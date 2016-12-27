DHA YURT BÜLTENİ - 12

Aksaz'dan açığa alınan 2 subay FETÖ'den gözaltında

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevinden açığa alınan 2 subay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kaldıkları lojmanda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kurmay Binbaşı 38 yaşındaki Y.R.'nin, üsteki savaş gemilerinin imamı olduğu ileri sürüldü.

Muğla ve Marmaris Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün saat 13.00'te operasyon düzenledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı talimatıyla NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan açığa alınan 38 yaşındaki Kurmay Binbaşı Y.K. ve 35 yaşındaki Yüzbaşı K.S.G.'yi, kaldıkları lojmanda gözaltına aldı. Şüphelilerin lojmanlarından yapılan aramada bilgisayar, cep telefonları, CD, DVD, belge ve dokümanlar tutanakla el konuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan iki subay, 3 araçlık sivil koruma ekibi eşliğinde Muğla Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. İki subayın, Muğla'da işlemleri ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

"SAVAŞ GEMİLERİ İMAMI"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geçen ay açılan soruşturma kapsamında "Bylock" haberleşme sistemi kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kurmay Binbaşı Y.K. ve Yüzbaşı K.S.G., Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda bulunan savaş gemilerinde görev yaptıkları öğrenildi. Kurmay Binbaşı Y.K.'nın Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda bulunan savaş gemilerinin imamı olduğu ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yapılan aramada bulunan belgelerin polis tarafından araçla götürülmesinden görüntü

- Polisin gözaltına aldığı K.S.G. adlı yüzbaşının fotoğrafı (kahverengi montlu)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Simav'dan Halep'e 3 yardım TIR'ı



KÜTAHYA'nın Simav İlçesi'nde, belediyenin öncülüğünde, Halep için vatandaşların desteğiyle 3 TIR yaşam malzemesi topladı. Yardım TIR'ı, dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.

Halep'e yapılan yardımlarla ilgili Belediye Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine; Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı AK Partili Süleyman Özkan ve vatandaşlar katıldı. Konuşma yapan Başkan Özkan, ülke genelinde yaşanan terör saldırılarını kınadı. Özkan, yardım için destek veren hemşerilerine teşekkür etti. AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu ise yardımların önemine değinerek, "Çanakkale savaşında bugün bizim yardım yaptığımız insanlar bizim yanımızdaydı. Bugünde biz onların yanındayız" dedi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ise emeği geçenleri kutladı. Daha sonra yardım TIR'ları, dualar eşliğinde Halep'e ulaştırılmak üzere Cilvegöz Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Haber: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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Otelin 6'ncı katından atlayan lokantacı öldü

GAZİANTEP'te, lokanta işleten 60 yaşındaki Ali Mantar kaldığı otelin 6'ncı katındaki odasını kilitledikten sonra kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün öğleden sonra Atatürk Bulvarı'ndaki bir otelde meydana geldi. Lokanta işlettiği öğrenilen Ali Mantar, birkaç gün önce geldiği otelin 6'ncı katından oda tutarak burada yaşamaya başladı. İddiaya göre; Mantar sabah saatlerinde ayrıldığı otele geri döndükten kısa süre sonra, odasının açık olan penceresinden beton zemine düştü. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinde Mantar'ın öldüğünü tespit etti. İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri yaptığı ilk incelemede Mantar'ın kaldığı odanın kapısının içeriden kilitlenmiş olduğunu belirledi.

Mantar'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı yer

-Yerdeki ceset

- Polislerin çevredekileri uzaklaştırması

- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-)

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Ceset görme çabası

ADANA'da Seyhan Nehri kıyısında bulunan erkek cesedinin sudan çıkartılmasını meraklı vatandaşlar film gibi izledi.

Merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi Dilberler Sekisi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar nehir kenarında bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Cankur ekipleri, 55 yaşlarındaki bir erkeğe ait olan cesedi kıyıya çıkarttı. Polis ve Cankur'un çalışması sırasında vatandaşlar da araçlarını yola park ederek olayı film gibi izledi. Araçların yola park edilmesi nedeniyle zaman zaman trafik akışı kilitlenirken vatandaşlar da cep telefonuyla cesedi görüntülemeye çalıştı.

Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, vatandaşlar da polisin uyarısıyla dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Nehrin içindeki cesetten genel ve detay görüntüler

- CANKUR ekibinin gelmesi

- Olay yerindeki kalabalık

- Vatandaşların olayı cep telefonlarına kaydetmesi

- Cesedinin sudan çıkartılmasını izleyen vatandaşlar

- CANKUR ekibinin cesedi nehirden çıkarması

- Ceset torbasına konulması

- Olay yeri inceleme ekibinin görüntüsü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()