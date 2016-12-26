DHA YURT BÜLTENİ-12

El Bab'da yaralanan 1 asker şehit oldu (2)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El-Bab bölgesinde yaralanan ve Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede şehit olan sözleşmeli er 22 yaşındaki Mehmet Ünal'ın cenazesi, otopsisinin ardından havaalanına götürüldü. Şehit Ünal için burada düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Abdulkadir Yüksel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, şehidin babası Yaşar, annesi Perihan Ünal ve protokol üyeleri katıldı. Şehidin ayakta durmakta güçlük çeken ailesini sağlık görevlileri teselli etti. Askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Yozgat'ın Sorgun İlçesi'ne gönderilmek üzere ailesiyle birlikte uçakla Kayseri'ye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havaalanındaki törene katılanlar

- Şehit yakınlarının gözyaşı dökmesi

- Şehidin tabutunun uçağa konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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'Silah sıkmayın' diyen kadını öldürdüler

ADANA'da boş binada av tüfeğiyle rastgele ateş eden 2 şüpheli, kendilerini uyaran 66 yaşındaki Hatice Kazma'yı öldürdü, torunu 23 yaşındaki Gül Kazma'yı yaraladı.

Merkez Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi 1141 Sokak'ta oturan Hatice Kazma'nın evinin yanındaki boş binaya giren 2 kişi, pompalı tüfekle rasgele ateş açtı. Silah seslerini duyan Hatice Kazma, boş binaya giren gençleri "Burada ateş etmeyin, torunlarım, çocuklarım var. Tedirgin oluyorlar. Sizi polise şikayet ederim" diye uyardı. Hatice Kazma uyarıyı yaptıktan sonra geri dönüp evine girdi.

İddiaya göre arkadan gelen iki saldırgan, evin avlusunda oturan Hatice Kazma ile torunu Gul Kazma'ya ateş açtı. Saldırganların pompalı silahından çıkan saçmalar, Hatice Kazma'nın sırtına, Gül Kazma'nın da kollarına isabet etti. Ağır yaralanan yaşlı kadın ile torunu, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganlar ise 19 Mayıs Mahallesi ara sokaklarına girerek kaçtı. Acil serviste tedavi altına alınan Hatice Kazma, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU SATICILARI

Saldırganların silah ve uyuşturucu satıcısı olduğunu ileri süren mahalle sakinleri, "Bunlar sürekli boş eve girip, hem uyuşturucu satıyor, hem de silah deniyorlar. Hatice Kazma da uyarınca kasıtlı olarak ateş edip, vurdular" dedi.

Polis, olaya karışanların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Sokağın genel görüntüsü

- Sokak içerisindeki kalabalık

- Ağlayanlar

- Polislerin görüntüsü

- Olayın meydana geldiği evin görüntüsü

- Olayı görenlein konuşması

- Vurulan kadının sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Bitlis Tatvan'da PKK'ya yönelik operasyon

10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis Tatvan Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında 'Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38' operasyonu düzenlendi.

Operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında 4 ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı. Sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterler yerinde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber : BİTLİS ()

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Kayseri gazisi, patlama anını anlattı

KAYSERİ'de bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardında memleketi Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ne izinli gelen komando er Hakan Şimşekyakar, olay gününü anlattı. Patlamadan 5 dakika önce çekilen fotoğrafları gösteren gazi asker, "Otobüsün orta bölümünde bulunanların hepsi şehit oldu. Ayaktakiler olmasa o şarapnel parçaları bize gelecekti. Şehitler sayesinde bizler hayattayız. Patlama olmasa arkadaşlarıma nargile ısmarlayacaktım" dedi.

Kayseri'de 17 Aralık cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristin bomba yüklü aracı patlattı. Hain saldırıda 14 asker şehit oldu, aralarında Gaziantepli er Hakan Şimşekyakar'ın da bulunduğu 56 kişi yaralandı, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini kısa dönem olarak yapan Hakan Şimşekyakar, ayak bilekleri ile beline isabet eden şarapnel parçalarının ameliyatla çıkarılması ve tedavisinin tamamlanması ardından taburcu oldu ve raporlu olarak İslahiye'deki babasının evine geldi.

Terhisine 41 gün kalan, Türk bayrağı asılı evinde 'Geçmiş olsun' ziyaretlerini kabul eden Şimşekyakar, olay gününü gözleri dolarak anlattı. Birliklerinden neşe içinde çıktıklarını ve çarşıya gitmek üzere otobüse bindiklerini anlatan Şimşekyakar, şöyle dedi:"Çarşıya çıkmak için otobüse bindik ve güle oynaya gidiyorduk. Her çarşıya çıktığımızda kısa dönemler olarak hatıra fotoğrafı çektirirdik, otobüste yine öyle yaptık. Kendi aramızda izin saatimizde ne yapacağımızın planlarını yapıyorduk. Arkadaşlarım benden nargile ısmarlamamı istemişlerdi, bende kabul etmiştim. Kendi aramızda bunları konuşurken birden patlama oldu. Olayın şoku ile ilk etapta ben kaza yaptığımızı düşündüm. Camdan fırlamıştım, gözümü açtığımda arkadaşlar bağırıyordu. Bazı arkadaşlarıma elimi uzattım ama şehit olmuşlardı. O an bayılmışım, gözümü hastanede açtım."

Normal şartlarda otobüsün duraklarda durmayarak, çarşıya gittiğini ancak olay günü otobüsteki bir arkadaşlarının ablasının yanına gideceği için durduğunu anlatan Şimşekyakar, "Saldırıyı yapan terörist otobüs durunca son durak olarak düşünerek bombayı patlatmıştır. Merkezde kalabalığın içinde patlatsa, sonuç daha kötü olabilirdi. Olay yeriyle hastane arası yaklaşık 500 metre olması yaralılara müdahaleyi hızlandırdı" dedi. Şimşekyakar, patlamadan 5 dakika önce çektikleri fotoğrafı gösterirken; şehit olan arkadaşlarının isimlerini söyleyerek gözyaşı döktü.

Hain saldırıda yaralanarak gazi olan askerin annesi Ayşe Şimşekyakar da teröre lanet okuyarak, "Hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

Oğlunun gazi olarak kurtulduğu saldırıyı yapan teröristlere lanet okuyan baba Ökkeş Şimşekyakar da terörün bitmesi için herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı askerin evi

- Türk bayraklı aslı odadaki asker

- Gazi askerin saldırı anını anlatması

- Askerin anne, baba ve kardeşi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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Askeri birliğe yakıt taşıyan tankerin imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti

HAKKARİ'nin Otluca Köyü'nde karlı yolda kalan askeri birliğe yakıt taşayan tankerin imdanına yolda kar çalışması yapan İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yetişti.

Otluca köyü'ndeki yolda kar çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan dolayı yolda mahsur kalan askeri bir birliğe yakıt taşayan tankerin imdadına yetişti. Ekipler, yakıt tanterine zincir bağlayıp kardan çıkartmayı başardı. İl Özel İdaresi Karla mücadele ekibi tarafından çıkartılan yakıt tankeri iş makinesinin arkasına bağlanarak Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karla mücadele çalışması yapan il özel idaresi karla mücadele ekipleri

-Detaylar

-Yolda kalan yakıt tankeri

-Yakıt tankerinin yanında bekleyen askeri araç

-Karla mücadele ekipleri yakıt tankerine zincir bağlaması

-Tankeri iş makinesine bağlayıp çıkartırlarken

-İş makinesinin arkasında giden yakıt tankeri

-Yolda kalan araçlar giderlerken

Haber-Kamera: HAKKARİ ()

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2.5 metre karda mahsur kalan 8 kişiyi AKUT kurtardı

MERSİN'de dağ evlerinde yaşayan ve kardan kendilerinden haber alınamayan 8 kişi, AKUT ekibince kurtarıldı.

Mersin'in merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı yayla özelliği bulunan 60 kilometre uzaklıktaki Arslanköy'de dağ evlerinde yaşayan ve kendilerinden haber alınmayan hasta ve yaşlı 8 vatandaş ile ilgili yapılan ihbar üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin araç takviyesinde bulunduğu Mersin AKUT ekibi harekete geçti. Tam donanımlı 4 kişiden oluşan ekip, kar yağışının olduğu Arslanköy'e zorlu bir mücadelenin ardından ulaştı. AKUT ekibi 2.43 metre olarak ölçülen kar kalındığında dağ evlerinde yaşayan 8 kişiden 2'sini 112 ekiplerine teslim etti. Bu kişiler tedavileri için hastaneye götürülürken, diğer 6 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı.

HASTALARA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK

Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı Mersin'in yüksek kesimlerinde yer alan mahallerde yaşayan hastalara ulaşmakta da güçlükler yaşandığı belirtildi. Yolların kar ve fırtınadan kapalı olması nedeniyle 112'yi arayarak yardım isteyenlerin imdadına ekipler kar paletli ambulansla yetişmeye çalışıyor. Geçit vermeyen bazı yolları karayolları ekiplerinin de yardımıyla paletli ambulansla aşarak ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra geldikleri araca bindirerek hastaneye götürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali Ekber ŞEN / MERSİN, () -



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Suriyeli çocuk kavgayı izlerken başından vuruldu

ADANA'da evlerinin balkonundan sokak kavgasını izleyen Suriyeli 13 yaşındaki Abdulkerim Jesri, pompalı tüfekle başından vuruldu. Jesri'nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, gözaltına alınan 27 yaşındaki Bilal Demirci, "Sokakta 2 kişi kavga ediyordu, korkutmak için havaya ateş açtım" dedi.

Merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi'nde oturan Bilal Demirci iddiaya göre sokakta kavga eden 2 genci uyarmak istedi. Kimliği belirlenemeyen gençlerden biri, Demirci'ye "Küfrederek sen ne karışıyorsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine evine giden Demirci, pompalı tüfeği alıp geri döndü. Kavga eden gençleri korkutmak isteyen Demirci, havaya pompalı tüfekle ateş etti. Demirci'nin silahından çıkan saçmalar, sokaktan gelen sesleri merak edip 3'üncü kat balkonundan aşağıya bakan Abdulkerim Jesri'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Abdulkerim Jesri TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onu vuran Bilal Demirci da ambulansla geldiği hastaneye geldi. Bilal Demirci, yapılan ilk görüşmede, "Sokakta eylem vardı, kimin ateş ettiğini görmedim" diye ifade verdi. Görgü tanıklarının silahı Demirci'nin ateşlediğini söylemesi üzerine zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Bilal Demirci, yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde kavga eden gençleri ayırmak amacıyla, korkutmak için havaya ateş açtığını itiraf eden Demirci, "İki genç kavga ediyordu. Ben de gürültüyü duyup dışarıya çıktım. Kavga eden gençleri uyarmak istedim. Biri dönüp bana küfretti. Küfrü duyunca eve gidip, pompalı tüfeği alıp geri döndüm. Korkutmak için de havaya tek el ateş ettim. Çocuk balkondan aşağıya bakıyormuş, farkında değilim. Bilsem ateş etmezdim" diye konuştu.

Abdulkerim Jesri'nin tedavisi sürerken, Bilal Demirci adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Evin genel görüntüsü

- Olayı anlatan çocuklar

- Hastanenin genel görüntüsü

- Vurulan çocuğun sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap (2)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Yerleşkesi Konferans salonunda Trakya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere öğütler veren BMüezzinoğlu, yaşlı bakım teknikeri olarak mezun olmasına rağmen atanamadığını anlatan bir öğrencinin sorusu üzerine, önümüzdeki yıl devlet kadrolarına 60 bin kişi alınacağını açıkladı.

KAMUYA 60 BİN PERSONEL ALINACAK

Atamaların büyük çoğunluğunun öğretmenlerden olacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Kamu olarak her yıl belirli miktarda bakanlıklara kadro veriliyor. Şuanda da bu kadro veren bakanlık bana bağlı. İşin acı tarafı orada Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı, Maliye bakanımızla birlikte önümüzdeki yıl kamuya alınacak toplam sayıyı hükümet olarak 60 bin olarak sınırlandırdık. 60 bin kadroya personel alacağız. Bunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim öğretmenler olacak. sonra İçişleri Bakanlığı emniyet personeli olacak üçüncüsü de Sağlık Bakanlığı. Yanılmıyorsam Sağlık Bakanlığı 10 bin civarında personel alınacak. Bu 10 bin kadronun dağılımını hekim dışı çünkü hekim ne kadar oluyorsa alıyoruz. Ama bunun dışında 10 bin kadroyu Sağlık Bakanlığı, hemşireden tutun, diğer anestezisti, fizyotrepisti, bütün bunları Sağlık Bakanlığı bilgisi dahilinde dağıtıyor. Bu 10 binden kime ne düşüyorsa, o kadar sayıyı bakanlık olarak alabiliyoruz" dedi.

Öğrenci buluşmasının ardından Balkan Yerleşkesi'nde kurulan Öğrenci Kariyer Merkezi'nin açılışını yapan Müezzinoğlu, Uzunköprü İlçesi'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakanın salona gelişi

-Öğrenciler

-Bakanın konuşması

-Soru cevap bölümü

-Bakanın kamu alımı açıklaması

-Kariyer Merkezi açılışı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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Öğrencilerden askerlere yılbaşı kartı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesindeki Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hakkari 5'inci Komando Tugayı ile Kars Sarıkamış'taki 9'uncu Komando Tugayı'nda vatani görevlerini yapan askerlere yılbaşı kartları gönderdi.

Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Muslu, öğrencilerin isteği üzerine askerlere yılbaşı tebrik kartları gönderdiklerini söyledi. Öğrencilerin tebrik kartlarının arkasına duygu ve düşüncelerini yazdığını belirten Musul, "Öğrencilerimiz doğu ve güneydoğu illerinde vatani görevlerini yapan askerlere yılbaşı kartı göndermek istediklerini bize bildirdi. Sarıkamış'ta 102 yıl önce donarak şehit olan yaklaşık 90 bin askerimiz var. Bu şehitlerimizin unutulmasını istemedik. Sarıkamış'ta bulunan komando birliğindeki 72 asker ile Hakkari'deki komando birliğinde görev yapan 90 askere yılbaşı kartı gönderdik. Bu kartlarla askerlerimize bir nebze de olsa moral vermeyi amaçladık" diye konuştu.

Öğrencilerden Özge Türkekul da son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle askerlerin morale ihtiyacı olduklarını söyledi. Türkekul, "Askerimize destek olmak amacıyla duygularımızı ifade eden kartpostallar hazırladık. Bizim yaptıklarımız askerimiz için yeterli olmayacaktır ama bu zorlu mücadelede hislerimizi onlara ulaştırmak istedik" dedi.

Görüntü dökümü:

-Tebrik kartının arkasına yazı yazan bir kız öğrencinin,

-Öğrencilerin elerinde kartpostalla çekilen görüntüsü,

-Öğrencilerin konuşması,

-Okul Müdürü Halil Muslu'nun konuşması,

-Öğrencilerin toplu halde 'Vatan sana canım feda' diye bağırmalarından çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya) / ()

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