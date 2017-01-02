DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kilis’te askeri araç devrildi: 2 asker yaralı



KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Elbeyli'nin Yavuzlu Köyü yakınlarında meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait minibüs, asker sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ve araçta bulunan bir asker yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan yaralı askerler, ambulanslarla götürüldükleri Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hasar oluşan minibüs ise vinç yardımı ile devrildiği şarampolden çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Askeri araçların görüntüsü

- Vinç ile çıkarılmaya çalışılan minibüs

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () -

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El Bab'a askeri sevkiyat



KİLİS'te konuşlu birliklerden, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesine, aralarında obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 132'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından El Bab bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Öğleden sonra sınır hattındaki Elbeyli'de konuşlu birliklerden yola çıkan aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu askeri araçlar ile personeller, güvenlik önlemleri arasında sınırı geçerek El Bab bölgesine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konvoyun gelişi

- Askeri araçlardan görüntüler

- Çekicilerdeki obüsler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()

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Apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

YOZGAT’ta, bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenip, balkonda ve üst katlarda mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye tarafından kurtarıldı. Koah hastası bir kadın ise dumandan etkilendi, kurtarma sırasında baygınlık geçirdi,

Yangın, Yozgat’ın Bahçeşehir Mahallesinde, Hilal Apartmanı'nın dördüncü katında meydana geldi. İki çocuğu ve annesiyle birlikte yaşayan Özgecan Gemi isimli kadının oturduğu dairede bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Camdan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. Doğalgaz ekipleri, apartmanın doğalgaz bağlantısını kestikten sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde bulunan yaşlı kadın ve çocukları dışarı çıkardı. Apartmanın son katında oturan koah hastası Ünzüle Koşar ise evinin balkonunda baygınlık geçirince endişe dolu anlar yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin balkon camını kırması sonucu yaşlı kadın bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer dairelerde bulunan ve dumandan etkilenen çocuk ve yaşlılardan oluşan çok sayıda vatandaş da tedavi için hastaneye götürülürken, kurtarma çalışması sırasında karda ilerlemekte güçlük çeken itfaiye aracı vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Mahalle sakinleri, yangının çocukların oyun oynadığı sırada çıktığını ileri sürdü. Bazı vatandaşlar ise yangının elektrikli battaniyeden çıktığını belirtirken, dumandan etkilenen apartman sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binadan görüntü,

-Evden yükselen duman,

-İtfaiyenin kurtarma çalışması,

-İtfaiyenin kara saplanması,

-Tahliye edilenlere ambulans içerisinde oksijen verilmesi,

-Detay,

-Baygınlık geçiren kadının sedye ile binadan çıkartılması,

-Yanan daireden görüntü

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

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Palet üretim imalathanesi yandı



SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'nde, palet üretim tesisinin çatısında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Palet imalethanesi alev alev yanarken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bugün öğle saatlerinde, Arifiye Dörtyol mevkiinde bulunan bir ahşap palet imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanenin çatısında yapılan onarım sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Yangın kısa sürede binaya yayılırken, paletler ve palet yapımında kullanılan ahşaplar alev alev yandı. İmalatheneden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dörtyol ve merkez ekipleri yeterli olmayınca yakın ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri istenildi. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan imalathaneden görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Güneşi görünce Bodrum tatilini uzattılar

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde soğuk hava, yerini güneşe bıraktı. Kent sakinleri ve tatilciler güzel havayı fırsat bilerek, sahildeki kafeteryalara akın etti.

Tüm yurtta olduğu Bodrum'da da etkili olan soğuk havanın ardından açan güneş, Bodrumluların sahile akın etmesine neden oldu. Bodrumlular ve yılbaşı nedeniyle ilçeye gelen tatilciler, Kumbahçe sahilindeki kafeteryalarda oturarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler Barlar sokağında ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Hava sıcaklığının açık alanda 17 dereceye ulaşmasıyla, Bodrumlular deniz kenarında oturdu.

Ankara'dan Bodrum'a yılbaşı nedeniyle akrabalarının yanına tatile gelen Özlem Epter, "Bodrum'da hava çok güzel. Güneşin yüzünü göstermesiyle biz de hemen Ankara'ya dönmedik, 1-2 gün daha tatili uzattık" dedi.

Eşiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan Ercan Derin, "Ocak ayında bile bu hava çok güzel. Bodrum'da olmak ve Bodrumlu olmak çok güzel. Herkesi Bodrum'a davet ediyorum. Bodrum'da her mevsimin ayrı bir güzelliği var. 12 ay boyunca deniz kenarında dolaşıp, denizin tadını çıkarabilirsiniz. Kış ayları da Bodrum'da güzel geçer" dedi. Nagihan Derin ise, "Her yerde kar var ama, burada deniz kenarı gayet güzel" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının cuma gününe kadar 14-15 derecelerde olacağını ve ara ara sağanak yağmurun beklendiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kafeteryalarda oturanlardan görüntü

- Yürüyüş yapanlardan görüntüler vardır.

- Ercan Derin ve Nagihan Derin ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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15 saniyede 90 cep telefonu çaldı

ANTALYA'da ikinci el cihazların satıldığı bir telefoncuya giren hırsızlık şüphelisi, kamera ve alarm sistemini etkisiz hale getirdikten sonra 15 saniyede 90 cep telefonunu çaldı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık, gece yarısı Muratpaşa İlçesi, Yener Ulusoy Bulvarı'nda bulunan Merkez İletişim teknik servisinde meydana geldi. İş yerinin arkasında bulunan demir korkuluğu çıkartan hırsız, buradan işyerine girdi. Önce rafta bulunan telefonlardan bazılarını masa üstüne çıkartan şüpheli, daha sonra alarm ve kamera sistemini devre dışı bıraktı. Şüpheli daha sonra poşete doldurduğu 90 cep telefonunu aldıktan sonra aynı yerden çıkarak kaçtı. Saniye saniye kameralara yansıyan hırsızlık 15 saniye sürdü. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan telefonların piyasa değerinin 120 bin TL olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kırılan bölgenin tamir çalışmasından görüntü

- Hırsızlık anından güvenlik kamera görüntüleri

- Sökülen alarm kutusunun görüntüsü

- Şüphelinin hırsızlık sonrası güvenlik kamera görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)