DHA YURT BÜLTENİ-12

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINI TAK ÜSTLENDİ (EK)

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişiyi gözaltına aldı. Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha dün sabah saatlerinde adreslerine ve adliyede çalıştıkları birimlere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan adliye çalışanlarından G.K. serbest bırakıldı. Serbest bırakılan G.K.'nın, kendisine ait aracı satmak için ilan verdiği, İzmir adliyesine yönelik saldırıda bulunan teröristlere iki otomobil satın alarak teslim eden, ardından yurt dışına kaçan kişinin de bu ilan üzerine cep telefonundan aradığı öğrenildi. G.K.'nın bu yüzden gözaltına alındığı, olayla ilgisinin bulunmadığı anlaşılınca, emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi.

Gözaltında olan toplam 22 kişi arasındaki adliye çalışanlarından birinin Adli Emanet Bürosu'nda çalıştığı, diğerleri arasında bir emekli müdür ile mahkeme yazıişleri müdürünün de bulunduğu öğrenildi.

SAVCI SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Adliyede görevli bir savcının patlamanın olduğu kulübe yakınında bulunan aracının anahtarını şehit düşen polis memuru Fetih Sekin'den almak için yürümeye başladığı, kulübeye yaklaştığı sırada patlamanın olmasıyla kendisini yere attığı ve ölümden saniyelerle kurtulduğu belirtildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli savcının patlama ve silah seslerinin duyulmasının ardından, beylik tabancasını alıp olay yerine geldiği, ancak çatışmaya girmediği ortaya çıktı.

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () -

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ÇAPADAN KURTULAN HACİZLİ GEMİ 3 MİL SÜRÜKLENİP KARAYA OTURDU

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde hacizli 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi, şiddetli rüzgarda çapasından kurtulup 3 mil kadar sürüklendikten sonra karaya oturdu.

Aliağa'da hacizli olarak bulunan 5 gemiden 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi, 2014'ten beri demirli bulunduğu Karadut Mevkii'nden şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Çapadan kurtulan Moldova bayraklı gemi, 3 mil sürüklendikten sonra Bozburun Mevkii'nde karaya oturdu. 105 metre uzunluğundaki 4 bin 489 grostonluk gemi, Çandarlı yönüne doğru sürüklendikten sonra Şakran Bozburun Mevkii'nde karaya oturdu. Aliağa Liman Başkanlığı yetkilileri, çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine geminin yanına gitti. Batma tehlikesi bulunmayan geminin, römorka bağlanarak tekrar Karadut Mevkii'ne çekileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Sürüklenen gemiden görüntü

Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

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YANGINDA ÖLEN BABA VE İKİ KIZI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde evlerinde çıkan yangında toprak ve ahşap tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 48 yaşındaki Kemal Sağlam ve kızları 19 yaşındaki Zeynep ve 9 yaşındaki Ebru Sağlam, son yolculuğuna uğurlandı.

Ermenek İlçesi Gülpazar Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında Ermenek Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve eşini geçen yıl kaybeden 48 yaşındaki Kemal Sağlam'ın, 2 kızıyla oturduğu altı ahır olarak kullanılan 2 katlı kerpiç evinin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yükselirken, uyanan Kemal Sağlam kendini dışarı attı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve sıçradı. Bunun üzerine Kemal Sağlam, evde bulunan kızları Zeynep ve Ebru Sağlam'ı kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Ancak, toprak ve ahşaptan oluşan tavan çöktü. Enkaz altında kalan baba ve 2 kızı yaşamını yetirdi. Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu baba ve iki kızının cesedi evin kiler bölümünde, bacanın yanında, yan yana bulundu.

ENKAZ ALTINDA KALINCA SOLUNUMLARI DURMUŞ

Enkaz altından çıkartılan baba ve iki kızının Ermenek Devlet Hastanesi Morgu'nda yapılan otopsilerinde enkaz altında kaldıklarından dolayı solunum durması sonucu yaşamlarını yitirdikleri saptandı. Yangının çıkış nedeni halen araştırılırken, itfaiye ekipleri sobadan sıçrayan ateş kıvılcımı sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kemal Sağlam, kızları Zeynep ve Ebru Sağlam'ın cenazesi için bugün yakınları tarafından morgdan alınıp Sipas Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Ermenek Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen ve vatandaşlar katıldı.

Baba ve iki kızının cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığındaki geçen yıl beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren ve organları bağışlanan anne Ayşe Sağlam'ın mezarının yanına, yan yana toprağa verildi. Defin işlemlerinden sonra imam Mehmet Ali Güvenç, dua ettiği sırada duygulandı. Liseden geçen yıl mezun olan ve üniversiteye hazırlanan Zeynep Sağlam'ın arkadaşları, Zeynep ve Ebru'nun mezar taşına eşarp bağladı.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından detay

- Tabutların mezarlığa taşınması

- cenazelerin defnedilmesi

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN )

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EMNİYETE SALDIRI PLANLAYANLARI TANIDIKLARI İHBAR ETMİŞ

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı amacıyla keşif yaptıkları iddiasıyla L.A. ile yeğenleri F.A. ve C.A. tutuklanırken, bu kişilerin ihbar üzerine yakalandığı ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün geçen Aralık ayında düzenlediği operasyonla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen L.A. ile yeğenleri F.A. ve C.A. tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan yöneticilerinden talimat alarak keşif çalışması yapan kişilerin bir kişinin ihbarı ile yakalandığı belirlendi.

7 Ağustos, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif çalışması yapan örgüt üyeleri, bilgileri örgüt yöneticilerine iletirken, 26 Kasım tarihinde polisi arayan bir kişi, "Şırnak’tan L. isminde biri geldi. Ağustos ayının başında Kocaeli Emniyeti'nin fotoğrafını çekti. 47 ... plakalı, markasını bilmiyorum. Şahsın soy ismini bilmiyorum. Adana'da yaşanan olaylardan sonra uykularım kaçtı, bu konuyu size bildirmek istedim" diye ihbarda bulundu.

Bu kişi 24 Kasım günü Adana Valiliği'ne bombalı araçla yapılan 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı saldırının ardından vicdan azabı çektiğini belirterek, "Adana'da yaşanan olaydan sonra uykularım kaçtı" dedi.

Mobese ve plaka tespit sistemi incelenerek ihbar edilen 47 plakalı aracın 7 Ağustos günü emniyet müdürlüğünün etrafında yaklaşık 1 saat keşif yaptığı tespit edilirken, aracın M.D.'nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı ise L.A.'nın kullandığı, yanında ise Yalova'da yaşayan yeğenleri F.A. ve C.A.'nın bulunduğu tespit edildi. L.A.'nın ayrıca üzerine kayıtlı araç ile 19 Eylül tarihinde Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında 3 saat, 20 Eylül günü ise 2 saat kadar keşif yaptığı tespit edilerek 4 kişi yakalandı.

Yetkililer, örgütün daha önce deşifre olmamış, hakkında herhangi bir adli işlem yapılmamış kişileri kullandığı, bu kişilerin silahlı eylemler geliştirmesi amacıyla keşif ve istihbarat faaliyetinde bulunduklarını, örgüt üyelerince yapılan tespitlerin örgütün eylem hazırlayıcısı birimlerine gönderildiğini, sonrasında ise özellikle gündem oluşturulabilecek kamuya ait bina ve araçlara yönelik kanlı eylemler gerçekleştirildiğini belirtti.

İZMİT (Kocaeli), () -



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GOLDEN ÇETESİ ONA EMANET ANCAK O İDDİALAR YÜZÜNDEN PİŞMAN OLDU

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde "Golden çetesi" olarak bilinen golden retriever cinsi 12 köpeğe bakmasıyla kamoyunda dikkati çeken kaptan 56 yaşındaki Şenol Özbakan'ın ölümünün ardından can dostlarına, arkadaşı Dr. Aylin Yıldız Schwarz bakmaya başladı. Mutlulukla hayvanların bakımını üstlenebileceğini söyleyen Schwarz, ancak hakkında köpeklerin bakımı için para topladığı yönünde haberlerin bulunduğunu, iddiaların gerçek dışı olduğunu, bu durumun üzüntü yarattığını söyledi.

Bodrum'da 12 köpekten oluşan Golden çetesine bakan kaptan 56 yaşındaki Şenol Özbakan'ın, ölümünden önce akciğer rahatsızlığı, kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle hastanede tedavi görürken, can dostlarına bakmaya başlayan emekli Dr. Aylin Yıldız Schwarz, 'ya konuştu.

Köpeklerin en iyi şekilde bakıldığını belirterek Schwarz, "Şenol Kaptanı kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu. Geride bıraktığı Bodrum simgesi 12 golden, bende yaşıyor. En iyi şekilde bakılıyorlar, tedavileri oluyor. Veteriner kontrolünden geçiriliyorlar" dedi.

"PİŞMAN ETTİLER"

Can dostları köpekleri, arkadaşının ricası üzerine aldığını belirten Schwarz, bu durumdan pişman edildiğini çünkü para topladığı yönünde iddialar atıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Fakat aldığıma pişman ettiler beni. Ben hiçbir şekilde para toplamadım. Hiçbir yardım istemedim. Köpekler evet, bana emanet. Bende kalmasını da isterim. Eğerki Senol Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan hanım, baba emaneti, yadigarıdır diyerek iyi şartlarda bakacaksa, saygı duyarım alabilir. Sadece golden çetesi değil, binlerce hayvana bakıyorum. Mumcular, Pina Yarımadası, buralardaki hayvanlara da bakıyorum. Himayemde 300 hayvan var. 50'si sadece evimde muhafaza edebildiğim için burada. Çok çok üzgünüm. Golden çetesini barınağa bırakılmasınlar diye. Yeşim Güngör bana emanet etti. Sosyal medya hesabımı kapattılar. Tehdit telefonları alıyorum. Reklamcısın para topluyorsun diyorlar. Eğer bir yardım yapıyorsak, Allah'ın huzurunda bırakın kabul olsun. Hiçbir yardım talep etmiyorum" dedi.

O VASİYET İDDİASINA YANIT

Şenol Özbakan'ın ölümüyle köpeklerinde uyutulması yönündeki vasiyeti bulunduğu iddialarına ise Schwarz, "Ben öldükten sonra Golden çetesinin uyutulması diye ifadesi varmış. Ben buna tamamen karşıyım. Eğer ki bu vasiyet üzerine, karşıma birimi çıkarsa, Türkiye'yi yerinden oynatırım. Hiçbir hayvan, sahibi öldü diye ölmeye mahkum değildir" diye konuştu.

Facebook hesabının şikayetler üzerine kapatıldığı, köpekleri ise ABD'ye satılacağı yönünde haberlere rastladığını söyleyen Dr. Schwarz, "Golden çetesi, şu an benim özel mülkümde. Sosyal medya hesaplarımı da kapattırdılar ve bunun gerekçesi de yeni bildirildi. Ben Golden'ları Amerika'ya satıyormuşum. Golden'lar burada. Onları satmaya ihtiyacım yok benim. Hayvanlar üzerinden geçimimi sağlayacak bir durumum yok. Bu konuda da gerekli başvuruları ve şikayetleri yapacağım. Golden çetesini kimseye vermiyorum. Bu hayvanları da kimseye yem etmeyeceğim" dedi.

Şenol Özbakan'ın ailesinin isteği üzerine köpeklerin tüylerinden birer parça alınarak, Özbakan'ın kendisinin yaptığı bir Golden Kolyesi ile birlikte İzmir'e gönderileceği öğrenildi. Malzemelerin Özbakan'ın mezarına bırakılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Dr. Aylin Yıldız Schwarz ile röp.

-Köpeklerden genel detay görüntüler.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla), ()

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HALİLİYE BELEDİYESİ'NDEN HALEP'E 6 TIR YARDIM

ŞANLIURFA'nın merkez Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan 6 TIR insani yardım malzemesi, Suriye’nin Halep kentine gönderildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyası kapsamında, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla 6 TIR dolusu insani yardım malzemesi hazırlandı. Hazırlanan insani yardım malzemelerinin Halep'e gönderilmesi için tören düzenlendi. Törene; Vali yardımcıları Cengizhan Yılmaz ve Tarık Açıkgöz, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Müftüsü İhsan Açık, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Haliliye Kaymakamı Yılmaz, Halep’e, İnsani Yardım Platformları ve valilik öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, "Haliliye Belediye Başkanımız da bu kampanyaya katkı sundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise şunları söyledi:

"Şanlıurfa Valiliğimizin düzenlemiş olduğu ‘Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı’ kampanyasına bizlerde, sosyal mesuliyetimizin bilincinde olarak, katkıda bulunmak amacıyla stant açtık. O stantta topladığımız yardımları daha sonraki günlerde platforma aktaracağız. Halkımızın vatansızlığın ne demek olduğunu bilmesi adına ve kardeşlik, muhabbet duygularımızın gelişmesi amacıyla bu kampanyaya bir çorap dahi olsa çocuklarımız üşümesin. Şimdi dolaba saklama zamanı değil. Haliliye Belediyesi olarak da, bugün bu kampanyaya altı tır katkıda bulunduk."

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar, Suriye'nin Halep kentine gitmek üzere yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Yardımları taşıyan TIR'lar

- TIR’lara yardım kolilerinin taşıması

- Başkan Demirkol’un konuşması

- Dua okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 470 MB

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KİLİS'TE FÜNYEYLE PATLATILAN ŞÜPHELİ POŞETTEN ÇÖP ÇIKTI

KİLİS'te, Devlet Hastanesi yakınına bırakılan ve polis tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan poşetten çöp çıktı.

Çevre yolunda bulunan Kilis Devlet Hastanesi'nin eski acil girişi yakınlarında şüpheli poşet görenler, içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin bilgi verdiği bomba imha uzmanları şüpheli poşete fünye yerleştirip kontrollü şekilde patlattı. Poşetten çöp çıktı ve çevredekiler rahat nefes aldı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol ise yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Şüpheli poşet

- Yolun kapatılması

- Polislerin incelemesi

- Poşetin patlatılması

- Poşetten çıkan çöpler

- Yolun açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 301 MB