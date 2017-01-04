DHA YURT BÜLTENİ - 12

Eskişehir'de 'Reina katliamcısı' ihbarı polisi ayağa kaldırdı

ESKİŞEHİR'de cep telefonu satışı yapılan mağazaya giren Irak uyruklu bir gencin, İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina katliamını gerçekleştiren teröriste benzetilmesi polisi alarma geçirdi. Olayla bir ilgisi olmadığı belirlenen Iraklı genç, üzerinden kimlik çıkmaması üzerine polis merkezine götürüldü.

İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir GSM şirketine ait cep telefonu mağazası çalışanı kadın, işyerine gelip telefon hattı satın almak isteyen yabancı uyruklu kişiyi İstanbul Reina katliamı şüphelisine benzetip, '155 Polis İmdat' hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Mağazada güvenlik kamerası olmaması üzerine polisler şüpheli kişiyi cadde ve sokaklarda aramaya başladı.

Basın mensupları da polislerin arama çalışmaları görüntüledi. Bir kişi basın mensuplarına cep telefonu mağazasına giren şüpheli kişiyi tarif ederken, birden karşı kaldırımı göstererek, "Bakın o kişi karşıda yürüyor" dedi. Basın mensuplarının durumu polislere bildirmesinin ardından bu kişi yakalandı.

Polisler Irak uyruklu olan genci cep telefonu mağazasına getirerek burada çalışan kadına teşhis ettirdi. Mağaza çalışanı kadın polislere ihbarda bulunduğu kişinin bu kişi olduğunu söyledi. Polisler, Reina katliamı şüphelisine benzemeyen ve olayla bir ilgisi olmayan Irak uyruklu genci üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle polis merkezine götürdü.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu magazasının dışından,

-İhbarı yapan mağaza çalışanı genç kadının görüntüsü,

-Bir vatandaşın şüpheliyi gördüğünü anlatması,

-Şüpheli kişinin yaya kaldırımında yürümesi,

-Polislerin şüpheliyi yakalayıp teşhis için cep telefonu mağazasına getirmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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Reina katliamcısı teröristle ilişkili 3 sır ailenin izi İzmir'de çıktı (3)

EVLERDE ELE GEÇENLER

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristle bağlantılı üç aileye mensup 40 kişinin işlemlerinin emniyette sürdüğü açıklandı. Ailelerin kaldığı üç adresteki aramalarda, çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüşü dürbünü, operasyonel fener, yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi. Dikkat çekmemek için aileleri ile birlikte ev kiraladıkları ve normal yaşam sürdükleri tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR, ()

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CHP'li Biçer'den arazileri istimlak edilecek çiftçilere destek

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, toplam 965 dönümlük arazileri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne dahil edilmek üzere kamulaştırılmak istenen Emlakdere ve Karaali mahallelerindeki 81 çiftçiyle biraraya geldi. Yarın görülecek olan kamulaştırma davası öncesinde konuşan CHP'li Biçer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na tepki gösterdi, çiftçilere ise destek verdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 6. kısımı için Emlakdere ve Karaali mahallelerindeki 64 parseldeki toplam 965 dönümlük tarım arazisinin kamulaştırılması için başlatılan çalışmalar tepkilere neden oldu. 965 dönüm tarım arazisini kapsayan kamulaştırma çalışmaları için tarla sahipleri Manisa Valiliği'nin uzlaşma komisyonuna davet edildi. Komisyonda Manisa Organize Sanayi Bölgesi yöneticileriyle görüşen tarla sahipleri, kamulaştırma için verilen bedeli çok düşük bulduklarını belirterek kabul etmedi. Yöneticilerle çiftçiler arasında maddi anlamda herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, 81 tarla sahibine Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kamulaştırma davası açtı. Çiftçilere dava tebligatı bir ay önce gönderildi. Tebligatları alan köylüler, kamulaştırmayla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

"SANAYİYE KARŞI DEĞİLİZ"

Yarın (perşembe) Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek kamulaştırma davası öncesinde CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, davalık olan Emlakdere ve Karaali mahallelerinde yaşayan 81 çiftçi ile bir araya geldi. Emlakdere'nin durumunu soru önergesi vererek Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne sorduğunu belirten Miletvekili Biçer, "8 bin dönüm arazi istimlak edile edile, vatandaşın, çiftçinin elinden kala kala 965 dönüm arazi kaldı. Onu da kaybetmek üzereyiz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi buraya çok yakın ve burayı istimlak etme kararı alıyor. Bu çalışmayı Manisa Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığı ile yapıyor. Sanayiye karşı değiliz. Elbette üreteceğiz, vatandaşımız çalışacak, kazanacağız ancak uygun yer burası değil" dedi.

"BAKANLIK HARİTAYI NİÇİN ONAYLAMIYOR?"

Emlakdere'deki tarım arazilerinin birinci derece verimli topraklar olduğuna dikkati çeken Milletvekili Biçer, "Buna rağmen istimlak etmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki uygulanan tarım politikaları sebebiyle toprak, çiftçilerin elinden gitti. Köylüler topraklaşşızdı. Çiftçi fakirleşti. Yok pahasına toprakları elinden alındı. Emlakdere ile ilgili bir çelişki var. Türkiye'de 184 ova, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal SİT alanı kapsamında değerlendiriliyor. Bunlardan birisi de Manisa Ovası. Bu ovalar yerleşime ve sanayileşmeye açılmayacaktı. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yeni bir çalışma yapıyor ve bakanlıktan gelen haritayı ayrıntılandırıyor. Manisa Valiliği Toprak Koruma Kurulu da bu toprakların SİT alanı içerisinde olduğunu onayladığı haritayı 6 ay önce bakanlığa tekrar gönderiyor. Bakanlığın o kadar önemli işleri var ki Emlakdereli vatandaşların derdi onları ilgilendirmiyor. Bugün itibari ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bir soru önergesi verdik. '6 aydır niçin onaylamadınız? Onaylamadıysanız neden onaylamadınız? Bakanlık diyelim ki istimlak yapıldıktan sonra imzayı attı. Elden çıkan topraklar nasıl geri verilecek? Zararları nasıl ödenecek? Çiftçilerimizin tek geçim kaynağı olan verimli toprakların ellerinden alınmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Emlakdere Mahallesi Muhtarı Kadir Kocabıyık ise, "240 hane, 840 nüfuslu mahallemiz tarımla uğraşan bir mahalle. Manisa'ya 7 kilometre mesafedeki bir tarım mahallesi iken, şu an sanayi mahallesi olduk. 1998 ve 2003 yıllarında yapılan kamulaştırmalarda 8 bin dönüm tarım arazimizden son olarak 965 dönüm arazimiz kaldı. Şimdi yine kamulaştırma yapılıyor. Biz sanayiye karşı değiliz ama vatandaşın hakkı verilsin, bunu istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, çiftçilerle görüşmesinden görüntü

-Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in açıtklaması

-Emlakdere Mahalle Muhtarı Kadir Kocabıyık'ın açıklaması

-Kamulaştırılacak tarım arazilerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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Ordu’da 1 saatlik şehir içi geçişi 10 dakikaya inecek

ORDU Valisi İrfan Balkanlıoğlu, çalışmaları 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu’nda birinci etabın yaz mevsiminde tamamlanarak araç trafiğine açılacağını, yaz mevsiminde günlük 110 bin aracın geçiş yaptığı şehir içi transit geçişte 1 saat süren seyahat süresinin 10 dakikaya ineceğini söyledi.

Ordu’da kent merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle, 4 yıl önce çalışma başlatıldı.

Perşembe ilçesi Akçaova'dan başlayıp Boztepe'nin altından biri 3 bin 300 metrelik diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünelle, viyadükler ve duble yollarla Ordu’yu arkadan geçerek sahil yoluna bağlanacak 22 kilometrelik yolun ilk etabı olan 10 kilometrelik bölümünde çalışmalar hızla sürüyor. Tünel ve viyadük inşaatlarının bitirildiği yolda halen kavşak çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda 4 adet viyadük, 4 adet köprü, 12 adet alt geçit, 4'ü köprülü 16 kavşak, 9 kilometre uzunluğunda çift tüplü 6 tünel bulunan 22 kilometrelik yolun açılması Karadeniz Sahil Yolu’nda 1 saat süren Ordu şehir içi transit geçişi de 10 dakikaya indirecek.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, toplam 1 milyar TL’ye mal olan şuana kadar yaklaşık 700 milyon TL harcanan Ordu Çevre Yolu çalışmalarını inceleyerek, yolun yaz mevsiminde birinci etabının hizmete açılmasıyla araç trafiğinde önemli rahatlama meydana geleceğini söyledi.

Karadeniz Sahil Yolu’ndaki Ordu şehir içi geçişin yaz mevsiminde, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda 1 ile 1.5 saat sürdüğünü, yıllık 30 milyon TL üzerinde de ekonomik kayıp yaşandığını belirten Vali Balkanlıoğlu, “Bu yol şu anda yüzde 90 seviyesinde tamamlandı. Aksilik olmadığı takdirde Ordu Çevre Yolu'nun birinci etabı, trafiğin yoğun olduğu yaz mevsimine hizmete girecek. Transit geçiş yapan araçlar rahatlıkla yoluna devam edecek. Toplam 21.4 kilometreye tekabül eden Ordu Çevre Yolu’nun birinci etabı olan 10.7 kilometresinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Ordu trafiğinde özellikle de bayramların başlangıç ve bitiş tarihlerinde, günlük 110 bin aracı bulan yoğunluk söz konusu oluyor. Şehir içi trafiği bazen 1,5 saat sürebiliyor. Dolayısıyla yıllık ekonomik kayıp da 30 milyon TL’nin üzerinde oluyor. Sadece bu trafikte kaybedilen mazot ve benzin masrafı. Hava kirliliği ve zaman kaybı da çabasıö dedi.

Çevre Yolu bünyesinde yapılan tünel viyadüklerin de önem taşıdığını vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, “Burada yapılan viyadükler ve tüneller tam anlamıyla bittiğinde, çevreyolu hizmete girdiğinde trafiğin akışına sürat kazandıracak, büyük ekonomik tasarrufun yanı sıra, hava kirliliğine de bir çözüm olacak. İnşallah, bütün alt yapısı, işaretleri, lambası ve aydınlatmalarıyla birlikte, Yaz mevsimine biteceği yönünde müjdeler var. Çalışmalar bu hızla devam ederse bitmemesi için hiçbir neden yokö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun açıklaması

-Çevre yolu çalışmasından görüntü

-Ordu trafikten görüntü

Haber: Nedim KOVAN / Ordu, ()

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Gaziantep'te kasa hırsızları yakalandı



GAZİANTEP'te, bir temizlik firmasındaki çelik para kasasından 180 bin lira çaldıktan sonra kimliklerini saptayan polis tarafından yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ulus Mahallesi'nde bulunan bir temizlik firmasına geçen 27 Aralık günü giren 2 hırsız, açtıkları para kasasının içindeki 180 bin lirayı alarak kaçtı. Hırsızlığın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi incelemesi ve güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonunda kimliği saptanan 2 şüpheli M.A.D. ve H.Ö., düzenlenen operasyonla dün yakalandı. Şüphelilerden M.A.D.'nin evinde yapılan aramada ayrıca 5 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 av tüfeği, 4'ü kuru sıkı 14 fişek, 11 matkap ucu, 1 spiral makinası ile 1 kılıç da ele geçirildi. Polis tarafından yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. serbest bırakılırken, M.A.D. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: GAZİANTEP, () -

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Üzerinde 41 sikke ele geçirilen Suriyeli gözaltına alındı

ŞANLIURFA’da, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı Suriye uyruklu Ahmad Mamud’un üzerinde, Roma dönemine ait 41 sikke ele geçirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde devreye görevi yapan polis ekipleri, Ahmad Mamud’u şüphe üzerine durdurdu. Polisin üst araması yaptığı Suriyelinin ceplerinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen 41 sikke ele geçirildi. Sikkelere el koyan polis, Suriyeli Ahmad Mamud’u gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. El konulan sikkelerin ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği kaydedildi.

Haber: ŞANLIURA, () -