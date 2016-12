DHA YURT BÜLTENİ-12

Gaziantep'te DEAŞ üyesi 18 kişi patlayıcı ve silahlarla yakalandı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışma yürüttüğünü belirtti. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için geçen çarşamba günü operasyon yapıldığı ve 18 kişinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:

"DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yapılan çalışmalarda; İlimizde 28.12.2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, toplam 18 şüpheli şahıs yakalanmış olup, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında; 3,5-4 kilo TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, 1 adet 9 mm tabanca, 7 adet kısa 9 mm fişek, 2 adet kurusıkıdan çevirme silah, 5 adet 7,65 mm fişek, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital malzeme elde edilmiştir."

Suriye sınırındaki Gaziantep'e, askeri sevkiyat

FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki Gaziantep'e, İstanbul 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan yola çıkan Zırhlı Muhabere Aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı'dan oluşan 37 araçlık konvoy geldi.

Suriye'nin Türkiye sınırını terör örgütü DAEŞ'ten temizlemek için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 129'uncu gününde, sınır hattına askeri sevkiyat davam ediyor. Suriye ve sınır hattında görevlendirilmek üzere İstanbul'dan yola çıkan 37 araçlık konvoy Gaziantep Garı'na ulaştı. Tamamı paletli olan araçlar, burada TIR'lara yüklenerek Suriye sınır hattına gönderildi.

Fırat Kalkanı şehidi uzman onbaşı Ayhan Güzel, Elbistan'da son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sümeyya Güzel ile evli ve 1 yaşında İsmail Eymen adlı çocuğu olan şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi ilk olarak Tepebaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Babası 10 yıl önce vefat eden şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in annesi Yeter ile eşi Sümeyya Güzel ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Tepebaşı Yeni Camii'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce kişi katıldı.

"VATANA HAKKINI HELAL ET"

Törende şehidin eşi Sümeyya Güzel, tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Acılı eş, "Yiğidim seninle gurur duyuyorum. İyi ki senin eşinim, hakkını helal et yiğidim benim, sana hakkım helal olsun. Sen de vatana hakkını helal et. Evladımız bana emanet" diye ağıt yaktı.

Bu arada üşüyen şehit eşi Sümeyya Güzel'e, törende bulunan bir askere ait parka giydirilerek soğuktan korunmasına çalışıldı.

Şehit annesi Yeter Güzel de oğlu Ahmet'in tabutuna sarılıp ağıt yakarken fenalık geçirdi. Şehidin 6'sı erkek 11 kardeşi de törende metanetini korumaya çalışarak, "Bir Ayhan ölür on Ayhan gelir. Ağlayıp da çakalları köpekleri güldürmeyiz. Başımız dik bizim" diyerek kardeşlerini son yolculuğuna uğurladı.

2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne giren ve Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde görev yaparken Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevlendirilen şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tepebaşı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

4 bin fıstık çamı fidanı dağıttılar

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yeni yıla fidan dikerek girilmesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında 4 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ücretsiz fidan dağıtımına Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy da katıldı. Vatandaşlar fidan dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, yılbaşında süslemek için çam ağaçlarının kesilmesini engellemek ve fidan dikimini teşvik etmek amacıyla üzerlerinde, "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim. 2017 yılının devletimize, milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz" yazılı 4 bin fidan Çanakkaleliler'e dağıtıldı.

Kampanyayla ilgili bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, "2017 yılına vatandaşlarımızın çam keserek değil, çam dikerek girmelerini istiyoruz. Bu kapsamda bugün saat 15.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 20.00'de ise 17 Burda AVM'de

4 bin fıstık çamı fidanı dağıtacağız. Hem çocuklarımızı fidan dikimi konusunda bilinçlendirmek hem de önümüzdeki yılda daha güzel ağaçlandırma çalışmaları yapmak amacıyla halkımıza bu bilinci aşılamak istiyoruz. İnşallah 2017 yılında daha fazla fidan dikerek ülkemize hizmet ederiz" diye konuştu.

Edirne'de protesto, basın açıklaması, yürüyüşler izne bağlandı

EDİRNE Valiliği, il genelinde açık yerlerde yapılacak, toplantı, gösteri yürüyüşleri, protesto ve oturma eylemleri ile basın açıklamalarını izne bağladı.

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun, 'Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler' başlıklı 11'inci maddesinin (m) fıkrası gereğince, açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma vb. etkinlikler, 01.01.2017 tarihinden 18.01.2017 tarihine kadarki süre içerisinde Edirne il genelinde izne bağlanmıştır" denildi.

