DHA YURT BÜLTENİ - 12

ANTALYA'DA KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI (5)

AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLU KAPANDI

Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkii ve Akseki merkezde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimi geçerken, Akseki- Seydişehir karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren yolu kapatırken, araçların geçişine izin verilmiyor.

OKULLAR YARIN TATİL

Kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü Akseki genelinde, okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Tatil kararı belediye anons sisteminden halka duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yoldan ve kavşaktan görüntü

Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), ()

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TEKNELER DENİZE AÇILAMADI, BALIK FİYATLARI ARTTI

KARADENİZ ve Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler açılamayınca, tezgahta balık fiyatları arttı. İzmit'te hamsinin kilosu 15 TL'den satıldı.

İzmit Balık Pazarı'nda son günlerde tezgahlardaki balık çeşitliliği azalırken, fiyatlar da yükselmeye başladı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çok az sayıda tekne denize açılabildi. Avlanan balık azalınca tezgahlarda da fiyatlar yükseldi. Yılbaşı öncesi 10 liradan satılan hamsinin kilosu 15 liraya yükseldi. Balık pazarında istavritin kilosu 15-20 lira, çinekopun kilosu 25 lira, sarıkanat kilosu 30-35 lira, barbun kilosu 65 lira, palamut tanesi büyüklüğüne göre 5 ila 15 lira arasında, yerli somonun kilosu ise 20 liradan satıldı. Balıkçı Taner Şahin fiyatların yükselmesinin balık satışlarını etkilediğini belirterek, "Yılbaşından itibaren hava şartları nedeniyle tekneler açılamayınca 5-6 liralık bir artış yaşandı. 10 liraya sattığımız hamsi ve istavriti şuanda 15 liraya satıyoruz. Tam balık yenilecek mevsim ama insanların alım gücü nedeniyle balık satışlarımız etkileniyor" dedi.

Balık fiyatlarını pahalı bulduğunu söyleyen Zehra Akgün, "İstavrit ve hamsi aldım. Fiyatları biraz pahalı buldum. Karadenizli olduğumuz için balığı seviyoruz, pahalı da olsa ne yapalım alıyoruz. Önceden 10 liraya aldığımız hamsi 15 lira olmuş" diye konuştu.

Yaşare Karakut ise hamsiyi çok sevdiğini belirterek, "Hamsiyi çok seviyorum ama fiyatları artıyor. Haftada en az iki kere tüketmeye çalışıyoruz. Ama fiyat artışı tüm vatandaşları olduğu gibi bizi de etkiliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balıkçı Taner Şahin ile röp

-Balık alan vatandaşlar ile röp

-Balık tezgahlarından görüntüler

Haber: HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli), () -

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KARDAN UÇAK YAPTI

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, Mehmet Şerif Karahan evinin önünde biriken karlardan savaş uçağı yaptı.

Kış mevsimiyle birlikte kar yağışının yoğun olduğu Yüksekova İlçesi'nde çocuklar kardan adam yaparken, Mehmet Şerif Karahan ise Yeni Mahalle'deki evinin önünde biriken karlardan uçak yaptı. Soğuk havaya rağmen Karahan, 20 gün boyunca günde belli aralıklarla çalışarak yaklaşık 10 metre uzunluğunda 1 metre yüksekliğinde kardan uçak yaptı. Karahan, daha önce de kardan ev, helikopter yaparak mahallelinin ilgi odağı olduğunu, bu tür çalışmaların kendisini mutlu ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evin önünde kardan yapan uçak

-Uçağın son rütüşleri yapması

-Uçağın önünde röp

-Pilot kabini

-Genel detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () -

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ERBAA'DA KÖMÜR SOBASINDAN ZEHİRLENEN KADIN ÖLDÜ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 63 yaşındaki Fadime Ulutaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. Dört katlı apartmanın üçüncü katında bulunan evde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Ulutaş ve Fadime Ulutaş çifti dün gece evlerinde bulunan kömür sobasını yakarak uyudu. Beş çocuk sahibi yaşlı çiftten haber alamayan yakınları kontrol için eve gitti. Ulutaş çiftinin evde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fadime Ulutaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Ahmet Ulutaş ise, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Binanın görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE FETÖ'CÜLERE AKTARILAN 5 MİLYON LİRALIK PROJE PARASI GERİ ALINDI

ATATÜRK Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, yaptıkları araştırmada proje kaynaklarının bir çoğunun terör örgütü FETÖ mensuplarına usulsüz aktarıldığını belirterek, "FETÖ'cülerin ihracından dolayı 5 milyon lira aktarılan proje bedelini geri aldık" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Turizm Fakültesine ait Uygulama Otelinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Ömer Çomaklı, göreve başladığı günde FETÖ/PDY ile mücadeleyi birinci öncelikli vazife olarak saydıklarını bildirdi. 'Suçsuz ve günahsız' olanlara zarar gelmemesi için ihtiyatlı yaklaştıklarını anlatan Prof. Dr. Çomaklı, 200'ü akademik olmak üzere 263 personel hakkında soruşturma başlattıklarını, bunlardan 114'ü akademik olmak üzere 160 personelin üniversite ile ilişkisinin kesildiğini, 28'i akedemik toplam 37 personeli ise görevine iade ettiklerini belirtti. Üniversitede 58'i akedemik toplam 66 personelin soruşturmasının devam ettiğine hatırlatan Prof. Dr. Çomaklı, FETÖ yapılanmasını ortadan kaldırmak için kökünü kazıyacaklarını ifade etti.

Öğretim üyelerine yapacaklarını projeler için 30 milyon lira vereceklerini anlatan Prof. Dr. Çomaklı, şunları söyledi:

"Projelerin insanlığın, bölgenin, ülkeye faydalı olmasını istiyoruz. FETÖ ile yaptığımız mücadelede gördük ki proje kaynaklarının bir çoğu ne yazık ki FETÖ mensuplarına usulsüz aktarılmış. Bununla ilgili soruşturma başlattık. Ben bütün birimler ile ilgili gerekli kurum içi denetlemeyi başlattım. Hata yapanlar kim varsa gereğini yapacağız. FETÖ'lerin ihracından, ihraç edilenlerin üzerinde olan kasamıza 5 milyon civarında bir parayı geri çevirdik. Proje değerlendirme birimimizi de yeniden yapılandırdık. Tamamen TÜBİTAK modeli bir sistem getirdik."

ÇOMAKLI: AHLAKSIZ TEKLİFLER GELDİ

Atatürk Üniversitesi Vakfı'nı da yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, FETÖ kapsamında tutuklanan AK Parti eski İl Başkanı Murat Kılıç'ın işlettiği vakfa ait pastaneyi boşaltırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Çomaklı, bu konuda şunları söyledi:

"Vakfın elindeki kaynakları tamamen gözden geçirdik. Pastaneyi kimseye kiraya vermedik. Müsteciri çıkarmak kolay değil. Bir başkasıyla mahkemeliğiz. Onu da çıkaracağız. Hiç şakası yok. Pastanenin yerini ihale edin, şuna verin, buna verin, dediler. Çok büyük paralar verdiler. Ahlaksız teklifler de geldi. Yakınlarımızdan şundan bundan. Bizim öyle bir derdimiz olmadığı için. Bizim üç temel konuda sıkıntımız yok. Rahatız. Biz orayı kitap cafe yapacağız. Erzurum'da çok farklı bir yer olsun istedik. İmza günlerinin yapıldığı çok güzel model düşünüyoruz. Bizim para kazanma diye misyonumuz yok."

"MÜSTECİRLERDEN TOPLADIĞIMIZ ZEKATLARLA 260 ÖĞRENCİYE BURS VERDİK"

Atatürk Üniversitesinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak bir çalışma yaptıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kantinleri işletenler ve Vakfa ait yerlerin müstecirleri ile bir toplantı yaptıklarını bildirdi. Prof. Dr. Çomaklı, şöyle devam etti:

"Biz dedik ki bir yerden burs almayan, para almayan özellikle kız öğrencilerimize sahip çıkalım. Müstecirler ile bir araya geldik. Bizim müstecirlerimiz var 130'un üzerinde. Gelin çorba içelim, dedik, adamlar şok oldular. Rektör bizimle yemek yiyor. Dedik ki 3 ay da bir defa bir kantinde beraber olalım. Mutlu oldular. Siz bu öğrencilerin sırtından para kazanıyorsunuz. İsteyen bir aylığını zekat olarak versin. Ayrı bir hesap açtık. Öğrenciye burs zekat anlamında. İlahiyatçılar bu konuda fetva verdiler. Zekatlarla burs almayan 260 öğrenciye burs verdik. Allaha hamd olsun. Çok mutlu oldular. Biz kimseden zorla para almıyoruz. "



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılan gazeteciler

-Ömer Çomaklının konuşması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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CİNAYET İŞLEDİKTEN SONRA AMELİYAT OLMUŞ

SAMSUN'da 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş'ı av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten 1 gün sonra akciğerlerinden ameliyat olduğu iddia edilen 32 yaşındaki Erçin Topaç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 8 gün önce İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Emre Battal'ın kullandığı plakasız motosikletin arkasında oturan Erçin Topaç, sokakta bulunan Ufuk Altuntaş'a av tüfeğiyle ateş edip başından vurup ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erçin Topaç, işlediği cinayetten 1 gün sonra akciğerlerindeki kist nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olduktan sonra servise alınıp tedavi altında tutulmaya başlandı.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis av tüfeği ile olayda kullanılan plakasız motosikleti ormanlık alanda yakılmış olarak buldu. Motosikletin şase numarasından yola çıkan polis sahibi Emre Battal (32) ile cinayeti azmettiren Sabri Akdemir (28) ile suç delillerinin yok edilmesine yardımcı olan Çağrı Kartal (25) yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan şüpheli polise verdiği ifadesinde cinayeti Sabri Akdemir'in azmettirdiğini söyledi. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün polis otosuyla adliyeye getirilen Erçin Topaç, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye çıkışı

-Adliyenin dışından detay

-Ölen şahsın fotoğrafı



Haber-kamera:Hakan ÇEYLİKBAŞ-SAMSUN9-

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SAMSUN'DA 'YILIN HABER FOTOĞRAFI' ÖDÜLÜ MUHABİRİNE

SAMSUN Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bu yıl 5'incisi düzenlenen ödül töreninde, haber ajansları kategorisinde 'Yılın Haber Fotoğrafı' ödülü Doğan Haber Ajansı () Samsun bürosundan Yaprak Koçer'e verildi.

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle 5'inci Medya Ödülleri Töreni düzenlendi. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen program lisenin Rodyo-TV ve Gazetecilik bölümü öğrencileri ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı oylarla 14 ayrı kategoride en iyileri seçildi. Ayrıca eğitime katkı ödülü ve Piri Reis Özel Ödülü de verildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda haber ajansları kategorisinde 'Yılın Haber Fotoğrafı' ödülü, Samsun'da 24 Aralık 2016'de düzenlenen 'Teröre hayır mitingi' sırasında bir grup lise öğrencisinin mitingde görevli çevik kuvvet polislerine asker selamı vermesi ve polislerin de onlara asker selamı ile karşılık vermesini içeren fotoğraf karesi ile Doğan Haber Ajansı Samsun bürosundan Yaprak Koçer'e verildi. Koçer ödülünü İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu'nun elinden aldı.

Ödül törenine İlkadım İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve öğrenciler katıldı. Programda basın mensuplarının yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir de sergi düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Okul dışından detay

-Ödüllerin verilmesi

- Muhabiri Yaprak KOÇER'in ödül alması

-Programa katılanlardan detay

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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GÜVERCİN CİNAYETİ ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA'da 34 yaşındaki Sinan Gül'ü av tüfeğiyle vurarak öldüren 23 yaşındaki Uğurcan Aladağ, adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden Aladağ, "Kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

Merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde oturan Sinan Gül, evinin çatısındaki dolapta beslediği güvercinlerden 12'si gece çalındı. Tekel büfesi işleten Gül, güvercinlerin Uğurcan Aladağ'ın evinde olduğunu öğrenince yanına gitti. İddiaya göre, güvercinlerin kendisinde olduğunu söyleyen Aladağ, 15 bin TL karşılığında geri vereceğini söyledi. Aladağ ile Sinan Gül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uğurcan Aladağ, Sinan Gül'ü av tüfeğiyle öldürdü.

Olaydan sonra gözaltına alınan Uğurcan Aladağ, Sinan Gül'ün evlerini basıp, araya giren babasını da tartakladığını, kendini savunmak için ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Uğurcan Aladağ, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Aladağ, "Anamı ağlattılar, hepsinin anası ağlayacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet zanlısının sağlık kontrolüne getirilmesi

- Öldürülen kişinin fotoğrafları

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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OTOMOBİL RESTORANIN CAMINA ÇARPTI

ZONGULDAK'ta yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin restoranın camına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak restoranın camına çarptı. Kaza anında restoranda ve kaldırımda yürüyen olmaması faciayı önledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, kaza yerinden çekildi.

Kaza anı ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı dışarıdan görüntü

-Restoran içine dağılan cam parçaları

-Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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BAŞKAN ERCENGİZ'DEN SÜT İKRAMI

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Salı Pazarında vatandaşa sıcak süt dağıttı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, soğuk hava ve çiğ süt fiyatına dikkati çekmek amacıyla Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda sıcak süt dağıttı.

Bu yıl kışın ağır geçtiğini söyleyen Başkan Ercengiz, "Burdur Belediyesi olarak vatandaşımızın en çok toplandığı yerlerden bir tanesi olan halk pazarında hem üreticilerimiz hem de vatandaşımıza sıcak bir şeyler ikram etmek istedik. Soğuk kış gününde daha önce sıcak çorba ikramında bulunmuştuk. Sosyal medya üzerinden bazı vatandaşlarımız sıcak süt talebinde bulundu. 6 ay önce de süt üreticisine destek vermek amacıyla süt projesi başlatmıştık. Ülke çapında ses getiren bir proje olmuştu. Burdur olarak süt üreten bir kentiz. Sütümüzün sudan ucuz olmasını istemiyoruz. Süte dikkati çekmek istedik. Hayırsever bir vatandaşımız sütü vermek istediğini ifade etti. Biz de bu sütü kabul ederek halk pazarında dağıtımını yapıyoruz. Amacımız hem çiğ süt fiyatının istenilen noktaya gelmesi için dikkati çekmek hem de vatandaşımıza sıcak bir bardak süt ikram edebilmek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Süt alan vatandaşlar

- Başkan Ercengizin süt dağıtımı

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()