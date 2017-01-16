DHA YURT BÜLTENİ-12

ŞIRNAK'TA EYP PATLAMASI: 5 YARALI

ŞIRNAK'ta PKK'lılar tarafından daha önce PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı şehrin su şebekesini onaran müteahhit firması aracının geçişi sırasında patladı. Meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.

Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından daha önce tuzakların el yapımı patlayıcı bugün saat 15.15 sıralarında şehrin içme suyu şebekesini onaran müteahhit firmaya ait kepçesinin altında patladı. Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulans görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Kepçenin görüntüsü

-Genel ve detay gör

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

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RİZE'DE TIR, YOLCU MİDİBİSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI



RİZE’nin Derepazarı İlçesi’nde TIR’ın yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Derepazarı İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne giden Metehan Gülcehan’ın kullandığı kuru çay yüklü 08 K 6235 plakalı TIR, yol kenarında yolcu almak duran Yaşar Çolak’ın kullandığı 53 KA 714 plakalı Kalkandere Belediyesi’ne ait midibüse arkadan çarptı.

Kazada savrulan yolcu midibüsü, park halindeki 53 K 1118 plakalı kamyona çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine koşan vatandaşlar yan yatan midibüsü kaldırarak yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yolcu midibüsünde sıkışan 1 kişi ise Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2’si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si Rize Devlet Hastanesi’nde, 8'i ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayı gören bir vatandaş, midibüsün yolcu almak için durduğu sırada arkadan elen TIR’ın çarptığını söyledi. Karadeniz Sahil Yolu Trabzon yönü, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan kontrollü olarak verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Muhammet KAÇAR/ DEREPAZARI, (Rize), ()-

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AHMET TÜRK, ELAZIĞ'A NAKLEDİLDİĞİNİ UÇAKTA ÖĞRENMİŞ

HAKKINDA yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan ve önce Silivri Cezaevine konulan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Silivri'den Elazığ'a nekledildiğini uçakta öğrendiği belirtildi. Bugün Elazığ Cezaevinde Ahmet Türk ve Kanadırac cezaevinden nakledilen Fırat Anlı ile görüşen Avukat Erdal Kuzu, Ahmet Türk'ün sağlık durumunun ciddi olduğunu ancak, kendisinin bu konu ile gündeme gelmekten rahatsız olduğunu belirterek, bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

AVUKAT CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

Silivri cezaevinden yargılandığı Diyarbakır'daki KCK ana davasına katılması için Elazığ Cezaevine nakledilen Ahmet Türk ve yine daha önce tutuklandığı için görevden alınan ve o da Kanadıra cezaevinden Elazığ'a nakledilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Fırat Anlı'yı avukatları Erdal Kuzu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevi çıkışı açıklama yapan Kuzu, Ahmet Türk'ün Cumartesi akşamı Silivri'den Elazığ'a nakledildiğini belirterek, "Ahmet Türk, uçakta Diyarbakır D Tipi cezaevine geleceğini beklerken, Elazığ'a nakledildiğini öğreniyor. Sayın Türk'ün sağlık durumu iyi değil, kamuoyu kendisinin tahliye edilmesini beklerken kendisinin Elazığ cezaevine nakledilmesi doğru değil. Kendisi sağlık sorunları ile gündeme gelmekten rahatsız ancak, ciddileşen sağlık sorunları nedeniyle kapalı Ring araçları ile seyehat etmesi risklidir. Bir an evvel tah0liye edilmesi gerekir. Bugün de Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahremesinin talebi üzerine Elazığ'dan Diyarbakır'a götürülümüş ancak, ifadeleri alınmadan yeniden geri getirilmişler Fırat Anlı ile birlikte"dedi.

Ahmet Türk'ün Elazığ cezaevinde Fırat Arnlı ile aynı koğuşta kalmak için yaptığı başvurunun kabul edilmediğini de söyleyen Avukatı Erdal Kuzu, Türk ve Anlı ile yaptığı görüşmenin kameraya alındığını ve bir görevlinin görüşme sırasında hazır bulunduğunu söyledi. Daha önce Silivri'de yaptıkları görüşmelerde böyle bir uygulamanın olmadığını da belirten Avukat Kuzu, bunun da İnfaz Hakimliği tarafından alınan bir karar olduğunun kendilerine bildirildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Avukat Erdal Kuzu'nun cezaevi çıkışı konuşması

Haber-Kemara: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,()-

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TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde kazada ölen hukuk fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Elif Nur Dişli, düzenlenen tören ardından toprağa verildi.

Kaza, dün akşam meydana geldi. 18 yaşındaki Bedirhan Dişli yönetimindeki 55 NE 565 plakalı otomobil, Samsun'dan Alaçam İlçesi'ne giderken aynı yönde giden Muhammet Dağdeviren yönetimindeki 55 TD 765 plakalı otomobile çarparak karşı şerite geçerek İlker Tatar yönetiminde ki 67 TN 781 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza ardından sürücü Bedirhan Dişli ve ablası Elif Nur Dişli ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Elif Nur Dişli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu sabah hastane morgundan alınan Elif Nur Dişli'nin cesedi, cenaze töreni için Yakıntaş Toktamış Mahallesi Camii'ne getirildi. Ayakta durmakta zorlanan baba Ercan Dişli'yi ve eşi Birgül Dişli'yi yakınları teselli etti. Elif Nur Dişli burada öğleleyin kılınan cenaze töreni ardından Yakıntaş Toktamış Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve genç kızın arkadaşları katılırken, hastanede tedavisi devam eden Bedirhan Dişli'nin ise durumunun ciddetiyini koruduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Cenaze namazının kılınışı

-Cenazenin gidişi

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/ BAFRA(Samsun), ()

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ŞÜPHELİ KAMYONETE BAŞARIYLA MÜDAHALE EDEN ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

ORDU’nun Altınordu İlçesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde, gece yarısı şüpheli bir kamyonete başarıyla müdahale ederek, kamyonetin içindeki 2 kişiyi yere yatırarak kontrol sağlayan 6 Özel Harekat polisi başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Ordu’nun Altınordu İlçesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde, geçen hafta gece yarısı bir kamyonet kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp, bina önünde yolun ortasında kaldı. Olay yerinde nöbet dönüşü bulunan Özel Harekat Polisleri, şüpheli gördükleri kamyonetteki iki kişiyi ‘dur’ ihtarıyla yere yatırdı. Olayın kaza olduğu ortaya çıkınca Özel Harekat Polisleri rahat bir nefes aldı.

Özel Harekat Polisleri’nin olaya müdahale esnasındaki çalışmasını içeren görüntülerin basına yansıması üzerine Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, 6 Özel Harekat polisini makamında başarı belgesi ile ödüllendirdi. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Uğur Kadıoğlu’nun da hazır bulunduğu makamda Özel Harekat Polisleri’ni kutlayan Müdür Suat Çelik, “Sizin almış olduğunuz eğitiminizle olaya başarıyla müdahale ettiğinizi gördük. Ben yapılan müdahale şeklinin mükemmel güzel olduğunu gördüm. Bir olay olduğunda olaya müdahale ederken aynı zamanda olayın şokunun dışında kalması gereken bir halkanın da geride olduğunu, arkadaşlarımızı görünce bunun gerçekten takdire şayan bir olay olduğununu gördüm. Polis okullarında ders okutulacak kadar çok iyi ancak böyle müdahale edilebilir. Bunun ödüllendirilmesi gerektiğini söyledim ve sayın valimiz bu polislerimizi ödüllendirmemizi uygun gördü. Özel Harekatçılarımız için ödül vermenin ötesinde eğitiminizin hakkını verdiğini, cesaretini teslim etmek için bu başarı belgelerini veriyoruzö dedi. Müdür Suat Çelik, daha sonra başarılı Özel Harekat Polisleri'ne başarı belgesini takdim etti.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli kamyonete müdahale eden Özel Harekat Polislerinin görüntüsü

-Emniyet Müdürü Suat Çelik'in polislere başarı belgesi verirken görüntüsü

-Emniyet Müdürü Suat Çelik'in konuşması

-Özel Harekat polislerinden görüntü

-Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-ORDU-

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ULUDAĞ'DA JANDARMADAN SÖMESTRE ÖNLEMİ

TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da sömestr tatili dolayısıyla Jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Jandarma Özel Harekat Timleri zirvenin en üst noktalarına kadar gece gündüz kar motorlarıyla devriyle geziyorlar.

Kar kalınlığının iki buçuk metreye ulaştığı Uludağ’da, üniversitelerin sömestr tatiline girmesi ve başlayan kış festivalleri dolayısıyla otellerin doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Üniversite öğrencilerinin de akınına uğrayan zirvede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı. Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Narkotik ekipleri kendi konularında uygulama yaparken Jandarma Özel Harekat ekipleri ise Jandarma Arama Kurtarma Motorlarıyla gece ve gündüz zirvenin en üst noktalarında devriye görevi yapıyorlar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin bölgelerde devriye gezmesi

-Kar motorlarıyla devriye gezmesi

-Konser alanında güvenlik önlemi almaları

-Detaylar

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, ()-