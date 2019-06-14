DHA YURT BÜLTENİ - 12 

Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne

Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) anısına karne düzenlendi. 'Cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'Saygı' gibi kavramlarla tanımlanan derslere '100' notu verilip, devamsızlık kısmında ise 'Aramızda' yazan karne, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu. Karneyle şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, "Karnen geldi, sen niye gelmedin" diyerek, gözyaşı döktü.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıda şehit düşmeden önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün anısına, Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince karne düzenlendi. Karne, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçek eşliğinde Maçka ilçesinde ziyaret ettikleri şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e verildi.

KARNESİ SOSYAL MEDYAYI AĞLATTI

Eren Bülbül adına hazırlanan karnende; 'vatan sevgisi', 'cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'saygı' ve 'sadakat' olarak nitelendirilen derslere ‘100’ notu verildi. Karnenin devamsızlık bölümüne 'Aramızda' ifadesi yer alan karnenin 'öğretmenin öğrenci hakkındaki görüşü' kısmına ise 'İyi ki varsın Eren' yazması dikkat çekti. Şehit olmadan 2 ay önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(‘ paylaşımıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül adına düzenlene karne, sosyal medyadan çok paylaşılan görsel oldu. Sosyal medya takipçileri, Eren'in anısına düzenlenen hüzünlü karneye yorumlarda bulunarak duygularını dile getirdi.

'YAVRUM KARNE GETİRECEK' DİYE BEKLEDİM'

Şehit oğlu için hazırlanan karne karşısında çok duygulandığını anlatan anne Ayşe Bülbül, Çarşıbaşı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Anne Bülbül, "İki yıldır Eren'in karnesini yapıp bana getiriyorlar ama Eren yok, çok duygulanıyorum. Çocuklar okula gidecek, Eren yok. Karne tatili oluyor, anneler günü geliyor, Eren yok. Mevtam verdi, mevtam aldı, ne yapalım. Karneyi yapıp, getirenlerden Allah razı olsun. Bugün karne günü. Yavrum kendisi karne getirecek diye bekledim. Öğretmenleri getirdi, Eren getirmedi. Çok üzgünüm ama ne yapayım, elden gelen bir şey yok. Üzgünlüğümü içime gömerek bekliyorum, beklemek zorundayım. Her şeyden puanını 100 yapmışlar. Karneyi getiren hocasıyla konuştum; 'Eren okulda çok açıkgöz, çalışkan bir çocuktu. Eren'in o zamanki duygusundan dolayı karnesini doldurup getirdim' dedi. İyi ki varsın Eren'i görünce duygulanıyorum. Bu yavrum bunu neden yazdı bilmiyorum. Öleceğini mi hissetti de bu cümlem geride kalsın yazdı acaba. Bunu doğum gününde yazdı, öldükten sonra okuduk. Çok duygulanıyorum. Bu karne çocuğumun ama o yok" dedi.

KARNEYLE OĞLUNUN KABRİNE GİTTİ

Karne ile şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Bülbül, gözyaşı dökerek, dua etti. Acılı anne Bülbül, "Karnen geldi, sen niye gelmedin. Arkadaşların seni unutmadı. Ah Eren'im annen sana kurban olsun. Annen kapıları bekliyor" diyerek ağıt yakması, yürekleri dağladı.

Görüntü Dökümü

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-Eren bülbül ün annesi ve oğlu arif bülbül ün mezar başında karneyi incelemesi

-Mezarlıktan detaylar

-Ayşe bülbül ün ağıt yakması

-Röportaj

Boyut 705 MB

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/MAÇKA (Trabzon), () -

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Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise, "Size gelecek mermilere ben siper olayım" dedi

Antalya'da alkollü şüpheli, önce bir otomobili ardından da bir motosikleti, sürücülerini bıçakla tehdit ederek, gasbetti. Kaza yaptığı sırada yakalanan şüpheli, kendisini gözaltına alınan polislere ağlayarak, "Size gelecek mermilere ben siper olayım, beni bırakın" diyerek, yalvardı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sabancı Bulvarı üzerinde yaşandı.İddiaya göre aşırı alkollü olan şüpheli, Yusuf Mızrak'ın(66), Turgut Reis Caddesi üzerinde park etmeye çalıştığı otomobili, bıçak tehdidiyle alıp, kaçtı. Sabancı Bulvarı üzerine geldiğinde ise kaza yaptı. Şüpheli, bu sırada yardım için yanına gelen Soner Doğan'ı da bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirdi ve motosikletini gasbetti.

Motosiklet ile kaçmaya devam eden şüpheli, Turgut Reis Caddesi üzerinde ikinci kez kaza yaptı. Asfalt zemin üzerinde yatarken, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli, "Abi size saygım sonsuz. Siz Türkiye Cumhuriyetinin polisisiniz. Size gelecek mermilere ben siper olayım beni bırakın" diyerek, gözyaşı döktü.

Şüpheli, güçlükle bindirildiği ambulansla polis nezaretinde hastaneye görüldü.

Otomobili gasbedilen Yusuf Mızrak, olayın şokunu atlatamadığın belirterek, "Otomobil güneşte kalınca gölgeye almak istedim. Bu şahıs birini kovalıyordu. Arabayı park ediyordum. Bıçağı gösterip, arabamı gasbetti. Bıçağı görünce kendimi dışarı attım. Arabamı alıp, gitti. Arabamı buldum ama yarısı gitmiş durumda" diye konuştu. Motosiklet sürücüsü Soner Doğan da "Konyaaltı'na iş yerime doğru gidiyordum. Adamın üstü çıplaktı. Karşıma geçti, yardım ister gibi. Bir ihtiyacı vardır diye durdum, insanlık yapayım dedim, motorumu gasbetti" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı yerde yatarken

- Polislere 'saygım sonsuız, size gelecel mermilere ben siper olayım' demesi

- Yaralının kaldırıma oturtulması

- Yaralının ben açım, ekmek istiyorum demesi

- Motosiklet görüntüsü

- Bıçaktan görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Araçtan görüntü

- Röp: Aracı çalınan

- Röp: Motosikleti çalınan

- Çalınan araç görüntü

377 MB 3. 27

Haber- Kemara: Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA-)

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Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı

Kilis'te, 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, karnelerini aldı.

Eğitim yılının sona ermesi nedeniyle Elif-Mahmut Kudeyt İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, okula ismini veren Kudeyt ailesi ile öğrenci ve velileri katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan ve kentte eğitim gören 31 bin Türk ve 24 bin Suriyeli öğrencinin aynı mutluluğu yaşadığını anlatan Vali Recep Soytürk, gelecek yıl okul ve derslik sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Törenin yapıldığı okul ve sınıflar

-Öğrencilere karne dağıtılması

-Vali Recep Soytürk’ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:141 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Kilis'te jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü kutlandı

Kilis'te, Jandarma teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, askeri yetkililer ile protokol üyeleri katıldı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, "Jandarma teşkilatı kurulduğundan bu yana halkımızın sevgisine mahzar olmuştur. Milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştırö dedi.

Jandarmanın kullandığı silah ve teçhizatların sergilendiği, eğitimli köpeklerinin gösteri yaptığı etkinlikte, mehter takımı sahne aldı ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanı ve katılımcılar

- Albayın konuşması

- Sergi ve gösteriler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:352 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Üçüz kız kardeşlerin karne mutluluğu

Aksaray'da aynı okulun 3'üncü sınıfında eğitim gören 10 yaşındaki üçüzler Eda, Esra ve Elif Çakmak kardeşler, karnelerini aldı.

Yavuz Sultan Mahallesi Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören üçüz kardeşler Eda, Esra ve Elif Çakmak karnelerini alarak tatile çıkmanın sevincini yaşadı. Başarılı üçüzlerin mutluluklarını paylaştıkları anneleri Ayşegül Çakmak, 6 kızı olduğunu belirterek, "Bugün üçüzlerim karne aldı, çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da böyle başarılı olurlar. 6 kız annesi olmam ayrı güzel bir duygu" dedi.

Üçüzlerin öğretmeni Hatice Duru ise "Çok başarılı öğrenciler. Başarılarında annelerinin çok emeği var. Bu devirde 6 kız büyütmek kolay değil, bir de 3'ü üçüz. Kardeşleri güzel yerlerde görmek istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

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-Üçüzlerin karne alması

-Anne Ayşegül Çakmak röp

-Öğretmenleri Hatice Duru röp

-Üçüzlerden detaylar

Haber-Kamera:Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,())

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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 2017 yılında karne dağıtımının ardından memleketine giderken Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı okuldaki öğrencileri, bugün karnelerini alarak ilkokuldun mezun oldu.

Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesinde bulunan ilkokulda görev yapan öğretmen Necmettin Yılmaz, 2017 yılında öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra yaz tatili için ailesinin yaşadığı Gümüşhane'ye hareket etti. Memleketine giden Yılmaz, otomobiliyle Tunceli'de yolunu kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edildi. Şehadeti ile ailesi kadar öğrencilerini de üzen Necmettin Yılmaz'ın ismi daha sonra görev yaptığı okula verildi.

Yılmaz'ın şehit olmasının ardından görev yaptığı okuldaki öğrencileri bugün ilkokuldan mezun oldu. Okulda düzenlenen karne dağıtım törenine; Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğrenciler ile velileri katıldı. 'Necmettin öğretmenim seni çok özledik' yazılı tahtanın bulunduğu sınıfta öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Mustafa Çiftçiler, "PKK tarafından haince şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizin okulunda karne törenimizi düzenlemek istedik. Öğretmenimizin büyük bir hayali olan mahalleye yeni bir okul yapımı da sürüyor. Öğretmenimizin emaneti olan öğrencilerini ortaokul bölümüne uğurlamaya geldik. Onlar hala öğretmenlerini çok seviyorlar ve unutmamışlar. Bizler de Necmettin öğretmenimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

İlkokuldan mezun olan öğrencileri de öğretmenlerini unutmadıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okuldan görüntü

- Sınıfta öğrenciler

- Şehit öğretmenin fotoğrafı ve öğrenciler

- Necmettin öğretmenim seni çok özledik yazılı tahta

- Kaymakamın öğrencilere karnelerini ve hediye vermesi

- Öğrencilerin konuşması

- Kaymakamın konuşması

- Öğrenicilerin pasta kesmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 550 MB

Haber-Kamera: - Mehmet SEZGİN–ŞANLIURFA-)

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Uşak'ta karne heyecanı

Uşak'ta, 2018- 2019 eğitim öğretim yılı sonunda 332 okuldaki 61 bin 763 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Uşak Eşme Halil Erdoğdu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Karne dağıtım töreninde konuşan Vali Funda Kocabıyık, velilerin, karnelerle ilgili olumlu veya olumsuz yorum yapmamalarını, çocuklarını karneleriyle değerlendirmemeleri gerektiğini vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Şahin ise, bu yıl kent genelindeki 332 okulda 6 bin 566 okul öncesi, 18 bin 370 ilkokul, 19 bin 902 ortaokul ve 16 bin 925 lise öğrencisinin karnelerini aldığını söyledi. Karne dağıtım töreni öğrencilerin fotoğraf çekilmesiyle son buldu

Görüntü Dökümü

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- Vali Funda Kocabıyık okula girişi

- Vali Kocabıyık'ın öğrencilerle diyalogu

- Vali Kocabıyık'ın karne dağıtımı

- Öğrencilerden görüntü

- Vali Funda Kocabıyık'ın konuşması

- Öğrencilerin karne sevinci ve fotoğraf çekilmesi

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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Denizli'de 190 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Denizli'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından 190 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Hasan Karahan, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Denizli genelinde bugün 1120 okul ve kurumda, 2018- 2019 eğitim-öğretim yılının son ders zili çaldı. Yıl boyunca eğitim gören öğrenciler, karnelerini almanın heyecanı yaşadı. Vali Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesindeki Osman Özgür İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Vali Karahan'ı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz karşıladı. Vali Karahan, okuldaki sınıfları sırayla dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilere karnelerinin yanında kitap da hediye edilirken ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Karahan, "Öğrencilerimiz yaz tatillerini eğlenerek ve dinlenerek geçirecekler. Bol bol kitap okuyarak, eksiklerini kapatacaklar. Karneler hem öğrencilerimizin karnesi hem velilerin hem de bizim karnemizdir. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise, "Bugün öğrencilerimiz açısından ayrılık günü. 1120 okulda 190 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen dersleri bitirdi. Eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Kazasız belasız bir yıl geçirdik. Başarılı bıraktığımız için sevinçliyiz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize güzel bir yaz tatili geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Okuldan detay

- Vali Hasan Karahan'ın okulda karne dağıtması

- Karne alan çocuklardan detay

- Vali Karahan'ın açıklaması

- İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un açıklaması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Önce 'Düşünen Adam' heykeli sonra karne

Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencileri, genellikle felsefi düşünceyi anlatan bir simge olarak kullanılan Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in ‘Düşünen Adam’ heykelini yaklaşık 2 aylık bir sürede tamamlayıp okul bahçesine monte ettikten sonra karnelerini aldı.

Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden Zeki Yüzügüldü, Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in ‘Düşünen Adam’ heykelinden etkilendi. Bunun üzerine mesleki alan dersi öğretmeni Yılmaz Uslu’ya konuyu açarak heykeli yapıp yapamayacağını sordu. Öğretmen Uslu da Yüzügüldü’ye destek vererek atölyedeki diğer 6 öğrenciyi de projeye dahil ettirdi. Zeki Yüzügüldü ve arkadaşları Yılmaz Uslu gözetiminde harekete geçerek heykeli mesleki ders kapsamında yaklaşık 2 haftada tamamlayarak okul bahçesinde dünya küresinin üstüne oturtup monte etti. Heykelin montajı bittikten sonra karnelerini alan Zeki Yüzügüldü ve arkadaşları eğitim ve öğretim yılını başarı ile tamamlamanın keyfini çıkarttı.

Metal Teknolojisi Bölümü öğretmeni Yılmaz Uslu, Türkiye’de sadece bir hastanede bulunan heykeli okulun bahçesine yaptıklarını belirterek, "Türkiye’de sadece akıl hastanesinde bulunan ‘Düşünen Adam’ heykelinin 2’ncisini Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde bulunuyor. Tüm dünyada büyük üniversitelerin ve müzelerin bahçelerinde sergileniyorken ülkemizde bir akıl hastanesinde sergilenmesi, düşünmenin suç sayılıyor gibi ya da düşünmenin kötü bir şey olduğu fikrini yıkacağını düşünüyorum" dedi.

Öğrencilerden Zeki Yüzügüldü de, çalışmanın felsefe dersindeki proje ile ortaya çıktığını dile getirerek, yapımında öğretmenlerinin kendilerine çok büyük bir destek vererek heykelin tamamlanmasını sağladığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Heykel ve okul girişi

-Heykelden genel ve detay

-Öğrenciler heykelle ilgilenirken

-Öğrenciler heykel ile birlikte

-Metal Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Yılmaz Uslu ile röp

-Öğrencilerden Zeki Yüzügüldü ile röp

(BOYUT:514,86 MB )(SÜRE: 4,35 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Burdur'da 43 bin 386 öğrenci karne aldı

Burdur'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 255 okulda 43 bin 386 öğrenci karne aldı.

Burdur'da eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla merkeze bağlı Kayış Köy Ortaokulu ve İlkokulu ile Çine Köyü İlkokulunda tören düzenlendi. Törene, Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı, öğretmenler ve veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Vali Şıldak, "İlimizde çok verimli geçen bir eğitim dönemini tamamlamış oluyoruz" dedi. Şıldak, "Köylerimizde çok istekli gayretli eğitim kadrolarımızla, gerek yöneticilerimizin, gerek öğretmenlerimizin çok gayretli çalışmaları ile çok üst seviyede eğitim faaliyeti yürütülüyor. Bunu görmekten, bu heyecanı yaşamaktan büyük mutluluk duydum. Öğrencilerimize, başarılı, sağlıklı, bol bol dinlenecekleri kendilerini yeni eğitim dönemine hazırlayacakları sağlıklı bir yaz tatili temenni ediyorum. Burdur eğitimde başarılı bir il. Bu başarıyı çok daha üst seviyelere çıkarmak bizim görevimiz" dedi.

Vali Şıldak, Burdur'da 2018-2019 eğitim öğretim yılında 255 okulda 5083 öğretmen ve 43 bin 386 öğrencinin yaz tatiline girdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Şıldak'ın sınıfa girişi

- Karne dağıtımndan detay

- Vali Şıldak'ın açıkalmaları

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()