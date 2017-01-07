DHA YURT BÜLTENİ - 12

Şehit teğmenin cenazesi Gaziantep'te (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit olan jandarma teğmen 27 yaşındaki Mustafa Yazgan'ın cenazesi, havalimanından alınarak ailesinin oturduğu Hacıbaba Mahallesi'ndeki eve son kez götürüldü. Şehit Yazgan'ın cenazesi, burada helallik alındıktan sonra Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi. Burada şehit için düzenlenen cenaze törenine milletvekili Şamil Tayyar, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, şehidin babası Abdullah, annesi Saadet, ağabeyi Mehmet, kardeşleri Aysun Çağlı ve Yusuf Yazgan, askerler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SANA KIYDILAR OĞLUM"

Askerlerin omuzlarında musalla taşına konulan şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılıp önündeki fotoğrafı öpen ailesi gözyaşı döktü. Şehidin babası Abdullah Yazgan, oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken "Sana kıydılar oğlum. Her gün kardeşine telefon açardı, 'Oku kardeşim derslerini aksatma' derdi" diye feryat etti. Şehidin ağabeyi Mehmet Yazgan ise, "Rahat uyu Mustafa. 300 tane özel harekat intikamını alacak. Tertemiz biriydin, mekanın cennet olsun kardeşim. Sen şehitsin, peygamberimizin dizinin dibinde oturuyorsun Mustafa'm" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, ikindi vakti Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin cenazesinin camiye getirilmesi

- Şahidin yakınlarının tabuta kapanarak ağlaması

- Şehidin kardeşinin tabut başında konuşması

- Cenaze törenine katılanlar

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-)

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İşe iade eylemi yapan öğretmen 3 günde de gözaltında

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte mesleğinden ihraç edilen ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün de eylemini tekrarlayınca 3'üncü kez gözaltına alındı.

Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyken, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edilen, evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, ilk olarak geçen perşembe günü, Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. İlk gün gözaltına alınan Karataş, ertesi gün eylemi tekrarlayınca yine gözaltına alındı. Hakkında polise mukavemetten hakkında işlem yapılan Karataş, bugün eylemini yine tekrarlamak için aynı adrese, Belediye Meydanı'na geldi.

Yine elinde 'İşimi ve Öğrencilerimi İstiyorum' yazılı döviz taşıyan Karataş, "Herkes muzdarip. Öğrencilerim herkes mağdur. Bu korku ortamında açıkçası kimse pek bir şey söyleyemiyor. Bodrum'da 8 öğretmeniz. Hepimiz Eğitim-Sen öğretmenleriyiz. 8 arkadaşımla birlikte 29 Ekim kararnamesinde bir gece ucuz bir sitede adımızı yazarak terörle ilişkilendirilmiş. İki gündür gözaltına alınıyorum ama eylemi sürdüreceğim. Anayasal hakkımı kullanmak istiyorum. İşimi ve öğrencilerimi istiyorum devam edebildiğim kadar bu eyleme devam edeceğim. Aslında çok endişeleniyorum. Ben korkusuz birisi değilim. Tabi ki de bunu yaparken gözaltına alınmak tutuklanmak böyle şeylerden korkmuyor değilim. Ama evde oturup da ya da başka bir işe girip de psikolojik olarak yıkılıyorum. 20 yıllık öğretmenim, işimi çok seviyorum. Bir anda bir gece yarısı Bakanlar Kurulu kararıyla, mahkeme kararı bile yok. Hani yargılanmak istiyorum. Biliyorum yargı sonucunda ben ceza almayacağım. OHAL döneminde hiç yargılanmadan işten atıldım" dedi.

Yaklaşık 1 saat eylemini sürdüren Karataş, ardından gelen polis ekipleri tarafından 3'üncü kez gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Karataş'ı dinleyen vatandaşlar ve öğrencilerden görüntü

- Karataş'ın açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), )

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Bakanlar sis nedeniyle Kars yerine Erzurum'a indi

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katılmak için Ankara’dan hareket eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın içinde bulunduğu THY uçağı, sis nedeniyle Kars yerine Erzurum'a indi.

Ankara'dan gecikmeli olarak saat 12.00'de havalanan Anadolujet'in THY 7784 sefer sayılı uçağı, Kars'ta görüş uzaklığının yetersiz oluşu nedeniyle Erzurum havalimanına indi. Bunun üzerine bakanları Harakani Havalimanı'nda bekleyen Vali Rahmi Doğan ve protokol üyeleri, Kars'tan Sarıkamış'a geçtiler. Bakanlar Ahmet Arslan ve Çağatay Kılıç ise karayolu ile Erzurum'dan Sarıkamış'a hareket etti. Sis nedeniyle bugün yapılması planlanan Anadolujet'in Sabiha Gökçen- Kars, THY'nin Atatürk Havalimanı- Kars seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: KARS, ()

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Belediye işçisi kar altında 6 altın bilezik buldu

BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'ndeki kar yağışı sonrası kapanan yolu açmak için çalışma yürüten belediye işçilerinden 45 yaşındaki Tekin Arslan, kutu içinde 6 adet, 20 bin lira değerinde altın bilezik buldu. Altınların kime ait olduğu tespit edilince sahibine verildi.

Kar yağışı sonrası Savaştepe'de bazı yollar kapandı. Savaştepe Belediyesi ekipleri, kapanan yollarda tuzlama ve iş makineleriyle açma çalışması yapmaya başladı. Çalışma yürüten belediye temizlik işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Tekin Arslan, kar altında bir kutu buldu. Kutuyu açtığında ise içinde 6 adet 'Adana burması' denilen bilezikle karşılaşan Arslan, hemen emniyetin yolunu tuttu. Yapılan araştırmada bileziklerin sahibinin Mustafa Zengin olduğu tespit edildi. Emniyete çağrılan Zengin'e, belediye temizlik işçisi Tekin Arslan tarafından altınları teslim edildi.

Evdeki altınlarını bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü öğrenilen Zengin'in, yoğun kar yağışı sebebiyle kuyumcuların kapalı olmasından dolayı evine döndüğü, ancak yolda altınlarını düşürdüğünü sonradan fark ettiği, aramaya çıktığı, ancak bulamadığı öğrenildi.

Altınları bulan işçi Tekin Arslan, "Kürekle kar temizliği yaparken kutu buldum. Kutuyu açınca altınları gördüm. Emniyete götürüp durumu anlattım. Altınların sahibini buldular, teslim ettim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Belediye İşçisi Tekin Arslan ile röp.

- İşçe Arslan çalışırken görüntü

Haber- Kamera: Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), ()

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Ceylanpınar'da 2'si canlı bomba 5 PKK'lı terörist yakalandı



ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar İlçesinde 2'si canlı bomba 5 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Rasulayn kentiyle komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devriye görevi yapan jandarma, sınır hattındaki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisinden geçen Cırpıp Deresi yakınlarında Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen 5 kişiyi fark etti. Askerler tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 5 kişinin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. İlk sorgulamasında teröristlerden 2'sinin Suriye'nin Haseki kentinde bulunan terör örgütü kamplarında eğitim aldığı ve canlı bomba eylemi yapmak üzere Türkiye'ye geçtiği belirlendi. Teröristlerin, yurt içindeki bağlantılarıyla patlayıcılara ulaşıp Ceylanpınar ve İstanbul'da eylem yapmayı hedefledikleri ileri sürüldü. 2'si canlı bomba 5 teröristin sorgusu devam ediyor.

Haber: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-

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İzmir'de 650 kilo esrar ele geçirildi

İZMİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 31 yaşındaki A.K.'nin otomobili, deposu ve evinde yapılan aramalarda, 650 kilo 700 gram esrar ile 12 bin 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Bornova İlçesi'nde bulunan bir depoda saklandığını, buradan torbacı denilen sokak satıcılarına dağıtılacağını öğrendi. Bu bilgiler doğrultusunda şüpheli A.K.'nin otomobili takibe alındı. Araç durdurulup A.K. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeleri sakladığı tespit edilen Bornova'daki depoda da arama yapıldı. Burada 210 adet şeffaf jelatine sarılarak paketlenmiş halde 644 kilo 500 gram esrar ele geçirilmiştir. A.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Buca'daki evinde de arama yapıldı. Evde de 6 kilo 200 gram esrar ile 12 bin 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobili, deposu ve evinde toplam 650 kilo 700 gram esrar ile 12 bin 150 uyuşturucu hap ele geçirilen A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin depoya girmesi

-İçeride arama yapmaları ve paketler halindeki esrarı bulmaları

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin görütüsü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erzincan’da yapıldı

TÜRKİYE Dağcılık Fedarasyonu (TDF) tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yapıldı. Dereceye girenler Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Ergan Dağında 10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası öncesi, Türkiye seçmeleri yapıldı. Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonasına çeşitli illerden 6’sı bayan 16 sporcu katıldı. Yaklaşık iki saat süren tırmanış ve inişin ardından sporcular varış noktasına ulaşmak için birbiriyle yarıştı.

Şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen TDF Başkanı Doç Dr. Ersan Başar, dereceye girenlerin Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceklerini bildirdi. TDF Başkanı Başar, "Dünya dağ kayağı şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Şampiyonaya 20 ülkeden 100’e yakın sporcu katılacak. Bu şampiyona, ülkemizde dağ kayağını tanıtmak ve anlatabilmek amacıyla bizim için çok önemli" diye konuştu.

Yarışmada Aykut Taşcı birinci, Ali Yiğit ikinci ve Ali Osma üçüncü oldu. Kadınlarda ise Şeymanur Çınar birinci olurken, ikinciliği Yeliz Esen, üçüncülüğü ise Cansel Taşcı aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayak merkezinden genel görüntü

-Sporculardan görüntü

-Yarışmanın başlaması ve sporcuların çıkışları

-Genel detay görüntü

-Sporcuların varış noktasına gelişleri

-Doç Dr. Ersan Başar’ın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()