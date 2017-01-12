DHA YURT BÜLTENİ - 12

YURT BÜLTENİ-12

EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ - EK



1)BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Denizli'nin Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, halasının oğlu olan Halil Göktürk ile eşi ve kızının öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangının hızla yayıldığını belirten Akcan, "Şu anda tam bilmiyorum ama elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Sabah 04.00 sıralarında başlıyor. Bina ahşap olduğu için hızla yayılıyor. Üzerinde toprak kaplama olduğu için göçme meydana geliyor. Yangında baba, eşi ve küçük kızı hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri yapılacak. Yangın sırasında baba ve eşi dışarıya çıkıyorlar. Akıllarına çocukları geliyor, onu almak için eve girince çatı çöküyor ve çıkamıyorlar. Aileden geriye ise bir kızımız kaldı" dedi.

Öte yandan yangında yaşamını yitiren 12 yaşındaki Gülben Göktürk'ün, Gözler Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Fethi Akcan röp.

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Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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TRAKYA'DA KAR, YERİNİ BUZLANMAYA BIRAKTI (EK)



2)ÇARŞININ ÇATISI ÇÖKTÜ

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde mobilya çarşısında çatının bir kısmı, biriken kar nedeniyle çöktü. Önerler Mahallesi Işıklı kavşağında bulunan İstanbul mobilya çarşısının çatısında biriken kar nedeniyle bir kısmı çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken çatıda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi

KIRKLARELİ ' DE AHIR YIKILDI, 10 KOYUN TELEF OLDU

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'ne bağlı Kaynarca beldesinde Süleyman Genç'e ait ahır, yoğun kar yağışının ardından yıkılırken 10 koyun telef oldu. Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker ve belediye personeli Süleyman Genç’i ziyaret ederek kendisine destek vereceklerini söyledi.

TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ/

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3)CHP'Lİ TANRIKULU: TBMM'DE FAİLİ MECHUL CİNAYETE KURBAN GİDERİM KAYGISI YAŞADIM

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün gece Mecliste yaşanan kavgayı ve gerilimi anlatırken, "Diyarbakır'da 25 yıl avukatlık yaptım. 80, 90'lı yıllarda, bir çok faili meçhul cinayet oldu. Kendimiz faili meçhul cinayetlerin hedefi olduk, kurtultuk ama dün inanın parlamentoda 'faili meçhul cinayete kurban giderim' kaygısı yaşadım. Böyle bir ortam var meclis içerisinde. Faili meçhul bir şekilde bir kavganın kurbanı olabilirdik" dedi. Diyarbakır'a gelen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Doğan Haber Ajansı () Diyarbakır Bürosunu ziyaret etti. Burada konuşan CHP'li Tanrıkulu normal bir anayasa değişikliği değil bir rejim değişikliğinin hedeflendiğini öne sürerek şunları söyledi:

"Dolayısıyla bu anayasa değişikliğini hiç bir şey olmamış gibi kimse beklemesin. Tabii ki tartışma olacak, tabii ki muhalafet bunu kullanacak. Bunlardan birisi de sonuçta kürsü işgalidir, kürsüde bulunmaktır. Dünanın bütün parlamentolarında muhalefet zaman zaman kullanır. Dünyanın bütün parlamentolarında da iktidar hoş görülü olur muhalefete karşı. Yani bir iki saat, 5- 10 dakika neyse sonuçta bu işgal biter. Ama bununla bir kamuoyu oluşturulur. Fakat AKP parlamentoda kendi takvimi dışında, kendi çizdikleri alan dışında başka bir muhalefet tarzı istemiyor. Mesele burdan kaynaklı. Yoksa gecenin saat dördünde parlamentoda görüşme olmaz. 4 madde geçmiş, 5'inci maddeyi bugüne bırakırsınız bugün devam edersiniz. Ama dün saldırıya uğrayan CHP grubu olmuştur." 'FAİLİ MEÇHUL CİNAYETE KURBAN GİDERİM KAYGISI YAŞADIM'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün gece TBMM'de yaşanan kavgayı anlatırken şöyle konuştu:

"Ben kendi adıma söyleeyeyim. Diyarbakır'da 25 yıl avukatlık yaptım. 80, 90'lı yıllarda, bir çok faili meçhul cinayet oldu. Kendimiz faili meçhul cinayetlerin hedefi olduk, kurtultuk ama dün inanın parlamentoda faili mechul cinayete kurban giderim kaygısı yaşadım. Böyle bir ortam var, meclis içerisinde faili meçhul bir şekilde bir kavganın kurbanı olabilirdik. Milletvekili gerçekten o ortamın içerisinde kalp krizi geçirebilirdi. Sonuçta milletvekili 18 yaşındaki bir delikanlı değil, değişik sağlık problemi içerisinde olan insanlar. Dolayısıyla Adalet Kalkınma Partisi'ni daha hoş görülü olmaya, daha tahammülü olmaya çağırıyorum. Onların takvimine uymak zorunda değiliz. Yani bu yeni anayasa değişikliği 2019'da yürürlüğe girecek. Bırakın 5 gün değil 15 gün sürsün, daha fazla tartışsın. Yurttaşlarımız, Anayasa değişikliğiyle neyin hedeflendiğini öğrensinler, ona göre kararlarını versinler bir referandum olacaksa. Ama şunu bir milletvekili olarak büyük bir üzüntüyle ifade etmek zorundayım. Parlamentoda milletvekilleri kendi özgür fikirlerini ortaya çıkarabilecek bir olgunlukta değillerse, ergen çocuklar gibi kullandığı oyun rengini ortaya koyuyorlarsa, bu demokrasimiz adına, demokrasi derinliği adına büyük bir ayıptır."

Görüntü Dökümü:

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-Tanrıkulu'nun ziyaretinden görnütüler

-Tanrıkulu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ferit ASLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()-

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4)ÇAN'DA KAR VE BUZLANMAYA KARŞI TERMAL SU İLE TEMİZLİK

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde 5 gün boyunca yağan yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, ilçe merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanma ve kar birikintilerine karşı, 49 derece sıcaklığında olan termal su ile temizlik başlattı.Çan İlçesi'nde 6 Ocak'tan itibaren 5 gün boyunca yoğun bir şekilde yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde oluşan kar birikintileri ve buzlanma, ilçe merkeziyle cadde ve ara sokaklarda yaya vatandaşlar ile sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Çan Belediyesi ekipleri, karla mücadelesini sürdürüyor. İlçe merkezi ile cadde ve ara sokaklarda soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma ve kar birikintilerini, 49 derece sıcaklıktaki termal su ile temizliyor. Karlar ise kamyon ve kepçeler ile tahliye ediliyor.

Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, termal suyla ilçe merkezinde yapılan kar temizleme çalışmasını değerlendirdi. Çan'ın termal kaynaklar açısında çok zengin bir bölge olduğunu ifade eden Kuzu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizlerde Çan Belediyesi olarak yaklaşık 3 yıl önce atıl vaziyette olan termal suyumuzu turizmde kullanmaya başladık. Bu yılda bir ilki gerçekleştirerek termal suyumuzu ilçemizde yoğun kar yağışları sonrası kapanan yollarımızı açmak için kullandık. Ve güzel neticeler aldık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da zengin olan bu kaynağımızı her anlamda kullanmaya devam edeceğiz."

Görüntü Dökümü:

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- Termal su ile kar temizleme çalışmalarından görüntü

- Abdurrahman Kuzu açıklama görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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5)ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA HAYVANLARA BATTARNİYELİ KORUMA

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava, ilçeNİN hayvan pazarında besicileri ve hayvan ticareti yapan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan Çubuk canlı hayvan pazarında tüccarlar hayvanlarını -15 derece soğuktan korumak için üzerilerine battaniye örterek korumaya çalışıyorlar.

Baba mesleği olan hayvancılığı uzun yıllar yaptığını belirten Ahmet Yılmaz, "Hayvan üreticileri ve satıcıları için kışın bir hayli zahmetli ve zor. Hayvanlarımızı satıp ekmek paramızı kazanacağız. Kışın zor şartlarında geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Bu inekleri satmaya getirdik. Damızlık süt hayvanlarını kışın üşütüp hasta olmamaları için üzerlerini battaniye ile örtüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hayvan pazarından genel görüntü

- Hayvanlardan görüntü

- Pazarlık yapan alıcı ve satıcıdan görüntü

- Satıcılarla röportaj

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), ()-

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6)UŞAK'TA KAR YAĞIŞI ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN ULAŞIMINI VURDU

UŞAK Üniversitesi'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, geçen salı günü etkili olan kar yağışı yüzünden yollara döküldü. Şehiriçi halk otobüslerinin seferlerini iptal etmesine karşın pes etmeyen öğrenciler, 8 kilometrelik mesafe yürüyerek il merkezine ulaştı.

Geçen salı günü yaşanan olayda, Uşak Üniversitesi'nde final sınavını veren öğrenciler, okul çıkışında, kısa sürede ortalığı beyaza bürüyen kar yağışıyla karşılaştı. Başlarına gelecekten habersiz üniversite girişinde sınav stresini, kartopu savaşıyla atan üniversiteliler, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü'nden şehir merkezine gitmek için otobüs durağına yönelince acı gerçekle yüzleşti. 1 saate yakın şehiriçi halk otobüsünü bekleyen yüzlerce öğrenci, şehiriçi halk otobüslerinin seferlerini iptal ettiğini öğrendi. Yolları tıkayan kar ve kayganlaşan zemin nedeniyle kayarak yolu tıkayan araçların, üniversite şehir merkezi hattındaki otobüs seferlerinin durmasına sebep olduğu belirtildi. Yola koyulan öğrenciler, çareyi şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktaki kampüsten Uşak'a yürümekte buldu. Öğrenciler, o anları ise telefonlarıyla kaydetti.

Ekiplerin saatler sonra yolu trafiğe açmasının ardından ulaşım normale dönerken, akıllarda öğrencilerin eğlenceli dakikalardan sonra yaşadıkları mağduriyetlerinin görüntüleri kaldı.

Görüntü Dökümü

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- Kampüsten Uşak'a gitmeye çalışan öğrencilerden görüntü

- Karayolundan görüntü

- Yürüyen öğrencilerden detay görüntüler

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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7)MADALYASINI İADE EDEN KORE GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, Kore Gazisi 84 yaşındaki Mustafa Kızıldağ toprağa verildi. Bosna'da savaşta yaşananlara tepki göstererek madalyasını iade eden teslim eden Mustafa Kızıldağ için askeri tören düzenlenmedi.

Kore Gazisi Mustafa Kızıldağ, Bosna'da savaşta yaşananlara tepki göstererek 1992 yılında madalyasını gazilik madalyasını iade etti. Mustafa Kızıldağ yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybederken, madalyasını teslim etmesi nedeniyle askeri tören düzenlenmedi.

Bugün, Akyazı Kızılcıkorman Mahallesi Merkez Camii'de kılınan cenaze namazına Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Hekimoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Kızıldağ'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () -

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8)'BEN BABAMIN KIZIYIM' TİYATROSU İLE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde madde bağımlılığına karşı savaş açan Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi ve Şeker-İş Sendika Sorgun Temsilciliği sponsorluğunda düzenlenen 'Ben Babamın Kızıyım' adlı tiyatro, izleyenlere anlamlı bir mesaj verdi. Tiyatroda, uyuşturucuya yakalanan genç bir kız, ailesinin yardımı ile bu alışkanlığından kurntarılması konusu işlendi.

Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tiyatro oyununa Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekici, Şeker-İş Sendikası Başkanı Turgut Gözübüyük, okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı. Oyunda, sevgi, aile ilişkileri ve uyuşturucuya karşı mücadele temaları ön plana çıkarıldı. Oyunda, uyuşturucuya alıştırılan genç bir kızın, ailesinin desteği ile yeniden hayata kazandırılmasını konu alındı. 4 günde 8 seans ile 2 bin 500 seyirciyle buluşan tiyatro oyunu, izleyen öğretmen ve öğrencilerden tam not aldı.

Görüntü Dökümü

-Öğrencilerin tiyatro salonuna girişi

-Tiyatro oyunundan detay görüntüler,

-Salondan görüntüler,

-Tiyatronun sonunda oyuncuların öğrencileri selamlaması,

-Detay

Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), ()-

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9)TUTUKLU FETÖ SANIĞI: BYLOCK'U MERAK ETTİĞİM İÇİN İNDİRDİM

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan 23 yaşındaki Emriye Kırbaş, örgütün haberleşme programı 'Bylock'u merak ettiği için cep telefonuna indirdiğini ancak hiç kullanmadığını ileri sürdü.

Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zonguldaklı Emriye Kırbaş, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock’ kullandığı ve çantasında Fethullah Gülen'e ait kitap ele geçirildiğ iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Emriye Kırbaş, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada gözyaşları içinde kendisini savunan sanık Emriye Kırbaş, FETÖ/PDY yapısıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek şöyle konuştu:







"'Bylock' isimli programı geçen yıl veya ondan önceki yıl birkaç kişiden duyduğumdan dolayı 'google play store'dan indirdim. Sadece merak etmiştim. İndirmemin sebebi tamamen merak duygusudur. Teknolojiyi seven bir insanım. Telefonumda başka iletişim programları da bulunmaktadır. Bir ay belki iki ay telefonumda yüklüydü. Hiç kimse ile irtibata geçmedim. Daha sonra telefonumdan programı kaldırdım. Çünkü kullanamıyordum ve anlamıyordum."

Söz konusu yapının toplantılarına üniversite hayatı boyunca hiç katılmadığını ileri süren Kırbaş, "Bu yapılanmadan insanlarla tanışmadım. Ben muhafazakar bir aile çocuğuyum. Evimde bir sürü dini kitap vardı. Çantamda ele geçen bir kitabın bu yapıya ait olduğunu bilmiyordum. Zaten dua kitabı Arapçaydı. Burs almak için Bank Asya’dan hesap açtırmıştım. Üniversite 3’üncü sınıfta açtırmış olabilirim. Ancak herhangi bir burs almadım. ATM’si, üniversitenin fakültesine yakın olduğu için hesap açtırmıştım. Bir kez işlem yapmıştım. Ailemin Ziraat Bankası’na gönderdiği 200 lirayı çekip Bank Asya ATM’sine hesabıma yatırmıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin okulun mescidinde arkasındaki kızların sohbetinde 'ByLock' adını duyduğunu ve merak ettiği için de cep telefonuna indirdiğini söyleyerek beraat talep etti.







Mahkeme heyeti kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

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-Askerlerin cezaevi aracından inmesi

-Tutuklu sanık Emriye Kırbaş’ın cezaevi aracından inmesi

-Önlem alan polisler

-Adliye binası

Süre: (01.26) Boyut: (95 MB)



Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()