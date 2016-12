DHA YURT BÜLTENİ - 12

Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki Etki Limanı Yüzer LNG depolama ve gazlaştırma terminali ile Egegaz LNG ilave kapasiteyi hizmete alma törenine katıldı. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Bugün dünyanın en önemli kuruluşlarına baktığımızda finans enerji ve bilişim şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek hedefleri gerçekleştirmek istiyorsak bu sektörlerde güç sahibi olmalıyız" dedi.

Kolin Grubu Etki Liman İşletmesi'nin Çakmaklı Köyü'nde Türkiye'nin ilk yüzen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma terminali ile Çolakoğlu Grubunun Egegaz LNG Terminali ilave kapasite tesisi birlikte devreye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Erol Ayyıldız, Ak Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Aliağa'da iki tesisin aynı anda hizmete açıldığı törene katıldı. Tören şehitler için saygı duruşu, İstiklal marşının okunması ve Kuran-ı Kerim okunması ile başladı.

Törende konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2002 yılında 5 ilde doğalgaz olduğunu, 2016 yılında bu sayının 78 ile çıktığını, 2017 yılında Şırnak, Artvin ve Hakkari'nin doğalgaza kavuşmasıyla Türkiye'de doğalgazın olmadığı ilin kalmayacağını ifade etti.

ELEKTRİK ENERJİSİ GÜCÜMÜZÜ 3 KAT ARTIRDIK

Başbakan Binali Yıldırım, Egegaz sıvılaştırılmış gaz depolama santralinin yüzde 50 artırılarak 16 milyon metreküpten 24 milyon metreküpe çıkarıldığını vurguladı ve bunun gaz ihtiyacının karşılanmasına önemli destek sağlayacağına dikkat çekti. Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Bugün özel sektör eliyle başlattığımız iki dev projeyi hayata geçiriyoruz. Bir enerji politikası belirlemenin ana hedefi enerji arz güvenliğini sağlamaktır. Enerji politikamızı oluşturken enerji arz güvenliğini ve enerji kaynaklarının çeşitlenderilmesini öne aldık. Özel sektörü hedefimize ortak ettik. Yasal altyapıyı oluşturduk. Bugün yapacağımız açılış hükümetimizin özel sektöre verdiği önemin ve desteğin en güzel örneğidir. Türkiye olarak son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaştık. Yenilenebilir enerji kaynak gücümüzü de 3 kat artırarak 33 bin megavatta yükselttik. 2002 yılında Türkiye'de sadece 4 bin kilometre doğalgaz iletim ve dağıtım hattı varken bugün 125 bin kilometre hatta sahibiz. Doğalgazı ulaştırdığımız il sayısı 78'e ulaştı. 2017 geldiğinde artık doğalgaz olmayan il kalmayacadığı gibi birçok ilçemiz de doğalgazı kullanır hale gelmiş olacak. Doğalgaz işiyle uğraşan şirket sayısı 2002 yılında 7 iken bugün 68'e ulaştı. Yıllık 1 milyar metreküp doğalgazı depolayacak Tuz Gölü Doğalgaz Depolama'nın projesinin ilk etabının çalışması başladı. Önümüzde yıl ilk 3 depoyu yılbaşında hizmete alacağız. Silivri Doğalgaz Depolama tesisinin kapasitesi iki katına çıkıyor. Dünyanın en büyük 14'üncü LPG pazarı durumundayız. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı ile doğalgazı tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında Türk Akım Projesi'nin anlaşmasını da karşılıklı olarak imzaladık. Önümüzdeki yıl Şhangay İşbirliği Örgütü'nün enerji kulübü başkanlığını Türkiye yürütecek. Başkanlık dönemimiz enerji stratejimize yeni bir vizyon katacak. Bu çalışmalardaki hedefimiz Türkiye'yi enerji güzergahı haline getirmek ve aynı zamanda komşularımızın enerji ihtiyacını karşılamak. Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sunacak iki poje var. Birincisi Egegaz sıvılaştırılmış gaz depolama santrali bugün günlük kapasitesi yüzde 50 artırılıyor 16 milyon metreküpten 24 milyon metreküpe çıkıyor. Milli gaz ihtiyacımızın karşılanmasına önemli bir destek sağlayacak. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Etki Liman İşletmeleri tarafından yüzer bir sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi limanı ve dağıtım şebelerini hizmete alıyoruz. Bu tesis, 330 milyon TL yatırımla altı ayda tamamlandı. Kara terminallerinden çok daha kısa sürece tamamlandı. Günlük gazlaştırma kapasitesi 20 milyon standart metreküp depolama ve gazlaştırma yapan terminal ile iç ve dış piyasaya destek mümkün hale gelecek. Her iki projenin de doğalgaz üretiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmalara karşı önemli bir emniyet tedbiri olacağını ifade etmek istiyorum. Özellikle doğalgaz ihtiyacının yoğun olduğu dönemlerde arz güvenliğinde önemli bir sorun yaşanmamış olacak. İzmir Aliaga'da kurulmuş olması boğazlardan tehlikeli yük geçişini de azaltmış olacak.

ENERJİ ULUSAL GÜVENLİK VE BAĞIMSIZLIĞIN TEMEL UNSURU

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem başlıklarından biridir enerji. Hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor. İlişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Özellikle son dönemde enerji konusu ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. Enerjiye olan talebin gün geçtikçe arttığını, sanayileştikçe artaracağını biliyoruz. Küresel enerji arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz rolün farkındayız. Geniş bir enerji vizyonumuz var. Küresel gelişmeler ve beklentileri gözönüne bulundurarak vizyonumuzu yaptık. Türkiye'yi transit ülke haline getirmek en temel hedefimizdir. Özel sektörde hizmet üreten tüm şirketlerimizi devlet politikalarına sundukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Egegaz'a, Etki Liman İşletmesine ve BOTAŞ'a teşekkür ediyoruz."

"BU PROJELER İZMİR'İ BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLAYACAK"

Başbakan Yıldırım, hükümetin İzmir yatırımlarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir bizim memleketimiz, seçim bölgemiz. Dolayısıyla bu iki eseri uğurlu ellerinizle burada açıyorsunuz. Tire'de de özel sektörün çok önemli bir tesinini açmış olacağız. İzmir sadece sanayinin değil hayvancılık ve tarımda da Türkiye'nin en önde gelen ilidir. Küçük Menderes Havzası'nın hayvancılıkta katma değer üretmede çok büyük payı var. İzmir'e yapılan her yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. 2011 yılında başlattığımız 35 İzmir 35 Proje'miz tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeler sadece İzmir'in değil İzmir'i Türkiye'nin İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyükşehirlerine bağlayacak ve Türkiye'nin gücüne zenginliğine zenginlik katacak önemli projeler. İstanbul- İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İstanbul ile İzmir'i kapı komşusu yapıyor. 9 milyar dolarlık bu muazzam projesi bitirmiş olacağız. Sabuncubeli Tüneli'ni 2017'de hizmete açacağız. İzmir'e Türkiye'nin en modern havalimanını 18 ayda yaptık. 1971 yılından bu yana devam eden çevre yolunu bitirdik o da ihtiyacı görmüyor yeni ulaşım imkanlarına ihtiyaç var. İzmir Büyükşehir belediyesi ile İZBAN'ı tamamladık, Torbalı'ya kadar uzattık, oradan Selçuk'a devam ediyor. Oradan Bergama'ya kadar devam edecek. Proje çok. Ankara- İzmir hızlı treni için tüm hızıyla çalışmaları sürüyor. Uşak- Ankara arasında altyapı çalışmaları yüzde 40 seviyesine geldi, ondan sonrası da 2017 yılında ihale edilmiş olacak.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK

Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye etkin politikası ve kararlı duruşuyla bölgemizde dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politikası ile gelecek güzel günlerin inşasında başrolü oynayacaktır."

"DOĞALGAZ İHTİYACININ 10'DA BİRİNE KARŞILIK GELEN ARZ OLUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etki Limanı Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali'nin tek başına ülke genelindeki doğalgaz ihtiyacının 10'da birine karşılık gelen arz oluşturduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Etki Limanı Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali ile Egegaz LNG ilave kapasite projesi hayırlı olsun. Bu projelerin hayata geçirilmesine katkısı olan emeği geçenlere mühendisinden işçisine kadar teşekkür ediyorum. Etki Yüzer LNG Depolama Gazlaştırma Terminali'nin 6 ay gibi bir sürede hizmete alınması çok önemli. Enerjide Türkiye hem tüketiminin artması hem de geçiş güzergahının güçlenmesi nedeniyle yeni yatırımlara projelere ihtiyaç duyan bir ülke. Türkiye büyüdükçe geliştikçe istihdamı arttıkça enerji talebi de artacaktır. Son 10 yılda büyüme hızımızla enerji tüketimi aynı oranda arttı. Bu yılki ortalama enerji tüketimi, 2002 yılındakinin 2 katından fazla. Talepteki bu artışı karşılamak için bir yandan kendi kaynaklarımızı en azami şekilde değerlendirirken, alternatif enerji kaynaklarını harekete geçiriyoruz. Doğalgaz en önemli enerji kaynağı durumundadır. Elektrik üretimimizin yarısını özellikle şehirlerin ısıtma ihtiyacının önemli bölümü doğalgazla sağlanıyor. Çevre kirliliğine yol açmaması ve ekonomik olması nedeniyle önemli ama dışa bağımlıyız.

SEYYAR TERMİNAL NEREDE SIKINTI VARSA ORAYA GİDECEK

Yakın zamanda yaşadığımız kimi hadiseler nedeniyle doğagazda kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart. Sıvılaştırılarak hacmi küçültülmüş hali olan LNG bu nedenle önemli. Türkiye LNG ithalatında dünyada 8'inci sırada. Doğalgaz ticaretindeki dengeyi daha sağlıklı kurmak için bu yatırıma öncelik vermemiz gerekiyor. Etki Limanı Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali tek başına üke genelindeki doğalgaz ihtiyacının 10'da birine karşılık gelen arz oluyor. 20 milyon metreküp enerji gönderme kapasitesi olan bu tesis hem elektrik üreten, hem de ısınma amaçlı tüketimde sigortamız olacaktır. Karadeniz'e kadar gidecek, Akdeniz'e kadar gidecek bu seyyar terminal nerede sıkıntı varsa oraya gidecek."

FİNANS, ENERJİ VE BİLİMİŞDE SÖZ SAHİBİ OLMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyye sürdürdü: "Egegaz'a ilave olarak yeni şirketlerin de LNG konusunda yatırım hazırlığında olduğunu görüyoruz. Tüm enerji kaynakları gibi doğlagazda da ne kadar arz çeşitliliği sağlarsak kendimizi güvende hssediyoruz. Yeni yatırımları memnuniyetle karşıldığımı belirtmek istiyorum. Projeleri ve yatırmlarıyla ülkemizi doğalgaz taşımacılığında dünyada bir yere getiren BOTAŞ ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu işler ancak ekip çalışmasıyla olur. Bu işler aşkla sevdayla olur. Eğer aşkınız, sevdanız, derdiniz yoksa bunların hiçbiri olmaz. Bakanlığımızla BOTAŞ'la özel sektörle uluslararası muhataplarla bu projeleri daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Bugün dünyanın en önemli kuruluşlarına baktığımızda finans enerji ve bilişim şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek hedefleri gerçekleştirmek istiyorsak bu sektörlerde güç sahibi olmalıyız. Bunların hepsi birbirini besleyen ve destekleyen alanlardır. Enerjiden kazandığınızla finans sektörünüzü, oradan elde ettiğiniz güçle üretim tesislerinizi güçlendirirsiniz."

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEYENLERE İNAT YATIRIMLARA DEVAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak isteyenlere inat yatırımlara devam edileceğini belirterek, konşumasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizde petrol, doğalgaz olmayabilir ama önemli avantajımız var. Biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bizimle benzer şartlara sahip pek çok ülke gibi ekonominin bir numarasıdır her şeyi genç insan gücüdür. Emek insanın türevidir. Sermaye insanın türevidir. Eğer insan yoksa bunların hiçbiri yok. Alınterimizi, azmimizi, bilgimizi, birliğimizi beraberliğimizi ortaya koyarak biz bu hedefe ulaşabiliriz. 14 yıl bu bakımdan en çarpıcı başarı hikayesidir. Bu başarının temelinde iki unsur var. Biri istikrar diğeri güven. Son yıllarda artan saldırılar bu istikrar ve güveni zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini, dikkatini kalkınma, gelişme, yaktırımdan uzaklaştırıp kısır gündeme, belirsizliğe mahkum etmek isteyenların oyununa gelmedik, gelmeyeceğiz. Son 3.5 yıldır kesintisiz bir şekilde sosyal çalkantıdan teröre, ekonomik krizden bölgesel çatışmalara kadar her türlü yol denendiği halde biz kalkınma gündemimizden kopmadık. Salı günü ülkemizin en iftihar veren projelerinden biri olan Avrasya Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdik. 14 yıla boğazdan üç geçiş sığdırdık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli. Bunlar dertli olursanız yapacağınız işlerdir, aşık olursanız yapacağınız işlerdir. Türkiye yapar mı yapar. Bu millet yapar mı yapar ve yaptık. İş bilenin kılıç kuşananındır. Paranız olduğu zaman yaparsınız. Paranız olmadığı zaman güvenle yaparsınız. Verdiğimiz güvenle yaptık. Üç yatırıma da para vermedik. Para vermediğimiz gibi sürekli olarak gelirimizi alıyoruz ve alacağız. İş bilenin kılıç kuşananın. İstanbul'un iki yakasını Avrupa ile Asya'yı beşinci kez birbirine bağlamış olduk. İstanbul ve İzmir'in bağlanması çok sevindirici bir konu. Osmangazi Köprüsü iftihar vesilemiz. Oranın da açılışı yaptığımızda heyecan duydum. Tamamen bittiğinde İstanbul'dan İzmir'e 3 saatte geleceğiz. Zamanla yarışmak budur. 'Vakit nakittir' diyorsunuz ya işte budur. Bu olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Gazeteleri okuyorum çok enteresan. 'Bak çıktım geliyorum, çayını hazırla' diyor. Arkadaşı şaka yapıyor sandı. '5 dakika sonra oradayım' diyor. Hamd olsun. Bu günleri de gördük. Daha güzel gülen olacak. Hiç endişe etmeyin.

TERÖR BELASINI TOPRAĞA GÖMECEĞİZ

Bu terör belasını toprağa gömeceğiz. El Bab için 'dünyayı biz mi kurtaracağız' diyorlar. Ya dünyayı kurtarma derdi değil. Kilis'e bomba düştüğünde 'nerdesin hükümet' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğiniz zaman 'dünyayı biz mi kurtaracağız'. Tabi gideceğiz terörden arındırılmış bölge diye açıklama yaptık. Sabır sabır anlamadın ya sadece ülkemizde değil orada da diyeceğiz. El Bab'ta hamdolsun neredeyse olmak üzere Silahlı Kuvetlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile bunu yapıyor. Yatırım bedeli 4 milyar dolar olan baraj, sulama, içme suyu, taşkın koruma, mili park gibi projelerden oluşan 151 eserin açılışını Ankara'da gerçekleştirdik. Pazartesi günü Kastamonu- Çankırı Ilgaz Tüneli'nin açılışı yapılacak. Toplamda 12 km. gidiş geliş. Dağları deldik ya. Yani Ferhat olursan Şirin'e gidersin. Biz Ferhat olduk millet de Şirin. Şirin'e dağları dele dele ulaşıyoruz. Oradan kışın geçmek mümkün değildi. Ilgaz Tüneli ile dağ delindi ve rahat rahat geçeteceğiz. Bizi 2023'e taşıcak olan bu yatırımlardır, bu projelerdir. Biz, bölgemizdeki insani krizlerin çözümü için çözüm alırken Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak isteyenlere inat yatırımlara devam eden tüm işadamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu ülkenin ve bu millete güvendiğiniz elinizi taşın altına koydunuz. Bu ülke size gösterdiği güvenin karşılığın verecektir. Emin olun 15 Temmuz'da bu ülkenin istikrarınaa ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından törene katılanlar 'Reis' diye bağırarak el salladılar. Erdoğan daha sonra video konferans aracılığıyla Egegaz tesisi kapasitesini artışını sağlayacak sembolik kurdele kesiminin talimatını verdi. Daha sonra da yüzer terminalin açılış kurdelesi kesildi.

Aliağa'da Etki Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10'uncu yüzyılda İslam alemi tarafından kullanılan bir pusula hediye etti. Başbakan Yıldırım'a da Etki Liman Yönetim Kurulu Başkanvekili Naci Koloğlu 219 metre uzunluğunda Efes RU Gemisi'nin maketini verdi. Bakanlar, milletvekilleri, protokol üyeleri, belediye başkanları ve firma yöneticileriyle birlikte kurdeye kesilerek açılış gerçekleştirildi.

GÜNDE 20 MİLYON METREKÜP

Kolin Grubu Etki Liman İşletmesi'nin Çakmaklı Köyü'nde Türkiye'nin ilk yüzen (LNG) sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali ile Ege Gaz LNG Terminali ilave kapasite tesisi birlikte devreye alındı. Uzunluğunun 238 metre, genişliğinin 44 metre, yüksekliği 25 metre olduğu yüzer santral 145 bin metreküp LNG kapasitesine sahip bulunuyor. Yüzer santral 85 milyon metreküp doğalgazı depolayabiliyor. Ulusal şebekeye günde 20 milyon metreküp gazlaştırılmış LNG gönderme kapasitesine sahip. Yıllık kapasitesinin 5,3 milyon ton olması planlanan yüzer santral Türkiye'nin enerji arz güvenliğine günlük 20 milyon metreküp katkı sağlayacak.

Kılıçdaroğlu: İnternette görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı operasyonu devam ederken terör örgütü DEAŞ'ın bombalı araç saldırılarında askerlerimizin şehit olduğunu hatırlatarak, "El Bab'dan gelen şehit haberleri var. İnternette yayınlanan görüntüler var. İzleyemiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Hükümetten cevap bekliyoruz. 'Olayı inceliyoruz' diyorlar, inceleyin ama ben cevap bekliyorum" dedi.

'CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor Çalıştayı' için kente gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Kamil Oktay Sındır, CHP Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ve Merkez İlçe Başkanı Sevinç Yazgan eşlik etti. Klıçdaroğlu, basına kapalı yapılan çalıştaydan sonra, 'Yumurta yukarı dolar aşağı', 'Tarhana keşkek, AKP gitçek', 'Bulgur tarhana, fakirlik kaldı halka', '1 litre sütümüz 1 litre sudan bile ucuz Sayın Genel başkanım' ve 'Şeker fabrikalarını sattırmayacağız' yazılı afişlerle süslenen Atatürk Spor Salonu'nda 'Halkla Buluşma' etkinliğine katıldı.

Burada salonda tıklım tıklım dolduran vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek istiyorlar. İnanç bağlamında, kimlik bağlamında, yaşam tarzı bağlamında bölmek istiyorlar. Allah'a şükür, bütün bunlara rağmen bu memleket bölünmedi. Omuz omuza, birlikte mücadele edeceğiz. Bölünmeyeceğiz. Birlikte bu ülkede huzur içinde yaşamanın yollarını arayacağız" dedi.

"TÜRKİYE KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ DURUMDA"

Son dönemde peş peşe gelen terör saldırılarını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "35 yıldır bir terör var, PKK terör örgütü. Geldiler, 2002'de iktidar olduklarında Türkiye'de terör yoktu. Şimdi Türkiye kan gölüne dönmüş durumda. Bir annenin bir evladını askere gönderirken duyduğu acıyı kim duyuyor yüreğinde? Onların umutla, huzur içinde dönmelerini beklemiyor muyuz? Bir babanın evladını toprağa vermesinin acısını kim bilebilir? Allah kimseye evlat acısı vermesin. Evlat acısı kadar yüreklerimizi yakan derin bir acı yoktur" dedi. Terörle mücadele için birlik vurgusu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Terörle elbette mücadele yapacağız. Bu konuda ortak payda oluşturmak zorundayız. Terör, kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Terör bir insanlık suçudur. Terörün malzemesi insandır. Kandan beslenir terör. Kandan beslenen bir organizasyona karşı çıkmak yani teröre karşı çıkmak bir namus borcudur. Bir insanlık görevidir. Soru şu: 2002'de Türkiye'de terör belası yokken, PKK terörü yokken, 14 yılda nasıl azdı? Şehirler silah deposuna döndürülürken, kim talimat veriyordu valilere, 'Bunlara dokunmayın' diye ? Kamyonun üstünden kalaşnikof silahlar dağıtılırken, güvenlik güçleri müdahale etmek istiyor, vali telefon ediyor güvenlik güçlerine 'Bunlara müdahale etmeyin' diye. Bu telefonu yaptıranlar kimler? Bombalar yerleştirilirken, kimler göz yumuyordu? Bütün bu şehitlerin sorumluları, bugün iktidar sahipleridir."

"DIŞ POLİTİKANININ İKTADIRA MUHALEFETİ OLMAZ"

Dış politikanın milli olmak zorunda olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Dış politikanın iktidarı, muhalefeti olmaz. Ama ilk kez cumhuriyet tarihinde bunlar, dış politikada milli politika izlemediler. Gayri milli bir politika izlediler" dedi.

El Bab'dan şehit haberleri geldiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "İnternette yayınlanan görüntüler var. İzleyemiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Şimdi interneti yasaklamışlar, kimse görmesin o görüntüleri; kendi günahlarını, kendi ayıplarını kimse görmesin diye. Kendi sınırını koru, Türkiye'nin güvenliğini sağla. Ben sana demiyor muydum ey sarayda oturan vatandaş, Suriye'ye silah gönderme. Terör örgütlerine silah gönderme. Göndereceğin her silah, gelir bir gün seni vurur dedik" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden bir PKK belası vardı. Şimdi bir de IŞİD belası çıktı, El Nusra belası çıktı. Bu IŞİD belası Musul Konsolosluğumuzu bastı. 49 vatandaşımızı rehin aldı. Ağızlarını açıp, 'Bunlar terör örgütüdür' bile diyemediler. İdeolojik akrabalıkları var onların, ben gayet iyi biliyorum. Terör, ister PKK ister FETÖ ister DHKP-C, ister IŞİD, ister El Nusra. Nereden gelirse gelsin hep birlikte karşı çıkacağız. Karşı çıkmayıp, bu ülkenin başına bela edenlerden de hesabını soracağız."

"ORTADOĞU'NUN OYUNCAĞI OLDULAR"

Türkiye'nin Ortadoğu politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Ne oldu? Emevi Camii'ne gidip, namaz kılacaklardı. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar. Diyorlardı ki 'Biz Ortadoğu'da oyun kurucuyuz. Dünyaya nizam veriyoruz biz.' Büyük lokma yutabilirsin, ama büyük laf etmeyeceksin. Şimdi Ortadoğu'nun oyuncağı oldular. Her gelenin şamar vurduğu bir iktidar oldular. Türkiye böyle mi? Cumhuriyeti kuranlar bunun için mi kurdu? Bunun için mi Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerimiz, gazilerimiz var" dedi.

"ORTADOĞU BATAKLIĞINDA ÇIKAMAYACAKLAR"

Terörün sorumlusunun hükümet olduğu görüşünü savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "3 milyon Suriyeli Türkiye'de. Sorumlusu kim?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Utanmasalar diyecekler ki 'Sorumlusu CHP.' Öyle ya yağmur yağsa, fırtına olsa sorumlusu CHP. Sanki 14 yıldır CHP iktidarda, onlar da muhalefette. 14 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Terörün sorumlusu sen değil misin? Bütün dünyayı bize düşman ettin, sorumlusu sen değil misin? Söylüyorum, şimdi Ortadoğu bataklığında çıkamayacaklar. Çıkamazlar da zaten. Çünkü devleti yönetemiyorlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yönetilmiyor. Kim yönetiyor Türkiye'yi? Türkiye ile ilgili kararları kim veriyor? Hükümet var mı bu ülkede, bakanlar var mı bu ülkede? Her şeyi allak bullak ettiler."

"HÜKÜMETTEN CEVAP BEKLİYORUZ"

Hükümetten, uyguladığı Suriye politikasının hesabının soracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Görüntüler var. Askerlerimizin diri diri yakıldığı görüntüler var. Başlarına kurşun sıkıldığı görüntüleri var. Hükümetten cevap bekliyoruz. 'Olayı inceliyoruz' diyorlar, inceleyin ama ben cevap bekliyorum. Suriye'yi başımıza bela ettin, hesabını da vereceksin" dedi.

"BU ÜLKEYE DİKTA YÖNETİMİNİ GETİRMEYECEĞİZ"

Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi tartışmalarına da değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi başımıza bir bela daha açmak istiyorlar. 'Anayasayı değiştireceğiz' diyorlar. 'Rejimi değiştireceğiz' diyorlar. Diyorlar ki '1923 yılında rejim kuruldu. Biz rejim değişikliği yapmıyoruz.' Bal gibi rejim değişikliği yapıyorsunuz. Cumhuriyeti ve demokrasiyi kaldırarak, yerine bir dikta yönetimi getirmek istiyorsunuz. Bir kişi kalsak dahi mücadelesini vereceğiz. Bunun mücadelesini vermek namus borcudur. Bu ülkeye dikta yönetimini getirmeyeceğiz. Senin çoğunluğun bizim haklılığımıza yetmez."

MHP'YE SESLENDİ

Anayasa değişikliği teklifi üzerinden MHP'ye seslenirken "Eyalet sistemi gelebilir" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: "Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarıma şunu söyleyeyim; Siz ne kadar milliyetçiyseniz, biz de o kadar milliyetçiyiz. Siz ne kadar ülkücüyseniz, biz de o kadar ülkücüyüz. Siz ne kadar vatanseverseniz, biz de o kadar vatanseveriz. Anayasaya hüküm koyuyorlar. Birden fazla ili kapsayan sistem, örgütlenme modeli getirilebilir yani eyalet sistemi gelebilir. Eyalet sistemini kim istiyor? Birisi hapiste, Öcalan istiyor. Öbürü de sarayda, Erdoğan istiyor. Evet, onun ağzından söylüyorum. Eyalet sistemini savunanlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Beni utandıran da onun arkasına takılanlardır."

"MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞI MÜCADELESİNİ TEKRAR YAPACAĞIZ"

Demokrasi mücadelesi verileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Mücadele yapacağız. Milli Kurtuluş Savaşı mücadelesini onlar şimdi söylüyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı mücadelesini tekrar yapacağız. Demokrasi mücadelesini tekrar yapacağız. Kadın- erkek eşitliği mücadelesini tekrar yapacağız. Bağımsız yargı mücadelesini yeniden yapacağız. Medya özgürlüğü mücadelesini tekrar yapacağız. Bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek. İkinci bir noktası yoktur" dedi.

O KÖYE GİTTİ

Konuşmanın ardından CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kılıçdaroğlu'na üstünde Atatürk yazan bir kalem, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ise seramikten yapılan Atatürk portresi hediye etti.

Kılıçdaroğlu, halkla buluşmanın ardından, köylülerin banka kredisi borcundan dolayı icrada satılığa çıkarılan Banaz İlçesi'ne bağlı Düzkışla Köyü'ne hareket etti.

Yola tuzaklanan 500 kiloluk patlayıcı son anda farkedildi

MARDİN'in Dargeçit ve Midyat ilçeleri arasındaki kara yoluna, teröristler tarafından tuzaklanan 500 kiloluk el yapımı patlayıcı, yolda patlayıcı kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından farkedilerek, olası bir facia son anda önlendi.

Dargeçit -Midyat karayolu Korucuköy mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yolda patlayıcı arama ve kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından son anda farkedildi. Yapılan incelemede 500 kilo olduğu tespit edilen el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı patlamanın ardından yolda büyük bir çukur oluştu. Hasar gören yol, olası bir duruma karşı Dargeçit-Midyat istikametlerinden çift taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Yol kenarında yapılan incelemelerin ardından karayolları ekipleri tarafından yapılan onarım çalışmasının ardından, kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

FETÖ'den ihraç edilen teğmen ile eşi, Yunanistan'a kaçarken sahte pasaportla yakalandı

EDİRNE’nin İpsala Sınır Kapısı’ndan sahte pasaportla Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmen F.Ö. ile eşi F.Ö. yakalandı. Teğmen F.Ö. çtutuklanırken, eşi F.Ö., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı’na gelen Bulgaristan pasaportlu S.I.A. ve I.P.A. isimli kişilerin durumlarından şüphelenen polis, pasaportlarını kontrol etti. Verilen pasaportların sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin gerçek kimlik bilgileri tespit edildiğinde S.I.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaparken, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 Temmuz'da görevinden ihraç edilen teğmen F.Ö. olduğu, I.P.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan şahsın ise teğmenin eşi F.Ö., olduğu anlaşıldı.

Haklarında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, soruşturmalarının ardından İpsala Adliyesi’ne sevk edildi. Ordudan ihraç edilen teğmen F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, eşi F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, daha önce torpil iddialarıyla gündeme gelen Seydikemer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esma Çelik'in de aralarında bulunduğu Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çelik ile birlikte toplam 6 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Seydikemer'de geçen 23-30 Mayıs tarihlerinde yapılan okul müdürlüğü mülakatları öncesi, ididaya göre, mülakata girecek öğretmenlerin isimleri, branşları ve görev yerlerinin yazılı olduğu, 'torpil listesi' hazırlandı. Bilgisayar ortamında hazırlanan ve 27 öğretmenin bulunduğu listede, el yazısıyla yapılmış puanlamalar yer aldı. İddiaya göre bu liste, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esma Çelik tarafından, içinde mülakata girecek okul müdürlerinin de yer aldığı Whatsapp grubunda yanlışlıkla paylaşıldı. Listedeki bazı müdürler, isimlerini ve karşılarında daha girmedikleri sınavdan kendilerine verilen puanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Esma Çelik torpil listesinde 95 puan verip isminin yanına '+' işareti koyduğu Y.A. ile birlikte açığa alındı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, eski şube müdürü Çelik (39) ve Eğitim Bir-Sen Seydikemer Temsilcisi İ.D.'nin de (38) aralarında bulunduğu 9 öğretmeni gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. (32), İ.A.M. (36) ve G.S. (40) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Esma Çelik, İ.D., E.K. (37), F.Ç. (54), N.A. (44) ve C.O. (57) ise tutuklandı.

Alanya'dan Türk- Rus dostluk mesajı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde faaliyet gösteren Rus dernekleri ve Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıyı kınadı.

Tarihi Hasanağalar Konağı'ndaki basın toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Rus-Ortodoks Kilisesi Başkanı Dina Adzhieva, Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ARDİD) Başkanı Tatyana Ribkina, Alanya Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık Enstitüsü (EDURUS) Başkanı Elena Sautivanova, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarina Gündüz, Akdeniz Güven Derneği Başkanı Güzel Baycan, Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu temsilcileri ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu katıldı.

"KINIYORUZ"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikasti kınadıklarını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Bölge halkı olarak da suikasti şiddetle kınadıklarını kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi:

"Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden. 79 ülkeden insan 37 bin mülk sahibi. Yine 17 bin yerleşik yabancı yaşıyor. 99 ülkeden ziyaretçi geliyor. Alanya'da, çeşitli kültürler, dinler, diller birlikte yaşıyor. Biz çok dilli, çok dinli, çok medeniyetli toplumlarla yaşamaktan mutluyuz. Şehrimize yerleşen yabancılar arasında Rus vatandaşları 1'inci sırada. Biz Ruslarla barış içinde yaşıyoruz. Bu saldırıyı bugün burada düzenlediğimiz ortak açıklama ile kınıyoruz. Bu saldırı Ruslarla barış içinde yaşamamızı kabullenemeyenler tarafından yapılmıştır."



"KARLOV'UN TÜRK-RUST DOSTLUĞUNDA BÜYÜK EMEĞİ VARDI"

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarina Gündüz ise şunları kaydetti:

"Rus Büyükelçi Karlov'un Türk-Rus dostluğunda büyük emeği vardı. Hepimizin başı sağ olsun. Büyük kalpli bir insandı. İki ülkenin dostluğunu bozmak isteyenler bunu başaramayacaklar. Hatta daha da güçleneceğiz. Terörün amacı insanlarda panik yaratmak. Onlar bunu başaramayacaklar. Belediye Başkanımıza da böyle bir organizasyonla bizi bir araya getirdikleri için teşekkür ederim.ö

"TÜRKLERLE YENİDEN ARKADAŞ OLDUK"

Alanya Rus-Ortodoks Kilisesi Başkanı ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Sözcüsü Dina Adzhieva ise saldırıdan sonra Türklerle yeniden arkadaş olduklarını, hep arkadaş kalacaklarını, hiçbir saldırının, hiçbir kötülüğün iki ülke arasına giremeyeceğini söyledi.

Düzce'de otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 12 yaralı

DÜZCE'de, otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Günbaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Ender Bakaç yönetimindeki 81 DV 686 plakalı otomobil, karşıdan gelen Mehmet Faruk Kazan'ın kullandığı 81 S 1000 plakalı ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Serviste bulunan yaşları 7 ile 9 arasında değişen 11 çocukla, otomobil sürücüsü Ender Bakaç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de İmam Hatip öğrencilerinden terör protestosu

DÜZCE'de, İmam Hatip okullarında eğitim gören öğrenciler cuma namazı çıkışında sloganlarla yürüyerek terör saldırılarını protesto etti.

Düzce Genç İmamhatipliler ve Mezunları Derneği'nce düzenlenen yürüyüşe İmam Hatip Lisesi ve Ortaokullarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Cuma namazı çıkışında Cedidiye Camisi önünde toplanan öğrenciler, Anıtpark'a kadar ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla yürüdü. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan öğrencilere çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Anıtpark'ta İstiklal Marşı okunması ardından Kuran-ı Kerim okundu.

Osman Kuyumcu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Başkanı Muhammet Fatih Keskin, basın açıklamasında, "Bu ülkenin aşığı biz gençler, terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için sinsice, kahpece ve korkakça yapılan bu terör faaliyetlerinin bizleri yıldırmayacağını ve korkutmayacağını tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi. Öğrenciler daha sonra dağıldı.

MHP'li Yurdakul Burdur'da kaza yaptı

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya gelirken Burdur'da trafik kazası geçirdi. Yurdakul, kazadan yara almadan kurtuldu.

Antalya'da şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenaze törenine katılmak için Ankara'dan yola çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un içinde bulunduğu ve danışmanı Refik Işık'ın kullandığı 06 DB 0106 plakalı otomobil, saat 11.30'da Burdur merkez Antalya Kavşağı'nda, Anıl Şahin yönetimindeki 15 DA 969 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ahmet Selim Yurdakul ve sürücüler yara almazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Milletvekili Yurdakul, başka bir araçla Antalya'ya gelerek şehidin cenaze törenine katıldı.

Tarihi Anemurium antik kenti gün yüzüne çıkartılacak (2) (Yeniden)

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde, Roma ve Bizans dönemi boyunca son derece önemli bir yerleşim yeri olan, günümüze kadar sağlam kalabilen kalıntıların yer aldığı Anemurium Antik Kenti'nde başlatılan restitüsyon ve restorasyon çalışması sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anemurium Liman Kenti'nin toprak altında kalmış köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için başlatılan 'Arkeolojik-Bilimsel Tespit, Belgeleme ve Restorasyon Projeleri Hazırlık Çalışmalarına' destek vererek, kent tarihinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak. Söz konusu çalışmalar kapsamında antik kentte ayakta kalan Roma ve Bizans dönemlerine ait anıtsal yapılardan Büyük Hamam, Halk Hamamı, Küçük Hamam, Palestra, Nekropol Kilisesi, Hazine Kilisesi, Odeon, Su Kemerleri ve Nekropolde yer alan mezar yapılarında meydana gelen bozulmalar hakkında fotoğraf ve çizimlerle destekli kapsamlı raporlar hazırlanıp söz konusu bozulmaların giderilmesine yönelik neler yapılması gerektiği ele alındı. Ayrıca antik kentin deniz kıyısında ve arazide dağınık vaziyette duran antik mimari parçalarının hali hazır kent planına işlenmesi ve kataloglarının çıkarılması çalışması da yürütüldü.

Bu yıl gerçekleştirilen en önemli çalışma ise antik dönemde, içerisinde müzik ve şiir dinletileri yapılan kimi zaman da meclis toplantılarının icra edildiği düşünülen Odeon binasının restitüsyon ve restorasyon projesine altlık oluşturacak olan rölövesinin çıkarılması çalışması oldu.

Anemurium'un Kilikya bölgesinde bütün yapı kalıntıları ayakta olan en önemli kentlerden biri olduğunu, burada 1966-1987 yılları arasında yapılan çalışmalar dışında hiçbir şekilde bilimsel çalışmanın yapılmadığını belirten Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, "Burada Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Tekocak ve Arkeolog Hüseyin Toprak'ın bilimsel danışmanlığındaki bir ekiple, kentin varlığını daha ön plana çıkarmak, hem kültürel turizm açısından hem de arkeoloji dünyası açısından hak ettiği yeri alması için çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız görüşmede Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bize destek oldu ve onun sayesinde buradaki çalışmalar ivme kazandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anemurium Antik Kenti'nin Anadolu'nun ayakta kalabilmiş en önemli Roma yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve Anadolu'nun Pompeisi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tekocak da, "Burada biz bir Efes hayali kurarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Buraya ilk geldiğimizde yapıların durumlarının geleceğe gidemeyecek kadar hasar aldığını gördük. Bu yapıların restorasyon projelerini hazırlama aşamasında Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçtik. Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 1993 yılından sonra Tarsus'ta Cumhuriyet Alanında yapılan kazılarda da bize çok destek vermişti. Bu çalışmada da bize destek oldu. Biz bu destekle antik kentin en sağlam yapısı olan Odeon'un restorasyon projesini hazırlamak adına önce rölövesini çıkardık. Daha sonra bu yapının restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayacağız" diye konuştu. Anemurium Antik Kenti'ndeki çalışmaların 2017 yılında da devam etmesi planlanıyor.

Hastalar masalla şifa bulacak

ESKİŞEHİR'de 'Bir varmış bir yokmuş' adlı projesi ile hastalara masallar anlatılarak tedavilerine katkıda bulunulacak.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği, Bursa Eskişehir Bilecek Kalkınma Ajansı'nın da (BEBKA ) ettiği 'Bir varmış bir yokmuş' projesinin tanıtımı yapıldı. Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Tunga Barçın, İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Mumcu, sağlık çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Proje sorumlusu Dr. Gamze Mumcu, masal terapi yöntemi ile hastaların iyileşme sürecine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini söyledi. Dr. Mumcu, gerek psikiyatri, gerek fizik tedavi gibi uzun yatış süresi olan hastalara el işi, resim, ebru çalışmaları, Kuran okuma, sinema gösterimi, tiyatro, halk oyunları, ritim ve koro eğitimleri de verdiklerini belirtti, Masal anlatma projesinin Eskişehir'de ilk defa uygulanacağını, hastaların yanısıra sağlık çalışanlarına da masal anlatmayı planladıklarını söyleyen Dr. Gamze Mumcu şöyle konuştu:

"Dünya geliştikçe yeni teknolojiler, yeni adımlar bizi hızlandırıyor ve bu hızda geçmişimizi unutuyoruz. Bizim biraz yavaşlamaya ihtiyacımız var. Neden mi? Yavaşladığında fark etmeye başlarsın, etrafı görmeye zamanın olur, yine yavaşladığında, aslında ihtiyaçlarının normalden daha az olduğunu fark edersin ve ihtiyaçlarını azaltırsın. Böylelikle hayatına, etrafındaki kişilere önem vermeye zamanın olur ve bağ kurmaya başlarsın. Modern toplum bölünmek ve uzmanlaşmak üzerine kurulu ve aslında bizim bağ kurmaya bir arada olmaya ihtiyacımızı var. Biz bu amaçlarla gerek hastalarımıza, gerekse çalışanlarımıza masal anlatmak istiyoruz. BEBKA tarafından onaylanan projemiz kapsamında, Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki hastanelerde çalışan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerden oluşan yaklaşık 30 gönüllü arkadaşımız masal anlatıcılığı eğitimi alacak ve profesyonel masal anlatıcısı olarak hizmet verecek." Yapılan konuşmaların ardından davetlilere 'İyi yürekli dev Memo' adlı masal anlatıldı.

