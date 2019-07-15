DHA YURT BÜLTENİ-12

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürüp, kalkışmanın seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını çok sayıda kişi ziyaret etti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sembol kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'n Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren, kendisi de şehit edilen Ömer Halisdemir, mezarı başında anıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Ömer Halisdemir'in mezarı başında dua etti, karanfiller bıraktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Nuri PİR/BOR (Niğde), ()-

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Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Van'da, 15 Temmuz şehitleri çeşitli etkinliklerle anıldı. Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi Şehitliği'ndeki ilk törene; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Oğuzhan Dönmez, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olanlar için Kuran tilaveti okundu. Ardından İl Müftüsü Sebahattin Kesti, dua okudu. Vali Bilmez ve törene katılanlar daha sonra şehitler için Merkez Hz. Ömer Camii'nde verilen mevlit programına katıldı. 15 Temmuz şehitlerini anma programı gece yapılacak meşaleli yürüyüş ile son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protokolün Akköprü şehitliğine gelişi

-Kuran tilavetinin okunması

-Duaların edilmesi

-Katılımcılardan detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,() -

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15 Temmuz şehidi annesi Gülbeyaz Yeşilyurt: Bir Sevgi gider, bin Sevgi gelir

İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Sevgi Yeşilyurt’un(45) Samsun’da yaşayan annesi 75 yaşındaki Gülbeyaz Yeşilyurt, “Bir Sevgi gider bin Sevgi gelir ama vatan sağolusunö dedi.

İstanbul’da 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vurularak şehit olan Sevgi Yeşilyurt’un Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, yaşadığı acı ve gururu anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrasında evinden dışarı çıkan kızının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gittiğini söyleyen Yeşilyurt, “Çağrıyı duyduktan sonra kızım telefonunu alıp hemen köprüye gidiyor. Köprüye gittikten sonra kurşunların hedefi oluyor ve şehit oluyor. Biz burada televizyon izlerken, kızımı merak edip hemen telefonla aradık, ancak telefonu başka birisi açtı ve bana kızımın yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü söyledi. Daha sonra biz öğrendik ki hastaneye giderken şehit olmuş" şeklinde konuştu.

O geceden sonra kızının telefonuna ulaşamadıklarını ve daha da merak ettiklerini dile getiren Yeşilyurt, “İstanbul’da yaşayan diğer kızımı arayıp bir haber almasını istedim. Daha sonra kızım Sevgi’yi ararken hastanenin morgunda bulmuşlar. Bize de haber geldi vefat ettiğine dair. İşte o zaman bizim de beynimiz döndü. Ancak diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bir Sevgi gider, bin Sevgi gelir ama vatan sağolusun. Üstünden 3 yıl geçti. Sanki hala bugünmüş gibi. 3 yıl değil 10 yılda geçse acımız yine aynı şekilde kalacak. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim için bu 3 yıl hem hüzünlü hem de gururlu geçti. Ama hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sevgi Yeşilyurt'un annesinden detaylar

-Sevgi Yeşilyurt'un adının verildiği sokaktan detaylar

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/ALAÇAM(Samsun), ()

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Kayseri'de şehitlik ziyaret edildi

KAYSERİ'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Kartal Şehitliği ziyaret edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi. Saygı atışının yapılması ardından Vali Günaydın ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Şehitlikte genel ve detay görüntü

-Şehit mezarlarından görüntü

-Kayseri protokolünün mezarlara karanfil bırakması

-Şehit babası Hüseyin Bayram'dan açıklama

Süre: 4.20 Boyut: 480 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()

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Sağanak yağmur nedeniyle bir evi su bastı, TIR su kanalına devrildi

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü, sac rulo yüklü TIR su kanalına devrildi. Gülüç beldesinde ise tıkanan rögar kapakları nedeniyle bir evi su bastı.

Gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar zaman zaman etkili olan sağanak yağmur, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Gülüç beldesinde, yollar yağmur suları nedeniyle göle döndü. Araçlar su birikintileri içinde güçlükle ilerledi. Beldeye bağlı Akpınar Mahallesi’nde rögarların tıkanması nedeniyle bir evi su bastı. Ev sahibi Atakan Kaçmaz(28), içeri giren suyu tencerelerle boşaltmaya çalıştı. Atakan Kaçmaz, evinin sular altında kaldığını ve eşyalarının kullanılmayacak hale geldiğini söyledi. Eşi Elif Kaçmaz ise suları temizlerken gözyaşlarını tutamadı.

TIR SU KANALINA DEVRİLDİ

İlçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi’nde ise şiddetli yağmur yağışı sırasında karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen Yiğit Can K.’nın kullandığı 67 LY 442 plakalı sac rulo yüklü TIR, su kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu. Mahalle muhtarı İsmail Altay, ağır tonajlı TIR’larla ilgili mahallede sürekli sorunlar yaşadıklarını ve yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Yol, TIR’ın üzerinde ki sac rulonun vinç yardımıyla başka bir TIR’a nakledilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

-Su birikintisinde ilerlemeye çalışan araçlar

-Devrilen TIR

-TIR Dorsesindeki kayan sac rulosu

-Muhtar İsmail Altay ile röportaj

-Akpınar mahallesinde su basan ev

-Hane halkının göz yaşları

-Elif Kaçmaz’ın tencere ile evdeki suyu boşaltması

-Atakan Kaçmaz ile röportaj

Süre: (5:57) Boyut: (1,07 GB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Önce kavga ettiler, sonra halay çektiler

KAHRAMANMARAŞ'ta, mahalledeki düğünde komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavganın ardından düğüne davul zurna eşliğinde devam edildi. Kavgaya karışan iki gruptan birkaç kişi, kol kola halay çekip, göbek attı.

Olay, sabah saatlerinde, Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan düğüne katılan komşu Bektaş Tüz (61) ve Cahit Çağlar (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Cahit Çağlar, Bektaş Tüz'ü yüzünden bıçakladı. Tüz hastaneye götürülürken, bunu gören çocukları Cafer Tüz (43), Ali Tüz (27) ve T.T. (17), Çağlar ailesinin fertlerine saldırdı. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı kavgada sokak bir anda savaş alanına döndü. Düğüne katılan davetlilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmaya çalışan ekipten 2 polis memuru, vücutlarına isabet eden taşlar nedeniyle yaralandı. Bir süre sonra ekipler, tarafları, biber gazı kullanarak güçlükle ayırdı. Kavga sırasında sinir krizi geçiren bir kadın ve 2 polis memuruna sağlık görevlilerince olay yerinde müdahale edildi. Polis, kavgaya karışan Cafer Tüz, Ali Tüz ve T.T.'yi gözaltına aldı.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışanların yakınları olan bir grup genç, polise tepki gösterdi. Grup, aile büyüklerinin müdahalesi uzaklaştırıldı. Daha sonra düğüne devam edilirken, kavgaya karışan birkaç kişi de çalınan davul zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde polis araçları

- Şüphelinin gözaltına alınması

- Olay yeri

- Yerdeki sopa ve taşlar

- Görgü tanığı ile röp.

- Yaralı polislerin ambulansa alınması

- Kadının polise olayı anlatması

- Kavgaya karışanlardan birinin hakaret etmesi

- Polisin o tarafa doğru yürümesi

- Polisle tarafların tartışması

- Tarafların polisin yanından ayrılması

- Kavgaya karışanların oynaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 865 MB

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Ayvacık'ta, ilkokul arkadaşları 58 yıl sonra buluştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Çankaya İlkokulu'nun 1961 yılı mezunları, bir araya geldi. Uzun zaman aradan sonra 5 yıl önce ilk kez buluşan ve geleneksel hale getirilen buluşmaların bu yıl 5'incisi düzenlendi.

Ayvacık Çankaya İlkokulu'ndan 1961 yılında mezun olan Remzi Kolonkaya (69), ilkokul arkadaşlarını bulmak için harekete geçti. Sosyal medya üzerinden birbirini bulan ilkokul arkadaşları, 5 yıl önce ilk kez ilçede buluştu. Sonrasında ise bunu geleneksel hale getiren ilkokul arkadaşları her yıl buluşup, ilçede çocukluklarında oynadıkları sokaklarda, caddelerde, park alanlarında ve panayır yerinde bir araya gelip hasret gideriyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale gibi şehirlerden gelen mezunlar bu yılki 1960-1961 yılı Çankaya İlkokulu mezunları buluşmasına katıldı. 58 yıl sonra yeniden buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Remzi Kolonkaya, "Yeniden buluşmak heyecan verici. Aramızda vefat edip aramıza katılamayan arkadaşlarımız da var. 10 kadar ilkokul mezunu arkadaş bugün Ayvacık'ta buluştukö dedi.

İlkokul yıllarında çocukluklarının geçtiği yerlerde zaman geçirdiklerini ifade eden Kolonkaya, "Buluşmamızdan sonra çocukluğumuzun geçtiği yerlerde zaman geçiriyoruz. Çelik-çomak oynadığımız sokakları gezeceğiz ve macun yediğimiz yerlere gideceğiz. 55 yıldır görmediğimiz bir arkadaşımız da bugün Ankara'dan gelerek aramıza katıldı. Tabi burada ilkokul arkadaşlarımızın değişimini görmek, bu zamana kadar neler yaşadığını duymak bizi mutlu ediyor. Yılda bir kez buluşuyoruz. Çocukluğumuzu da yaşıyoruzö dedi.

Yıllar sonra sınıf arkadaşlarıyla beraber olmanın çok heyecan ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Hayriye Yücel de, "Yıllar sonra arkadaşlarımla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukluğum burada geçti. Hepimiz kocaman insanlar olduk. Birlikte olmak çok güzeldi. İnşallah seneye de görüşeceğizö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Remzi Kolonkaya isimli vatandaş ile röp.

-Hayriye Yücel isimli vatandaş ile röp.

-İlkokul arkadaşlarının biraraya gelişinden detaylar

-İlkokul arkadaşlarının çocukluklarında oynadıkları sokakları dolaşmasından görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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