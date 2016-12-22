DHA YURT BÜLTENİ-12

KAYSERİ'DE ÇİFTE ŞEHİT ACISI (EK)



1)KAYSERİ ŞEHİTLERİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

El Bab’da şehit düşen Kayserili uzman çavuşlar 28 yaşındaki Mehmet Kökkaya ile 27 yaşındaki Osman Çelik’in cenazeleri havayoluyla Gaziantep’den getirilerek, Kayseri Asker Hastanesi morguna konuldu. Şehitler için Seyyid Burhanettin Hazretleri türbesi yanındaki Kalemkırdı Camisinde yapılan hazırlık yarına ertelendi. Cami avlusundaki Cumhurbaşkanı, Başbakan, TSK, CHP, MHP Genel Başkanlarının çelenkleri kaldırıldı. Cenaze töreni için camiye gelenlere törenin yarın cuma namazı sonrasına bırakıldığı duyuruldu.

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ

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2)YARAR: EL NUSRA HABERLERİNDEN SONRA EL NUSRA ÇIĞLIKLARIYLA KONSOLOSU VURDULAR







GÜVENLİK Uzmanı Mete Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aylardan beri Amerikan medyasını Türkiye'nin El Nusra'yı desteklediği üzerine yalan haber bombardımanına tuttuğunu belirterek, "Arkadaşlara 'Buradan muhtemelen bir şey planlıyorlar' dediğimizin ertesi günü, Türkiye'de El Nusra çığlıkları atan bir polisin Rus Konsolosu'nu arkadan vurduğunun sahnesini gördük" dedi.

Mete Yarar, Ak Parti Onikişubat Gençlik Kolları tarafından düzenlenen '15 Temmuz süreci ve darbenin kayıp saatleri' konulu konferansa katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Konferans öncesi Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret edip ardından Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel ve yönetimiyle bir araya gelen Yarar, gazetecilerin de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'YALAN HABERLERDEN SONRA GELEN SUİAKAST SÜRPRİZ OLMADI'

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hrant Dink, Danıştay saldırısı ve Malatya'daki sadırılar olmak üzere bütün saldırılarla fotokopi gibi benzeri olduğunu belirten Yarar, suikast öncesi ABD'de medyasından çıkan haberler nedeniyle suikastin kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Yarar, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4-5 günden beri Washington'daydım oradan New York'a geçtim. Oradaki Türk toplumu yetkilileri ve FETÖ'nün oradaki yaptıklarıyla ilgili çalışmaların içerisinde yer aldım. Gördüğüm tablo aynı, bir malzemeyi hazırlamışlar, bu malzemenin üzerine de servis edilecek son eylemi yapmışlar. Aylardan beri Amerikan medyasını Türkiye'nin El Nusra'yı desteklediği üzerine bir yalan haber bombardımanına tutmuş durumdalar şu an. Arkasından bunun gelmesi de benim için hiç sürpriz olmadı. Hatta orada konuşurken de zikrettiğim bir kelime vardı arkadaşlara 'Buradan muhtemelen bir şey planlıyorlar' dediğimizin ertesi günü Türkiye'de El Nusra çığlıkları atan bir polisin Rus Konsolosu'nu arkadan vurduğunun sahnesini gördük."

'FETÖ'YE KARŞI İLK UYANANLARDAN BİRİ RUSYA'DIR'

Mete Yarar, suikastta FETÖ'nün arkasında bir istihbarat örgütü ya da ülkenin olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Onu söylemek için çok erken, kimse bir şey söyleyemez. Ama unutmayın bu örgüt zaten bir istihbarat örgütü gibi yapılanan ve teşkilatlanan, geçmişte de birçok istihbarat örgütü tarafından desteklendiği bilinen bir örgüt. Zaten örgütün bu eylemi yaptığı kesinleşirse arkasında bir istihbarat örgütü de çıkarsa kimse şaşırmaz muhtemelen. Bu örgütü Türk toplumu artık çok iyi tanıyor, bu toplumun tanıdığı gibi artık Rusya'da bu toplumu tanıyor. Çünkü geçmişte de bu grubun ne olduğunu, belki ilk uyananlardan ve ilk uyaranlardan bir tanesiydi. muhtemelen bütün deliller ortaya çıktıktan sonra da hep beraber ortak mücadele nasıl yapılması gerekiyorsa da inşallah yapılacaktır."

'DEAŞ, SİVİL HALKIN ARASINA KARIŞARAK EYLEM YAPIYOR'

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı ve dün 14 askerin şehit olmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yarar, şöyle devam etti:

"El Bab'ın olduğu bölge, birbirinin içine geçmiş olan köylerin de olduğu, dış mahallelerin köylerinin de olduğu, iç mahallelerde de çok uzun yıllardan beri yığınaklanma yapmış olduğu bir yer. Bütün istihbarat raporlarında bölgede ciddi anlamda mayın olduğu, el yapımı patlayıcıların olduğu biliniyordu. Yine ağır silahlarını da buraya konuşlandırdığını da biliyorduk. Yani girildiği andan itibaren de bunlarla karşılaşacağımız belirgindi. Bölgede geçmişte yaptığı örneğin bir benzerini onlar da yapıyorlar yine. Sivil halkın arasına karışarak bu eylemleri yapıyorlar. Bildiğiniz üzere rakamlar değişebilir ama 40 bin civarında insanın hala orada yaşadığını biliyoruz. Onların arasına sızıp, onların arasından eylem yapmaya çalışan bir örgütle mücadele edildiği için de maalesef bu istenmeyen olaylarla da karşılaşıyoruz. Yani meskun mahal muharebesinin siviller arasına karışmış teröristlerin uyguladığı taktiklerden bir tanesi bu."

'EL BAB BU İŞİN SONU DEĞİL'

Fırat Kalkanı Herekatı'nın ne zaman son bulacağıyla ilgili bir değerlendirme yapmanın şu an için imkansız olduğunu ifade eden Yarar, bu tip meskun mahal operasyonlarında süre vermenin askerleri riske atacağını söyledi. Komuta kademesinin bu işin bir an önce bitirilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiğini, operasyonun hızlı bir şekilde değil ince eleyip sık dokunarak yapılması gereken bir operasyon olduğunu anlatan Yarar, "Operasyonun hem sivil kayıplarını engellemek için hem de tek bir askerimizin burnunun kanaması için bu mücadelenin titizlikle yapılması gerekiyor. Bunun için de bir süre veremezsiniz. Ama hava şatları zorlaşmadan bu işin bitirilmesi için de hem kuvvet kaydırmaları hem bölgedeki yeni takviyeler hem de teçhizat anlamında takviyelerle en kısa süre bitirilmeye çalışılacaktır diye değerlendiriyorum. Ama bir kez daha söyleyeyim El Bab bu işin sonu değil. Çünkü bundan sonra yaşanılacak süreçlerde açıkçası Fırat'ın batısı tamamen temizleninceye kadar bitmeyecektir" diye konuştu.

'PKK, SPONSORLARININ MÜSADESİ OLMADAN EYLEMLERİ ŞEHRE KAYDIRAMAZ'

Mete Yarar son olarak PKK terör örgütün birer hafta arayla İstanbul ve Kayseri'de düzenlediği saldırıları değerlendirdi. PKK'nın artık dağda barınamadığını ifade eden Yarar, şöyle konuştu:

"Dağda sıkışan bir örgütten bahsediyoruz. İkincisi artık dağda eylem yapamayan, kışın dahi barınacağı tüm barınaklarının başlarına yıkıldığı, silahlı İHA'lar ve gelişmiş olan diğer silah ve teçhizatlarla yerlerinin artık tespit edildiği bir ortamda dağda barınamadıkları için de şehre inmeye başladılar. Ama bu işin en acı veren tarafı şu, ne olursa olsun sponsorları yurt dışında olan bir örgüt, sponsorlarının desteği olmadan ve onların müsaadesi olmadan bu işleri şehre kaydıramazlar. Çünkü geçmişteki eylemlerinden sonra nasıl tepkiler verdiğini biliyoruz. Açıkçası bunun önünü açan Avrupa'nın ve Amerika'nın vurdumduymazlığı. Bununla araya mesafe koyamayan, hatta bazı ülkelerin terör örgütü listesinde olmasına rağmen terör örgütü gibi davranmayan ülkeler sayesinde bunlar maalesef başımıza geliyor. Bundan sonra da göreceğimiz sahne açıkçası hem Genelkurmay Başkanı'nın hem de diğer siyasilerin söylediği gibi temizleninceye kadar bu mücadele devam edecek."

Görüntü Dökümü



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- Mete Yarar'ın konuşması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 356 MB

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3)ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER, ADLİYE ÖNÜNDE KAVGA ETTİ: 7 YARALI

ŞANLIURFA’da, husumetli 2 aile fertleri, duruşma çıkışı adliye önünde kavga etti. Taş ve sopalarla birbirine saldıran aileler polisin müdahalesiyle engellenirken, kavgada 7 kişi yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan iki aile fertleri, duruşma çıkışında adliye önünde tartışmaya başladı. Adliye önünde bekleyen yakınlarının da katılmasıyla taraflar arasında büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, taş ve sopalarla yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastanelere götürüldü.



Kavga sırasında atılan taşlar, park halindeki 3 otomobilde de hasara neden oldu. Kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına alan polisin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Polisin adliye önünde önlem alması



- Polisin arama yapması



- Kavga sırasında hasar gören araçlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

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MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN TARIM ARAZİLERİNE DE SIÇRADI (2)

4)18 HEKTAR ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

Bodrum'da, makilik alanda başlayan ve tarım arazilerine de sıçrayan yangın 2.5 saatte güçlükle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ile 10 hektarmlık makilik alanın küle döndüğü bildirildi.

Yaşar ANTER-BODRUM/



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5)ESNAFTAN 2. ORDU VE EMNİYETE ZİYARET

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve oda başkanları, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret ederek, son dönemde yaşanan bombalı saldırı ve törele mücadelede şehit düşen polis, asker ve vatandaşlar nedeniyle esnaf ve sanatkar camiasının taziyelerini bildirdiler.



Keskin beraberinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve esnaf odası başkanlarının bulunduğu heyet ile birlikte 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu’nu ziyaret ederek, bombalı saldırı ve terörlü mücadelede şehit düşen askerlerden dolayı taziyelerini bildirdiler. Keskin, ziyarette esnaf ve sanatkar camiasının terörle mücadele devletinin ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ve terörlü mücadele konusunda yapılan çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini belirtti.



Keskin ve oda başkanları daha sonra Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret ettiler. Burada konuşan Keskin, “Dış güçler ve içerdeki işbirlikçileri ülkemizi Suriye'ye döndürmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Ama Türk milleti Osmanıl ve cumhuriyet döneminden beri ayakta durmuş ve mücadelesinin kararlılıkla sürdürmüştür. Türk milleti ayakta duracak, ezanına, bayrağına, vatanına, askerin eve polisine sahip çıkacaktır. Biz esnaf ve sanatkar camiası olarak son dönemlerde, özelikle İstanbul-Beşiktaş’ta ve Kayseri’de yaşanan bombalı terör saldırılarından dolayı Emniyetimize başsağlığına geldik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin,. Ailelerine sabır versin, devletimizin, polisimizin ve askerimizin, milletimizin başı sağ olsun. Hiç kimse birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Bozmaya da biz müsaade etmeyeceğiz. Bu olaylar bizi daha da kenetleyecek ve birleştirecektir, ayrıştırmayacak, birleştirecektir. İnşallah bu umuttayız. Türk milletine güveniyoruz. 15 Temmuz’da nasılki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile ‘2. Bir kurtuluş savaşı’ dediği gibi, bu 2. Kurtuluş Savaşını da Türk milleti birlik ve beraberlik içinde aşacaktır. Silahla yapamadıklarını ekonomi ile yapmak istediler, onu da başaramadılar. Sayın cumhurbaşkanımız dünyaya örnek olacak temeller atıyor ve açılışlar yapıyor. Cenab-ı Allah polisimize, askerimize ve milletimize zeval vermesin.ö dedi.

Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, “Maalesef üzücü, devletimizin, milletimizin birliğini, bütünlüğüne yönelik olarak menfi, hain ve sinsi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Şehitlerimiz var, Allah onlara rahmet eylesin, geride kalanlara ise başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu coğrafyada yaşıyoruz, burayı vatanlaştırdık, devletimiz kadim bir devlet, milletimiz kadim bir millet. Dolayısıyla bizler bu coğrafyada yaşadığımız müddetçe devletimizde, milletimizde ebediyen yaşayacaktır. Bunu yaşatma adına bizler tabi kolluk kuvveti olarak bizim görevimiz ama, bu görevin ötesinde biz bunun azim ve kararlığını gösteriyoruz ama, esas olan milletimiz ile birlikte iş birliği, el birliği ve gönül birliği içinde bunu muhafaza edebilmek, birliği, beraberliği, kardeşliği sağlayabilmek. Dolayısıyla yüzyıllardır bunu sağlayabilmişiz, bunu bozmak isteyenlere fırsat vermeden, aynı kararlılıkla, aynı irade ile aynı güçle devam etmektir bizimde gayemiz, gücümüz veya temennimiz. Bu bağlamda sizin vermiş olduğunuz destekte bizim için çok anlamlı. Sizlerin şahsınızda tüm esnaf ve sanatkârlara teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle acılar göstermesin.ö ifadelerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

MİKAİL PELİT/MALATYA, ()

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6)NEVŞEHİR’DEN HALEP’E İNSANLIK ÖLMESİN TIR’LARI TEKBİRLERLE GÖNDERİLDİ

NEVŞEHİR Valiliği ve il müftülüğü tarafından vatandaşların desteği ile Halep'te acil ihtiyaç olan gıda ve ihtiyaç maddesi dolu 11 TIR, düzenlenen törenle yola çıktı. Ayrıca Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Dersi ad girişimleriyle 600 kişilik seyyar mutfak gönderildi.



Nevşehir Ticaret Borsası önünde Düzenlenen Törene Nevşehir Vali yardımcısı Hasan Kayhan Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkan yardımcısı Atilla Seçen ve Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri (STK),katıldı.



Törende konuşan vali yardımcısı Hasan Kayhan, “Suriye’deki iç savaştan dolayı Bizde sınır ötesi olmamız hasebiyle Mağdur olan insanları, sığınmacı olarak, misafir olarak ağırlıyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızla el birliğiyle dertlerine merhem olmaya çalışıyoruz. Tarih boyunca Türkiye devleti birçok buna benzer mülteci akınına uğradığınıö belirtti.

Ak Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise yaptığı açıklamada “Nevşehir valiliğimiz ve müftülüğümüz, millî eğitim müdürlüğümüz İHH ve Dersi ad ve diğer vakıflarımız olsun Çok büyük hassasiyet gösterdile, bunlar bizim çocuklarımız olabilirdiö. Gelen insanlara kucak açmak onları kucaklamak büyük bir insanlık mutluluğu bu günlerde sıkıntılı günler yaşıyoruz, bir yandan terörle, bir yandan sığınmacı kardeşlerimizle bir yardanda yatırımlar devam ediyor. Suriye’ye dün Yardım TIR’ı gitti bu gün gidiyor yarın gidecek Nevşehir ve diğer illerimizden de haber alıyoruz yardımlar gidiyor. Bu kadar hassasiyet taşımayan illerimizde var. Şehrimiz bu konuda çok hassas Ne varsa elinde kullanmadığını getirip buraya koyuyor kardeşine gönderiyor, bu şehirde mutluyum vekillik yapmaktan Allah hayırlarınızı yardımlarınızı kabul etsin dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Nevşehir vali yardımcısı Hasan kayhan açıklamasından genel görüntü



-Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgözün konuşmasından genel görüntü



-Müftü yardımcısı Yaşar Bolat ın duası ve törene katılanların tekbir duası



-TIR’ların yola çıkmasından genel görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

DV 1 Dosya 3 Dakika 10 Saniye 201 - MB



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7)ŞEHİTKAMİL'DEN, DOĞADAKİ HAYVANLARA YEM

GAZİANTEP'te merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi, doğa hayatını korumak amacıyla yoğun kar yağışı sonrası doğada yiyecek sıkıntısı çeken canlılar için ilçenin farklı noktalarına vatandaşla birlikte yem bıraktı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, bir yandan da doğadaki canlıların yiyecek sıkıntısını ortadan kaldırmak için çabalıyor. Şehitkamil Belediyesi’nin ‘Bayat Ekmek Toplama’ projesiyle toplanılan bayat ekmekler, soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlara, sahipsiz kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının beslenmeleri için kullanıldı. Doğadaki hayvanları unutmayan Şehitkamil Belediyesi, toplanan bayat ekmekleri parklarda bulunan hayvan beslenme noktaları ve dağlarda yaşayan yaban hayvanlar için yem olarak bıraktı. Şehitkamil Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de soğuk havada yeterli besinleri bulamayan kuşlara ve diğer canlılara destek oldu.

Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu bu duyarlı davranıştan memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Belediyemiz, topladıkları bayat ekmeklerin çöpe atılması yerine, sahipsiz ve sokak hayvanlarına yem olarak sağlıyor. Toplanan ekmekler, parklarımızda bulunan bu beslenme noktalarına bırakılarak, sokak hayvanlarına yem oluyor. Soğuk ve karlı havada yeterli besin ihtiyacı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımız, bu beslenme noktalarına gelerek, yem ihtiyacını karşılayabiliyor" dedi.





Görüntü Dökümü:



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- Belediye görevlilerinin çalışması



- Belediye görevlilerinin boş araziye ekmek parçaları bırakması



- Hayvanların ekmekleri yemesi



- Kuşların ekmeklerden yemesi



- Çocukların görevlilere yardım etmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 112 MB