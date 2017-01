DHA YURT BÜLTENİ - 12

CHP'Lİ KARA: NEFSİ MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM

ANAYASA değişikliği teklifleri görüşülürken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e yumruk atarak burnunu kırdığı iddia edilen CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, yapılan saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkını kullandığını söyledi.

Partisinin Antalya il teşkilatını ziyaret eden Niyazi Nefi Kara'yı, 1000'i aşkın partili tarafından karşılandı. İl teşkilatı önünde kendisine destek için toplanan kalabalığa "Laik demokratik cumhuruyetin ve ayyıldızlı bayrağın bekçileri, Atürk devrimcileri" diye seslenen Niyazi Nefi Kara, TBMM'de bir tek kişiye 79 milyonu teslim edecek zihniyete karşı mücadele ettiklerini söyledi. Kara şöyle devam etti:

"Biz bu zihniyete diyoruz ki 79 milyon 1'den büyüktür. Bizler diyoruz ki, hukukun üstün olmadığı yerde, demokrasinin, bağımsızlığın olmadığı yerde Türkiye Cumhuriyeti olmaz diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, halkına kalkan elleri, kafaları kırarız diyoruz. Bizlere orada uzanan saldırganların uzattığı eller yumruklar, biliyoruz ki cumhuriyete, kuvayi milliye ruhuna atılmak isteniyor. Bu atılan yumruklara karşılık vermek, nefsi müdafaa yapmak her Türk gencinin, her CHP'linin, bütün Türk milletinin, Türkiye halklarının birinci görevidir. Namus borcumuzdur. Boynumuzun borcudur."

Bu ülkeyi böldürtmeyeceklerini ve savunmaya devam edeceklerini söyleyen Kara, "Bizlere saldırıldı. Bizlere saldırıldı ki, o meclisin içinde bize atılan ilk yumruktan sonra bizler daha önce oradaki bir milletvekili yere düşerken beyin kanaması geçirmekten arkadaşlarımız kurtardı. Milletvekillerimize bardak fırlatan birisiydi, can havliyle bir yumruk atmışım" dedi.

Bu sözleri üzerine partinin önünde toplanan kalabalık tarafından "Helal olsun" diye alkışlanan Kara, "Bizim yaptığımız bir nefsi müdafaadır" dedi.

Tıp doktoru olduğunu hatırlatan Kara, "Bütün Türkiye biliyor ki halkın doktoru Niyazi Nefi Kara asla birinin kılını incitmez. Niyazi Kara, ömrünü insanların acısının dinmesi için harcamıştır. Bunun için vardır. Ama bize saldırı varsa, cumhuriyete saldırı varsa, demokrasiye saldırı varsa, göğsümüzü siper ederiz. Yumruğumuzu da sıkarız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Nefi Kara’nın partide karşılanması

- Partililerin Kara’yla tokalaşması

- Bir kişinin ‘Sayın vekilim elin ayağın dert görmesin’ diyerek Kara’nın elini tutması

- Niyazi Nefi Kara’nın konuşması

HABER- KAMERA: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

==========================================

PORSUK'TA FACİA; 2 ÇOCUK BUZ KIRILINCA SUYA GÖMÜLÜP BOĞULDU



ESKİŞEHİR'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle gezen 13 yaşındaki Batuhan Güldoğan ile arkadaşı aynı yaştaki Alican Türk, buzun kırılması sonucunda suya düştü. Boğularak can veren 2 çocuğun cesedini dalgıçlar çıkardı.

Olay Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Batuhan Güldoğan ile arkadaşı Alican Türk buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde tek bisiklete binerek dolaşmaya başladı. Ancak bir süre sonra dolaşırken bastıkları buz aniden kırılınca iki çocuk suya gömüldü. Çocuklardan biri buzlara tutunurken diğeri suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre gelen ekipler ilk olarak buza tutunan çocuğa can simidi attı. Can simidini bir süre tutan çocuk daha sonra dayanamayarak kendini suya bıraktı.

Olay yerine gelen dalgıçlar Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi oldukları belirtilen Batuhan Güldoğan ve Alican Türk'ün cesetleri ile bisikleti çıkardı. 2 çocuğun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Cep telefonuyla uzaktan çekilen görüntüde sudaki çocuğun kurtarılma çalışmaları

-Dalgıçların sudaki cesetleri araması bir dalgıcın bisekleti havaya kaldırması

-2 dalgıçın suya girmesi ve çocukların cesetlerini birerer birer ve bisikleti çıkarmaları

-Cesetlerin taşınmasından çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK - Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()

==========================================

GERÇEK ZANNEDİP, MAKET CEP TELEFONLARINI ÇALDI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir cep telefonu satışı yapan mağazanın vitrin camını tuğla ile kıran hırsız, gerçek sandığı telefon maketlerini çalarak, kaçtı. O anlar mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, hırsızın rahat tavırları ile dikkat çekti.

Birinci Anafartalar Mahallesi, Konuk Caddesi'ndeki Osman Hasacar'a ait cep telefonu satışı yapılan mağazaya, geçen 13 Ocak'ta saat 04.45'te gelen bir kişi, tuğla atarak vitrin camını kırıp, kaçtı. Aynı kişi beş dakika sonra tekrar gelip, kırdığı camdan içeri girmeye çalıştı. Uzun bir uğraşın ardından camdan içeri girmeyi başaramayan hırsız, uzanarak vitrindeki gerçek sandığı maket telefonları aldı. Maket telefonları montunun iç cebine koyan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Mağaza sahibinin şikayeti üzerine polis, görüntülerden gayet soğukkanlı olduğu belirlenen hırsızın eşkalini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Bir yıl içerisinde ikinci kez mağazasından hırsızlık girişiminde bulunulduğunu belirten Osman Hasacar, "Manisa'nın en işlek caddesinde böyle bir olayın yaşanması diğer esnaf arkadaşlarımızda da huzursuzluk yaratmaya başladı. Sokağımızda aydınlatma eksiği vardır. Belediyemiz tarafından en kısa zamanda bu sokağın aydınlatılmasını ve emniyet yetkililerimizin de hırsızların bir an önce bulunup, cezalandırmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüleri

-Mağazanın sahibi Osman Hasacar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

==========================================

ZONGULDAK’TA HOROZ DÖVÜŞÜ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, bir depoya yapılan operasyonda horoz dövüşüyle bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alınırken, 11 horoza ise el konuldu.

Kepez Mahallesi Veteriner Doğan Tuğrul Sokak’ta boş bir depoda horoz dövüşü yaptırıldığına yönelik bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polis, depo içerisinde horozların dövüşmesi için kurulan bir ring ile birlikte bahis oynayanlar ve seyirciler için oluşturulan tribün ile horozların muhafazası için hazırlanmış kutu bölmelerle karşılaştı. Ekipler, 11 kişiyi gözaltına alırken, horozlara ise el konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 11 şüpheliye, ‘Hayvanlara kötü muamele ve eziyet’ suçlarından 290’ar lira idari para cezası uygulandı. Horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar

-Karton kutularda taşınan horozlar

-Horozların ötmesi

-Gözaltına alınan şahısların kendilerine ait araçlarla emniyete getirilmeleri

-Dosya adı: erghorozdovusculeri

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

==========================================

BOLU'DA CEM BELEVİ KONSER VERDİ

BOLU'da bir alışveriş merkezinde mankenlerin katıldığı defilenin ardından, şarkıcı Cem Belevi konser verdi. Etkinlikler büyük ilgi gördü.

TEM yolunun kenarında bulunan AVM Highway Outlet içine kurulan podyuma çıkan mankenler çeşitli markaların 2017 kış kreasyonlarını sergiledi. Mankenler, Merve Büyüksaraç, Sema Şimşek, Ece Begüm Yücetan, Begüm Yılmaz, Anastasia Gorel, Tsunami Valiente Bacallao, Çağla Zoralioğlu, Gizem Barlak, Ezgi Bozkurt, Hande Taşkın, Cansu Melis Karakuş izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Defilenin tamamlanmasının ardından Cem Belevi verdiği mini konserle sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinliği izlemeye gelen kalabalık Cem Belevi'nin şarkılarına eşlik etti. Belevi'nin dansçıları da izleyicilerden büyük ilgi gördü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Cem Belevi ile röportaj

-Merve Büyüksaraç'ın mikrofonu ile diğer mankenlerle röportaj yapması

-Defileden görüntüler

-Kalabalıktan görüntüler

-Konserden görüntüler

-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()