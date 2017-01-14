DHA YURT BÜLTENİ - 12

PKK sığınağında iskelet haline gelen ceset bulundu



BATMAN'ın Sason İlçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınakta kafasının arkasında delik şekilde kırık olduğu değerlendirilen iskelet halinde ceset bulundu.

Sason İlçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, yapılan arazi aramalarında, terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınakta, kafatasında kurşun giriş çıkışı saptanan bir kişinin iskelet haline gelmiş cesedi bulunurken, Batman Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 14.01 2016 tarihinde icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde bölücü terör örgütü mensubu olduğu ve kafasının arkasında delik şeklinde (Muhtemelen mermi çekirdeği giriş/çıkışı) bir kırık olduğu değerlendirilen iskelet bulunmuştur. Ceset, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile kemik testi yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

Haber: BATMAN, ()-

=============================

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı Edremit'te yapıldı (3)

YARGITAY BAŞKANI AYVALIK'TA

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından, memleketi Burhaniye İlçesi'ndeki deve güreşlerini izledi. Güreşlerden sonra Ayvalık'a geçen Cirit, önce Taksiyarhis Anıt Müze ve Taş Kahveyi gezdi. Daha sonra Cunda'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı. Yemeğe Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay mensupları, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, İş adamı Ahmet Sucu, ildeki kaymakam ve belediye başkanları, kamu kurum müdürleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yemekten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()

=============================

Otoparka bırakılan valiz bomba korkusu yarattı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde bulunan açık otopark alanına bırakılan valiz tedirginlik yarattı. Bomba uzmanının fünye ile patlattığı valiz boş çıktı.

Eski Kocaeli Valiliği'nin bulunduğu alana yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Otopark alanında çöp kutusunun yanına bırakılan valizi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otoparkta valize yakın noktada bulunan araçları çekiciyle uzaklaştırdı. Cadde ulaşıma kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Eskiyen valizin çöpe atıldığı tahmin edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Valizden görüntü

-Bomba imha uzmanı

-Valizin fünye ile patlatılması

-Boş valiz

HABER-KAMERA:Ergün AYAZ / İZMİT (Kocaeli), () -

=============================

46 gündür aranan Murat Ünal'ın cesedi bulundu (2)

CENAZE DEFNEDİLDİ

Manavgat’ın Değirmenli Mahallesi İshak Seydi mevkii yakınlarında 46 gün sonra ölü bulunan Murat Ünal’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Manavgat’a getirildi. İkindi vakti Kavaklı Mezarlığı’nda düzenlenen cenazeye Murat Ünal’ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Namazın ardından Ünal’ın cenazesi toprağa verildi. Murat Ünal’ın yakınları cenazede uzun süre gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Cenaze aracının mezarlığa gelmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin defnedilmesi

- Babası Kenan Ünal’ın mezara su dökmesi

- Ablanın ağlaması ve mezarı başında dua etmeleri

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

=============================

Maskeli hırsız spor salonunu soydu

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde bir spor salonuna giren hırsız, duvarda bulunan televizyonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Yenicami Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen yüzü maskeli hırsız, elindeki levye ile spor salonunun kapısını açarak içeri girdi. Buzdolabındaki içecekleri de bir poşete dolduran hırsız, daha sonra duvarda asılı olan televizyonu da alarak hızla uzaklaştı. Sabah spor salonuna gelen çalışanlar televizyonun yerinde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri spor salonundaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince hırsızlık ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızın kimliğini belirlemeye çalışan polisin kaçan hırsızı yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), ()

=============================

Zübeyde Hanım anıldı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 94'üncü yılında, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Karşıyaka Belediyesi ve onlarca sivil toplum örgütünün işbirliğiyle gerçekleştirilen törene; CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

GENÇLERDEN ANNE'YE MEKTUP

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) öğrencileri de kürsüye çıkarak Zübeyde Anne'ye yazdıkları mektubu okudu. Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde Hanım'ın mezarı, çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu. Karşıyaka Spor Kulübü'nün kadın voleybolcuları da anıt mezara karanfiller bıraktı.

"EMANETİNİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Günün anlamına ilişkin duygularını dile getiren Dr. Türkegül Kocaoğlu, "Türk tarihinin en büyük devlet adamını yetiştiren, sevgili Zübeyde anamızı ölümünün 94. yılında bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz" dedi. Türkegül Kocaoğlu, çağdaş İzmirli kadınlar olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği ilkelere ve Cumhuriyet'e sonsuza dek sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Nurşen Balcı da "Karşıyakamızın pek çok özelliği var ve hepsiyle gurur duyarız. Ama biz en çok, Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyakası olmakla gurur ve onur duyarız. Bu paha biçilemez değerler, Karşıyaka'nın geleceğini aydınlatıyor. Büyük hatırası önünde rahmetle, saygıyla ve minnetle eğilirken, Annemize ve Atamıza bir kere daha söz veriyoruz: rahat uyuyunuz, çünkü Karşıyaka emanetlerinizin yılmaz nöbetçisi ve asla vaz geçmeyecek sevdalısıdır" diye konuştu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Işıl Caner de Atatürk'e ve Annesi Zübeyde Hanım'a olan bağlılıklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Törenden görüntü

- Konuşmalardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

=========================================

Kuran Kursu'nda küçük çocuğa terlikle dayak görüntüleri (2)



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Erenler İlçesi'nde, küçük çocuğu terlikle döven Kur'an kursu hocası Şükrü Y. ile olayı cumhuriyet savcılığına bildirmeyen Sakarya Müftülüğü yetkilileri ile ilgili soruşturma başlattı.