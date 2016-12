DHA YURT BÜLTENİ - 12

1)KURAKLIK ZEYTİNİ VURDU, FİYATLAR ARTTI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yaşanan kuraklık ve zeytin sineği ile mücadelede yaşanan eksiklikler nedeniyle yaşanan rekolte düşüsü sofralık zeytin fiyatlarınının yükselmesine neden oldu. Perakende olarak kilosu daha önce 8 ile 12 lira arasında satılan sofralık zeytinin 12 ile 24 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu bildirildi. Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminin büyük bölümün karşılayan Balıkesir'in Edremit ilçesinde, beklenen yağmurların gelmemesi zeytin üreticisini perişan etti. Buna bir de zeytin sineği ile yeteri kadar mücadele edilemesi eklenince zeytin ürecisi umduğunu bulamadı. Zeytin üreticisi geçmiş yıllarda alınan rekolteyi ararken, piyasada sofralık zeytinin az olması fiyatların yükselmesine neden oldu. Türüne ve kalitesine göre sofralık zeytin 12 ile 24 lira arasında değişen fiyatlarla raflardaki yerini almaya başladı. Zeytinyağı fiyatları ise asit derecesine göre litresi 15 lira ile 20 lira arasında değişiyor.

Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, bu yıl sofralık zeytin açısından sıkıntılı bir yıl geçireleceğini söyledi. Türkiye'de geçen yılın sofralık zeytin rekoltesi açısından güzel bir yıl olduğunu hatırlatan Semerci, "Yaklaşık 450 bin ton sofralık zeytin üretimi olmuştu. Bunun 340 bin tonu yurt içinde tüketilirken, 70 bin tonu çeşitli ülkelere ihraç edilmişti. Diğer kısmı ise çeşitli nedenle fire vermişti.

İçerisinde bulunduğumuz 2016-2017 sezonundaki rekolte beklentisi de aynıydı. Ancak, zeytin üretene bölgelerimizde çok ciddi bir kuraklık yaşandı. Kuraklık zeytin tanelerinin büyümesini engelledi. Bir de zeytin sineği zararlısı ile mücadelede bazı eksiklikler üretimin ciddi oranda azalmasına neden oldu" dedi.

Bu nedenle elde edilen rekolteden sofralık zeytin olarak ayrılması gereken pay önemli miktarda azalma olduğunu belirten Semerci, "Sofralık zeytin olarak değerlendirilemeyecek olan miktar sıkıma gönderildi. Üretim bölgemizde yüzde 20, yüzde 30 hatta yüzde 50'ye varan oranlarda sofralık zeytin ayırabiliyorduk. Bu nedenle bakıyoruz ki zeytin fiyatları raflarda neredeyse zeytinyağı ile eşdeğere geldi. Bunun en önemli sebebi de geçtiğimiz sezonki coğrafi iklimsel özelliklerin sofralık zeytin üretimine elverişli olmamasından kaynaklandı. Bugün 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıktığını düşünürsek zeytin fiyatının, zeytinyağı fiyatının çok altında olması gerekir. Ancak, ürün azlığından 450 bin tonu yakalayamayacak gibi görünüyor. Bu nedenle ciddi bir yükseliş trendine girildi. Önümüzdeki zeytin sezon iklim elverişle olursa, ilaçlamalar düzgün olursa o zaman bu durum düzelebilir. Bu yıl sofralık zeytin açısında sıkıntılı bir yıl geçireceğiz" diye konuştu.

Zeytin işletmecisi Mehmet Altuntaş, da sofralık zeytinde rekoltenin düşük olmasından yakınıp, "Bu sene zeytinler yağlığa döndü. Rekolte düşük olunca çok fazla sofralık işleyemedik. Bu da fiyatlara yansıdı" dedi.

Sabah kahvaltısı için zeytin almaya geldiğini belirten asemin Okur, "Zeytinden kahvaltı sofralarımızda asla vazgeçemiyoruz. Fiyatlar yüzde 50'ye yakın artmış. Tabi ki zeytinimizi yine de alıyoruz" dedi. Edremit Türkiye'deki toplam sofralık zeytin üretiminin yüzde 10'unun karşılıyor.

2)CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ'IN MEKTUBU DAĞITILDI

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partililere hitaben yazdığı mektup partisinin ilçe örgütünce kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı.

HDP Darıca İlçe Başkanlığı kapı kapı dolaşarak Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partililere hitaben yazdığı mektubu dağıttı. Mektup ile birlikte partinin hazırladığı takvim de dağıtıldı. Selahattin Demirtaş'ın daha önce basına da yansıyan mektubunda şu ifadeler yer aldı:



"Değerli arkadaşlar, Birlikte yürüttüğümüz zorlu siyasi mücadelede bir müddet zorunlu mekan değişikliği yapmak durumunda kaldık. Ancak mücadele kararlılığımız, moral ve coşkumuz her zamankinden daha yüksektir. Buna yürekten inanmanızı istiyorum. HDP bütün Türkiye halkları için biricik umut kaynağıdır. Özgürlük ve barış için halkın bize, bizim halka olan ihtiyaç ve bağlılığımız dört duvarla sınırlanamayacak kadar güçlü bir duygudur. Bütün yoldaşlarımın, tarihin bize yüklediği bu erdemli sorumluluk ve görevi yerine getirmedeki tereddütsüz duruşu benim buradaki moral kaynağımdır. Bu rehine durumunun uzun sürmeyeceği bilinmelidir. Burada bizi hukuk dışı bir şekilde rehin almaya çalışan siyasi zihniyete en büyük cevabımız, HDP'yi büyütmek olacaktır. Hepinize güveniyor ve inanıyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımızdan emin olun. Biz gayet iyi ve moralliyiz, sizler de öyle olun. Bütün çalışma arkadaşlarıma yürek dolusu selam ve sevgilerimi iletiyorum."



3)ULUDERE'DE ÖLEN 34 KİŞİ DİYARBAKIR'DA ANILDI



İNSAN Hakları Diyarbakır Şubesi, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu Köyü yakınlarında, Kuzey Irak sınır hattına 28 Aralık 2011'de düzenlenen hava bombardımanında ölen 34 kişiyi düzenlenen basın açıklamasıyla andı.

Şube binasında gerçekleşen açıklamada hayatını kaybeden 34 kişinin fotoğraflarından oluşan poster asılırken, anmaya İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ve İHD üyeleri katıldı. Bombardımanda 19'u çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Başkan Bilici, olayla ilgili etkin bir soruşturma başlatılması çağrısı yaparak şunları söyledi:



"Bombardımanda 4 yurttaşın sağ olarak kurtarılabildiği bu saldırı, tarihin sayfalarına kanlı bir katliam olarak geçti. Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hiç bir şey açığa çıkmadı. Aslında Roboski'de olmak isterdik. Gidip ailelerle birlikte, onların acısını yine her yıl olduğu gibi paylaşarak bu anmayı yapmak isterdik ama maalesef izin verilmedi. Katliam dosyasının hukuki öyküsünden de anlaşıldığı gibi açılan soruşturmalarla katliamın failleri askeri yargı organlarına havale edilerek aslında korunmaya çalışıldı. Etkin bir soruşturma olmadığı gün gibi ortamda olan bu süreçte elbette adalet çıkması beklenemezdi. Türkiye yakın tarihte yaşanan katliamların aydınlatılması ve toplumsal barışın inşa edilebilmesi için hakikatleri araştırma komisyonu kurmalı, geçmiş ile yüzleşme sağlanmalıdır."

4)HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN BÖYLE ÇÖKTÜ



KARAMAN'da bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatılarında çökme meydana geldi. Bir halı sahının çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Karaman merkez ve ilçelerinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı merkezde 1 metre, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Karın ağırlığına dayanamayan bazı işyerlerinin çatılarında ise çökme meydana geldi. Bir kuran kursuna ait halı sahanın çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedil

5)BURDUR'DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

BURDUR'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Pek çok kişi cep telefonuyla kar yağışını ölümsüzleştirdi.

Burdur'da öğleden sonra başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını görenler cep telefonlarıyla özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Özellikle kente dışarıdan gelen öğrenciler Cumhuriyet Parkı'nda çam ağaçları ve çevreyi kaplayan karlar eşliğinde fotoğraf çektirdi. Bazıları ise kar topu oynayarak eğlendi.



Kentte kar yağışı hafiflerken aralıklarla sürdüğü belirtildi.

6)PEYZAJ MİMARLARINDAN ÇEVRE DÜZENLEMESİNDE NAYLON KULLANIMINA TEPKİ

PEYZAJ Mimarları Odası (PMO) Bursa İl Temsilcisi Necla Özkaplan Yörüklü, kent peyzajında gerçek bitkilerin yerine naylon bitkilerin kullanılması tepki göstererek, " Yeşil Bursa plastik Bursa oluyor! Naylon Bursa istemiyoruzö dedi.

PMO Bursa İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü, Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kent peyzajında naylon uygulamalarının yeri olmadığına dikkat çekerek, yapay çim ve sarmaşıkların metro önlerinde, Acemler'den Sırameşeler'e, Sosyal Hizmetlere ve Kükürtlü Caddesi'ne dek kentte pek çok yerde kullanıldığını belirtti.

Bursa'da başlayan plastik yeşillendirme uygulamasının bir modaya dönüşerek diğer kentlere de sirayet etmesinden kaygılandıkları kaydeden Yörüklü, "Bursa'da iki yıldan beri bitkilendirilmiş gibi gösterme çabalarını izliyoruz. Bu plastiklerin bitkiye benzer tek yanı ise yeşil renkte olmaları. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Artık Kentimizde naylon peyzaj uygulamaları istemiyoruz! Yapmayınö dedi.

Kentlerin yeşil imajını oluşturan mesleğin insanları olarak plastikten yapılan çim, sarmaşık ve güllerin kullanılarak kente yeşil görünüş kazandırdığını sananlara söyleyecek sözleri olduğuna vurgulayan Yörüklü şunları söyledi:

"Yeter artık! Bizim kentimizde iklim mi, toprak mı, su mu ? Hangisi yok? Burası Kutup bölgesi mi ya da çöl mü? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Kime mi diyoruz? Bu uygulamaları başlatan Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerine diyoruz? Çünkü uygulama alanlarında görüyoruz. Naylonlara bir taraftan da belediye amblemlerini koymayı unutmuyorlar. Türkiye'de hiçbir üniversitede peyzaj mimarlığı eğitiminde görüntü ve gürültü perdeleme yapmak, beton blokların görüntüsünü yumuşatmak için böyle bir uygulama eğitimi verilmemiştir. Dünyada da olduğunu sanmıyorum. Böyle bir uygulamayı öneren bir peyzaj mimarı olamaz. Bursa'yı seven birileri de olamaz. Bursa'ya Yeşil Bursa diyoruz. Yeşil denmesinin nedeni doğal bitki örtüsüdür. Şimdilerde Naylon Bursa haline getirdiniz! Yapmayın! Yaşadığımız kentimize, marka kentimize, UNESCO Dünya Mirası kentimize bu kötülüğü yapmayınız



7)İŞKENCE GÖREN KADININ İNTİHARINA, YENİ SUÇ DUYURUSU



İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, eşi ve eşinin yakınlarından şiddet gördüğünü belirten ve vücudundaki morlukların fotoğraflarını Facebook'ta paylaşan 1 çocuk annesi 29 yaşındaki Fatma Sarıaslan Görgülü, 9 ay önce intihar etti. Acılı ailesi, savcılığın takipsizlik kararı verdiği eşi Harun Görgülü hakkında ölüme sebebiyet vermekten tekrar şikayetçi oldu. Harun Görgülü de, olayda çocuğuyla asıl kendisinin mağdur olduğunu söyleyip, eşini döven dayısı ve kuzeninden davacı oldu.

İzmir'in Bornova İlçesi Altındağ Semtinde oturan ve eşi Harun Görgülü ile yakınlarından şiddet gördüğünü öne süren Fatma Sarıaslan Görgülü, bunalıma girdi. Fatma Sarıaslan Görgülü, yaşadıklarına ve eşinin boşanma kararı almasına daha fazla dayanamayıp, geçen 7 Nisan gecesi ilaç içerek intihar etti. Genç kadının, intiharından önce Facebook'taki sosyal medya hesabından, gördüğü şiddetin izlerini taşıyan fotoğrafları paylaştığı da ortaya çıktı.

ARTIK HAYATIMDA YERİ YOK

Sarıaslan'ın fotoğraflarında vücudunun pek çok yerinde morluklar bulunduğu görüldü. Fatma Sarıaslan, Facebook'taki mesajında ise "Belki herkes bu boşanmada beni suçlayacak. Ama H.'nin dayısı ve kızı beni döverken Harun kollarımı tutup güya beni savunurken, darp raporu almamam için beni tehdit etti. 'Merdivenlerden düştüm diyeceksin' dedi. 'Eğer şikayet edersen boşarım seni' dedi. Bu saatten sonra bugün itibariyle Harun denen şahıs ne oğlumun, ne de benim hayatımda yok. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum... Yorum size kalmış" yazdı.

KAVGA ÇIKACAĞINI BİLE BİLE YAKINLARIMIN EVİNE GİTTİ

Fatma Sarıaslan Görgülü'nün intiharının ardından ailesi, eşi Harun Görgülü'yü suçladı. Suçlanan Harun Görgülü ise olaydan bir gün sonra gözyaşıyla yaptığı açıklamada, eşiyle üç yıl önce mutluluk içinde evlendiklerini, çeşitli nedenlerle üç kez ev değiştirdiklerini anlattı. Harun Görgülü, eşinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "O çiçektir, annedir. Eşim çok sinirli bir yapıya sahipti. Eğer ona bir kez bile elimi kaldırdıysam ellerim kopsun. Eşim kavga çıkacağını bile bile yakınlarımın evine gitti. Orada kuzenimin çektiği saçları koptu. Vücudu hassastı, kavgayı ayırmak istediğimiz sırada kollarını sıkınca da morluklar oldu" dedi.

TAKİPSİZLİK KARARI, YENİDEN HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Fatma Sarıaslan Görgülü'nün ölümünden sonra hakkında suç duyurusunda bulunulan Harun Görgülü hakkında savcılık, takipsizlik kararı verdi.

Bu arada Fatma Sarıaslan Görgülü'yü intihara sürüklediği belirtilen Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen tartaklanmayla ilgili İsmail Hakkı İnce ile kızı Fatma İnce, Kırkağaç Asliye Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmaya başladı.

Bu dava henüz sonuçlanmazken, Fatma Sarıaslan Görgülü'nün ailesi, hakkında takipsizlik kararı verilmesine rağmen eşi Harun Görgülü hakkında ölüme sebebiyet vermekten Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Bu gelişme üzerine, eşinin intiharıyla asıl kendisinin mağdur olduğunu, çocuklarıyla ortada kaldığını söyleyen Harun Görgülü de, dayısı İsmail Hakkı İnce ve kuzeni Fatma İnce hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu duruma tepki gösteren Fatma Sarıaslan Görgülü'nün ailesi, hukuk mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

8)39. ULUSLARARASI TRT ÇOCUK ŞENLİĞİ NEVŞEHİR’DE YAPILACAK

TÜRKİYE Radyo Televizyon Kurumu(TRT) tarafından düzenlenecek 39. Uluslararası Çocuk Şenliği bu yıl Nevşehir’de gerçekleştirilecek. Nevşehir’in tanıtımını etkin bir şekilde sağlayacak müjdeyi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdular.



Nevşehir Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısının açılışında konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, her yıl TRT tarafından aralıksız olarak gerçekleştirilen ve oldukça geniş yankı uyandıran TRT’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği Uluslararası Çocuk Şenliği’nin 39. Sunun Nevşehir’de yapılacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.Vali Aktaş, böylesine önemli uluslararası etkinliğin Nevşehir’e önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek , turizmin sıkıntılı olduğu böyle bir süreçte bu tip bir organizenin bölge turizminin de gelişimine ciddi yararlar sağlayacağını ifade etti. Vali Aktaş,hali hazırda 30 ülkeden 500 ü aşkın çocuğun yanı sıra çok sayıda eğitmen ve çok sayıda gazetecinin de katılacağı TRT Uluslararası Çocuk Şenliğine önümüzdeki süreçte katılımcı sayısının da artabileceğinin TRT yöneticileri tarafından kendisine iletildiğini dile getirerek, 11-21 Nisan 2017 tarihleri arasındaki 10 günlük etkinliğin her gün TRT tarafından kendine bağlı kanallar tarafından da 1.15 saatlik süre ile her gün canlı olarak tüm dünyaya aktarılacağını söyledi.



Vali Aktaş: “ 39. Uluslararası Çocuk Şenliği, öyle inanıyorum ki bölgemizdeki turizmdeki durgunluğu sona erdirecek ve bölgemizin tanıtımını etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Bölge turizmcilerimizin de böyle bir fırsatı çok iyi değerlendireceklerine inanıyorum. Bu konuyu kamuoyuna aktarma ve bu çalışmada yer alacak arkadaşlarımızla bir araya geldik. Böyle bir organizasyon beni gerçekten heyecanlandırdı. Bu şenliği etkin bir şekilde gerçekleştirmek için hepimize görevler düştüğüne inanıyorum. “dedi.



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’ de TRT’nin bu yıl 39. Uluslararası Çocuk Şenliği’ni Nevşehir’de yapılması kararı ile büyük bir heyecan yaşadığını söyledi. 2005 yılında Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimler Dünya Barış Konferansı’nın ardından Nevşehir’de gerçekleştirilecek 2. Büyük organizasyonda yer alabilmenin mutluluğunu yaşayacaklarını aktaran Ünver “ TRT’nin 39. Uluslararası Çocuk Şenliği’nin Nevşehir’de yapılacak olmasının mutluluğu içerisindeyim. Bu oldukça ciddi bir organizasyon ,Nevşehir Belediyesi olarak da önemli oranda bir bütçe ile bu organizasyonda yerimizi alıyoruz. Söz konusu organizasyon aynı zamanda geleceğimize yönelik ciddi bir yatırımdır. Bölgemizin turizmdeki potansiyelinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha önce büyük şehirlerde gerçekleştirilen bu organizasyonun Nevşehir’de gerçekleştiriliyor olması kanaatimce tarihi bir fırsat. Üzerimize ne düşüyorsa bu konuda yapmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. “dedi.



Çocukların yer aldığı tanıtımların daha etkin sonuçları beraberinde getirdiğinin temel bir gerçek olduğuna vurgu yapan Ünver, “ Dünyanın dört bir yanından Kapadokya bölgesine gelecek çocuklarımıza ve onların eğiticileri ile gazetecilere sunacağımız ürün öyle normal bir ürün değil. Bir dünya incisi ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir büyük değer. Bu organizasyonu sadece şehir merkezi ile bir arada değil, ilçelerimizi de içine alabilecek şekilde düzenleme düşüncesindeyim. Özellikle Çocuk Haklarının dünya gündeminde olduğu bu süreçte böyle bir organizasyonun vazgeçilmez bir önem taşıdığına inanıyorum. Nevşehir Belediyesi olarak bu işte üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz. Şimdiden bölgemize böyle bir organizasyonun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Trilyonlarca liralık harcama yapsak böyle bir organize yapmamız inanın çok zor.Bu yönde bu organizayona katkı sağlayan Nevşehir Milletvekillerimiz, Valimiz İlhami Aktaş’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum.“ dedi.



İlçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra akademisyenler, daire müdürleri ve turizmcilerin de hazır bulunduğu toplantıda daha sonra organizasyona ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

9)MEHMET AKİF ERSOY İÇİN 40 KAZAN PİLAV DAĞITILDI

İSTİKLAL Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy için ölümünün 80'inci yıl dönümünde, çocukluğunun geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, mevlit okutuldu. Ayrıca halka, 40 kazan pilav dağıtıldı.



Bayramiç Belediyesi tarafından şair Mehmet Akif Ersoy'un 80'inci ölüm yıldönümünde, dün (salı) başlayan anma etkinlikleri, bugün de ilçe merkezinde devam etti. Mehmet Akif Ersoy'un dün ziyaretçi akınına uğrayan çocukluğunu geçtiği ve müzeye dönüştürülen evi, bugün de yüzlerce misafiri ağırladı. İlçe merkezindeki Çarşı Camii'nde okutulan mevlidin ardından Belediye tarafından hazırlatılan 40 kazan pilav, vatandaşlara dağıtıldı. Pilav dağıtımına Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan da katıldı.

10)GAZİANTEP'TE 200 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu kentlerinden batı illerine geçiş güzergahı üzerinde bulunan ve sürekli göç alan Gaziantep'te, yoğun olarak göç alan bölgelerde uyuşturucu imalat ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Vatan Mahallesi'ndeki 10 adreste uyuşturucu imalatı veya ticareti yapıldığını saptadı.



Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından bu sabah şafak vakti özel harekatçıların da aralarında bulunduğu 200 polisle operasyon başlatıldı. Zırhlı araçlarla Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarak Vatan Mahallesi'ne giden polisler, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda; farklı türlerde uyuşturucu ile 2 tabanca, 1 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ile fişekler ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 6 kişiyi de gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından sorgulanmaya başladı.



Öte yandan polis ekiplerinin kent girişinde durumundan şüphelenerek durdurduğu bir araçta ise 1 kilo uyuşturucu ele geçirirken, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

