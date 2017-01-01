DHA YURT BÜLTENİ-12

Ortaköy saldırısının ateşi Erdek'e düştü (2)

BABA KOÇ: YÜREKLİYDİ, CESURDU

İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Hatice Koç'un cenazesi ailesi tarafından Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne getirildi.

Erdek Atatürk Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden baba Abdullah Koç, kızının 5 yıldan beri çeşitli güvenlik kuruluşlarında çalıştığını ve mesleğini çok sevdiğini söyledi. Teröre lanet okuyan Abdullah Koç, "Ne diyeyim Allah belalarını versin. Bunlar kazanamazlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Mesleğini çok sevdiğinden de bunlar oldu. Cesurdu, yürekliydi. 'Yapma' dedim, 'gitme' dedim ama dinlemedi. Hatta son olaylarda, 'ortalık karışık kalabalık yerlere gitme' dedim. 3-4 gün önce buradaydı 'Baba görevimiz icabı gitmemiz lazım' dedi. Önüne geçemedik" dedi.

Cenazeyle birlikte Erdek'e gelen Hatice Koç'un iş arkadaşı VİP yakın koruma Sertaç Gülday da o akşam yaşadıklarını anlattı. Gülday, "Beraber çalışırdık ama bu sefer ne hikmetse aramadı. Haber alınca bizden kimler var diye araştırınca ilk duyduğum insan Hatice oldu. Telefonla aradığımda karşıma polis memuru çıktı ve teşhis için çağırdılar. Neticesinde morgdan teslim aldık. Çıkardık getirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hatice Koç un evinden görüntü

-Baba Abdullah Koç ile röp

-Baba evine gelen Komşular

-Arkadaşı ile röportaj

SÜRE 2 :44 Dakika

BOYUT 172 Mb

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ-ERDEK(BALIKESİR)/

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(ÖZEL)

2)GAZİANTEP'TE TÜRKÇÜLER OCAĞI BAŞKANI BIÇAKLA YARALANDI

GAZİANTEP'te, ülkücü görüşe sahip kişilerin kurduğu sanat merkezinde çıkan bıçaklı kavgada, Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüboğlu Mahallesi'nde bulunan Ötüken Sanat Merkezi'nde meydana geldi. Gaziantep Türkçüler Otağı üyelerinin kurduğu Ötüken Sanat Merkezi'ne gelen 20 kişilik grup ile merkezde bulunanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Burak B. tedaviye alınırken, polis saldırganların kimliklerinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve ekipler

- Polis ekiplerinin incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47 MB



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3)DEVE GÜREŞLERİNDE BASINA SALDIRI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, belediye tarafından Deve Güreşi Festivali yapıldı. Güreş sırasında develeri ayıran bir kişi devenin çarpması sonucu yere düşüp yaralandı. Bunun üzerine sahaya girerek olayı çekmek isteyen basın mensuplarına saha görevlileri ve zabıta ekipleri saldırdı. Basın mensupları ittirilerek sahadan zorla dışarı çıkartılırken, seyircilerinde saha dışında tepkilerinin devam etmesi üzerine jandarma ekipleri olaya müdahale ederek gazetecilere tepki gösteren izleyicileri alandan uzaklaştırdı.Bodrum Belediyesi tarafında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde sahada develeri ayırmak isteyen bir kişinin yaralanmasını çekmek isteyen basın mensuplarına sahadaki zabıtalar ve diğer görevliler saldırdı. İttirilerek saha dışına çıkarılan gazetecilere bu defa da izleyiciler tepki gösterdi. Jandarma ekipleri basın mensuplarına tepki gösterenleri uzaklaştırmasının ardından güreşler devam etti.

Deve Güreşleri Festivali'ne Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'den 130 deve katıldı. Güreşleri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerde Bodrum Belediyesi ve Kaymakamlık Kupası verildi. Bodrum Belediye Başkanlığı Kupasında, Başkan Mehmet Kocadon'un devesi ve Nuri Demir'in devesi Demirarslan berabere kaldı. Kocadon centilmenlik göstererek Kupayı Nuri Demir'e verdi. Kaymakamlık Kupası'nda Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın Akın Bey adlı devesi ile İlhan Dalga'nın Yörük Selçuk isimli devesi güreşti. Güreşin sonunda bu develer de berabere kaldı.

Sahaya 'Terörü lanetliyoruz' pankartlarının asıldığı etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Son zamanlarda ülkemizde başında kara bulutlar geziyor. Ama korkmayın inanmaya devam. Birlik ve beraberlik ile bu sevgi ve hoşgörü olduğu müddetçe bu vatan bölünmez. Askerimize polisimize, halkımıza kurşun sıkan elleri lanetliyoruz. Bugünlerde birlik beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var. İşte bugün bu arada bu birlik beraberliği sergileyen Anadolu Halkına, Bodrum halkına sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

Develeri ayırırken yaralanan Hakan Salahur Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Salahur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Deve güreşlerinden görüntü

- Ödül töreninden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , ()