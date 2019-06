DHA YURT BÜLTENİ - 12

İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

Ordu Valiliği'nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, 'millet ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonundaki görüntüleri incelemeye alındı. Savcılığın İmamoğlu ve Torun'u ifadeye çağıracağı, havalimanı görevlilerini de tanık olarak dinleyeceği öğrenildi. Ordu'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri de Vali Seddar Yavuz'a destek açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çarşamba günü Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik oldu. İmamoğlu ile beraberindekiler, VIP'ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıktı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun'un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, havalimanı güvenlik kameralarının kayıtları, cep telefonu kamera kayıtları ile basına yansıyan görüntüler incelenmeye alındı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Seyit Torun'un ifadeye çağrılacağı belirtilirken, havalimanı görevlilerinin de tanık olarak dinlenecekleri öğrenildi.

STK'LARDAN VALİYE DESTEK AÇIKLAMASI

Öte yandan Ordu'da sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sendika temsilcileri, Vali Seddar Yavuz'a basın açıklamasıyla destek verdi. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Ordu İl Temsilcisi İsmail Çelenk, havalimanında yaşananların kendilerini derinden yaraladığını belirterek, "Asla tasvip edilemeyecek menfur bir olay cereyan etmiştir. Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler VIP salonunu kullanmak istemesi girişimleri üzerine havaalanında bulunan kamu görevlileri vazifelerini icra etmiş, yasal prosedürü kendileriyle paylaşmıştır. Bunu genel geçer bir uygulama olarak görmekten imtina eden aday konuyu şahsileştirmiş, girdiği ruh haliyle kamu görevlilerine ve Ordu Valisi'ne hakaret etmiştir. Yaşanan bu çirkin hadise ile gerçek yüzünü kamuoyuna gösteren Ekrem İmamoğlu'nun sergilediği çirkinlikler, yaptığı hakaretler sebebiyle başta Vali Seddar Yavuz olmak üzere polis teşkilatından, Ordululardan ve milletimizden özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

Kantin işletmecisi borcunu ödemeyen kişiyi okul önünde vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kantin işletmecisi Ferhan C. borcunu ödemesini istediği Erdal K.’yi okul önünde pompalı tüfekle bacaklarına ateş ederek vurdu. Ferhan C. gömleğini kanamayı durdurması içih Erdal K.’ye verirken, polise teslim oldu.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Tarla Sokak’ta bulunan Fatih İlkokulu önünde meydana geldi. Eşiyle birlikte okulun kantinini işleten Ferhan C., iddiaya göre kendisine borcu olan Erdal K.'yı görüşmek için okulun önüne çağırdı. Ferhan C. okul önünde buluştuğu Erdal K.’den borcunu ödemesini isterken, tartışma çıktı. Ferhan C. aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Erdal K.'nın bacaklarına 3 el ateş etti. Ferhan C. polisi arayarak olayı bildirdi. Polis ve 112 Acil ekipleri gelmeden önce Ferhan C., üzerindeki gömleği çıkararak kanamayı durdurması için Erdal K.'ye verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, bacağı parçalanan Erdal K.'yi ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda kullandığı tüfekle birlikte polise teslim olan Ferhan C. ise polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle trafiğe kapatılan sokak, polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından Körfez Belediyesi'ne ait tankerle su tutularak temizlendi. Yol daha sonra trafiğe açılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

90 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da, hayatını kaybeden son Kore Gazisi Yusuf Babacan (90), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

10 çocuk babası olan ve yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Yusuf Babacan için öğle vakti Yeni Mezarlık Caminde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merkezde Babacan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında götürüldüğü şehitliğe defnedildi.

Kaza kurbanı çift yan yana defnedildi

Bayram tatilini Erzincan’da geçirdikten sonra Ankara’ya dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Oğuz ve Ayşe Asan Çifti dua ve gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Kaza Yozgat-Ankara karayolunda dün sabah 09.00'da meydana geldi. Bayram tatilini geçirdikleri Erzincan'dan Ankara'ya dönenmek için yola çıkan Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköyü mevkiinde Demirci köprüsünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları parçalayan otomobil 8 smetre yükseklikten kuru dere yatağına düştü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Asan çiftinin cenazeleri karayoluyla memleketleri Erzincan’a getirildi. Terzibaba Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından genç çiftin cenazeleri Terzibaba Mezarlığı’nda hazırlanan yan yana mezarlarda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza da hayatını kaybeden Anne Ayşe Asan’ın 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken, araçtan yaralı olarak çıkarılan 4 yaşındaki Zeynep’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Otoparkta eski otomobiller ile 'drift' gösterisi

Türkiye Otomobil Sporları Kayseri Temsilciliği'nce otoparkta düzenlenen etkinlikte sürücüler, eski model otomobillerle drift gösterisi yaptı.

Kadir Has Stadyumu yanında bulunan otoparkta gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 100 sürücü katıldı. Sürücüler, çeşitli modellerde eski otomobilleriyle 'drift' gösterisi yaptı. Çevrede toplananlar, eski araçlarla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi. Türkiye Otomobil Sporları İl Temsilcisi ve Erciyes Motor Sporları Kulüp Başkanı Kenan Büyükbahçeçi, eski model otomobil grubuna özel bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Büyükbehçeçi, "Drift gibi dışarıda, caddede yapılmaması gereken şeyler var. Bu tür aktivite yapmaya çalışan arkadaşları buraya topladık. Güzel bir etkinlik yaptık. Dışarıda yapmasınlar, güvenli yerlerde yapsınlar. Bugün bir çok araç burada yer alarak etkinliğe katıldı. Yaz aylarında daha geniş kapsamlı etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bugün burada bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

