi'ni ziyaret etti. UMKE ekipleri, Muğla'ya geri dönmeden önce 60 ünite kan bağışında bulundu. Çoğunluğu kadınlardan oluşan görevlilere, kan bağış merkezi yetkilileri teşekkür etti. UMKE görevlileri, ihtiyaç olduğu takdirde kan bağışında bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yetkililer, "Hayat kurtaran UMKE ekibi, kan bağışlayarak hayat kurtarmaya devam etmektedir. 60 sağlık ekibi, 60 ünite kan bağışında bulunarak bizlerin ve ihtiyacı olan kişilerin yüzlerini güldürdü. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Birgül Gökmen Kızılay Kan Bağış Merkezi önünden genel görüntü

- Kan veren UMKE ekibinin genel-ayrıntılı görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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KAYSERİ'DE 762 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

KAYSERİ'de polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde 762 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Samsun seferini yapan yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin uyuşturucu madde nakli yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Yol güzergahı üzerinde durdurulan otobüste yakalanan yabancı uyruklu İ.E. ve H.İ.'nin üzerinde 762 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca H.İ.'nin Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve sahte kimlik taşıdığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi

-Zanlıların çıkışı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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İHH'DAN SURİYE KAMPINDA GÜNLÜK 1800 KİŞİYE SICAK YEMEK

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından Halep'ten tahliye dilen ve kampta yaşayan 1800 kişiye günlük sıcak yemek veriliyor.

İdlip'e bağlı güvenli alanda kurulan kamplarda yaşayan Suriyeliler için bölgede bulundurulan İHH Gezici Aşevi'nde sıcak yemek yapılıyor.

Günlük olarak yapılan 1800 kişilik sıcak yemek yine İHH görevlileri tarafından dağıtılıyor.

İHH Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, Halep'ten tahliye edilenlerin barındığı güvenli bölge olan kampındaki Gezici Aşevi TIR'ında günlük 1800 kişiye sıcak yemek çıkartıldığını söyledi. Karacaoğlu, "İHH olarak bölgede 200 çadır kurulumunu da yaptık. Ağır kış şartlarında bölgede yaşayan mağdur durumdaki halka sıcak yemek veriyoruz"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yemek hazırlığı yapılması

- Çalışan İHH görevlileri

- Kazanda pişen yemek

- Kampta yaşayan Suriyelilerden görüntüler

- İHH gezici aş evi tırı

- Yemek bekleyen çocuklardan görüntüler

- Yemekleri hazırlayan görevliler

- Yemek dağıtımından görüntüler

- Yemeğini aldıktan sonra çadırına gidenler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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BAKLİYATIN KALBİ MERSİN'DE ATTI

BİRLEŞMİŞ Milletler'in 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ilan etmesinin ardından Mersin'de düzenlenen ilk 'Bakliyat Günü' büyük ilgi gördü.

Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde Hilton Otel'de yapılan etkinliği Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan, Mersin Ticaret Borsası Başkanı M. Abdullah Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu (GPC) Başkanı Hüseyin Arslan ile çok sayıda davetli katıldı. Konuklara bakliyat ürünlerinden yapılan 15 çeşit yemek ikram edildiği etkinlikte ilk olarak söz alan Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, yüksek besin değeriyle sağlıklı beslenmeye katkısı olan bakliyatın, çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, sindirim sistemi kanserleri ve gıda alerjisi ile mücadele en güvenilir besin kaynakları arasında yer aldığını söyledi. Dünya nüfusunun yüzde 10'unun açlıkla mücadele ettiğini belirten Özdemir, "1 milyarı aşkın kişi ise yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Yüksek besin değerinin yanında dayanıklı olması ve kolay muhafaza edilebilir olması nedeniyle bakliyat ürünleri, açlık ve beslenme sorunu olan bölgeler için adeta bir kurtarıcıdır. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, bakliyat ürünlerinin gelir düzeyi fark etmeksizin her sofrada yer aldığını göstermektedir" dedi.

MERSİN SAYILI BAKLİYAT MERKEZİ

Mersin'in sadece dünyanın sayılı bakliyat merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Özdemir, bakliyat ürünlerinin işlenmesine dayalı sanayinin yaklaşık yüzde 70'inin Mersin'de bulunduğunu hatırlattı. Ülkede bakliyat dış ticaretinin yüzde 85'inin Mersin üzerinden yapıldığını anlatan Özdemir, "Kentimizde 250 firma bu sektörde çalışmaktadır. Ülkemizin bakliyat üretimi kan kaybediyor. Dünya genelinde bakliyat üretimi yüzde 40 artarken, aynı dönemde Türkiye'de bakliyat üretimi yüzde 40 azaldı. Bu dönemde gerek dünya bakliyat üretiminde, gerekse bakliyat dış ticaretinde sahip olduğumuz belirleyici konumu kaybettik. Sonuç olarak bakliyatta ithalata bağımlı hale geldik. Taşıma suyla değirmen ne kadar döner göreceğiz" diye konuştu.

BAKLİYAT ARTIK ÖKSÜZ DEĞİL

Uluslararası Bakliyat Federasyonu Başkanı Arslan ise, dünyada bakliyat araştırma geliştirme çalışmalarına 177 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını kaydederek şöyle devam etti:

"Sadece mısır araştırma geliştirmesi için bunun 10 katı bütçe ayrılıyor. Bunun sonucunda ne oldu? Son 50 yılda bütün dünyada bakliyatın artış hızı ortalama yüzde 1'dir. Yani 50 yılda yüzde 56'lık artış sağlandı bakliyatta. Fakat bunun yanı sıra mısırda üretim bunun 8 katı, soyada 16 katı, buğdayda 6 katı. Bakliyat tarımın öksüz çocuğuydu, biz buna sahip çıktık, bakliyat artık öksüz değil. Dünyada üretilen gıdaların üçte biri kayıp ve israf halinde tüketilmektedir. Dünyada 1,6 milyar ton gıda israf ediliyor. Milyarlarca dolar etrafa saçılıyor. Bizim karşılaştığımız sorunlardan biri de, mesela bir fasulye konservesi alıyorsunuz, üzerinde son kullanma tarihi yazıyor. Hâlbuki içinde et yoksa son kullanma tarihi denen bir şey olamaz. Sadece tavsiye edilen tüketim tarihi olur. Dünyada birçok ülke artık tavsiye edilen tüketim tarihi yazıyor. Bakliyatın son kullanma tarihi olmaz. Gelecek 40 yılda üretmemiz gereken, geçmiş 10 bin yılda ürettiğimiz gıdadan daha fazla. Bunu unutmamamız lazım. İsrafı önlemekten ve daha çok üretmekten başka çaremiz yok."

Etkinliğine katılan Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter da, 2016 yılının Dünya Bakliyat Yılı edilmesinin, dünyanın önde gelen bakliyat üreticileri olan Kanada ve Türkiye açısından avantajlar oluşturduğuna dikkat çekti.

Vali Çakacak da, bakliyat ticaretinin Mersin'deki en önemli sektörlerin başında geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin bakliyat işleyen tesislerinin yüzde 70'inin kentte olmasının ekonomiye ve istihdama olan katkısını da gözler önüne serdiğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Etkinliğe katılanlardan genel ve detay görüntü

- Vali Özdemir Çakacak, Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter, Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan bir arada otururken

- Yemeklerden görüntü

- Mersin Ticaret Borsası Başkanı M. Abdullah Özdemir'in konuşması

- Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan'ın konuşması

- Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter'ın konuşması

- Vali Özdemir Çakacak'ın konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()