DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ŞIRNAK'TA PKK SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen içerisinde yaşam malzemeleri bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Uludere ilçesine bağlı Sapaca mezrası kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınak kullanılamaz hale getirildi.

2)KAMYONETLE TEHLİKELİ YOLCULUK

DİYARBAKIR'da hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanan boru tipi helezonlu taşıyıcıyı görenler gözlerine inanamadı. Diyarbakır- Silvan karayolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 DC 445 plakalı kamyonet, arkasına iple bağlanmış boru tipi helezonlu taşıyıcıyla ilerlerken görüldü. Helezonlu taşıyıcının kamyonetle birlikte sağa sola savrulması trafiktekileri korkuturken, kazaya davetiye çıkaran sürücüyü görenler tepki gösterdi. Önündeki araçları da sollayan kamyonet sürücüsünün tehlikeli ilerleyişi, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

3)BOĞA FERDİNAND BABA OLDU

GEÇEN yıl Kurban Bayramı’nda kaçan ve daha sonra AHBAP Platformu tarafından şarkıcı Haluk Levent’in de desteği ile İzmir’deki Çiftlik Hayvanları Barınağı’na yerleştirilen fenomen boğa Ferdinand, baba oldu. Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 16 Haziran Babalar Günü’nde doğan buzağıya Ferdi ismini verdiğini belirterek, 'Babalar Günü’nde dede oldum' dedi.

Geçen Kurban Bayramı'nda son anda kesilmekten kaçan ve şarkıcı Haluk Levent’in desteği ile AHBAP Platformu tarafından İzmir’deki Çiftlik Hayvanları Barınağı’na yerleştirilen ve burada mutlu bir şekilde hayatına devam eden fenomen boğa Ferdinand, baba oldu. Sağlığına kavuştuktan sonra huzurlu bir yaşam süren Ferdinand, Kemalpaşa’da bulunan barınağa kendisiyle aynı tarihlerde giriş yapan 'Yıldız' isimli inekten bir buzağı sahibi oldu. 16 Haziran Babalar Günü’nde dünyaya gelen buzağı, barınakta büyük bir sevince neden oldu. Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile buzağının adını ‘Ferdi’ koyduğunu ilan ederek, "Babalar Günü’nde dede oldum" dedi. Boğa Ferdinand’a Babalar Günü hediyesi olan buzağı, ailesi ile beraber Çiftlik Hayvanları Barınağı’nda yaşamına devam edecek. Çiftlik Hayvanları Barınağı’nın sahibi Sibel Çakır, "İnek Yıldız, Ferdinand ile aynı tarihlerde çiftliğe giriş yapmıştı. 4- 5 ay sonrasında hamile olduğunu anladık ve geldiğinde hamile miydi acaba diye düşündük. Ferdinand’ın geldiğinde hasta olduğunu düşündüğümüzden öyle bir ihtimal görmemiştik. Daha sonra Ferdinand’ın yavrusu olduğu anlaşıldı ve dün Babalar Günü'nde gerçek tüm şirinliği ile ortaya çıktı. Ferdinand’a Babalar Günü hediyesi oldu. Yıldız’ın hamile olduğunu Haluk Levent’e söylememiştik. Dün buzağı doğduğunda söyledik, ona da sürpriz oldu. Bu Ferdinand’ın ilk ve son kaçamağı oldu. Artık ayrı meraya ve ahıra girecek" diye konuştu.

4)ULUDERE KAYMAKAMI, ŞEHİT OĞLUNU DÜĞÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 1991 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen bekçi Sadık Altürk'ün oğlu Yakup Altürk'ün düğününe katılan Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu ve protokol üyeleri Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Uludere'de bekçilik yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle 25 Temmuz 1991'de girdiği çatışmada şehit olan Sadık Altürk'ün oğlu Yakup Altürk (30), Sosun Babat (28) ile düzenlenen törende evlendi. Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu da İlçe Emniyet Müdürü Teyar Arıkan ve protokol üyeleriyle birlikte şehidin oğlu Yakup Altürk'ü düğününde yalnız bırakmadı. Kaymakam Yakınoğlu ve protokol üyeleri, düğünde Kürtçe seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekip, çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Şehitlerin geride emanet olarak bıraktıkları ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu anlatan Kaymakam Yakınoğlu, "Şehit ailelerimizin hem mutlu günlerine hem de acılı, üzüntülü günlerine devlet olarak, ortak olmaya çalışıyoruz. Burada bulunmaktan, sizlerle bu güzel anı yaşamaktan çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar temenni ediyorum. Mevlam kendilerine sağlık, sıhhat içerisinde bir yastıkta uzunca bir ömür nasip etsin. Memlekete, millete faydası dokunacak evlatlar nasip eylesin" dedi. Şehidin oğlu Yakup Altürk ise Kaymakam Yakınoğlu ve protokol üyelerine teşekkür etti.

5)ALKOLLÜ SPOR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, geçen yıl eylül ayında alkollü spor otomobil sürücüsünün aracına çarpması sonucu Osman Nuri Şıkkibar (30) yaşamını yitirirken, dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Şıkkibar ailesinin avukatı Nihan Sayın Yavuz alkollü spor otomobil sürücüsünün 40 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesinin akıllara soru işareti getirdiğini söyledi. Geçen yıl 9 Eylül günü Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, mahallede bulunan evine gitmek için sola dönüş yapan Osman Nuri Şıkkibar yönetimindeki 54 AAZ 723 plakalı otomobile, arkadan gelen Fatih Can Uzuner yönetimindeki 41 FU 198 plakalı spor otomobil çarptı. Kazada, Osman Nuri Şıkkibar, Fatih Can Uzuner ile spor otomobilde bulunan Bertun A. yaralandı. Osman Nuri Şıkkibar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası Fatih Can Uzuner tutuklanırken, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fatih Can Uzuner hakkında 'Bilinçli Taksirle Adam Öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

Bugün, kaza yerinde mahkeme hakimi tarafından kazanın nasıl meydana geldiğinin keşfi yapıldı. Yapılan keşif tutanağa geçirilirken, Şıkkibar'ın ailesi ayakta durmakta zorlandı. Keşif sırasında kazada hayatını kaybeden Osman Nuri Şıkkibar'ın annesi, babası, kardeşi, eşi ve avukatları Nihan Sayın Yavuz ile kazada ölüme sebebiyet veren sürücü Fatih Can Uzuner'in avukatı Fatih Özer hazır bulundu. Keşif sırasında Sapanca-İzmit yolu polis bariyerleri ile kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Keşfin bitmesinin ardından bariyerler kaldırılarak yol ulaşıma açıldı. Keşif çalışmaları sırasında Şıkkibar'ın annesi gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından sakinleştirildi.

'BU KAZAYI BİR KAMYON ŞOFÖRÜ YAPMIŞ OLSAYDI HALA CEZAEVİNDE OLACAKTI'

Şıkkibar ailesinin avukatı Nihan Sayın Yavuz yaptığı açıklamada, "Osman Nuri Şıkkibar'ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin keşfimizi bugün gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Keşif görüntüleri her ne kadar daha önce ekmek fırınının kamera kayıtlarıyla mevcutsa da, daha ayrıntılı bir şekilde adli somut gerçeğin ortaya çıkması için keşfimizi yaptık. Alkollü araç kullanan bir sürücü aşırı bir hızla seyir ettiği bu ekmek fırınının kamerasıyla sabit ve dosyada mevcut. Aşırı alkollü ve aşırı hızlı gelen aracın kendi istikametinde giden maktulün aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sanık 45 günü bulmadan tahliye olmuştur. Bugün kamuoyunda birçok örneğini görmekteyiz. Bu tarz kazalarda alkol ve aşırı hız olması halinde sanıkların yaklaşık olarak ne kadar sürede tahliye olabileceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bunu normal vatandaşta biliyor. Bizim olayımızda, sanığın 40 günde cezaevinden çıkmış olması, ölüm suçunun olması ve alkolün aşırı olması gerçekten akıllara soru işareti getirmektedir. Bugün bu kazayı bir kamyon şoförü yapmış olsaydı hızı dahi olmasa suçlu hala cezaevinde olacaktı. Ancak bizim olayımızda maalesef ki sanık şu anda dışarıdadır ve sanık dışarı çıkalı da uzun bir süre olmuştur. Bu konuların ve bu hususun dikkate alınmasını, yetkililerinde gereğini yapmasını talep etmekteyiz." dedi.

6)DİYARBAKIR'DA 'ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU' BAŞLADI

DİYARBAKIR'da bu yıl 41'incisi düzenlenen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı. Sempozyum kapsamında arkeoloji alanında 450 bildiri sunulacak.

Beş gün sürecek olan sempozyumun ilk oturumuna Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Rektör Prof. Dr. Talip Gül, bilim insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Diyarbakır’ın, dünyanın kadim şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır, dünyanın kadim şehirlerinden bir tanesidir. İnsanlık tarihinin başlangıcıyla beraber, insanlık tarihine şahitlik etmiş kadim medeniyetlerin uygarlıkların birçok eserini barındıran, kültürel miras konusunda en önemli merkezlerimizden bir tanesidir. Bakanlık olarak, bu kültürel mirasın yaşatılması, insanlığın hizmetine sunulması, gelecek kuşaklara aktarılması için son derece önemli olduğundan yola çıkarak, büyük sorumluluğumuzun farkında olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 41'incisi düzenlenen arkeoloji sempozyumunda çok değerli fikirler, Türkiye'nin kültürel mirasındaki birikimi ve değerleri enine boyuna tartışacak çok güzel sonuçlar ortaya konulacak. Bizler bu fikirlerden nasıl faydalanırız, bunun arayışı içerisinde olacağız" dedi.

'İNSANLIĞIN ORTAK MİRASINI ANLAMAMIZA CİDDİ KATKILAR SUNACAK'

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise sempozyumun, insanlığın ortak mirasını anlamaya ciddi katkılar sunacağını ifade ederek, "Böylesi anlamlı, önemli ve uluslararası çapta değerli bir buluşmayı Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri için Kültür ve Turizm Bakanımıza, içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, hem Diyarbakır hem bölge merkezli, hem de uluslararası alanda yapılan kazı ve çalışmaların sonuçlarını içerir bir buluşma olur. Tarihi geçmişi ve şüphesiz buna bağlı olarak sahip olduğumuz insanlığın ortak mirasını anlamamıza çok ciddi ve değerli katkılar sunacaktır" diye konuştu.

'2021 YILININ ZERZAVAN KALESİ YILI OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Talip Gül de 2021 yılının 'Zerzavan Kalesi Yılı' olması için başlattıkları çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "5 gün sürecek ve 5 ayrı salonda eş zamanlı olarak devam edecek bu sempozyumda 450 civarında bildiri sunulacaktır. Seyirci olarak yaklaşık 2 bin kişi bu 5 gün içerisinde 5 salonda devam edecek sempozyumda katılımcı olarak yer alacaktır. Geçtiğimiz sene içerisinde Zerzevan Kalesi'ni 352 bin kişi ziyaret etti. 2019 yılında bu sayının 1 milyon civarında olacağını tahmin etmekteyiz. Bu vesileyle 2021 yılının Zerzavan Kalesi yılı olması için, hazırlıklarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu. Sempozyum, çeşitli oturumlarla devam etti.

7)TARİHİ HATAY DEVLETİ MECLİS BİNASI KAMULAŞTIRILDI

HATAY'da bir dönem yetişkin filmlerinin gösterime sunulduğu sinema daha sonra ise künefe salonu ve kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Hatay Devleti Meclis binası kamulaştırıldı. 30 milyon liraya Tarihi Adalı Konağı ile birlikte kamulaştırılan meclis binası Kültür Sanat Merkezi, Adalı Konağı ise Mutfak Sanatları Merkezi olacak.

Hatay’ın merkez Antakya İlçesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Hatay’ın Anavatan’a katılma kararının alındığı Tarihi Meclis binası bitişiğindeki Adalı Konağı ile birlikte kamulaştırıldı. Türkiye ve Hatay tarihi açısından önemli bir yere sahip olan bina geçmiş yıllarda da birçok kez kamulaştırılmak istenmiş ancak başarılı olunamamıştı. Uzun yıllar sinema olarak kullanılan tarihi bina sık sık eleştirilere ve haberlere konu olmuştu. Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın girişimleriyle kamulaştırılan bina bugün valilik binasında düzenlenen törenle hak sahiplerinden devralındı. Kamulaştırılan meclis binası Kültür Sanat Merkezi, Adalı Konağı ise Mutfak Sanatları Merkezi olacak.

VALİ DOĞAN, BUGÜN İTİBARİYLE TAPUSUNU ALDIK

Hatay Valiliği’nde düzenlenen törende konuşan Vali Doğan, kamulaştırma için geçmişte de bir takım girişimlerin olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

"Daha önceki hikayesi malum. Burası özel mülkiyette bir yer. Kamuoyundaki tartışmalardan bazen fark ediyorum ki ‘Burayı kim özele almış, şimdi devlet geri alıyor’ gibi bir algıda var. Burası başından beri özel mülkiyette bir yer. Biz hükümetimizle sayın vekillerimizle oturduk konuştuk ve bu yönde biraz kaynaklarımızı zorlayarak yeni imkanlar oluşturarak burasını özel mülkiyet sahibi arkadaşlarla anlaşmalı bir şekilde devralıyoruz, kamulaştırma işlemi tamamlandı. Geçen hafta içerisinde buranın anlaşmış olduğumuz bedel olan 30 milyon TL üzerinden arkadaşların hesaplarına paralarını aktardık. Bugün itibari ile tapusunu alarak Hataylılara hayırlı olsun diyoruz. Burada iki binayı satın aldık. Bir tanesi meclis binası dediğimiz bina ve hemen arkasında da Adalı Konağı dediğimiz bina bu iki binanın fiyatı 30 milyon TL. Burasını yine konuştuk ön tarafı yine meclis binası, kültür sanat merkezi, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği bir mekan olarak dizayn edeceğiz. Adalı Konağı bölümünü ise mutfak sanatları merkezi şeklinde yaparak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz."

YAYMAN: HATAY İÇİN SEMBOL BİNALARDAN BİRİ

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da binanın Hatay için sembol binalardan, anıtsal yapılardan birisi olan meclis binasının aslına uygun bir şekilde bir devlet müzesine dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Adalı Konağı varislerinden Rasim Adalı ise, "Adalı Ailesi olarak burayı uzun zamandır güzelleştirmek istiyorduk. Kendi imkanlarımızla bazı girişimlerimiz oldu ancak yeterli olmadı. Sayın Valimizin öncülüğünde işi hızlandırarak bize yardımcı olması burayı en doğru yere devretmemize ve en güzel şekilde ailemizin de içine sinerek bu teslimi gerçekleştiriyoruz"dedi.

BİNANIN TARİHİ

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında sinema salonu olarak inşa edilen tarihi bina Hatay Devleti’nin kurulmasıyla meclis binası olarak kullanılmış, Hatay’ın Anavatan’a katılma kararının alındığı bina sinema salonu olarak kullanılmış. 1980 sonrası 2000’li yılların başlarına kadar yetişkin filmlerinin oynatıldığı bir sinema olarak hizmet veren bina şimdilerde ise Kültür merkezi ve künefe salonu olarak hizmet veriyor.

