DHA YURT BÜLTENİ - 12

Yola tuzaklanan 500 kiloluk patlayıcı son anda farkedildi

MARDİN'in Dargeçit ve Midyat ilçeleri arasındaki kara yoluna, teröristler tarafından tuzaklanan 500 kiloluk el yapımı patlayıcı, yolda patlayıcı kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından farkedilerek, olası bir facia son anda önlendi.

Dargeçit -Midyat karayolu Korucuköy mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yolda patlayıcı arama ve kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından son anda farkedildi. Yapılan incelemede 500 kilo olduğu tespit edilen el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı patlamanın ardından yolda büyük bir çukur oluştu. Hasar gören yol, olası bir duruma karşı Dargeçit-Midyat istikametlerinden çift taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Yol kenarında yapılan incelemelerin ardından karayolları ekipleri tarafından yapılan onarım çalışmasının ardından, kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldan görüntü

-EYP'nin patlatılma anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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FETÖ'den ihraç edilen teğmen ile eşi, Yunanistan'a kaçarken sahte pasaportla yakalandı

EDİRNE’nin İpsala Sınır Kapısı’ndan sahte pasaportla Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmen F.Ö. ile eşi F.Ö. yakalandı. Teğmen F.Ö. çtutuklanırken, eşi F.Ö., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı’na gelen Bulgaristan pasaportlu S.I.A. ve I.P.A. isimli kişilerin durumlarından şüphelenen polis, pasaportlarını kontrol etti. Verilen pasaportların sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin gerçek kimlik bilgileri tespit edildiğinde S.I.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaparken, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 Temmuz'da görevinden ihraç edilen teğmen F.Ö. olduğu, I.P.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan şahsın ise teğmenin eşi F.Ö., olduğu anlaşıldı.

Haklarında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, soruşturmalarının ardından İpsala Adliyesi’ne sevk edildi. Ordudan ihraç edilen teğmen F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, eşi F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin polis tarafından emniyetten çıkarılması

-Şüphelilerin araçlara bindirilmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),()-

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Torpil iddialarına adı karışan şube müdürü FETÖ'den tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, daha önce torpil iddialarıyla gündeme gelen Seydikemer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esma Çelik'in de aralarında bulunduğu Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çelik ile birlikte toplam 6 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Seydikemer'de geçen 23-30 Mayıs tarihlerinde yapılan okul müdürlüğü mülakatları öncesi, mülakata girecek öğretmenlerin isimleri, branşları ve görev yerlerinin yazılı olduğu, 'torpil listesi' hazırlandı. Bilgisayar ortamında hazırlanan ve 27 öğretmenin bulunduğu listede, el yazısıyla yapılmış puanlamalar yer aldı. İddiaya göre bu liste, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esma Çelik tarafından, içinde mülakata girecek okul müdürlerinin de yer aldığı Whatsapp grubunda yanlışlıkla paylaşıldı. Listedeki bazı müdürler, isimlerini ve karşılarında daha girmedikleri sınavdan kendilerine verilen puanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Esma Çelik torpil listesinde 95 puan verip isminin yanına '+' işareti koyduğu Y.A. ile birlikte açığa alındı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, eski şube müdürü Çelik (39) ve Eğitim Bir-Sen Seydikemer Temsilcisi İ.D.'nin (38) de aralarında bulunduğu 9 öğretmeni gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. (32), İ.A.M. (36) ve G.S. (40) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Esma Çelik, İ.D., E.K. (37), F.Ç. (54), N.A. (44) ve C.O. (57) ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Kılıçdaroğlu: Yüreğimiz yanıyor, hükümetten cevap bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı operasyonunda, El Bab'a yönelik harekat sırasında DEAŞ'ın düzenlediği bombalı araç saldırılarında şehit düşen askerleri hatırlatarak, "El Bab'dan gelen şehit haberleri var. İnternette yayınlanan görüntüler var. İzleyemiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Hükümetten cevap bekliyoruz. 'Olayı inceliyoruz' diyorlar, inceleyin; ama ben cevap bekliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uşak'ta 'Halkla Buluşma' etkinliğine katıldı. Uşak'ta kapalı bir spor salonunda hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek istiyorlar. İnanç bağlamında, kimlik bağlamında, yaşam tarzı bağlamında bölmek istiyorlar. Allah'a şükür, bütün bunlara rağmen bu memleket bölünmedi. Omuz omuza, birlikte mücadele edeceğiz. Bölünmeyeceğiz. Birlikte bu ülkede huzur içinde yaşamanın yollarını arayacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ DURUMDA"

Son dönemde yaşanan terör olaylarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "35 yıldır bir terör var, PKK terör örgütü. Geldiler, 2002'de iktidar olduklarında Türkiye'de terör yoktu. Şimdi Türkiye kan gölüne dönmüş durumda. Bir annenin bir evladını askere gönderirken, duyduğu acıyı kim duyuyor yüreğinde? Onların umutla, huzur içinde dönmelerini beklemiyor muyuz? Bir babanın evladını toprağa vermesinin acısını kim bilebilir? Allah kimseye evlat acısı vermesin. Evlat acısı kadar yüreklerimizi yakan derin bir acı yoktur" dedi.

"TERÖRE KARŞI ÇIKMAK NAMUS BORCUDUR"

Terörle mücadele için birlik vurgusu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Terörle mücadele elbette yapacağız. Bu konuda ortak payda oluşturmak zorundayız. Terör, kimden gelirse gelsin; amacı ne olursa olsun hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Terör bir insanlık suçudur. Terörün malzemesi insandır. Kandan beslenir terör. Kandan beslenen bir organizasyona karşı çıkmak yani teröre karşı çıkmak bir namus borcudur. Bir insanlık görevidir. Soru şu: 2002'de Türkiye'de terör belası yokken, PKK terörü yokken, 14 yılda nasıl azdı? Şehirler silah deposuna döndürülürken, kim talimat veriyordu valilere, bunlara dokunmayın diye? Kamyonun üstünden kalaşnikof silahlar dağıtılırken, güvenlik güçleri müdahale etmek istiyor. Vali telefon ediyor güvenlik güçlerine; 'Bunlara müdahale etmeyin' diye. Bu telefonu yaptıranlar kimler? Bombalar yerleştirilirken, kimler göz yumuyordu? Bütün bu şehitlerin sorumluları, bugün iktidar sahipleridir"

"DIŞ POLİTİKANIN İKTİDARI, MUHALEFETİ OLMAZ"

Dış politikanın milli olmak zorunda olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Dış politikanın iktidarı, muhalefeti olmaz. Ama ilk kez cumhuriyet tarihinde bunlar, dış politikada milli politika izlemediler. Gayri milli bir politika izlediler. El Bab'dan gelen şehit haberleri var. İnternette yayınlanan görüntüler var. İzleyemiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Şimdi interneti yasaklamışlar, kimse görmesin o görüntüleri; kendi günahlarını, kendi ayıplarını kimse görmesin diye. Kendi sınırı koru, Türkiye'nin güvenliğini sağla. Ben sana demiyor muydum ey sarayda oturan vatandaş, Suriye'ye silah gönderme. Terör örgütlerine silah gönderme. Göndereceğin her silah, gelir bir gün seni vurur; dedik" diye konuştu.

"TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN HEP BİRLİKTE KARŞI ÇIKACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden bir PKK belası vardı. Şimdi bir de IŞİD belası çıktı, El Nusra belası çıktı. Bu IŞİD belası Musul Konsolosluğumuzu bastı. 49 vatandaşımızı rehin aldı. Ağızlarını açıp, 'Bunlar terör örgütüdür' bile diyemediler. İdeolojik akrabalıkları var onların, ben gayet iyi biliyorum. Terör, ister PKK ister FETÖ ister DHKP-C ister IŞİD ister El Nusra; nereden gelirse gelsin hep birlikte karşı çıkacağız. Karşı çıkmayıp, bu ülkenin başına bela edenlerde de hesabını soracağız"

"EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILACAKLARDI, SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'Nİ KAÇIRMAK ZORUNDA KALDILAR"

Türkiye'nin Ortadoğu politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Ne oldu? Emevi Camii'ne gidip, namaz kılacaklardı. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar. Diyorlardı ki 'Biz Ortadoğu'da oyun kurucuyuz'. 'Dünyaya nizam veriyoruz biz'. Büyük lokma yutabilirsin; ama büyük laf etmeyeceksin. Şimdi Ortadoğu'nun oyuncağı oldular. Her gelenin şamar vurduğu bir iktidar oldular. Türkiye böyle mi? Cumhuriyeti kuranlar bunun için mi kurdu? Bunun için mi Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerimiz, gazilerimiz var?" dedi.

"ORTADOĞU BATAKLIĞINDA ÇIKAMAYACAKLAR"

Terörün sorumlusunun hükümet olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "3 milyon Suriyeli Türkiye'de. Sorumlusu kim? Utanmasalar diyecekler ki 'Sorumlusu CHP'. Öyle ya yağmur yağsa, fırtına olsa sorumlusu CHP. Sanki 14 yıldır CHP iktidarda, onlar da muhalefette. 14 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Terörün sorumlusu sen değil misin? Bütün dünyayı bize düşman ettin, sorumlusu sen değil misin? Söylüyorum, şimdi Ortadoğu bataklığında çıkamayacaklar. Çıkamazlar da zaten; çünkü devleti yönetemiyorlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yönetilmiyor. Kim yönetiyor Türkiye'yi? Türkiye ile ilgili kararları kim veriyor? Hükümet var mı bu ülkede, bakanlar var mı bu ülkede? Her şeyi allak bullak ettiler" diye konuştu.

"HÜKÜMETTEN CEVAP BEKLİYORUZ"

Hükümetten Suriye politikasının hesabının sorulacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Görüntüler var. Askerlerimizin diri diri yakıldığı görüntüler var. Başlarına kurşun sıkıldığı görüntüleri var. Hükümetten cevap bekliyoruz. 'Olayı inceliyoruz' diyorlar, inceleyin; ama ben cevap bekliyorum. Suriye'yi başımıza bela ettin, hesabını da vereceksin" dedi.

"BU ÜLKEYE DİKTA YÖNETİMİNİ GETİRMEYECEĞİZ"

Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi tartışmalarına da değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi başımıza bir bela daha açmak istiyorlar. Anayasayı değiştireceğiz, diyorlar. Rejimi değiştireceğiz, diyorlar. Diyorlar ki '1923 yılında rejim kuruldu. Biz rejim değişikliği yapmıyoruz'. Bal gibi rejim değişikliği yapıyorsunuz. Cumhuriyeti ve demokrasiyi kaldırarak, yerine bir dikta yönetimi getirmek istiyorsunuz. Bir kişi kalsak dahi mücadelesini vereceğiz. Bunun mücadelesini vermek namus borcudur. Bu ülkeye dikta yönetimini getirmeyeceğiz. Senin çoğunluğun bizim haklılığımıza yetmez"

"EYALET SİSTEMİNİ SAVUNANLARDAN BİRİ DE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Anayasa değişikliği teklifi üzerinden MHP'ye seslenen Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Siz ne kadar milliyetçiyseniz, biz de o kadar milliyetçiyiz. Siz ne kadar ülkücüyseniz, biz de o kadar ülkücüyüz. Siz ne kadar vatanseverseniz, biz de o kadar vatanseveriz. Anayasaya hüküm koyuyorlar. Birden fazla ili kapsayan sistem, örgütlenme modeli getirilebilir yani eyalet sistemi gelebilir. Eyalet sistemini kim istiyor? Birisi hapiste, Öcalan istiyor. Öbürü de sarayda, Erdoğan istiyor. Evet, onun ağzından söylüyorum. Eyalet sistemini savunanlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Beni utandıran da onun arkasına takılanlardır" açıklamasında bulundu.

"MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞI MÜCADELESİNİ YENİDEN YAPACAĞIZ"

Demokrasi mücadelesi verileceğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Mücadele yapacağız. Milli Kurtuluş Savaşı mücadelesini onlar şimdi söylüyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı mücadelesini yeniden yapacağız. Demokrasi mücadelesini yeniden yapacağız. Kadın erkek eşitliği mücadelesini yeniden yapacağız. Bağımsız yargı mücadelesini yeniden yapacağız. Medya özgürlüğü mücadelesini yeniden yapacağız. Bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek. İkinci bir noktası yoktur"

O KÖYE GİTTİ

Konuşmanın ardından CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kılıçdaroğlu'na üstünde Atatürk yazan bir kalem, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ise seramik parçalarından yapılmış Atatürk portresi hediye etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, halkla buluşmanın ardından salondan ayrıldı. Banaz'ın banka icralarından dolayı satılığa çıkarılan Düzkışla Köyü'ne hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Kılıçdaroğlu'nun konuşması canlı yayınlandı)

- Atütürk Spor Salonu'ndan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Afişlerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR- Ramazan ÇETİN / UŞAK, ()

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Düzce'de otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 12 yaralı

DÜZCE'de, otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Günbaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Ender Bakaç yönetimindeki 81 DV 686 plakalı otomobil, karşıdan gelen Mehmet Faruk Kazan'ın kullandığı 81 S 1000 plakalı ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Serviste bulunan yaşları 7 ile 9 arasında değişen 11 çocukla, otomobil sürücüsü Ender Bakaç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı çocuklar ambulansa alınırken

-Kaza yeri

-Otomobil, servis

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Düzce'de İmam Hatip öğrencilerinden terör protestosu

DÜZCE'de, İmam Hatip okullarında eğitim gören öğrenciler cuma namazı çıkışında sloganlarla yürüyerek terör saldırılarını protesto etti.

Düzce Genç İmamhatipliler ve Mezunları Derneği'nce düzenlenen yürüyüşe İmam Hatip Lisesi ve Ortaokullarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Cuma namazı çıkışında Cedidiye Camisi önünde toplanan öğrenciler, Anıtpark'a kadar ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla yürüdü. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan öğrencilere çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Anıtpark'ta İstiklal Marşı okunması ardından Kuran-ı Kerim okundu.

Osman Kuyumcu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Başkanı Muhammet Fatih Keskin, basın açıklamasında, "Bu ülkenin aşığı biz gençler, terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için sinsice, kahpece ve korkakça yapılan bu terör faaliyetlerinin bizleri yıldırmayacağını ve korkutmayacağını tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi. Öğrenciler daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüş

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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MHP'li Yurdakul Burdur'da kaza yaptı

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya gelirken Burdur'da trafik kazası geçirdi. Yurdakul, kazadan yara almadan kurtuldu.

Antalya'da şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenaze törenine katılmak için Ankara'dan yola çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un içinde bulunduğu ve danışmanı Refik Işık'ın kullandığı 06 DB 0106 plakalı otomobil, saat 11.30'da Burdur merkez Antalya Kavşağı'nda, Anıl Şahin yönetimindeki 15 DA 969 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ahmet Selim Yurdakul ve sürücüler yara almazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Milletvekili Yurdakul, başka bir araçla Antalya'ya gelerek şehidin cenaze törenine katıldı.

Haber: Mesut MADAN/ BURDUR, () -

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Alanya'dan Türk- Rus dostluk mesajı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde faaliyet gösteren Rus dernekleri ve Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıyı kınadı.

Tarihi Hasanağalar Konağı'ndaki basın toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Rus-Ortodoks Kilisesi Başkanı Dina Adzhieva, Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ARDİD) Başkanı Tatyana Ribkina, Alanya Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık Enstitüsü (EDURUS) Başkanı Elena Sautivanova, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarina Gündüz, Akdeniz Güven Derneği Başkanı Güzel Baycan, Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu temsilcileri ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu katıldı.

"KINIYORUZ"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikasti kınadıklarını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Bölge halkı olarak da suikasti şiddetle kınadıklarını kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi:

"Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden. 79 ülkeden insan 37 bin mülk sahibi. Yine 17 bin yerleşik yabancı yaşıyor. 99 ülkeden ziyaretçi geliyor. Alanya'da, çeşitli kültürler, dinler, diller birlikte yaşıyor. Biz çok dilli, çok dinli, çok medeniyetli toplumlarla yaşamaktan mutluyuz. Şehrimize yerleşen yabancılar arasında Rus vatandaşları 1'inci sırada. Biz Ruslarla barış içinde yaşıyoruz. Bu saldırıyı bugün burada düzenlediğimiz ortak açıklama ile kınıyoruz. Bu saldırı Ruslarla barış içinde yaşamamızı kabullenemeyenler tarafından yapılmıştır."



"KARLOV'UN TÜRK-RUST DOSTLUĞUNDA BÜYÜK EMEĞİ VARDI"

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarina Gündüz ise şunları kaydetti:

"Rus Büyükelçi Karlov'un Türk-Rus dostluğunda büyük emeği vardı. Hepimizin başı sağ olsun. Büyük kalpli bir insandı. İki ülkenin dostluğunu bozmak isteyenler bunu başaramayacaklar. Hatta daha da güçleneceğiz. Terörün amacı insanlarda panik yaratmak. Onlar bunu başaramayacaklar. Belediye Başkanımıza da böyle bir organizasyonla bizi bir araya getirdikleri için teşekkür ederim.ö

"TÜRKLERLE YENİDEN ARKADAŞ OLDUK"

Alanya Rus-Ortodoks Kilisesi Başkanı ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Sözcüsü Dina Adzhieva ise saldırıdan sonra Türklerle yeniden arkadaş olduklarını, hep arkadaş kalacaklarını, hiçbir saldırının, hiçbir kötülüğün iki ülke arasına giremeyeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan genel görüntü

-Ruslardan detay görüntü

-Adem Murat Yücel Konuşması

-Ekaterina Gündüz konuşması

-Dina Adzhieva konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Tarihi Anemurium antik kenti gün yüzüne çıkartılacak (Görüntü ekiyle yeniden)

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde, Roma ve Bizans dönemi boyunca son derece önemli bir yerleşim yeri olan, günümüze kadar sağlam kalabilen kalıntıların yer aldığı Anemurium Antik Kenti'nde başlatılan restitüsyon ve restorasyon çalışması sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anemurium Liman Kenti'nin toprak altında kalmış köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için başlatılan 'Arkeolojik-Bilimsel Tespit, Belgeleme ve Restorasyon Projeleri Hazırlık Çalışmalarına' destek vererek, kent tarihinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak. Söz konusu çalışmalar kapsamında antik kentte ayakta kalan Roma ve Bizans dönemlerine ait anıtsal yapılardan Büyük Hamam, Halk Hamamı, Küçük Hamam, Palestra, Nekropol Kilisesi, Hazine Kilisesi, Odeon, Su Kemerleri ve Nekropolde yer alan mezar yapılarında meydana gelen bozulmalar hakkında fotoğraf ve çizimlerle destekli kapsamlı raporlar hazırlanıp söz konusu bozulmaların giderilmesine yönelik neler yapılması gerektiği ele alındı. Ayrıca antik kentin deniz kıyısında ve arazide dağınık vaziyette duran antik mimari parçalarının hali hazır kent planına işlenmesi ve kataloglarının çıkarılması çalışması da yürütüldü.

Bu yıl gerçekleştirilen en önemli çalışma ise antik dönemde, içerisinde müzik ve şiir dinletileri yapılan kimi zaman da meclis toplantılarının icra edildiği düşünülen Odeon binasının restitüsyon ve restorasyon projesine altlık oluşturacak olan rölövesinin çıkarılması çalışması oldu.

Anemurium'un Kilikya bölgesinde bütün yapı kalıntıları ayakta olan en önemli kentlerden biri olduğunu, burada 1966-1987 yılları arasında yapılan çalışmalar dışında hiçbir şekilde bilimsel çalışmanın yapılmadığını belirten Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, "Burada Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Tekocak ve Arkeolog Hüseyin Toprak'ın bilimsel danışmanlığındaki bir ekiple, kentin varlığını daha ön plana çıkarmak, hem kültürel turizm açısından hem de arkeoloji dünyası açısından hak ettiği yeri alması için çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız görüşmede Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bize destek oldu ve onun sayesinde buradaki çalışmalar ivme kazandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anemurium Antik Kenti'nin Anadolu'nun ayakta kalabilmiş en önemli Roma yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve Anadolu'nun Pompeisi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tekocak da, "Burada biz bir Efes hayali kurarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Buraya ilk geldiğimizde yapıların durumlarının geleceğe gidemeyecek kadar hasar aldığını gördük. Bu yapıların restorasyon projelerini hazırlama aşamasında Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçtik. Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 1993 yılından sonra Tarsus'ta Cumhuriyet Alanında yapılan kazılarda da bize çok destek vermişti. Bu çalışmada da bize destek oldu. Biz bu destekle antik kentin en sağlam yapısı olan Odeon'un restorasyon projesini hazırlamak adına önce rölövesini çıkardık. Daha sonra bu yapının restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayacağız" diye konuştu. Anemurium Antik Kenti'ndeki çalışmaların 2017 yılında da devam etmesi planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anemurium Antik Kenti'nden genel ve detay

Alanda temizlik çalışması yapılırken

Ekipler ölçme ve değerlendirme yaparken

Anamur Müze Müdürü Suat Şahin ile röp

Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tekocak ile röp

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Hastalar masalla şifa bulacak

ESKİŞEHİR'de 'Bir varmış bir yokmuş' adlı projesi ile hastalara masallar anlatılarak tedavilerine katkıda bulunulacak.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği, Bursa Eskişehir Bilecek Kalkınma Ajansı'nın da (BEBKA ) ettiği 'Bir varmış bir yokmuş' projesinin tanıtımı yapıldı. Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Tunga Barçın, İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Mumcu, sağlık çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Proje sorumlusu Dr. Gamze Mumcu, masal terapi yöntemi ile hastaların iyileşme sürecine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini söyledi. Dr. Mumcu, gerek psikiyatri, gerek fizik tedavi gibi uzun yatış süresi olan hastalara el işi, resim, ebru çalışmaları, Kuran okuma, sinema gösterimi, tiyatro, halk oyunları, ritim ve koro eğitimleri de verdiklerini belirtti, Masal anlatma projesinin Eskişehir'de ilk defa uygulanacağını, hastaların yanısıra sağlık çalışanlarına da masal anlatmayı planladıklarını söyleyen Dr. Gamze Mumcu şöyle konuştu:

"Dünya geliştikçe yeni teknolojiler, yeni adımlar bizi hızlandırıyor ve bu hızda geçmişimizi unutuyoruz. Bizim biraz yavaşlamaya ihtiyacımız var. Neden mi? Yavaşladığında fark etmeye başlarsın, etrafı görmeye zamanın olur, yine yavaşladığında, aslında ihtiyaçlarının normalden daha az olduğunu fark edersin ve ihtiyaçlarını azaltırsın. Böylelikle hayatına, etrafındaki kişilere önem vermeye zamanın olur ve bağ kurmaya başlarsın. Modern toplum bölünmek ve uzmanlaşmak üzerine kurulu ve aslında bizim bağ kurmaya bir arada olmaya ihtiyacımızı var. Biz bu amaçlarla gerek hastalarımıza, gerekse çalışanlarımıza masal anlatmak istiyoruz. BEBKA tarafından onaylanan projemiz kapsamında, Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki hastanelerde çalışan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerden oluşan yaklaşık 30 gönüllü arkadaşımız masal anlatıcılığı eğitimi alacak ve profesyonel masal anlatıcısı olarak hizmet verecek." Yapılan konuşmaların ardından davetlilere 'İyi yürekli dev Memo' adlı masal anlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Toplantıya katılanların,

-Dr.Gamze Mumcu'nun konuşması,

-Masal anlatımından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,()