DHA YURT BÜLTENİ - 12

Çavuşoğlu: Daha fazla imam hatip lisesi açacağız

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini belirterek, "Denizcilik lisesi yoktu, spor lisesi yoktu şimdi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Daha fazla imam hatip ortaokulu, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi'nin resmi açılış töreni yapıldı. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve davetliler katıldı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana girenler tek tek arandı.

'ORTADOĞU BÜYÜK FACİANIN İÇİNDEN GEÇİYOR'

Törende konuşan Deniz Baykal, Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin en acı, en kederli ve ızdıraplı günlerini yaşadığını ve sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu dönemin bu şekilde ortaya çıkışının altında dünyanın geçirmekte olduğu önemli değişimin yattığını aktaran Baykal, "Dünyada milli devletleri ortadan kaldırmaya yönelik süreçler birtakım güçlerin himayesinde teşvik ediliyor. Milli devletlerin dağılmasını, parçalanmasını, dünya siyasetinin daha manüple edilebilir hale gelmesini öngören projeler ve planlar yürütülüyor. Maalesef bu sürecin içinde siyaseti milli düzeyin dışına çekmeye yönelik etnik, dini, mezhepsel ayrımlara teşvik etmeye dönük, kimlik siyasetini ilke ve değer siyasetinin önüne geçirmeye dönük çabalar da bilerek bilmeyerek, bilinçli bilinçsiz yaygınlaştırılıyor. Bunun sonucunda bir parçasını oluşturduğumuz bu coğrafya, Ortadoğu coğrafyası bir büyük facianın içinden geçiyor" dedi.

'BU ÇIKMAZDAN KURTULMAYA GAYRET EDECEĞİZ'

Bu durumun Türkiye'ye çok acı bir faturayla yansıdığını ve en acı yönünün şehitler olduğunu vurgulayan Baykal, "Son zamanlarda bizi gerçekten derinden sarsan düzeyde bu tablonun vehametine tanık olmaya başladık. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu acı tablonun sorumlusu çok büyük ölçüde biziz, kendimiziz. Dünya şartlarından kaynaklanan sorunlar var ama o şartların ötesinde bizim yanlışlarımız, hatalarımız, tabloyu doğru okuyamamamız, yanlış özlemler peşinde koşmamız bugün bu acı manzaranın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kayıplarımız hepimizin ortak kaybıdır, onları başımız dik taşıyacağız ve bu çıkmazdan kurtulmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

'ZİHNİ BERRAK GENÇLERİ YETİŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'de 200'e yakın üniversite olduğunu aktaran Baykal, Türkiye'de her şeyden önce çok ciddi bir eğitim hamlesi yapılması gerektiğine işaret etti. Baykal, "Türkiye eğitimle dünyada hak ettiği yeri alabilecektir. Eğitimin içeriği de önemli. Daha din- siyaset ilişkini kafasında çözememiş, siyaset- tarikat bağlantılarının içinden nemalanmaya çalışan, eğitimini, güvenlik güçlerini hatta silahlı kuvvetlerini bu zihniyete teslim etmiş bir eğitimi kastetmediğimi çok iyi biliyorsunuz. Siyaset ve yanlış yorumlanmış çarpık bir din anlayışıyla siyaset kucaklaşması içinde genç yetiştirmeye, polis yetiştirmeye, asker yetiştirmeye, devleti o zihniyetle yönetmeye devam edersek kendi sorunlarımızın çözümüne değil, hak etmediğimiz sorunlarla güçlüklerle karşılaşmaya yöneliriz" diye konuştu.

'UMARIM GENEL BAŞKANI DA BU MESAJI ALMIŞTIR'

Daha sonra konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Baykal'a teşekkür ederek, eğitime önem vermek gerektiğini belirtti. Baykal'ın mesajlarını aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Ama Deniz Baykal çok da güzel özeleştiri yaptı. Umarım genel başkanı da bu eleştirileri duymuştur, mesajı almıştır. Ülkede birlik ve beraberlik içinde eğitime önem vermek lazım, eğitime yatırım yapmak lazım. Her zamankinden fazla yapmak lazım. Gelecek nesillerimizi FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için, gelecek nesillerimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için eğitime çok önem vermemiz lazım" dedi.

'DAHA FAZLA İMAM HATİP LİSESİ DE AÇACAĞIZ'

Herkes için, herkesin ihtiyacına göre okulların açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Aynı şey ortaokul için de geçerli, lise için de. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de hiç olmayan değişik dallarda okullar açıyoruz. Eskiden sosyal bilimler fakültesi yoktu, şimdi sosyal bilimler fakültesi var. Denizcilik lisesi yoktu, denizcilik lisesi var. Spor lisesi yoktu spor lisesi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Ama siz imam hatip liselerinden, orta okullarından rahatsız olduysanız onu da söyleyeyim, daha fazla imam hatip ortaokulu açacağız, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız. Bu eğitimde çarpıklık değildir, dinde de çarpıklık değildir. Gittiğim ülkelerde muhataplarıma soruyorum; 'Sizde radikalleşmiş Türk var mıdır' diye. 'Hayır' diyorlar. Niye biliyor musunuz, çünkü oralarda din eğitimini Diyanet İşleri Başkanlığımız aracılığı ile DİTİB'ler (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) yapıyor. Dolayısıyla Türkiye laik bir ülkedir ama eski zihniyetteki laiklik değildir. Herkesin dini ve inanç özgürlüğünü yaşadığı, din ve mezhep ayrılığı olmayan bir Türkiye'dir. Özgürlük sadece bir gruba olmaz. Laiklik de sadece yasak getirme anlamında değildir. Herkes özgürce, istediği kıyafette, istediği okula gidebilmelidir. İşte bizim Türkiye'de yapmak istediğimiz bu. Bu çarpıklık değildir."

Törende Manavgat'ta yerleşik yaşayan Ruslar tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çiçek verildi. Fakülte binasının yapımında emeği geçenlere plaket verilmesinin ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fakülte binasından görünüm

- Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi

- Baykal'ın konuşması

- Çavuşoğlu'nun konuşması

- Yerleşik Ruslardan bakana çiçek verilmesi

- Plaket verilmesi

- Kurdela kesilmesi

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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Edirne'ye Şeyh Bedreddin'in heykeli dikilecek

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte Şeyh Bedreddin'in heykelini dikeceklerini belirterek, heykelin dikilmesini istemeyenlere tepki gösterdi. Gürkan, "İsminin önünde şeyh var diye o tarihte tarikat şeyhleri gibi zannetmek hele Şeyh Bedreddin gibi birine döneminin FETÖ'südür demek gerçekten garabetin de ötesinde bir vaka olsa gerek" dedi.

Edirne Belediyesi, yazar ve araştırmacılar İhsan Eliaçık, Cemal Canpolat, Erdem Çevik'in de aralarında bulunduğu akademisyen ve değişik meslek gruplarından vatandaşın katılımıyla, 'Ölümünün 597'nci yılında Şeyh Bedreddin'in Yaşaması ve Felsefesi' panel düzenlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Şeyh Bedreddin'in kente heykelinin dikileceğini açıklaması üzerine farklı tepkiler geldi. Heykelin dikilmesine karşı olanlardan Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım, sosyal medya hesabından Şeyh Bedreddin'in dönemin FETÖ'sü niteledi ve heykelin dikilmesini karşı çıktı.

CHP'li Başkan Gürkan, "Şeyh Bedreddin'in isminin önündeki sıfatı nedeniyle bir tarikat şeyhi zannetmesidir. Bu hem Edirne, hem de hukuk adına çok üzücüdür. Bizim dilimizde bir deyim vardır, her sakallıyı baban zannetme diye. İsminin önünde şeyh var diye o tarihte tarikat şeyhleri gibi zannetmek hele Şeyh Bedreddin gibi birine döneminin FETÖ'südür demek gerçekten garabetin de ötesinde bir vaka olsa gerek. Bu çok utanılacak bir durum. İnanıyorum ki, bu kardeşimizde söylediklerinden ve yaptıklarından pişman olur" dedi.

Gürkan, Şeyh Bedreddin'in heykelini Edirne Adliyesi ve Baro Konağı'nın arasında bulunan belediye arazisine dikip, o alanında Şeyh Bedreddin Parkı olarak düzenleyeceklerini söyledi. Panel daha sonra Şeyh Bedreddin'in hayatının anlatılmasıyla devam etti.

Görüntü dökümü:

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-Panele gelenler dışardan

-Saygı duruşu İstiklal Marşı

-Şeyh Bedreddin adına yazılan türkü söylenmesi

-Müzik grubundan detay

-Recep Gürkan açıklama

-Panel genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Vali Azizoğlu: Dedelerimizin diktiği sancağı kimse indiremeyecek



OSMANLI- Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları'nı aşmak isterken donarak şehit olan askerler için Şenkaya'nın Gaziler Köyü'nde düzenlenen anma töreninde konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Dedelerimizin bu topraklarda, minarede diktiği ve dalgalandırdığı şanlı sancağı, kimse indiremeyecektir" dedi.

Şenkaya İlçesi'nde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Gaziler Mahallesi Kaymakam Mehmet Gök Meydanı'ndaki törene Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ile 81 ilden gelen izciler ile vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra köy camisinin minaresine çıkarak, ezan okudu. Komandoların saygı atışı yaptığı törende öğrenciler şiir okudu.

Sarıkamış Harekâtı'nın tarihi geçmişi ve Türkiye için önemini anlatan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Dedelerimizin bu topraklarda, minarede diktiği ve dalgalandırdığı şanlı sancağı, kimse indiremeyecektir. İndirmeye yeltenenler de bilsinler ki dedelerimiz, atalarımız, onların hakkından nasıl geldiyse, onların torunları da haklarından gelecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Ne mutlu size ki dedelerinizin aziz hatıralarına sahip çıktınız ve bu gün burada onları andınız" dedi.

Törende daha sonra Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da bulunduğu Kaynak Yayla Şehitliği ziyaret edildi. Tören boyunca Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görev yapan ve kar elbiseli askerler çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu arada anma etkinlikleri kapsamında, komando ve izciler, Kaynak Yayla Şehitliği'nde 2 gün saygı nöbeti tutacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mehteran takımı

-Protokol

-Sancak devir teslim töreni

-Meydanın genel görüntüsü

-Saygı atışı

-Seyfettin Azizoğlu'nun konuşması

-Öğrencilerin ve izcilerin tören alanından hareketi

-İzcilerin yürüyüşü

-İzcilerin slogan atması

-Vatandaşlar ile röp.

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), ()

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Telefon dolandırıcısının 2 kuryesi polis operasyonuyla yakalandı

DÜZCE'de, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttığı iki kadını dolandıran kişinin, paranın teslim alınıp kendisine ulaştırılmasında kullandığı 2 kurye polis operasyonuyla yakalandı.

Düzce'de oturan 66 yaşındaki S.K. adlı kadını arayıp kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre isminin FETÖ ile ilişkilendirildiğini, bundan kurtulması için operasyon yapacaklarını söyleyerek para istedi. Paniğe kapılan kadın, evinde bulunan 52 bin lirayı ve 30 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete koyarak eve gelen Ömer O. adlı kuryeye teslim etti.

Ardından 57 yaşındaki R.Ö. adlı kadını arayan aynı kişi, eşinin isminin kuyumcu soygununa karıştırıldığını, kurtarmak için aynı şekilde para istedi. R.Ö., 2 bin 600 lira para ve 30 bin liralık ziynet eşyasını poşete koyup dolandırıcının söylediği Aziziye Mahallesi’nde bir aracın altına bıraktı. Ömer O., buradan poşeti alarak uzaklaştı.

İki kadının dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurması üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenerek eşkali belirlenen Ömer O., Bolu'da saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı. Evde yapılan aramada para ve ziynet eşyaları bulundu. Evde ruhsatsız pompalı tüfek de ele geçirildi.

Ömer O.'nun ifadesi doğrultusunda, parayı kendisinden alıp Şanlıurfa'da yaşadığı belirlenen telefon dolandırıcısına ulaştıran Suriye uyruklu Y.Ş. adlı kadın da Şanlıurfa'dan Bolu'ya gelen yolcu otobüsünde yakalandı. Gözaltına alınan kuryeler Ömer O. ve Y.Ş., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Altın ve paralar

-Polisin operasyon yaparken görüntüsü

-Şüpheli kuryelerdin adliyeye çıkarılması

-Detaylar var

Dosya adı: dzcdolandırıcı

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Kar maskeli saldırganlar kafeyi böyle bastı

MALATYA’da geçtiğimiz günlerde kafe basarak 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan saldırganların görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

21 Aralık çarşamba gecesi Abdullah Gül Parkında bulunan bir kafeteryayı basan kar maskeli 2 şahıs ellerindeki otomatik silahlarla içeriyi tarayıp kaçmışlardı. Kafede arkadaşları ile oturan Ümit Kahraman Tutal ve 2 kişi yaralanmış ve başından yaralanan Ümit Kahraman Tutal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayda kullandıkları silahları toprağa gömen şahısların saldırıyı daha önceki bir husumetten dolayı yaptıkları iddia edildi.

BAĞ EVİNDE SAKLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kafeterya başta olmak üzere çevredeki 100'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. 30 kişinin ifadesini alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın işlendiği günün sabahında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 gün boyunca soruşturma kapsamında çalışan ekipler dün baskını gerçekleştiren 4 şüphelinin de Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir bağ evinde saklandığını tespit edince operasyon için düğmeye basıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili toplam 10 kişi gözaltına alınırken 4 kişi polis sorgularının ardından serbest kaldı. Sorguları tamamlanan T.O., M.R., Y.K., H.B.Ö., M.R., ve B.A. geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerinde T.O. ve M.R. isimli şüphelinin kar maskesi ile kafeteryaya girdikleri ve bir süre sonra kaçtıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, ()

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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı: Mahallemizde olup biteni bilemez olduk

TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Biz karşımıza aldığımız vatandaşı çayını söyleyip sohbet ederek çözüyorduk. Şüphelendiğimiz vatandaşı emniyet güçlerine bildiriyorduk. Maalesef Nüfus Müdürlüklerimiz artık vatandaşı muhtarlıklara yönlendirmediğinden mahallemizde olup biteni bilemez olduk" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Karabük Merkez Muhtarlar Derneği'nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Akdeniz, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte artık vatandaşların muhtarlara uğrama zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlattı. Vatandaşların doğrudan Nüfus Müdürlüklerine giderek yerleşim yeri değişikliklerini gerçekleştirebildiğine dikkat çeken Akdeniz şöyle dedi:

"Dolayısıyla bu bizlerin mahalleye gelen ve gideni artık göremememize sebep oluyor. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya; Muhtar mahallesine ve köyüne gelenleri gidenleri görecek. Maalesef biz noktada en büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Bilişim çağında yaşıyoruz. Muhtarlarımıza Nüfus Müdürlükleri tarafından bir şifre veriliyor. Biz şunu istiyoruz; Bu kayıtları hiçbir ücret almadan muhtarlar yapsın. Biz karşımıza aldığımız vatandaşı çayını söyleyip sohbet ederek çözüyorduk. Şüphelendiğimiz vatandaşı emniyet güçlerine bildiriyorduk. Maalesef Nüfus Müdürlüklerimiz artık vatandaşı muhtarlıklara yönlendirmediğinden dolayı mahallemizde olup biteni artık bilemez olduk. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle bir kopuş yaşadık. Devletin 50 bin tane seçilmiş muhtarı neden çalıştırmadığını hep düşünürüm. Oysa ki biz köy kanunun 10’uncu maddesinde devlet memuruyuz aynı zamanda. Gittiğimiz otelde güvenlik açısından kimliğimiz istenir. Kimlik bilgisi online sistemiyle karakola gider. Karakolda vatandaşın araması olup olmadığı, suçlu olup olmadığı anlaşılır. Suçluysa, aranıyorsa polis anında otele gelir ve sizi alır. Biz bu uygulamanın değişik bir modelini yine online sisteminden geriye dönüş olmadan önünü açalım."

Muhtar maaşlarının bir kısmının Bağkur’a prim borcu olarak yatırılmak zorunda olduğuna vurgu yapan Akdeniz, "Biz devletin memurlarıyız. Devlet memurunun sigorta primini öder. Ama devlet muhtarların sigorta primlerini ödemiyor. Bağkur kapsamında olan muhtarlarımızın primleri inşallah devlet tarafından karşılanır. Biz de devletin kaçak işçisi sınıfından çıkarız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detay

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Hüseyin Akdeniz’in Mehmet Ali Şahin’e plaket vermesi

-Hüseyin Akdeniz’in konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()



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