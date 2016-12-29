DHA YURT BÜLTENİ-12

1)SINIRA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, Kocaeli'den sevk edilen çok sayıda Zırhlı Muharebe Aracı ile Zırhlı Personel Taşıyıcı ve askeri personel, demiryolu ile Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de sürdürdüğü askeri harekat için İzmit'ten yola çıkan 30 Zırhlı Muharebe Aracı ile Zırhlı Personel Taşıyıcı, demiryolu ile İslahiye'deki Fevzipaşa istasyonuna ulaştı. Bir süre istasyonda bekletilen askeri araçlarla yüklü olan tren, daha sonra Gaziantep'e hareket etti. Zırhlı araçlar ile askeri personelin Gaziantep 5'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçeceği ve daha sonra Suriye sınırında konuşlandırılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Fevzipaşa Garı

- Alınan önlemler

- Vagonlarda yüklü zırhlı araçlar

- Trenin hareket etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47 MB



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EDİRNE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU (EK)

2)RÜZGAR, MALKARA'DA DA ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok ev ve işyerinin çatısı uçtu. Etkili fırtına sebebiyle birçok bölgede elektrik telleri koptu. Çatılardan düşen parçaları toplayan Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler bazı sokak ve caddeleri yaya ve araç trafiğine kapatarak olası tehlikeler için önlem aldı. Yapımı tamamlanan ancak açılışı yapılmayan Malkara Devlet Hastanesi'nin dış kaplamaları da şiddetli rüzgar nedeniyle sökülerek çevreye saçıldı.

Görüntü Dökümü



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-Uçan çatılar



-Uçan halı sahanın brandası ve çıkardığı sesten korkan öğrenciler



-Çatılardan ve brandalardan kopan parçalar



-TREDAŞ ekiplerinin çalışması



-Belediye ekiplerinin çalışması



-Öğrencilerin koşuşması



-Şiddetli rüzgar sebebiyle eğilen ağaçlar



-Gerilen elektrik telleri



Haber-Kamera:Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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3)MANAVGAT'TA DOLU YAĞIŞI

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 10 dakika yağan dolu çatı ve yollarda kar görüntüsü oluşturdu.

Manavgat ilçe merkezinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar yağmış görüntüsü oluştu. Yollar ve çatılar beyaza bürünürken, dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağışın ardından bazıları doludan kardan adam yaptı.



Görüntü Dökümü



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- Dolu yağışı



- Dolu yağışının ardından sokaklardaki görünüm



02.25"



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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4)ÇANAKKALE'DE 3 İLÇEDE TATİL UZADI

ÇANAKKALE'nin 3 ilçesindeki okullar için kar yağışı sonrası bugün alınan tatil kararı, 30 Aralık cuma gününe uzatıldı.

Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları, etkisini sürdürdü. Karayolu ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kür küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde okullar için alınan tatil kararı, 30 Aralık cuma gününe uzatıldı. İlk ve orta dereceli okullar, edildi. Beyaz örtü, yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen bazı vatandaşlar için eğlence oldu. Kent merkezide kar yağışı olmadığı için 10 kilometre mesafedeki Çanakkale Çan yoluna araçlarıyla gelen vatandaşlar, çevresindeki arazilerde kardan adam yaptı kartopu oynadı. Kar yağışının cumartesi gününe değin sürmesinin beklendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Ekiplerin çalışması



- Kartopu oynayan çocuklar

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE ()

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5)TURGUTLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde dünden (çarşamba) beri etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığına yol açtı. Dağlık kesimlerdeki mahallelerde ilk ve orta dereceli okullar, 30 Aralık cuma günü okullar yine tatil edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Turgutlu'nun dağ mahallerinde yollarda kalan vatandaşları ve araçları kurtarmak için aralıksız çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar, "Ekiplerimiz bir yandan yol açıyor, ardından açılan yollar tekrar karlarla kaplanıyor dedi.

Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına rağmen bazı vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı. kardan adam yapan vatandaşlar, kartopu oynadı. Bugün tatil edilen dağlık kesimdeki mahallelerden Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy'de 30 Aralık cuma günü okullar yine tatil edildi.



Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyarmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, yüksek kesimlerdeki mahallerde yol açma çalışmaları yapıyor. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, "Kent içi ve yüksek yerlerdeki mahallerde süren çalışmalar 24 saat devamlı kontrol ediliyor. Kar yağışı nedeniyle dağlık alanlardaki okullardaki tatil bir gün daha uzatıldı. Dar gelirli vatandaşlarımız ve Suriyeli konuklarımız için kar yağışı öncesi kömür ve gıda dağıtımı önlemlerini aldık "dedi.

Öte yandan; kar yoğunluğu nedeniyle onlarca çam ağacı ya devrildi ya da dalları koptu.

Görüntü dökümü:



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- Beyaza bürünen dağ yollarından görüntü



- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),()

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6)SAKARYA'DA TAŞIMALI SİSTEME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ

SAKARYA Valiliği bugün öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle Cuma günü il genelinde taşımalı sistemle eğitimin görüldüğü okullar için kar tatili kararı aldı. Cuma günü Geyve ve Taraklı ilçelerinde tüm okullar için tatil kararı alındı. Akşam ilerleyen saatlerde kar yağışının durumuna göre il genelini ilgilendiren kar tatili kararının alınabileceği belirtildi.

ADAPAZARI(Sakarya), () -



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7)PKK'YA KATILMAYA GİDERKEN OTOBÜSTE GÖZALTINA ALINDI

BOLU'da, yolcu otobüsünde 'canlı bomba' şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki kadının, terör örgütü PKK'ya katılmak üzere Diyarbakır'a gitmek istediği ileri sürüldü.



İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsündeki görevliler ve yolcular, yol üzerinde otobüse binen kadın yolcudan şüphelendi. Otobüsteki bir görevli, 'canlı bomba' olabileceğinden şüphelendikleri kadın için gizlice jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Otobüs, TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı mevkisindeki alışveriş merkezinde mola verdi. Tesiste önlem alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm yolcuların inmesinden sonra araçta tek başına kalan şüpheli kadını kontrollü bir şekilde indirdi. Uzaktan verilen talimatlarla montunu çıkarıp elindeki çantayı yere bırakan kadın, üzerinde bomba olmadığının anlaşılması üzerine yanına yaklaşan jandarmalar tarafından gözaltına alındı. Otobüsten indirilip gözaltına alınması cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kadının, terör örgütü PKK'ya katılmak üzere İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığı ileri sürüldü. İsmi açıklanmayan kadının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Cep telefonu görüntüleriyle otobüsün görüntüsü



-Jandarma ekiplerinin görüntüsü



-Jandarmanın kadını uyarması



-Jandarma tarafından kadının montunun çıkarılması



-Jandarmanın kadının yanına yaklaşması

SÜRE: (02.51 DK) BOYUT: (318 MB)



HABER:Mutlu YUCA/BOLU()

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8)İŞİTME ENGELLİ GENÇLERDEN, KOMANDOYA ANLAMLI ZİYARET

Kayseri'de işitme engelli gençler, 17 Aralık'taki bombalı saldırıda şehit olan 14 askerin görev yaptığı Zincidere 1'inci Komando Tugayı'nı ziyaret etti. Gençler ziyarette, işaret diliyle 'Komando Andı'nı okuyup şehitler için dua etti.

Kayseri'de işitme engellilere dini eğitim veren İslamı Anlatan Eller Derneği'nde eğitim gören 15 engelli genç, dernek yöneticileriyle birlikte, 17 Aralık'taki bombalı araçlı terörist saldırıda şehit olan 14 askerin görev yaptığı Zincidere 1'inci Komando Tugayı'na taziye ziyaretinde bulundu.

Gençlerin müzeyi de gezdiği ziyarette, Tugay Komutanlığı yetkilileri tarafından tugay hakkında bilgiler verildi. Ziyaret sırasında yapılan tüm konuşmalar, işaret diline tercüme edildi. Bu arada, işitme engelli Memiş Aydın Filik, 'Komando Andı'nı işaret dili ile okudu. İslamı Anlatan Eller Derneği heyeti, tugay ziyaretinin ardından patlamanın meydana geldiği otobüs durağına da gelerek şehitler için dua etti.

Görüntü dökümü:



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-İşitme engelli gençlerin şehitler için dua etmesi



-İşitme engelli gençlerin işaret diliyle "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" demeleri



-İşitme engelli gencin, 'Komando Andı'nı işaret diliyle okuması



-Detaylar

Haber: Zafer BARIŞ- Kamera: İslamı Anlatan Eller Derneği/KAYSERİ)



DV 1 dosya 1 dakika 9 saniye /37,2 MB

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