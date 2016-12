DHA YURT BÜLTENİ - 12

Başbakan Yıldırım: Suriye ve Türkiye'deki teröristlerin hepsini yok edeceğiz (3)

'YPG'DEN GELEN SİLAHLAR AMERİKA MENŞEİLİ'

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin Türkiye'nin güneyindeki Suriye'nin Münbiç bölgesinin kontrolünü sağlayan terör örgütü YPG'ye, Amerika'nın silah vermesine ilişkin, "Maalesef bu tutumu tasvip etmiyoruz. Yurt içindeki terörle mücadelede teröristlerin kullandığı silahların YPG'den gelen Amerika menşeili olduğunu biliyoruz. Yıllardır dost ve müttefik olan Türkiye ile bu meseleyi ele almasını bekliyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin güney sınırlarından vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı gereken tedbirleri alırız. Bugün Güneydoğu'da ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede, teröristlerin desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz. Zamanı geldiğinde oradaki terör yuvalarını da dağıtmak için nasıl 'Fırat Kalkanı' operasyonunu sürdürüyorsak, tehdit nereden gelirse gelsin, meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu tehdidi bertaraf etme, ülkemizin, milletimizin canı ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir. Sadece Türkiye'de değil, Suriye'deki masum sivil insanların da terör karşısında korunması yine sadece bizim değil, koalisyon güçlerinin, Rusya'nın, terörle mücadele eden herkesin görevidir. Ve bu görev yerine getiriliyor. Bu vesile ile 2017'nin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kırsalda, 'Fırat Kalkanı'nda operasyon yapan, gece- gündüz demeden vatan için, millet için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimizi polislerimizin, jandarmamızın, polisimizin, askerimizin, korucularımızın, bekçilerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun."

Haber: Eyyüp BURUN, Metin Faruk TAMER, Reşit ÇELEBİOĞLU / Kilis

Başbakan Yıldırım: Suriye'de ve Türkiye'deki teröristlerin hepsini yok edeceğiz (2)

SINIRDA ASKERLERİ ZİYARET ETTİ, ESNAFI DOLAŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, Öcüpınar Konteyner Kenti'ndeki temaslarının ardından yanındakilerle sınır hattında bulunan Öncü Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da eşlik ettiği Başbakan Binali Yıldırım, burada görev yapan askerlerin yeni yılını kutlayıp sohbet etti.

Başbakan Yıldırım daha sonra kent merkezindeki işyerlerini dolaşarak esnafın sorunlarını dinledi. Kente fabrika yapılmasını isteyen bir esnafa Yıldırım, "Biraz sonra Kilis için ilk kez burada açıklama yapacağım" yatını verdi.

HALKA HİTAP ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ederken, Suriye'de ilan edilen ateşkesin kalıcı olmasını temennisini burada da yenileyerek, "Savaş nihayet iki gün önce Cumhurbaşkanımızın, çok büyük gayretleriyle Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de gayretleriyle ve diğer ülkelerin katkılarıyla bir ateşkes imzalandı. İnşallah bu ateşkes kalıcı barışa dönüşür ve bölgeye artık huzur gelir" dedi.

Bu savaşın en büyük mağdurunun Kilis halkı olduğunu kaydeden Yıldırım, "Ama sizler, öyle bir peygamberin ümmetisiniz ki; o nasıl Mekke'den Medine'ye muhacir olarak gittiyse, Medine'de ensar onu bağrına bastıysa, siz Kilisli kadar Suriyeli kardeşlerinizi de bağrınıza bastınız. Siz, size yakışanı yaptınız, siz asil Türk milletine yakışanı yaptınız. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

"KİLİS KALKINMADA 6'NCI BÖLGE OLACAK"

Kilis'in teşviklerden daha fazla yararlanması için kalkınmada 6'ncı bölgeye alınacağını belirten Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis'in dertlerini biliyoruz. Kilis'in ne kadar büyük bir yük aldığını, ne kadar bu milletin Türkiye'nin yüzünü ağarttığını biliyoruz. Onun için Cumhurbaşkanı beni buraya gönderdi, sizlere de selam gönderdi. 'Git Kilisli vatandaşlarımızla konuş, onların dertlerini dinle, ne lazımsa, daha fazla ne yapılacaksa onu yapalım.' İnşallah 2017 yılı daha farklı olacak. Hastaneniz yapılıyor, yapılacak. Ama daha önemli bir müjde veriyorum sizlere. İlk defa burada açıklayacağım; Valiniz de bilmiyor, Belediye Başkanınız da. Kilis kalkınmada 6'ncı bölge olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

ESNAFA SİCİL AFFI

Başbakan Yıldırım, Kilis'e Suriye'den atılan roketlerin Fırat Kalkanı Harekatı'yla sona erdiğini hatırlatarak esnafa sicil affı getirildiğini de açıkladı. Esnafın yatırımcının sıkıntıda olduklarını bildiklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Sıkıntılı olan bütün esnaflarımıza sicil affı getiriyoruz ve borçlarını da kredilendirerek yeniden yapılandıracağız" dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasında sözü terörle mücadeleye getirerek bu konuda da şunları söyledi:

"Değerli hemşerilerim 2016'da terörle mücadelemizi amansız bir şekilde devam ettirdik. Hatırlayın Kilis'e füzeler düştü, Kilis'e roketler düştü. 25 insanımızı kaybettik. Suriyeliler de var ama daha fazlası 14 kişi Kilisli kardeşlerimiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarıyla acılarını tekrar paylaşıyorum. Hiç merak etmeyin dedik ki bu alçak terör örgütlerinin birbirinden farkı yok. Hepsinin işi masum insanları öldürmek. DEAŞ'ı da, PKK'sı da, YPG'si de DHKP-C'si de, Allah hepsinin belasını versin. Ama biz dedik ki bu iş böyle olmuyor. Ne yapalım? Bu alçakları oradan füze atamayacak duruma getirelim. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizle dedik ki, nereye kaçarsanız oraya kadar kovalayacağız. Bu şehitlerimizin, bu vatandaşlarımızın hesabını soracağız dedik. Sorduk mu? Şimdi daha roketler gelebiliyor mu? İşte büyük ülke budur. İşte terör örgütleriyle yurt işçinde, yurt dışında amansız mücadele veren ülkenin adı Türkiye'dir, milletin adı Türk milletidir. Türkmenler kardeşimiz, Kürtler kardeşimiz, Araplar kardeşimiz, herkes kardeşimiz. Bizim kardeşlerimizle sıkıntımız olmaz. Ama bizim meselemiz kalleşlerle, terör örgütleriyle, onları destekleyen, onların sırtını sıvazlayanlarla. Bizim mücadelemiz, beka mücadelesidir, memleket mücadelesidir, gelecek mücadelesidir, Kilis'in, Gaziantep'in, Halep'in bütün kardeşlerimizin geleceği için, istiklali için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Yıldırım, buradaki konuşmasının ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne geçerek Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Sohbet ettiği askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, onların yeni yılını da kutladı.

Haber: Kamera: Eyyüp BURUN, Metin Faruk TAMER, Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS

Huzur operasyonunda bandrolsüz içki ele geçirildi

ŞANLIURFA’da polisin yaptığı huzur operasyonunda 2 işyerinde bandrolsüz içki ele geçirildi.

Şanlıurfa’da bin 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Kafe, bar ve içkili mekanlara operasyon düzenleyen polis, 759 kişiyi sorguladı. GBT sorgusu yapılanlardan arandığı belirlenen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı denetimler sırasında 2 işyerinde çok sayıda bandrolsüz içki, bir kişinin ise üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Bandrolsüz içkiler, incelenmek üzere konulurken 2 işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA

Evinin balkonundan atlayıp intihara kalkışan kadın yaralandı

KARABÜK’te, ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan 22 yaşındaki Filiz C., yaralandı. Olay, akşam saatlerinde 100’üncü Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'deki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Filiz C., ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Beton zemine düşerek yaralanan Filiz C., imam nikahlı eşi H.O.'nun çağırdığı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Filiz C.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklıklar olduğu belirtildi. H.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK

Karabük'te kaza: 4 yaralı

KARABÜK'te, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu çevre yolu Yeşil Mahalle mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden İsmail Alkan yönetimindeki 78 AJ 306 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptı. Parçaladığı korkuluklara takılıp yamaçtan aşağıya düşmekten kurtulan araçta sürücü ile birlikte Kübra Durmuş, Esra Kaplan ve Gamze Bilgiç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK