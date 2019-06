DHA YURT BÜLTENİ-12

BİNALİ YILDIRIM, ŞANLIURFA'DA (EK)

1)BİNALİ YILDIRIM BALIKLIGÖL'DE

Balıklıgöl’deki Dergah Camisi'nde Cuma namazını kılan Binali Yıldırım, daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretçilerle sohbet eden Yıldırım, göldeki balıklara yem attı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Binali Yıldırım buradaki gezisinin ardından, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne geçti.

2)BAKAN YARDIMCISI İNCE: AMACIMIZ ÖLÜMLÜ KAZA ORANINI SIFIRLI NOKTALARA GETİRMEK

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Trafikte can kayıplarımız, ölümlü kaza sayı oranımız çok yüksekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar, Sayın Bakanımızın aldığı tedbirlerle ve trafik uygulamalarıyla bu oranı ciddi seviyede azalttık. Amacımız ölümlü kaza oranını sıfırlı noktalara getirmek" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, beraberinde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük ile Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret etti. İnce, Vali Orhan Tavlı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederken, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi, şapka, tişört ve bayram şekeri hediye etti. Sürücülere, İçişleri Bakanlığı olarak yaptıkları uygulamaları anlattı.

'AMACIMIZ SIFIR KAZA İLE TRAFİKTEKİ CAN KAYIPLARINI SIFIRA İNDİRMEK'

Uygulamanın ardından bakanlık olarak hem yıl içerisinde hem de bayram nedeniyle trafik tedbirlerini en üst düzeye çıkardıklarını belirten Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekti. Trafikte can kayıplarının ve ölümlü kaza sayı oranlarının çok yüksek olduğunu ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar, Sayın Bakanımızın aldığı tedbirlerle ve trafik uygulamalarıyla bu oranı ciddi seviyede azalttık. Amacımız ölümlü kaza oranını sıfırlı noktalara getirmek. Bu bayramda da yurt çapında bu tedbirleri en üst noktalarda uygulamaya çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak tüm üst düzey yöneticiler ülkemizin çeşitli noktalarına dağılmış durumdayız. Trafik tedbirlerimizi yerinde denetlemeye çalışıyoruz. Kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz, vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Amacımız sıfır kaza ile trafikteki can kayıplarını sıfıra indirmek. Bu anlamda çok sayıda proje yaptık. Çok hızlı sonuç almaya başladık. Hem 2019'un ilk 5 ayında, hem de bayram tatilinin ilk 5 gününde rakamlar bize almış olduğumuz bu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. İnşallah bunu sıfırlı noktalara çekmeyi hedefliyoruz."

'ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARININ YÜZDE 50 AZALDIĞINI GÖRDÜK'

Otobüs denetimlerine çok önem verdiklerini kaydeden İnce, "Türkiye'deki otobüsleri sürekli olarak yaptığımız denetimler ile kontrol altında tutuyoruz. 66 müfettişimiz şuanda sahada. Bayram boyunca da denetimlerini sürdürüyorlar. Toplamda 185 bin personelimiz ile sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 101 bin trafik ekibimiz de görevde. 9 günlük bayram tatilini bize 1 gün önce ve 1 gün sonra olarak 11 günlük bir çalışma programı olarak planladık. Bu planı da uyguluyoruz. Şuanda geldiğimiz noktada elde ettiğimiz rakamlar geçen yıla ve önceki yıla göre yüzde 50 azaldığını gördük. Ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 azaldığını gördük. Burada asıl amacımız bizim rakamı sıfıra indirmek" dedi.

' GÜZEL SONUÇLAR ALMAYI İSTİYORUZ'

Geçen yıl başlatılan kırmızı düdük kampanyasının sürdüğünü ve çocukların bu kampanyada büyük rol oynadıklarını belirten İnce, "Çocuklarımız bu bayramda da buna ek olarak sürücülere, anne ve babalarına karne vererek bir çalışmaya daha katkıda bulunuyorlar. Çocuklarımızın verdiği bu karneleri sosyal medyada paylaşmaları ile çok sayıda beğeni alırlarsa ilk 100 çocuğumuza bisiklet edeceğiz. Böyle de bir kampanyamız var. İnşallah bu çalışmaları basının da desteğiyle güzel sonuçlar almayı istiyoruz" diye konuştu.

3)TATİLCİLER DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDI

ANTALYA'da, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler plajları doldurdu. Kimleri yüzerken kimleri de güneşlenerek bu anların keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da kent merkezindeki Konyaaltı, Lara, Örnekköy ve falez plajları doldu. Sabahın erken saatlerinde itibaren plajlara gelen tatilciler, hem yüzdü hem de güneşlenerek bu anların keyfini çıkardı.İzmir'den tatile gelen Merve Özbal(29), "Antalya turistik bölge olduğu için zaten kalabalık. Bir de bayram yoğunluğu eklenince yer bulmakta zorlandık. Deniz suyu da İzmir'e göre daha sıcak. Şu an bulunduğumuz Mermerli Plajı çok güzel. Biraz kalabalık olsa da Antalya'da gelinebilecek en güzel plajlardan biri“ dedi.

Aynı plajda denize giren Aylin Denizhan (28) ise "Antalya gayet güzel. Geçen yıl tatile gelmiştik. Sonra buraya yerleştik. Antalya genel olarak kalabalık. Ancak temiz plajları sayesinde her yerde deniz keyfi yapılıyor" diye konuştu.

İstanbul'dan Antalya'ya ailesiyle tatile gelen Şebnem Oral da "Tatil gayet güzel gidiyor. Mümkün oldukça her bayramı Antalya'da geçirmeye çalışıyoruz. Deniz güzel, kum, güneş her şey harika" dedi

Mermerli Plajı'nda çalışan Alican Erkul (27) ise tatilin çok yoğun geçtiğini anlattı. En çok İstanbul'dan ve çevre illerden tatilci geldiğini belirten Erkul, "Plajımız tarihi bir yer de bulunuyor. Bu nedenle özellikle yabancı tatilciler burayı tercih ediyor. Bundan dolayı da yoğunluk yaşıyoruz. Burada denize girmek isteyenler restoran bölümünde sıra bekliyor. Elimizden geldiğince tatilcileri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl yoğunluk yaşıyoruz" diye konuştu.

==================================================

4)OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin yakıt deposuna pet şişeler içinde gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilin İran uyruklu sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

