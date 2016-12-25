DHA YURT BÜLTENİ -12

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK KİLİS'TE



BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, bazı temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde geldiği Kilis'te valiliği ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Kaynak, Hatay'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde geldiği Kilis'te, Valiliği ziyaret etti. Vali İsmail Çataklı tarafından karşılanan Veysi Kaynak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Veysi Kaynak, durum tespiti yapmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle beraber hem bir durum tespiti yapalım istiyoruz. Geçen hafta El Bab'da vatanımız için, milletimiz için ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, kahramanca mücadele eden ve yaralanan askerlerimizi ziyaret edelim istedik. Kilis'te çok önemli bir muhacir nüfusu var. Elbeyli'nin karşında, Çobanbey'de, zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına girdik. Bu insanların 70- 75 bini çadırlarda, diğerleri serbest alanda kalıyor. Kış şartlarında hangi insani yardımları yapabiliriz? Sayın valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla bunları görüşeceğiz."



Veysi Kaynak, daha sonra makamda Vali Çataklı, milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat ve Belediye Başkanı Hasan Kara ile basına kapalı olarak görüşme yaptı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, ()-

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SOYLU: PKK MART BAŞINDAN İTİBAREN BU ÜLKE İLE OYUN OLMAYACAĞINI GÖRECEK (EK)



2)BAKAN SOYLU KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis ziyareti kapsamında kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ekonomik olarak Türkiye'nin çok iyi bir durumda olduğunu belirten Bakan Soylu, "Eğer, 80'lerden hemen sonra 90'ların başındaki gibi yüksek enflasyon ile yakalanmış olsaydık, biz elini açıp emekli maaşını veremeyen ülke konumda olsaydık, kendi bütçesinin yarısından fazlasının faize harcandığı durumda olsaydık, bugün çok zor durumda kalan bir ülke konumunda idik. Şunu söylemek istiyorum önemli bir dönemdeyiz. Son 300 yılın en önemli dönemindeyiz. Geriye doğru dönüp bakalım. Benzin kuyruklarından, lastik ayakkabılara kadar. Havalimanlarından alınacak bir biletin bir aylık maaştan fazla olduğu günlere kadar. Veya 'senin oğlun İmam Hatip Lisesine gidemez' diye zihni bir kelepçelenme ruhu içerisinde olduğumuz dönem. Sıkıntılarımız var mı? Var. Hedeflerimiz var mı? Var. Bunu engellemek isteyenler var mı? Var. 81 ilimizde 190'ın üzerinde üniversite açtık" dedi.

"ARTIK BOYUN EĞEN BİR TÜRKİYE YOK"

Bakan Soylu, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ve Türkiye'nin öz güvenin geldiğini belirterek,"Artık boyun eğen Türkiye yok. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bunu milletimizle başarıyoruz. 14 yıldır Türkiye'nin özgüveni önemli ölçüde kendine gelmiştir. Güçlü bir Türkiye'nin bayrağını salmaya devam edeceğiz. Burada hepimize çok iş düşüyor. Çok gayret edip, az yiyip, az uyuyup çok çalışmak zorundayız. İyilikleri anlatacağız. Kötülüklerden sakınacağız. Bunun üzerinden gidersek Allah bize yardım eder. İşte bir FETÖ meselesi neredeyse bir milleti çaresiz bıraktı. Bunu öyle kullanıyorlar ki, öyle bir karşılık almaya çalışıyorlar ki bunu hep birlikte görüyoruz. Bu eksikliklerimizi görmeliyiz. Biz bu coğrafyada istesek de ayrılamayız. Bunu sağlamaya çalışanlar bunu iyi biliyorlar. Sadece bize güç kaybettirmek için nefislerimizi okşayarak bizi güçsüz ve zayıflatmaya çalışıyorlar. Bugün ayakları üzerinde duran 2071'i kendine hedef koyan bir tablo ile karşı karşıyayız. Büyük bir mücadelenin içersindeyiz. Tek amacımız insanlarımızı sabah uyandığında huzurla işyerlerini açmasıdır. Bizi bugüne kadar şiddetle silahla kimse korkutamadı. Türkiye'yi huzursuz etmeye çalışanlara karşı rehberimizin ne olduğunu biliyoruz. Hep birlikte bu coğrafyayı yarına büyük bir azimle taşıyacağız"dedi.

Bakan Soylu, daha sora Ak parti il binasında partililerle bir araya geldi.

BİTLİS /



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3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÇANAKKALE'Yİ SAVUNURKEN 6 BİN HALEPLİ VARDI







DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih bizi affetmez, insanlık bizi affetmez" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer'deki bir otelde 3'üncü Muhtarlar İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile milletvekilleri, belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.



Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin karşısına engeller çıkarıldığını ve güçlü Türkiye'nin kıskanıldığını söyledi. İçerde ve dışarda hainlerle mücadelenin süreceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "İçerde ve dışarda hain, dinimizi istismar eden DAEŞ'li teröristleri de yok edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Nerede olursa olsun, sınırımızın içinde, sınırımızın dışında. Kalleş PKK ile şehir içinde de mücadele ediyoruz. Onlar mertçe polisimizin, askerimizin karşısına çıkamaz. Onlar kalleştir. FETÖ de kalleştir. İşte Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u arkasından vurmuştur. Tam FETÖ'ye yakışan bir davranıştır, hainliktir" dedi.

'GEREKİRSE BİR ÇAĞI KAPATIRIZ'



Şehitlerin emaneti toprakları korumak için düşmanın her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz Peygamber efendimizin müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp, bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Biz gerekirse bir çağı kapatırız, yeni bir çağ açarız ama bu vatanı, milleti böldürmeyiz" diye konuştu.



Halep'te 50 bine yakın insanın sıkışıp kaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Halep'te abluka içinde kuşatılmış, bombalanmış, açlığa terk edilmiş, zulümle öldürülen insanlara duyarsız kalırsak o zaman müslümanlığımızdan da insanlığımızdan da utanırız. Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardı Çanakkale'yi savunurken, düşmana karşı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih bizi affetmez, insanlık bizi affetmez. Bu dünyada da öbür dünyada da bunun hesabını veremeyiz. 45 bin insanı kurtardık, yeniden hayata kavuşturduk. Oradaki insanları Türkiye'ye getirdik, tedavisini yapıyoruz."

'TÜM ENGELLER DE KALKACAKTIR'



Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Engeller de bir bir kalkıyor. Ama ticaret yapacağız diye prensiplerimizden de hiç taviz vermedik, vermeyiz de. Ama şu süreçte, geçmişte Suriye ile ilgili Rusya'yı da eleştiririz, başka ülkeleri de hele hele oradaki rejime destek veren, oraya milisler gönderen bazı ülkeleri de eleştiririz, hakkımızdır. Ama şu son süreçte ateşkes için, insani yardım için, o insanları kurtarmak için ve bundan sonra Suriye geneline ateşkesi yaymak için yaptığımız tüm çalışmalarda Rusya sözünde durmuştur, sonuna kadar arkasında durmuştur, ihlal edenlere de gereken uyarıyı yapmıştır. Bu dönemde Rusya ve Türkiye özellikle bu stratejik konularda birbirine güvenebileceğini -Türkiye de aynı şekilde sözünde durmuştur. Biz her zaman sözümüzde duruyoruz- ve birbirine güvenebileceğini anladı. Önümüzdeki günlerde yaş sebze meyve dahil ticaretimizin önündeki tüm engeller de kalkacaktır. Bunun için de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Aşama aşama hepsi kalkacak. Önümüzdeki günlerde bazı açıklamaları siz de takip edeceksiniz. Yasakları, engelleri kaldıracağız."

Görüntü Dökümü



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- Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması

Haber: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -

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4)DESTİCİ: SURİYE'DE PYD'NİN VARLIĞINA MÜSADE EDİLİRSE PKK BİTMEZ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de PKK ile topyekun bir mücadele başlağını belirterek, "Ama sadece Türkiye Cumhuriyeti içinde bu mücadeleyi vermek yetmez. PKK'nın Kerkük ve Musul'da koridor açmasına seyirci kalınırsa, hemen Suriye'nin kuzeyinde, hemen bir adım ötemizde, Aynel Arap'ta, Kamışlı'da, Afrin'de, PKK'nın aynısı olan PYD'nin varlığına müsaade edilirse PKK bitmez" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta partisinin Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut Başkan Hasan Kızıldağ'ın tek adaylığında gerçekleşen kongrede konuşan Mustafa Destici, Türkiye'nin 32 yıldır PKK terör örgütünün hain saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. PKK ile mücadelede bugüne kadar binlerce şehit verildiğini, bazı dönemlerde Türkiye'nin bir bölümünün adeta savaş alanına döndüğünü bilirten Destici, şöyle dedi:



"32 yıllık sürede çeşitli hükümetler görev yaptı. Ciddi mücadelelerin verdiliği dönemler oldu. Mücadelenin savsaklandığı, mücadele edilmeyen dönemler oldu. Müzakere edilen, el sıkışılan dönemler oldu. Çözüm adına yapıldı bunlar ama şu bir gerçek ki bu 32 sene zarfında PKK ile gerçekten tüm unsurlarıyla ciddi bir şekilde topyekun mücadele verilseydi, kararlı ve azimli bir şekilde arada hiçbir kopukluk olmadan mücadele edilseydi değil bir kere, 32 kere bu PKK bitirilebilirdi. İlk çıktığı dönemlerde '3-5 çapulcu kardeşim bunlardan bir şey olmaz' denmeseydi de yılanın başı küçükken ezilseydi Allahüalem bugünleri yaşamıyor olurduk."

'PKK/PYD FIRAT'IN BATISINDA DA, DOĞUSUNDA DA İMHA EDİLMELİ'



32 yılda Türk Milleti'nin PKK ile mücadelede büyük bedeller ödediğini ifade eden Destici, şöyle devam etti:



"'PKK ile el tutuşarak, müzakere ederek bu iş olmaz' dedik, 'Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir ancak mücadeleyle yok edilir' dedik ve neticede bu gerçek anlaşıldı. İnanıyorum ki bu büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülürse hain PKK'nın inşallah sonu yakındır. Ama sadece Türkiye Cumhuriyeti içinde bu mücadeleyi vermek yetmez. Kandil orada durduğu sürece, Kandil'in yanında Sincar'da yeni bir Kandil eklenmesine müsaade edilirse, PKK'nın Kerkük ve Musul'da koridor açmasına seyirci kalınırsa, hemen Suriye'nin kuzeyinde, hemen bir adım ötemizde Aynel Arap'ta, Kamışlı da, Afrin'de, PKK'nın aynısı olan PYD'nin varlığına müsaade edilirse PKK bitmez. Aynı mücadele orada da sergilenmelidir. Hain, kahpe, kalleş PKK/ PYD terör örgütü neredeyse orada vurulmalı, ima edilmeli. Bunun için Fırat'ın doğusu, batısı ayrımı yapılmamalı."



Avrupa Türk Birliği Federasyonu Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu'nun da konuşma yaptığı kongrede partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı. Tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda ise mevcut başkan Hasan Kızıldağ güven tazeledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Destici'nin konuşması



- Salondan detaylar



- Alperenlerin slogan atması



- Kur'an-ı Kerim okunması



- İstiklal marşı okunması



- Destici'nin rozet takması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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5)ULUDAĞ'DA DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN KADINI JANDARMA KURTARDI







ULUDAĞ'da doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 2'si kadın 6 kişi jandarma tarafından kurtardı. Donma tehlikesi geçiren Betül G.'yi jandarma görevlisi sırtına alarak karayolundaki kurtarma aracına kadar taşıdı.



Uludağ'ın eteklerindeki Süleymaniye Köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Vedat G., Berkant G. ve Betül G., Ümit Ö., Gülay Ö. ve Selim A., aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle kaybolunca saat 14.00 sıralarında telefonla jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Uludağ'da görev yapan Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) timleri ile Yiğitali Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Karayolları ekipleri de kapanan yolu açarak bölgeye araçların gitmesini sağladı.



Yaya olarak giden JAK timi saat 16.45'te kaybolan 6 kişiye ulaştı. Donma tehlikesi geçiren Betül G.'yi bir JAK görevlisi sırtına alarak 400 metre taşıdıktan sonra kurtarma aracına ulaştırdı. Betül G. buradaki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Jandarmadan yapılan açılamada, yürüyüş organizasyonunu düzenleyen kişi hakkında Bursa Valiliği'nin doğa yürüyüşlerinde kılavuz alınması yönündeki kararına uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldığı belirtilerek, ayrıca adli soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.



BURSA, () -

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6)ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 KİŞİ TUTUKLANDI



OPERASYON GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu kent merkezindeki PTT kavşağında 18 yaşındaki T.T.'nin kullandığı 41 VN 155 plakalı otomobili durdurdu. T.T.'nin üzerinde yapılan aramada 16 adet, evinde yapılan aramada ise 92 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan operasyon kapsamında T.T. ile bağlantısı olduğu belirlenen M.H. (21), M.Ö.(22), B. P. (23) ve Y. K.(22) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden T.T., M.Ö., B. P. ve Y. K. tutuklandı, M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OPERASYON GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polisin T.T.'nin kullandığı aracı durdurması ve gözaltına alması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta durdurulan otomobilin önü polis tarafından kesiliyor ve araçtan indirilen T.T.'nin gözaltına alınması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:



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-Operasyon anı güvenlik kamerası

Süre: (2.15) Boyut : (69 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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7)SAMSUN'DA AMATÖR MAÇTA KAVGA; 3 FUTBOLCU YARALANDI







SAMSUN'da amatör futbol maçında futbolcular arasında çıkan kavgada 3 sporcu yaralandı.



Olay, Canik İlçesi'ne bağlı Dereler Mahallesi'nde bulunan Sini Çim Saha'da Amatör U19 Ligi'nde mücadele eden Kızılırmakspor ve Selanikspor arasındaki maçın 56'ncı dakikasında meydana geldi. İki takım futbolcuları arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Kızılırmakspor'dan kaleci 18 yaşındaki Batuhan Büyükkeskin, futbolcular 18 yaşındaki Mustafa Demirci ve Berk Duyan yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri müdahele ettiği kavgada yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis soruşturma başlattı.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () -

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AV TÜFEĞİYLE BABASINI ÖLDÜRDÜ (2)



8)TUTUKLANDI

Bartın'da tartıştığı babasını av tüfeğiyle ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Hasan Bakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Ayhan ACAR / BARTIN, ()

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9)ASİT TANKERİ OTOMOBİLE ÇARPTI







KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde asit tankeri, ışıklı kavşakta duran otomobile çarptı. Kazada şan eseri kimseye bir şey olmadı.



Olay akşam saatlerinde Durak Mahallesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Emet İlçesi istikametine gitmekte olan Recep Sarı yönetimindeki 33 ALU 76 plakalı asit tankeri, önündeki araca çarpmamak isterken orta refüjden karşı şeride girerek kırmızı ışıkta beklemekte olan Adem Türkan'ın kullandığı 25 LL 035 plakalı otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarın oluştuğu asit yüklü olan tanker ile otomobil, polislerin çağırdığı çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü dökümü:



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-Kaza yerindeki araçların,



-Polis ekiplerinin incelemede bulunmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), ()-

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10)ŞANLIURFA’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

ŞANLIURFA’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki İbrahim Kaya hayatını kaybetti.



Kaza, akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Ahmet Ekinci yönetimindeki 34 RZG 7817 plakalı otomobil, İbrahim Kaya’nın kullandığı 63 FF 247 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Kaya, ağır yaralandı. Kaya, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kaya'nın cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü Ekinci gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Hastane



- Ambulansın gelişi



- Sürücünün acil sevrise alınması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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11)SAHİLDE TERK EDİLEN YENİ DOĞMUŞ BEBEĞE 'MELEK' İSMİ VERİLDİ

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde battaniyeye sarılı olarak sahile terk edilmiş, 2,5 kilogram ağırlığında kız bebek bulundu. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen yeni doğmuş bebeğe, hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi.



Akarca Mahallesi'ndeki 3'üncü Etap Sahil Bandı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, bugün saat 15.00 sıralarında battaniyeye sarılı vaziyette terk edilmiş bir bebek buldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 2,5 kilogram ağırlığındaki ve yeni doğmuş olduğu belirlenen bebeği Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, bebeğe hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi. Olayla ilgili açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, polisin bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığını söyledi. Çalık, kontrollerinin tamamlanmasının ardından bebeğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Bebekten görüntü



- Hastaneden görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()