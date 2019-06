DHA YURT BÜLTENİ-12

Binali Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz ama her şeyi konuşuruz (EK)

1)'23 HAZİRAN'DA İSTANBUL BAYRAMI VAR'

Buruciye Medresesi'nde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Binali Yıldırım, vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Sivaslıların bayramını kutlayan Yıldırım, bayram sevincini birlikte yaşamak için kenti ziyaret ettiklerini belirterek, "Bayram sonunda, tabi hayat devam ediyor. Tekrar işimize gücümüze döneceğiz. İstanbul'dan özellikle bayram için gelen hemşehrilerime hatırlatmak isterim. 23 Haziran'da da bizim bayramımız var. İstanbul Bayramı var. İstanbul bayramına Sivas hazır mı. Biliyoruz. Sivas her zaman nerede memleket meselesi olursa, nerede millet meselesi olursa hazır ve nazırdır.Bunu İstiklal harbinde göstermiştir. Bunu daha 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında göstermiştir. O gece de sesimizi duyduğunuz anda meydanları doldurduğunuzu biliyoruz, sizlerle de gurur duyuyorum. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu kutlu yürüyüşte Sivas her zaman bizimle beraber oldu. 23 Haziran'da Sivas olarak İstanbul'da gümbür gümbür geliyor muyuz? Sandıkları dolduruyor muyuz? Anlamlı bir farkla, evladınızı, Anadolu yaylasının evladına desteğinizi veriyor musunuz. Allah sizden razı olsun. Sivas çileyi bilir, zorlukları bilir" dedi. Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır. Kim ne senaryo yazarsa yazsın, İstiklal aşığı bu millete hiç bir operasyon etki etmez. Bu millet her zaman doğrusunu, en güzelini yapmayı başarmıştır. Sivas dava adamı, yiğit insan Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketidir. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke için kanlarını canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Bayramlaşma progğramından görüntüler

-Yıldırım'ın konuşması

-Vatandaşlarla beşyramlaşması

Haber-Kamera: SİVAS,

==================================================

2)BAYRAM ZİYARETİNE GİDERKEN OTOMOBİLLE KANALA UÇTULAR: 1 ÖLÜ 4 YARALI

RAMAZAN Bayramı nedeniyle Şanlıurfa’dan Adana’daki akrabalarını ziyarete gelen Ok Ailesi'nin içerisinde bulunduğu otomobilin atık su kanalına uçması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa’da yaşayan Mehmet Ok, eşi Sahra Ok (50), kız çocukları Ayşe (11), Kezban ve ismi açıklanmayan oğulları, bayramda akrabalarını ziyaret etmek için 06 DE 4144 plakalı otomobille Adana’ya geldi. Sarıçam ilçesindeki Sezai Karakoç Bulvarı’nda ilerleyen otomobil, sürücüsü Mehmet Ok’un virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu atık su kanalına uçtu. Taklalar atarak durabilen otomobil kullanılamaz hale gelirken Ok Ailesi kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri anne Sahra Ok’un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, Sahra Ok’un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Kazada kanala uçan arabadan detay

- Kazada hayatını kaybeden kişinin ceset torbasının içinde yatarken görüntüsü

- Polislerin kazaya karışan aracı incelemesi

- Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

- Yaralıları taşıyan ambulansın kaza yerinden ayrılması

SÜRE: 01'36" BOYUT: 177 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, ()

==================================================

3)BODRUM PLAJLARI CIVIL CIVIL

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bayram tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler, bol bol güneşlenerek denize girdi. Plajlarda yer bulamayanlar tatilcilerin ise ağaç altlarında çadır kurmaları dikkat çekti. Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından Bodrum'a akın akın gelen tatilciler, bayramın ikinci gününde soluğu sahillerde aldı. Deniz suyu sıcaklığının 21, hava sıcaklığının ise 25 derece olarak ölçüldüğü Bodrum'da ilçe merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında ne karada ne denizde yer kalmadı. Yerli ve yabancı turistler birlikte denize girip, güneşlendi, su sporları yaptı. Plajlarda renkli görüntüler oluştu. Şehir merkezinde yer bulamayanlar ise araçlarla Torba, Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallerindeki plajlara gitmeyi tercih etti. Bazı tatilciler günübirlik tekne turlarına katılarak eşsiz güzellikteki koyları gezerken, bazıları ise plajlarda yer kalmayınca ağaç altında çadır kurdu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Güneşlenen ve denize girenlerin görüntüsü

-Ağaç altındaki çadırların görüntüsü

-Sahilde voleyboy oynayan turistlerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), ()

==================================================

4)HİLVAN'DA SİLAHLI KAVGA: 8 YARALI



ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Aktaş ve Akdemir aileleri, tarlalarının içinden geçen sulama borularının sökülmesi nedeniyle tartıştı. Her iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ile tüfeklerin kullanıldığı kavgada, kurşun ve saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karıştığını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALI ÇOCUK ÖLDÜ

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 yaşındaki Cizre Akbalık, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin ise kaldırıldıkları hastanede devam ettiği bildirildi. Bayram ziyareti için dedesinin evinde bulunduğu belirtilen minik Cizre'nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.



HİLVAN (Şanlıurfa), () -