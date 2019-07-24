DHA YURT BÜLTENİ-12

1)YOL VERME KAVGASINDA DÖVÜLEN BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALI

İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada Gürcan Karatosun (57) dövülerek öldürüldü, oğlu Alican Karatosun (26) ise yaralandı. Polis tarafından yakalanan ve vücut geliştirme sporu yaptıkları belirlene 3 saldırgandan 2'si tutuklandı.

Olay, geçen salı gecesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisan'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için İzmir'e geldi. İddiaya göre 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan 3 kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden 2 taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç.(36) ve M.T.(45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alican Karatosun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra harekete geçen polis, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, M.T. serbest bırakıldı. B.N. ve R.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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Mehmet CANDAN / İZMİR, ()-

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2)PİTBULL'UN SALDIRDIĞI YAŞLI KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kurbanlık almak için gittiği bölgede pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 67 yaşındaki Mihrinaz Özçelik, sağ bacağı ve sol kolundan yaralandı. Tedavisi yapılan Özçelik, "Köpek bana saldırdığı için değil, sahibi beni kurtarmadığı için şikayetçiyim. Köpeğin bir suçu günahı yok" dedi.

Karabağlar'da meydana gelen olayda kurbanlık almak için kurban pazarına gelen

Mihrinaz Özçelik, yakında bulunan sanayi sitesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Özçelik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölümden dönen yaşlı kadın köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Kurbanlık almak için kurban pazarına gittim. Orada bir arabanın arkasında köpek varmış. Bana doğru sinsi sinsi gelerek ayağımı yakaladı. Yüz kiloluk kadını yere yatırdı. Önce bacağını sırdı. Kolumu ısırdı, ondan sonra elimi ısırdı. Beni kurtarmadılar, bana karşıdan baktılar. Esnaf ambulans çağırdı ve beni köpekten kurtardılar. Köpeğin sahibi kadın bana para teklif etti. Benim paraya ihtiyacım yok, hastaneye götür dedim. Her yerimden kan akıyordu. O hayvan yüzümü de parçalayabilirdi. Allah'tan yüzüme saldırmadı. Köpek bana saldırdığı için değil, sahibi beni kurtarmadığı için şikayetçiyim. Köpeğin bir suçu günahı yok. Köpeği kim koyduysa ondan şikayetçiyim" dedi.

Özçelik, köpeğin kuduz olup olmadığının araştırıldığını ve kendisine gerekli tedavinin uygulandığını belirterek, köpeğe ise el koyularak barınağa teslim edildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Mihrinaz Özçelik ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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3)KAÇAN KURBANLIK BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

ORDU’da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. 2 araca çarpan, 1 iş yerine de girip, zarar veren boğa, belediye ekiplerinin yardımıyla yakalandı. Boğanın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kurtulan boğa, Ordu-Giresun karayoluna kaçtı. Trafiği birbirine katıp sürücülere zor anlar yaşatan boğa, kent merkezi istikametine yöneldi. Bu sırada boğa, yoldan geçen 2 araca çarparak zarar verdi. Çevredeki bir iş yerinin camını kırarak içeri giren boğa, eşyalara da hasar verdi. Boğa, işçiler tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Karşıyaka Mahallesi'nde bir binanın zemin katına giren boğa, vatandaşların ve belediye ekiplerinin yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.

Bu arada, Eskipazar Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında da kaçan başka bir boğa, dereye girdi. Boğa, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla yakalandı.

Görüntü Dökümü

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-Karayolunda araçların arasında kaçan boğadan görüntü

-İşyerine girdiği ve çıktığı anın görüntüsü (güvenlik kamerası)

-İşyeri camını kırarak kaçarken görüntüsü

-Yakalanıp kamyonete bindirilirken görüntüsü

Süre: 2:56 DK Boyut: 456 MB

Haber: Nedim KOVAN-ORDU-

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4)3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN MİNİK ECEM'İ TENTE KURTARDI

Yalova'da 15 aylık Ecem Aydın, oyun oynadığı 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Minik kız, binanın giriş katındaki iş yerinin tentesine düşerek, hayatta kaldı. Düşme anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Caddesi Doruk Apartmanı’nda meydana gelen olayda, annesi mutfakta yemek yapan Ecem Aydın, üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oynamaya başladı. Minik kız, balkondaki taburenin üzerine çıkıp, aşağıya bakarken dengesini kaybederek düştü. Ecem, önce zemin kattaki iş yerinin tentesine, tentenin kırılmasıyla da beton zemine düştü. Düşme hızı tente sayesinde azalan Ecem, hemen Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kafatasında çatlak, vücudunun değişik yerlerinde de kırıklar meydana geldiği tespit edilen Ecem, sevk edildiği özel hastanede yoğun bakıma alındı.

Kızının sağlık durumunun iyi olduğu söyleyen baba Eyüp Aydın, “Eşim mutfakta işlerini yaparken kızım balkondaki bir tabureye tırmanıyor. Aşağıya bakarken düşmüş. Bir kat aşağıda tenteye vuruyor. Tente hızını kesmiş. Tenteyi kırıp, aşağıya çakılıyor. Kafatasında çatlak ve bacağında kırıklar var ama sağlık durumu şu anda iyi. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Çocuğum mucize eseri hayatta kaldıö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bebeğin düşme anı

-bebeğin hastanede görüntüsü

-balkon detayı

-baba ile röportaj

Süre:2.47 Boyut:312 mb

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA-

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5)ÇANAKKALE'DE 38 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece saatlerine ilçeye bağlı Babakale köyü açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti.. 'TCSG 109' Bot Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonla durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kaçak yakalandı. Ekiplerin Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdiği kaçaklara yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı.

İşlemleri tamamlanan kaçaklar, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()