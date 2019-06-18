DHA YURT BÜLTENİ - 12

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile 'Pençe Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK hedeflerine atış yapıldı.

TSK'nın 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekatı, 22'nci gününde devam ediyor. Harekat kapsamında PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilirken, kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri de arama tarama faaliyetleri ile tek tek tespit edilerek imha ediliyor. Diyarbakır ve Malatya'dan havalanan savaş uçakları, verilen koordinatlar doğrultusunda sınırı geçerek, PKK inlerine bomba yağdırıyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan bugün bölgeye füze atışları yapıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile vuruldu. Atışlar yaklaşık 15 dakika sürerken, ilçe halkı, füze atışlarını çıplak gözle izledi.

Görüntü Dökümü

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-Füze atışından görüntü

-Atışla birlikte yükselen dumanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK, (Hakkari), ()-

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Liseli kızlara cinsel istismar girişiminde bulunan sanığa 18,5 yıl hapis

Çorum'da, lise öğrencisi 2 kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan TIR sürücüsü Güven Varlı (41), 18,5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Varlı, son duruşmadaki savunmasında, "TIR şoförüyüm. Çevre yolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Ben kızlara bir şey yapmadım, suçsuzum" dedi.

Olay, geçen yılın Kasım ayında, Çorum'daki Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. TIR sürücüsü Güven Varlı, yük almak için geldiği sitede aracı park ettikten sonra, iddiaya göre, lise öğrencisi T.N.O. (17) adlı kızı takip etmeye başladı. Varlı, binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürüklediği kıza cinsel istismar girişiminde bulundu. T.N.O., elini ısırıp, çığlık atınca Varlı kaçtı. Aynı bölgede 1 gün sonra Varlı, akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp, yürüyerek, evine giden A.N.K. (18) adlı liseli kıza cinsel istismarda bulunmak istedi. Varlı, eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. Liseli kız, burada çığlık atmaya başlayınca Varlı da bölgeden kaçtı. Kızlar, Varlı'dan kurtulmaya çalışırken, boğuşma sırasında hafif yaralandı.

Liseli kızların ihbarları üzerine polis ekipleri, Güven Varlı'nın yakalanması için Nakliyeciler Sitesi TIR garajının bulunduğu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, kızların ifadeleri doğrultusunda eşkalini belirlediği Varlı'yı garajda yakaladı. Gözaltına alınan Varlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Varlı'nın adliyeye ayakkabıları olmadan, çoraplarıyla getirilmesi dikkat çekti. Güven Varlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'BİR ŞEY YAPMADIM, SUÇSUZUM'

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güven Varlı hakkında; 'cinsel istismara teşebbüs', 'cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel amaçla cebir', 'tehdit suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Güven Varlı, Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Varlı, "Ben TIR şoförüyüm. Çevre yolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Hakim bey; ben kızlara bir şey yapmadım, suçsuzum. Beratimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Güven Varlı'ya 'cinsel istismar', 'cinsel saldırı' ve 'yaralama' suçlarından toplam 18,5 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

Görüntü Dökümü

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-Sanığın adliyeye getirilişi

-Detaylar

(SÜRE 1 dk 10 ) (BOYUT 17 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM ()

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Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, cumartesi günü hayvanlarını meraya otlatmaya götüren ancak bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Eroğlu'nun (28), hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düştüğü ortaya çıktı. Otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonuyla çektiği görüntüyü daha sonra izlemesiyle nehre düştüğü belirlenen Eroğlu'nu bulmak için 4 gündür yürütülen arama çalışmaları, Munzur Nehri ile kıyısında yoğunlaştırıldı.

Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı Köyü'nde yaşayan Ergin Eroğlu, geçen cumartesi günü hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam hayvanlar eve dönerken Eroğlu, gelmedi. Bir süre yakınları tarafından aranan ancak bulunamayan Eroğlu için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Engin Eroğlu'nun cep telefonu ile şapkasını Munzur Nehri kenarında buldu.

DÜŞTÜĞÜNÜ TESADÜFEN GÖRÜNTÜLEDİ, İZLEYİNCE FARKETTİ

Arama çalışmaları devam ederken, Eroğlu'nun kaybolduğu gün Ovacık'tan İstanbul'a sefer yapan otobüsteki yolculardan biri, savcılığa başvurdu. Kimliği açıklanmayan yolcu, hareket halindeki otobüste, cep telefonu kamerasıyla manzara görüntüsü çektiğini, görüntüyü sonradan izlediğinde ise bir kişinin nehre düştüğünü kaydettiğini gördüğünü anlattı.

Yolcunun, savcılığa verdiği görüntülerin incelenmesiyle hareket halindeki otobüsün kendiliğinden yukarı doğru açılan bagaj kapağının, o sırada yol kenarında bulunan Engin Eroğlu'na çarptığı ve Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğu belirlendi.

KAN İZİ VE OTOBÜSÜN PARÇALARI BULUNDU, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Görüntülerin çekildiği yerde inceleme yapan jandarma, kan izi ve otobüse ait parçalar buldu. Kan örnekleri ile Engin Eroğlu'nun babası ve kardeşlerinden alınan numuneler, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul'da olduğu tespit edilen otobüs şoförü E.S. gözaltına alınarak, Tunceli'ye getirildi. E.S., ifadesinde bagaj kapağının hasar gördüğünü sonradan fark ettiğini, Tokat'ta tamir ettirdiğini söyledi.

ARAMALARA GÖNÜLLÜ VATANDAŞLAR DA KATILDI

E.S.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, Engin Eroğlu'nun bulunması için AFAD, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, arama çalışmalarını 4'üncü günde de devam ettiriyor. Munzur Nehri ve kıyısında yoğunlaştırılan arama çalışmalarına, Tunceli Belediyesi hoparlörlerinden yapılan anons üzerine gönüllü ekipler de katıldı.

KEÇİNİN DOĞUMUNA YARDIM ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

?Bu arada Eroğlu'nun sosyal medya hesabında, 'Yabanda doğum yapan keçinin ceremesini sadece köyde yaşayan bilir' mesajıyla paylaştığı, doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Belediye önünde toplanlar

- Araçların hareket etmesi

- Munzur Çayı'ndan görüntü

- AFAD ekiplerinin çalışması

- Gönüllülerin arama çalışması

- Eroğlu'nun çekilmiş görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 563 MB+21 MB

Haber-Kamera: TUNCELİ,()

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İnegöl'de yağış, 5 milyon liralık zarar yol açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışının 15 bin dekarlık ekili arazi, sebze ve meyve bahçelerinde 5 milyon liralık zarara neden olduğu belirtildi.

İnegöl'de, dün saat 17.00 sıralarında başlayan, sağanak yağış ve dolu hayatı olumuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dündü, alt geçit ve tüneller, kısa sürede suyla doldu. Ceviz büyüklüğünde dolu bazı araçlarda hasara yol açtı. Yağış, ekili ve dikili arazilere de zarar verdi. Ekili araziler su altında kaldı, meyve ağaçlarında ürünler daha olgunluğa ulaşmadan toprağa düştü.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Dün, rüzgarla birlikte etkisini artıran sağanak, ayçekirdeği, buğday ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Patates ekili alanlar zarar gördü. Her türlü meyve ve sebzeye zarar verdi. Yaklaşık 15 bin dekarlık alanda 5 milyon TL maddi zarar oluştu. Çevredemizde bulunan Yenişehir ilçesinde de zararın büyük olduğunu öğrendik" dedi.

Görüntü Dökümü

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- genel görüntü

-Açıklama

-detaylar

Süre: 1.40 Boyut: 187 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,()

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Keşan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Edirne'nin Keşan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehir genelindeki camilerde verilen selaların ardından kılınan öğle namazından sonra İki Minareli Çarşı Camii'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazı Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kılındı. Namazdan sonra da Müftü Yiğit, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.

Görüntü Dökümü

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-Cami dış genel gör.

-Cenaze namazına katılanlar

-Müftünün konuşması

-Cenaze namazı kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı

Karaman'da ‘casusluk’ iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazı, bugün öğle namazının ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi'nde gerçekleşti. Gıyabi cenaze namazının organizasyonunu gerçekleştirenler arasında yer alan Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir, Mısır'daki darbe rejiminin insanlık dışı olduğunu belirterek, "2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şahadete yürümüştür. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma diye buyuran bir dinin mensupları olarak, bu süreçte bizleri en derinden yaralayan maalesef İslam dünyasının suskunluğu olmuşturö dedi.

Özdemir'in açıklamasının ardından Karaman Müftüsü Muhammet Ketenci tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Görüntü Dökümü

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-Yunus Özdemir'in açıklaması

-Müftü Ketenci'nin cenaze namazını kıldırması

-Gıyabi cenaze namazından detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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Şırnak'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için Şırnak'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, dün yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mursi için Şırnak'ta öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mursi'nin ölümünden Mısır yönetimini suçladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Şırnak'ta bulunan Mısırlı Muhammed Omer, Mursi'nin daha önce söylediği sözleri unutmadığını ve Mısır'a geri döndüğünde bunu hayatına uygulayacağını söyledi.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan İHH İnsani Yardım Vakfı Yöneticisi Arif Kadırhan, Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Kılınan cenaze namazından detay

- Mısırlı Muhammed Omer ile röportaj

- Basın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 386 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

