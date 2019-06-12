DHA YURT BÜLTENİ - 12

Müşteriye kaba davranan pazarcının tezgahı kapatıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, müşteriye kaba davranan pazarcı esnafına 4 hafta tezgah açmama cezası verildi. Karar, tezgahın önüne asılan yazı ile duyuruldu.

Alaplı Kapalı Pazaryeri'nde, Çarşamba günleri kurulan halk pazarında bir pazarcı esnafının kaba davrandığı kişi, Alaplı Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bunun üzerine Alaplı Belediye Encümeni, esnafa 4 hafta süreyle tezgah açmama cezası verdi. Bugün belediye encümeninin aldığı kararın ardından zabıta ekipleri, kapalı pazar yerine giderek esnafın tezgah açtığı alanı demir bariyerlerle çevirdi. Kapatılan alana cezanın müşteriye kaba davranılması nedeniyle verildiğini belirten bilgilendirme tabelası asıldı. Esnaf, bugün kurulan pazarda tezgahını açamadı.

Görüntü Dökümü

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Alaplı kapalı pazaryeri

Kapanan tezgah

Tezgah alanının çevrilmesi

Tezgahın kapatılma yazısı

Tezgah sahibinin zabıta ekipleri ile konuşması

Detaylar

Dosya adı ergtehgazkapatildi/262 MB/1 dakika 25 saniye

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak), ()

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Adliye çıkışında bıçaklı sopalı kavga: 10 yaralı, 14 gözaltı

Adıyaman Adliyesi yakınında duruşmadan çıkan iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Kara Höyük köyünde arazi sulaması nedeni ile iki aile arasında çıkan kavga, mahkemeye taşındı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, şüphelilerin 'mala zarar vermek' ve kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı dava için gelen şüpheliler, çıkışta, adliye binası yakınlarında karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de müdahale ettiği kavgada 10 kişi bıçak ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Kavganın ardından polis, olayın daha fazla büyümemesi için hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polislerin önlem alması

- Polisin inceleme yapması

- Sağlık görevlileri

- Savcının inceleme yapması

- Deliler toplanması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Kilis’te Suriyelilerin bayram dönüşleri sürüyor

Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Bayramı geçirmek için ülkelerine giden 20 bini aşkın Suriyelinin dönüşü devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısının 2 bini aştığı bildirildi. Sınır hattında Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Türkiye tarafına getirildi.

Bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelilerin, 1 Kasım'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.

Görüntü Dökümü

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- Otobüsten gelişleri

- Suriyelilerin getirdikleri eşyalar

- Sıra bekleyenler

- Kontrolden geçişleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:261MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Engelli doğan Elif Su'nun doğumunda doktor hatası iddiası

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ev kadını Fehime Bağış (24) ile inşaat işçisi Mehmet Bağış (30) çifti, yüzde 98 engelli olarak dünyaya gelen kızları Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğunu ileri sürdü. Baba Mehmet Bağış, "Çocuğumuzun evde ölümünü bekliyoruz. Başka anne babalar ağlamasın, suçlular cezasını çeksin" diye konuştu.

Seferihisar'da yaşayan 6 yıllık evli Fehime Bağış ve Mehmet Bağış çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Elif Su, yaşam mücadelesi veriyor. İddiaya göre, Elif Su bebeğin doğumu İzmir Urla Devlet Hastanesi doktoru M.Ö.A tarafından 42'nci haftaya kadar bekletildi. 42'nci haftanın sonunda fenalaşan Fehime Bağış, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonrası hemen doğuma alınan Fehime Bağış'a ilk başta normal doğum yaptırılmak istendi ve vakum kullanıldı. Bu işlem başarısız olunca Baba Mehmet Bağış'tan alınan imza ile sezaryen yapılan bebek, yüzde 98 engelli dünyaya geldi. Daha önce 4 kayıp bebekleri olduğunu anlatan baba Mehmet Bağış, Elif Su'nun ise doktor hatası nedeniyle engelli doğduğunu öne sürdü. Eşinin daha önceki hamileliklerinde Van'da yaşadıklarını, Elif Su'nun ise İzmir'de dünyaya geldiğini belirten Mehmet Bağış, hamilelik sürecinde herhangibir sorun olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Daha önce iki kez düşük, bir dış gebelik yaşadık, birini de doğarken kaybettik. Bu bizim kıymetli bebeğimizdi. Kontrollerimizi hiç aksatmadık. 42 hafta boyunca tüm söylenenlere uyduk. 40'ıncı haftada doğuma daha zaman olduğu söylendi ve hastaneye yatış yapılmadı. 41'inci haftada da aynı sözleri söylediler. 42'nci haftada eşim rahatsızlandı ve hastaneye yatırıldı. Ultrason kontrolünün ardından bebeğin suyunun azaldığını söylediler. Doğum 5- 6 saat sürdü. Doğumda vakumla çektikleri için beyin hücreleri zarar görmüş. Sonra beni çağırdılar, 'Eşin ölüyor sezaryen yapacağız, hemen imza at' dediler. İmzayı attım, doğum oldu ama çocuğu İzmir'de özel bir hastaneye sevk ettiler. 2 ay kuvözde kaldı. Doğum sırasında çok zorlandığı için beyin hücreleri ölmüş. 1 ay sonra hayati riski atlattı, ama evladım engelli kaldı."

'HAKKIMIZI ARAYAMADIK'

Kızının görmediğini, duymadığını, ağlamadığını ve beslenemediğini ifade eden Mehmet Bağış, suçu olanların cezalandırılmasını isteyerek, "Artık kendimizi hazırlamamızı, çocuğumuzu kaybedebileceğimizi söylüyorlar. Urla Kaymakamlığı'na ve savcılığına gittim ama ne soruşturma açıldı, ne de sorumlular bir ceza aldı, hakkımızı arayamadık bile. Benim çocuğumu bu hale getirdiler. Soruşturma izni verilmesini istiyoruz. Elimizde belgeler var. Çocuğumuzun evde ölümünü bekliyoruz. İyileşme şansının olup olmadığını bilmiyorum. Başka anne babalar ağlamasın, suçlular cezasını çeksin" diye konuştu.

'GECE NÖBETLEŞE UYUYORUZ'

Anne Fehime Bağış ise doğum sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bana suni sancı verdiler. Ben çocuğun gelmediğini anladım. Ama sözlerime itibar etmediler. Gücüm tükenmişti artık, ıkınamıyordum. Doktora daha önce 'Sezaryen olur mu' diye sordum, ama ısrarla normal doğuma yönlendirdiler. Sonunda sezaryenle almışlar, ben o anı hiç hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde çocuk yoktu. 58 gün kuvözde kaldı. Çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım sanıyordum. Ölü gibi aldım. Kolu oynamıyor, başı kalkmıyordu. Şimdi burnundan mama veriyoruz. Her anne çocuğunu kucağına alırken sesini duyar. Ben çocuğumun yüzüne bakıyorum ne ses var, ne soluk. Gece nöbetleşe uyuyoruz. Nefesi kesilir, dilini yutar diye başında bekliyoruz. Ne gecemiz var ne gündüzümüz. Enfeksiyon kapar diye dışarı çıkaramıyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz."

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ailesinin, yüzde 98 engelli olarak dünyaya gelen Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğu iddiası üzerine İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, konuyla ilgili açıklama yaptı. Ailenin, İzmir Urla Devlet Hastanesi doktoru M.Ö.A tarafından 42'nci haftaya kadar doğumun bekletildiği iddiasını değerlendirdiklerini belirten Op. Dr. Öztop, "Bu olay 1 yıl önce meydana gelmiş ve konuyla ilgili araştırma yapılmış. Biz yeniden bir inceleme başlattık. Ancak bu inceleme sonuçlanmadan bilgi vermek doğru değil. Ailenin iddialarını değerlendireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Anne baba ve Elif Su'dan birlikte görüntü,

-Anne Fehime Bağış'ın bebeği beslemesinden görüntü,

-Baba Mehmet Bağış ile röp,

-Anne Fehime Bağış ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

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Ressam Balaban'ın eserleri, adını taşıyan müzede sergilenecek

İstanbul'da hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban'ın (98), özel eşyaları ve 50'ye yakın eseri, Tekirdağ'da geçen yıl açılan Ressam İbrahim Babalan Müzesi'nde sergilenecek.

İstanbul'da kalça kemiği kırığı teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavisine başlanan ve pazar günü çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden ünlü ressam İbrahim Balaban'ın ölümü, adına müze kurulan Tekirdağ'da büyük üzüntü yarattı. Şair Nazım Hikmet'in resimleri için şiir yazdığı ressam Balaban'ın özel eşyaları ve 50'ye yakın yağlı boya tablosu, Süleymanpaşa ilçesinde adına 8 Eylül 2018 günü açılan müzede sergilenecek.

Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat tarafından tarihi bir bina onarılarak Ressam İbrahim Balaban Müzesi olarak açılmıştı. Müzenin açılışına o tarihte ünlü ressam İbrahim Balaban da katılmıştı.

Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Nazım Hikmet'in yoldaşı ressam İbrahim Balaban'ı şair babasının yanında son yolculuğuna uğurladık. Anısı Tekirdağ Süleymanpaşa'daki müzesinde yaşayacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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Balaban Müzesi'nden detaylar

Müze içerisinden detay görüntüler

Balaban'ın şahsi eşyaları

Sanatçının yağlı boya tablolarından detaylar

Balaban'ın daktilosu ve kitapları

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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İzmit’te yağmur etkili oldu

İzmit'te yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplandı.

İzmit'te öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan yağmur daha sonra şiddetini azalttı. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle D-100 Karayolu ve kent merkezindeki cadde ile sokaklar yağmur sularıyla kaplandı. Yağmurdan kaçanlar, dükkanlar ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler araçlarıyla su birikintileri içerisinde ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri, sularla kaplanan yollarda tıkanan rögarları açmak için uğraştı. Yağmur yağışının dinmesinin ardından cadde ve sokaklardan sular çekildi.

Görüntü Dökümü

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- Etkili olan sağanak yağış

- Yollardaki su birikintileri

- Yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar

- Su birikintileri içerisinde ilerleyen araçlar

Haber:Dinçer AKBİR-Kamera:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()