DHA YURT BÜLTENİ-12

1)DARBE KOMİSYONU, İŞADAMI YAZICI, AKADAMİSYEN VE GAZETECİLERİ DİNLEDİ

İŞADAMI YAZICI, "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YÜZ İFADESİ SAKİNDİ"

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu tarafından dinlenen darbe gecesi Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yanında bulunan Yazıcı Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Serkan Yazıcı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğinden kimsenin haberi yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz ifadesi endişeli ama sakindi. Çok sakin şekilde konuşmalarını yapıp, talimatlarını verdi. Kendisi villa önüne çıkıp, basın mensuplarına açıklama yaptı" dedi. TBMM Darbe Araştırma Komisyonu, Marmaris'teki inceleme ve çalışmalarına bugünde devam edip, 5 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine tanıklık eden işadamı Serkan Yazıcı'nın yanı sıra Muğla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar, akademisyenler Prof. Dr. Bayram Akça ve Prof. Dr. Bayram Coşkun ile basın mensuplarının temsilcilerini dinledi. Bugünkü incelemeler sırasında ilk olarak Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, helikopterlerin FETÖ/PDY mensubu askerleri indirdiği alanları komisyon üyelerine göstererek yerinde bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'e ailesiyle tatile geldiği günden itibaren yanında bulunan Yazıcı Otelleri sahibi İşadamı Serkan Yazıcı ilk olarak komisyon tarafından dinlenen isim oldu. Babasının vefatından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini ara ara telefonla arayıp, hatırlarını sorduğunu belirten Yazıcı, komisyona, şunları anlattı:



"Kendisi beni aradığında bir çok kez görüşemedik. Telefonlara cevap veremediğim için üzüntü duydum. Koruma Müdürü Muhsin Köse'yi aradım. Çok üzgün olduğumu ve görüşme şansımın olup olmadığını sordum. Cumhurbaşkanı'nın Varşova dönüşü görüşebileceğimi söyledi. Geçen 9 Temmuz'da İstanbul'a dönüşünde kendisini karşılamaya gittim. Beni görünce serzenişte bulunup, şaka yollu, 'arıyoruz, ulaşamıyoruz' diyerek, takıldı. Kendisine, yorgun gözüktüğünü biraz tatile ihtiyacı olduğunu, ağırlama imkanım olduğunu söyledim. Rahatsız etmek istemediğini söyledi. Daha sonra sekreteri Hasan Bey ile görüştüm. Kalabalık gittikleri için otel de kimseyi rahatsız edip, sıkıntı yaratmak istemediklerini söyledi. 11 Temmuz günü gelme kararı aldılar. Ardından sivil polisler otelde arama ve kontrole geldi. Cumhurbaşkanı tatilinin bilinmemesini, kimseye rahatsızlık vermek istemediğini bir çok kez söylemiştir. 41 yıllık otelci olarak devlet büyüklerinin nasıl ağırlandığını çok iyi biliyoruz. Otel personelime bir devlet başkanının geleceğini ona göre hazırlık yapmalarını söyledim. Tüm hazırlıklar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini ben dahil dört kişi biliyordu. Eşime ve aileme dahi söylemedim. 11 Temmuz akşamı saat 18.00'de yola çıktılar. Biz kendilerini beklerken telefon geldi. Helikopter de arıza olduğunu bildirdiler. Ben de 'Ne olur ne olmaz' diyerek, kendi helikopterimi ve tüm araçlarımı hazır tuttum. Polisler beni otelden alarak, 'Cumhurbaşkanı seni bekliyor Dalaman'a gidiyoruz' dediler. Helikopterim de ardımdan Çıldır Havalimanı'na indi. Helikopter küçük olduğu için sıkışık şekilde Cumhurbaşkanı, bakan, genel sekreteri, Esra Albayrak ve torunları toplam 6 kişi bindi. Marmaris'e gelerek otele yerleştiler. Sağ salim geldiklerini öğrenince derin nefes aldım.1,5 saat sonra ben de karayoluyla Marmaris'e döndüm. Cumhurbaşkanı Marmaris'e geldiğini kimse görmedi, bilmedi. Hatta biz otel yönetimi olarak çeşitli araçlar kiraladık, hazır beklettik. Sadece sivil plakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı burada idi. 14 Temmuz tarihine kadar otelimde dahil kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini görmedi. Özel villada hem kendisinin hem ailesinin rahatsız edilmemesi için seferber olduk. 14 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nin bulunduğu Marmaris'e 30 kilometre mesafedeki Okluk Mevkisi'ne gidileceğini benimde gelmem istendi. Okluk Koyu'na giderek incelemede bulunuldu. Bir süre kaldıktan sonra otele geri dönüldü. 15 Temmuz günü sabah saatlerinde Bakan Berat Albayrak ve genel sekreterine, 'Hiçbir yere çıkmadınız yatı ayarladım gelin Marmaris gezdireyim' dedim. Yat ile dolaşırken saat 15.00'de telefon geldi. Genel Sekreter Hasan Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız edemeyeceğini bildirdi. O sırada Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te olduğu haberini cep telefonundan gördüler. Basın ordusunun ve bir çok kişinin otele gelerek diğer müşterilere rahatsızlık vereceğini düşünerek serzenişte bulundular. Marmaris'e geri dönerek kendilerine bir mekanda çay ikram ettim. Bu sırada çok sayıda telefon gelmeye başladı. Bir anda, 'Kalkın, acil gidiyoruz' dediler. 'Bir şey mi oldu?' diye sorduğumda 'Gaza bas acil bizi otele götür' dediler. Otel çevresinde ve villa önünde korumalar ve bazı kişilerle yoğun bir hareketlilik gördüm. Otel de müzik yayınlarını kestirdim. Personelin ortalıkta dolaşmamasını odalarına çekilmesini talimatını verdim. Helikopter, yat ve tüm araçları hazır tutma talimatı geldi. Tüm hazırlıkları tamamlayarak endişeli şekilde beklemeye başladım."

"ÖLECEKSEM BURADA ÖLÜRÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm basın mensuplarını arayarak otel önüne toplamasını isteyip, açıklama yapacağını da aktaran Yazıcı şöyle devam etti:"Basın mensupları otel çevresinde bulunuyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu odaya girdim. Orada ister istemez birçok telefon konuşmasına şahit oldum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'in yüz ifadesi endişeli ama sakindi. Çok sakin şekilde konuşmalarını yapıp, talimatlarını verdi. Kendisi villa önüne çıkıp, basın mensuplarına açıklama yaptı. O sırada iki polisin birbirine sarılıp, 'Şehit olacağız ama Cumhurbaşkanı'nı vermeyeceğiz' demelerine şahit oldum. Bu cümleler beni çok etkiledi. Hain odaklar ne zaman nereden gelecek diye düşünürken bir yanda da Muğla Valisi Amir Çiçek çeşitli bilgiler veriyordu. Daha sonra, Cumhurbaşkanı oturduğumuz masada bana dönerek, 'Nereden gidebiliriz?' dedi. Yolların kapalı olabileceğini en yakında adalar olduğunu söyledim. 'Ne işim var adalarda İstanbul'da olmam lazım' diye karşılık verdi. Kendisine Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarından geçebileceğimizi ama çok riskli olduğunu söyledim. O vakit helikopter ile gitme kararı alındı. Otelin önündeki pist tamamen karartıldı, görüş imkanı yoktu. Koruma Müdürü Muhsin Bey, sürekli olarak acil gidilmesi gerektiğini, burada kalınamayacağını söyledi. Pilot, o alana nasıl indi anlayamadım, büyük başarı. Araç ile helikopter pistine gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere orada bulunan herkesle helalleştik. Helikoptere bindiğinde 10 dakika telefon görüşmesi yaptı ve havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a indiğini öğrenince derin bir nefes çekip, şükür ettim. Şu an düşündüğümde ülkemiz çok büyük bir bela atlattı. Çok ucuz kurtulduk. Belki bugün ne ben ne sizler burada olmayabilirdiniz."

Yazıcı ayrıca, medyada hakkında yer alan bazı haber ve yazılara itibar edilmemesini komisyonda anlattıklarının doğru olduğunu söyledi.

BASIN MENSUPLARI DA DİNLENDİ

Komisyon Yazıcı'nın ardından o gece ve sonrasında yaşanılanları kamuoyuna duyuran Muhabiri Ali Gündoğan ve basın mensuplarının ifadelerine başvurdu. O gece yaşadıklarını anlatan Gündoğan, komisyon üyelerine darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk açıklamalarını 'nın Türkiye'ye duyurduğunu söyleyerek kayıtlara geçmesini istedi. Komisyon üyeleri açıklamanın kayıtlara geçildiğini söyledi. Yapılan görüşme ve inceleme ardından komisyon üyeleri eskort eşliğinde karayoluyla Dalaman Havalimanı'na gitti. Anadolu Ajansı Muğla Marmaris Muhabiri Sabri Kesen, İhlas Haber AJansı ve TRT Muhabiri Vural Efecik, Muğla A haber Temsilcisi Kenan Gürbüz, Marmaris'te yerel yayımlanan Gündem Gazetesi sahibi Temel Irmak'ın da ifadelerine başvurdu. Muğla Valisi Amir Çiçek de ifadeler alınırken dinleyici olarak hazır bulundu.

"DOĞAN MEDYA'YA TEŞEKKÜR"

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek de 15 Temmuz gecesi medyanın darbe kalkışmasını önlemesinde rolü çok büyük olduğunu belirti, "Gittiğimiz her yerde Doğan Medya ve diğer basın mensuplarının özverili çalışmalarını anlatıyoruz. Hakikatten ayrım yapmadan söylüyorum. Doğan Medya olarak hükümet arasında iyi olmayan hatta AK Partili vekillerin yayınlarına gitmediği, yayın politikasını eleştirdiğimiz durumlar olmuştu. O gün Cumhurbaşkanımızı Facetime çıkaran ve Marmaris'te tüm Türkiye'ye ilk çağrısını duyuran Doğan Medya'ya teşekkür ederim. Ayrıca CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ı komisyonumuza çağırıp, dinledik ve kendisine teşekkür ettik. 15 Temmuz gecesinin bir ayrıntısı da özellikle kadınlarımızdır. Darbe kalkışmasının engellenmesinde kadınlarımızın rolü çok büyüktür. Marmaris'ten, İstanbul'dan Ankara'dan ve daha birçok şehrimizden kadınlarımız en ön saflarda ülkemizi korumak için yer aldı. O gece canını hiçe atarak ülke bütünlüğümüz için meydanlara inerek dünyaya örnek bir beraberlik sergiledikleri için halkımıza minnettarız" demişti.



Darbe komisyonu üyeleri, saat 15.40 uçağı ile Dalaman Havalimanı'ndan hareket etti.

Görüntü Dökümü



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-Komisyonun helikopterlerin FETÖ askerlerini indirdiği cadde ve sokaklarda inceleme yapmasından görüntü



-Komisyondan görüntü



-İşadamı Serkan Yazıcı'nın komisyona o gece yananları anlatması



-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 1,56 GB-22 dakika 14 saniye görüntü)

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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2)PKK 'KAYSERİ BOMBACISI' 2 YIL ÖNCE ÖLDÜ DİYE TAZİYE KURDURMUŞ

KAYSERİ'de geçen cumartesi günü Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bomba yüklü araçla hain saldırıyı yaptığı belirtilen PKK'lı terörist Kasim Yıldırımçakar'ın, Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Sarıköy Mahallesi'nde oturan baba evinde bu sabah jandarma arama yaptı. Teşhis için aile fertlerinden DNA örneği alınırken, terör örgütü PKK'nın 2 yıl önce Kasım Yıldırımçakar'ın öldüğünü söyleyip, taziye çadırı kurdurduğu ortaya çıktı. Kayseri'de geçen cumartesi günü Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen ve 14 askeri şehit eden, çoğu asker 55 kişinin yaralanmasına neden olan PKK'lı teröristin Özalp nüfusuna kayıtlı Kasım Yıldırımçakar olduğu belirtilmesi üzerine jandarma harekete geçti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılğı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde jandarma, Yılrdırımçakar ailesinin oturduğu Özalp İlçesi'ne 7 kilometre uzaklıktaki Sarıköy Mahallesi'ne gitti.



2 YIL ÖNCE TAZİYE KURULMUŞ



Terörist Kasım Yıldırımçakar'ın Sarıköy Mahallesi'ndeki babasının evinde kapsamlı arama yapan jandarma, evde kullanılan cep telefonlarına ve bazı belgelere incelenmek üzere el koydu. Teröristin kimlik tespitinin kesinleşmesi için babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve aile fertlerinden DNA testi için örnek alınacağı da belirtildi.



Olayın duyulmasının ardından Sarıköy Mahallesi'nde oturanlar büyük bir şok yaşadı. Mahalle sakinleri, PKK'nın 2 yıl önce terörist Kasım Yıldırımçakar'ın öldüğünü bildirdiğini ve mahallede taziye çadırı bile kurulduğunu söyledi. Adlarının açıklanmasını istemeyen köylüler, "PKK'dan öldüğü haberi geldi. O zaman taziye çadırı bile kurduruldu ama nedense cenazesi gelmemişti" dedi.



Güvenlik birimleri, bu yöntemle terörist Kasım Yıldırımçakar'ın nüfus kaydından düşürülüp aranmamasını sağlamanın amaçlandığını değerlendiriyor.



SOYADIMIZI DEĞİŞTİRECEĞİZ



Ak Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar da soyadı benzerliği nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi. Başkan Yıldırımçakar, teröristle bir akrabalıklarının olmadığını belirterek, "Özalp'te Yıldırımçakar soyadını taşıyan çok aile var. 3 ayrı mahallede bu soyadı taşıyan aileler yaşıyor. Teröristin soyadımızı taşımasından çok, Özalpli olması bizi üzmüştür. Biz her zaman terörün karşısında olduk. Özalp halkı da bu konuda çok üzgün. Biz uzun zamandır bu soyadını değiştirmeyi istiyorduk. Bu olaydan sonra soyadımızı değiştirmeye tam olarak karar verdik" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Köyden görüntü



-Özalp in tabelası



-Ak Parti ilçe başkanı ile röp



-Evden görüntüler



-Detaylar

Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR- Ferhat ATACAN/VAN, () -

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3)UÇURUMA YUVARLANAN KAMYONDAN ATLAYIP KURTULDU

BURDUR'da yem yüklü kamyonu yoldan çıkıp 30 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü Mehmet Kozak, araçtan son anda atlayıp kurtuldu.



Eskişehir'den 15 DV 827 plakalı kamyonuna yüklediği yemleri gece Burdur'a getiren Mehmet Kozak, bu sabah yemleri teslim edeceği merkeze bağlı Halıcılar Köyü'ne doğru yola çıktı. Kar yağışının etkili olduğu Burdur- Halıcılar köy yolunda rampa çıkarken patinaj yapan kamyonun kaydığını fark eden şoför Kozak, araçtan son anda atladı. Uçuruma yönelen kamyon ise yaklaşık 30 metreden yuvarlandı.



Kamyon şoförü Mehmet Kozak, "Rampada kardan çıkamayınca aracı durdurdum. Bu sırada araç kaymaya başladı. Uçuruma gittiğini fark edince kendimi attım" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Uçurumda kamyon,



- Yolda kalan araçların zincir takması,



- Araç sürücüsünün olayı anlatması.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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4)ŞANLIURFA’DA, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA’da, bir otomobil önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden 33 yaşındaki Süleyman Dorsa'nın kullandığı plakasız motosiklete, GAP Arena Stadyumu yakınlarında arkasından gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Dorsa ile yanındaki arkadaşı İbrahim Keskin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 yaralının tedavisine başlanırken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Kazaya karışan motosiklet



- Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri



- Yaralıların ambulansa taşınması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

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5)ŞANLIURFA’DA TEMİZLİK İŞÇİSİ SOPAYLA DÖVÜLDÜ

ŞANLIURFA’da, bir iş yerinin çalışanları çöp nedeniyle tartıştıkları temizlik işçisi Ali Şiltak sopayla dövdü.



Olay, öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İş merkezinde bulunan bir kafe önünde meydana geldi. İddiaya göre, bölgesinde mıntıka temizliğini yapan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan işçi Ali Şiltak’a, adı öğrenilmeyen kafe çalışanları, yere döktükleri saksı çöplerini temizlemelerini söyledi. Şiltak ise yere dökülen çöplerin işyeri tarafından poşete konularak bırakılmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışmada, kimliği belirsiz kişiler Şiltak'ı sopayla dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan temizlik işçisini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı yatan temizlik işçisini ilk müdahalesini yaparak hastaneye götürdü.



Polis ise temizlik işçisini döverek kaçan kafe çalışanlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Darp sonucu yerde yatan temizlik işçisi



- Sağlık ekipleri işçiye müdahalede bulunması



- Olay yerine gelen polis



- Yaralı işçi ambulansa taşınması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 303 MB