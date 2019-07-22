DHA YURT BÜLTENİ-12

POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK GASP YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI

ANTALYA'dan iş kurmak için İstanbul'a giden Iraklı iş insanını, polis gibi davranarak, TEM Otoyolu Kartepe ilçesinde gasbeden 3 İranlı ile 1 Türk, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay 17 Haziran günü TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe ilçesi geçişindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Adı açıklanmayan Iraklı iş insanı, kendi aracı ile Antalya'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. İş kurma planıyla İstanbul'a seyahat eden iş insanı, Kartepe'deki bir dinlenme tesisinde kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, üzerinde sahte para taşıdığı yönünde ihbar olduğunu söyledikleri iş insanının otomobilindeki 5 bin doları gasbetti.

Gaspçılar, kaçarak kayıplara karışırken, iş insanının ihbarı üzerine polis araştırma başlattı. Polis ilk olarak gaspçıların kullandığı aracın plakasını belirledi. Plakadan yola çıkan polis, şüphelilerin S.S.(30) ile İran uyruklu M.M. (31), A.I.(34) ve A.J.(46) olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerin, Iraklı iş insanıyla birlikte, tüp bebek tedavisi için Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu bir aileyi, Kuveytli bir iş insanını ve Özbekistanlı bir turisti de aynı yöntemle gasbettiklerini belirledi.

MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelileri takip eden polis ekipleri, 18 Temmuz günü söz konusu aracın Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde olduğunu belirledi. Araç, kırmızı ışıkta durduğu sırada operasyon yaptı. Operasyonda İranlı M.M., A.I. ve A.J. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ettikleri eve düzenlenen baskında ise S.S., yakalandı.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden S.S.'nin, İstanbul'da otomobil kiralama işi yaptığı, başka kişiler adına kiralanmış gibi gösterdiği araçları çeteye verdiği belirlendi. S.S.'nin bu araçlara, internet üzerinden satışa çıkarılan benzer araçların plakalarının kopyalarını taktığı da tespit edildi.

Mağdurlar tarafından teşhis edilen ancak sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların gözaltına alınma anları(cep telefonu)

- Zanlıların asayişten çıkışı

- Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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KAZADA ÖLEN KILIÇ AİLESİNDEN 4 KİŞİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu ölen aynı aileden biri bebek 4 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Kırcasalih Beldesi'nde yaşayan ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalorifer görevlisi olarak çalışan Oğuz Kılıç, aynı kurumda güvenlik görevlisi olan eşi Simge, çocukları Belinay ve Bensu ile babası Abdullah ve annesi Ayfer Kılıç'ı alıp, Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinin Yayla köyüne denize gitti. Aile, akşam saatlerinde evlerine dönmek üzere Oğuz Kılıç'ın(33) kullandığı 22 DN 852 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak otomobil, Uzunköprü ilçesinin girişinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobilde Simge Kılıç(35), Bensu Kılıç(1), Ayfer Kılıç(60) ve Abdullah Kılıç(65), hayatlarını kaybetti.

Oğuz Kılıç ve Belinay ise kazadan yaralı kurtuldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Belinay'ın durumunun ağır, Oğuz Kılıç'ın ise iyi olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Feci kazada yaşamını yitiren Simge, Bensu, Ayfer ve Abdullah Kılıç'ın cenazeleri bugün Uzunköprü Devlet Hastanesi'nden alınarak, yaşadıkları Kırcasalih beldesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada Edirne Müftüsü Emrulllah Üzüm'ün okuduğu dualarla helalik alındı. Duaların okunması sırasında gözyaşı sel gibi aktı. Öğle namazına müteakip belde mezarlığına götürülen cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bensu bebek, annesi Simge Kılıç'ın yanındaki mezara defnedildi. Defin sırasında, ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Görüntü Dökümü:

Evin önünde toplanan kalabalık

Gözyaşı dökenler

Helallik alınması

Cenazelerin taşınması

Minik Bensu'nun tabutu

Kalabalıktan detay

Tabutların mezarlığa getirilmesi

Cenaze namazı

Tabutların taşınması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖZLEM VE BABASI TOPRAĞA VERİLDİ



İSTANBUL Beylikdüzü'nde aynı tabancayla intihar eden eşi Ali Ekber Ergül tarafından öldürülen Özlem Ergül (31) ve babası Adıgüzel Altun (61), memleketleri Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olay, önceki gün Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 5'inci katındaki dairede yaşayan Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Daire kapısının önünde devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. Tabancasını çeken Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ve eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Ardından intihar etti.

Silah sesleri üzerine site sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Ekber Ergül ve eşi Özlem Ergül'ün olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kayınpeder Adıgüzel Altun ise kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Özlem Ergül ile babası Adıgüzel Altun'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün Çanakkale'ye getirildi. Baba kız, bugün Çanakkale'deki Esenler Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze törenine, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar, Ali Sürücü, İrfan Mutluay, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez ilçe Başkanı Ali Uyanık ile hem eşini hem kızını kaybeden Yeter Altun ve yakınları katıldı. Ali Ekber Ergül ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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GÖLDEKİ KAYIK FACİASINDA YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, gezinti için açıldıkları Marmara Gölü'nde, bindikleri kayığın alabora olması sonucu suya düşen 5 kişiden 3'ü kurtarılırken, yaşamlarını yitiren Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah'ın (13) cenazeleri ise gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan Olçun Tekin (36), Ozan Yıldırım (30), Cumhur Pişirgen (37), Nebi Saygı ve Mesut Karakülah, geçen 20 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında gezinti için Saruhanlı ilçesinden 4 metrelik kayık ile Marmara Gölü'ne açıldı. 1 saat sonra gölün Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi yakınlarına geldiklerinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle kayık, alabora oldu. Durumu fark eden çevredeki balıkçılar, kayıkları ile yardıma gidip Olçun Tekin, Ozan Yıldırım ve Cumhur Pişirgen'i sağ olarak kurtardı. Kurtarılan 3 kişi tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mesut Karakülah ile AK Parti Gölmarmara İlçe Başkan Yardımcısı Nebi Saygı ise gölün karanlık sularında gözden kayboldu. Balıkçıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Deniz Polisi sevk edildi. Gölde yaklaşık 2 saat boyunca suda ve karada yapılan aramalarda kayıp 2 kişiye ulaşılamadı. Bunun üzerine arama çalışmalarına ara verildi. Günün ilk ışıkları ile birlikte gölde yeniden arama kurtarma çalışmaları başladı. 3 saat süren arama sonucunda gölün 5 metre derinliğinde, Deniz Polisi dalgıçları tarafından sazlıklar arasında Saygı ve Karakülah'ın cesetlerine ulaşıldı. İkilinin cesetleri bota alınarak kıyıya çıkarılıp, Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken yaşamı yitirenlerden Nebi Saygı için Gölmarmara Garaj Camisi'nde saat 11.0'da cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Partili Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Saygı'nın babası Hayrettin Saygı, Saygı Ailesinin yakınları, sevenleri ve çok sayıda AK Partili katıldı. Kılınan namazın ardından Saygı'nın cenazesi Gölmarmara Belediye Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi. Göldeki kayık faciasında hayatının baharında yaşamını yitiren Mesut Karakülah için de öğle vakti Gölmarmara Yenicami Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki cenaze törenine de CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, AK Parti Manisa Miletvekili Uğur Aydemir ve Akhisar Kaykamı Sabit Kaya, Karakülah'ın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Karakülah'ın cenazesi de Gölmarmara Belediye Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşamını yitiren Nebi Saygı ve Mesut Karakülah'ın fotoğrafları

-Mesut Karakülah'ın cenaze töreninden görüntü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

Haber: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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BURSA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 2 TUTUKLAMA

Bursa'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı. Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi hakkında ise 'uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirli bölgelerde oluşturulan kontrol noktalarından birinde ekipler, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu maddeleri H.Ö., M.A., M.K., U.G., M.A.'dan aldıklarını söyledi. Bunun üzerine, adresleri belirlenen 5 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 115 gram metamfetamin, çok sayıda 'ecstasy' uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ö. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K., U.G. ve M.A.'nın ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi hakkında ise 'uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevki

Süre: 00.31 Boyut: 59 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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