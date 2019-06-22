DHA YURT BÜLTENİ - 12

YURT BÜLTENİ - 12

Nişanda havaya ateş açılması sonucu yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, nişan töreninde Cemil K.'nın (54) havaya ateş açtığı sırada tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Ramazan Başer (64) ile Muhammed Nazmi Arıkan (17) toprağa verildi. Olayın etkisiyle kalp krizi geçiren Cemil K.'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde dün akşam nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisinde sürücülük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi.

CENAZELERE TOPRAĞA VERİLDİ

Muhammed Nazmi Arıkan ve Ramazan Başer'in cenazeleri yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çay ilçesine getirildi. Ramazan Başer'in Çay'a bağlı Karamık Karacaören beldesinde öğle vakti düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Muhammed Nazmi Arıkan'ın cenazesi ise ilk olarak Çay ilçe merkezindeki ailesinin oturduğu eve getirildi. Burada helallik alınması sırasında tabutun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Helallik alınmasının ardından annesi ve yakınları fenalık geçirdi. Daha sonra Muhammed Nazmi Arıkan'ın cenazesi namazın kılınacağı Çay Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Muhammed Nazmi Arıkan asri mezarlıkta toprağa verildi. Muhammed Nazmi Arıkan'ın 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

VURANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yandan olaydan sonra kalp krizi geçiren Cemil K.'nın ise Afyon Fuar Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Taziye çadırından detay

- Babanın taziyeleri kabul etmesi

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin indirilmesi ve helallik alınması

- Tabutun camiye taşınması

- Cenaze namazı

- Dua edilmesi

- Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ÇAY (Afyonkarahisar), ()

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Bartın'da sele kapılan oğula zor veda

Bartın'da ik gün önce annesinin elinden sel sularına kapılarak yaşamını yitiren İsa Akgün (11) gözyaşları arasında toprağa verildi. İşitme engelli anne Gülümser Akgün, çocuğunu son yolculuğuna tabutunun önünde öpücükle ve el sallayarak veda etti. Anne uzun süre tabutu tutarak, cenaze aracına konulmasını istemedi.

Hasankadı beldesinde iki gün önce meydana gelen şiddetli yağışın ardından işitme engelli ve konuşamayan annesi Gülümser Akgün tarafından Kuran kursu çıkışı eve götürülen İsa Akgün köprüden geçtikleri sırada, sel sularına kapıldı. Çocuğun 12 saat sonra kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Akbaş köyüne bağlı Fırdan Mahallesi'ndeki derede çamura saplanmış cesedi bulundu. Hasankadı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan İsa Akgün'ün sabah saatlerinde Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınan cenazesi beldeye bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki evinin önünü getirildi. Evinin önünde helallik alındığı sırada, oğlu gözleri önnünde sel sularına kapılan anne Gülümser Akgün, çocuğunun tabutuna el sallayarak, öpücük gönderdi.

Yaşamını yitiren İsa Akgün'ün annesi Gülümser ve ablası Yıldız Akgün tabuta sarılarak ağıt yaktılar. Tabutun alınıp camiye götürülmek istendiği sırada anne ve ablası tabutu bırakmak istemedi. Baba Ali Akgün ise ayakta durmakta zorlandı.Yürekleri dağlayan anda tabut vatandaşlar tarafından alınarak, cenaze arabasına konuldu. Cenaze daha sonra Hasankadı merkezdeki Şabankadı Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İsa Akgün'ün cenazesi Gökçedere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Evinin önünden detay

-Annenin el sallaması

-Duaların okunması

-Anne ve ablasının tabuta yatması

-Tabutun kaldırılması sırasında annenin bırakmaması

-Cenaze namazı

-İsa Akgün'ün fotoğrafı

Süre: 4.33 Boyut: 504 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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Nevşehir'de tur midibüsü devrildi: 27 yaralı (2)- Yeniden

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yerli turistleri taşıyan midibüsün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Acıgöl ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Ankara'dan Kapadokya'ya giden Hulusi Erdoğan yönetimindeki 06 BHR 224 plakalı tur midibüsü ile Muharrem Akmeşe yönetimindeki 50 FP 436 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, devrildi. Kazada, midibüsteki 27 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

NEVŞEHİR ,()

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(ÖZEL) - Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler

Kahrmanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

Türkoğlu'nun Şekeroba Mahallesi, Gavur Gölü mevkiinde tarlada çalışan çiftçiler, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Çiftçiler, cep telefonu ile yaklaşık 1, 5 metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı izleyerek görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Yılanların dansı

-Çiftçilerin konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP, ()

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Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı

Van'ın Başkale ilçesinde, rögar kapağı açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Hafizeye Mahallesi'nde rögar kapağı açık bırakılan foseptikten köpek havlaması duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, el feneriyle çukura bakınca 1 aylık 3 yavru köpeği gördü. 3 metre derinliğindeki çukuruna bellerine ip bağlayıp merdivenle inen ekipler, 3 yavru köpeği, 1,5 saatlik çalışmayla kurtardı. Ekipler, ölümden kurtardıkları yavru köpeklere su ve yiyecek verdi. Yavru köpekler, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerine gelen itfaiye ekipleri

-poseptik çukuruna düşen şavru köpekleri kurtarma operasyonu

-Dataylar

-Köpeklerin kuyudan çıkarılması

-Köpeklere yiyecek verilmesi

Haber-Kamera: Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () -

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Kayseri'de ebabil kuşu bulundu

Kayseri'de esnaf Hilmi Cansu (35), işyerinin önünde uçamayan yaralı ebabil kuşu buldu. Kocasinan Belediyesi yetkililerine teslim edilen yaralı kuş, tedavisi yapılmak üzere Hayvanat Bahçesi Veterinerliği'ne götürüldü.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde esnaf Hilmi Cansu, işyerinin önünde uçamayan kuş olduğunu fark etti. Kanadından yaralı kuşu işyerine alarak kafeste muhafaza eden Cansu, internette yaptığı araştırmayla kuşun türünün ebabil olduğunu öğrendi. Veterinere götürerek bir süre kuşu besleyen Cansu, ardından Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulansı yetkililerini aradı. Belediye ekipleri işyerine gelerek ebabil kuşunu teslim aldı.

'YEMEK YEDİRİP, SU İÇİRDİM'

Cansu, işyeri önünde yaralı bir kuş gördüğünü söyleyerek, "İçeri alıp, değişik bir kuş olduğunu görünce internetten araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada kuşun türünün ebabil olduğunu öğrendim. Ne yer, ne içer, ona baktım. Et ve kıyma yediğini öğrenince, yemek yedirip, su içirdim. Sabahta veterinere götürdüm. Veteriner ise, 15-20 günlük bir bakımın ardından kanadının iyileşeceğini ve doğaya salınabileceğini söyledi. Kocasinan Belediyesi yetkililerine şimdi de teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah sağlığına kavuşur ve eski hayatına döner" dedi.

'SICAK HAVADAN DOLAYI YERE DÜŞÜYOR'

Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulans şoförü Abdurrahim Karakaya ise, ebabil kuşunun yere düştüğünde sıcak havanın da etkisiyle uçmakta zorlandığı söyleyerek, "Ebabil kuşu sürekli havada olduğu için sıcak havadan dolayı yere düşüyor. Bu kuş türünü bulan vatandaşlarımız, serin bir yerde tutarak, yarım saat içinde su içirmeliler" diye konuştu. Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

EBABİL KUŞU

Ebabil (Apus apus), sağangiller (Apodidae) familyasından 16–17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.

Görüntü Dökümü

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-Ebabil kuşundan genel- detay görüntü

-Ebabil kuşunu bulan Hilmi Cansu ile röportaj

-Kocasinan Belediyesi küçük dostlar ambulans şoförü Abdurrahim Karakaya ile röportaj

-Diğer genel ve detay görüntüler

Süre: 2. 53 saniye - 328 MB

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()

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Yabancı konuklar batırığın tadına hayran kaldı

Mersin’in Silifke ilçesinde bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan en iyi batırık yarışması büyük ilgi görürken, yurt dışından gelerek etkinliklere katılan yabancı konuklar ise tadına hayran kaldı.

4 yarışmacının katılımıyla Göksu Parkı'nda düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini Emine Can, Yusuf Gün, Aysel Gezer, Kürşat Sayın İbrahim Atalay’ın yaptı. Yarışmada batırığın temizliği, lezzeti ve aroması, renk ve kokusu, kıvamı, malzemenin niteliği, servis şekli, kullanılan kaplar dikkate alınarak değerlendirme yapıldı.

Yarışmada ise Pervin Kozak birinci, Arzu Beslenti ikinci, Hatice Karabaş üçüncü, Aysun Soy dördüncü oldu. Ödüller ise Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok tarafından verilirken, sponsor, batırık yapan belediye personeli ve jüri üyelerine belgelerini ise belediye meclis üyeleri tarafından verildi.

Bu arada etkinliklere katılıp batırık yarışmasında gösterilerini Bulgaristan, Kazakistan ve KKTC Halk Oyunları gurupları oyunlarını sahneledi. Ardından ise batırık ikramı yapıldı. Batırığın tadına bakan yabancı konular ise hayran kaldı. Tabaklarla batırık yemenin keyfini yaşayan yaşancı konuklar yarışmacı kadınlardan tarifini de almayı ihmal etmedi.

Belediye personelleri tarafından büyük leğenlerde yapılan bin kişilik batırık ise yarışmayı izleyen vatandaşlara dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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Batırık yapanlar

Batırıktan görüntü

Bir kadın batırık hakkında bilgi verirken

Yabancı konuklar batırık tadına bakarken

Batırık yiyenler

Gösterilerinden genel ve detay

(BOYUT:565 MB) (SÜRE:5 DK)

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), ()

