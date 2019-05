DHA YURT BÜLTENİ-12

1)OĞLUNU ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN KOCASININ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİ

İZMİR'in Konak ilçesinde, Bilal Turgay'ın döverek öldürdüğü iddia edilen 3 yaşındaki Abdülkadir Doğan'ın annesi Ayşe Turgay, baba evine sığındı. Olayla ilgili konuşan gözü yaşlı anne, "Bir oğlumu toprağa verdim, diğer oğluma iyi bakabilmek için her şeyi yapacağım. Bilal Turgay'a inşallah en ağır ceza verilir" dedi. Olay, geçen pazar günü saat 11.30 sıralarında, Tepecik semtinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Bilal Turgay, eşi Ayşe Turgay ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Bilal Turgay eşini dövdü. Ayşe Turgay'ın polise verdiği ifadeye göre, Bilal Turgay darp sırasında arka odada bulunan ve o anda ağlamaya başlayan, Ayşe Turgay'ın önceki evliliğinden olan oğlu Abdülkadir Doğan'ın yanına gidip, darbetmeye başladı. Bu sırada, yardım istemek için yakınlarda oturan kayınvalidesinin evine kaçan Ayşe Turgay, onlarla birlikte geri geldiğinde, minik Abdülkadir Doğan'ı hareketsiz yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalbinin durduğu belirlenen Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.

ÖNCE 'MOTOSİKLET ÇARPTI' DEDİ

Bilal Turgay, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Turgay'ın ilk önce, eşinin evden çıktıktan sonra kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da bu kapıdan sokağa çıktığını ve bu sırada motosikletin çarptığını söylediği, ancak daha sonra küçük çocuğu dövdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Bilal Turgay, tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren küçük Abdülkadir Doğan için Basmane Çorakkapı Camisi'nde dün cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüğü, Abdülkadir Doğan, Uzundere TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'İNŞALLAH EN AĞIR CEZA VERİLİR'

Bilal Turgay'dan olan 1.5 aylık bebeğiyle tek başına kalan Ayşe Turgay, babasının İkiçeşmelik semtindeki evine sığındı. Abdülkadir Doğan'ın babası olan ve şu anda bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan önceki eşiyle imam nikahlı yaşadığını ve ayrıldıklarını belirten gözü yaşlı anne Ayşe Turgay, "Çok üzgünüm, içim yanıyor. Allah onu cezasız bırakmasın. Benim canım yanıyor, onun da canı yansın. Bir oğlumu toprağa verdim, diğer oğluma iyi bakabilmek için her şeyi yapacağım. Bilal Turgay'a en ağır ceza verilsin. 3 yaşındaki çocuktan ne istedi? Her gün beni dövüyordu, benim her gün gözlerim mordu" dedi.

Daha önce de Bilal Turgay'dan şiddet gördüğünü ve şikayetçi olduğunu anlatan Ayşe Turgay, kayınpederinin araya girip, oğlunu affetmesini istemesi üzerine, şikayetlerini geri çektiğini söyledi.

2)DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANAN HALK MİDİBÜSÜ ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan halk midibüsü şoförü, hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu düştüğü belirlenen şoför tedaviye alınırken, halk midibüsü başka bir şoförün gelmesiyle seferine kaldığı yerden devam etti.

Bugün saat 12.30 sıralarına Yeni Hastane - Sevlitepe seferini yapan 45 D 4029 plakalı halk midibüsünün şoförü Ali İhsan Ateş (55), Subaşı Mahallesi Çamlıca Yolu Mevkisi'ne geldiğinde aniden rahatsızlanıp, midibüsü durdurdu. Yolcular, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ateş'e ilk müdaheleyi olay yerinde yaptı. Tansiyonu düştüğü belirlenen Ateş, daha sonra ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Halk midibüsü ise başka bir şoförün gelmesi üzerine seferine kaldığı yerden devam etti.

(ÖZEL)

3) SURİYELİ, BULDUĞU 17 BİN 500 LİRAYI SAHİBİNE İADE ETTİ

KAHRAMANMARAŞ'ta, Suriye uyruklu bir kişi, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu'na teslim etti. Kızının okul parası olduğunu ve geri gelmeyeceğini düşündüğünü belirten Dayıoğlu, "Paranın ne kadar olduğunu, ne kadar 50'lik ve 100'lük olduğuna kadar sorduktan sonra verdi. Karşılaştığım manzara sonrasında ön yargım nedeniyle ağladım" dedi.

İlginç olay, cumartesi günü Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markete meydana geldi. Unlu mamuller imalatçısı Gökçe Dayıoğlu, çörek bırakmak için markete girerken, çantasındaki 17 bin 500 lirayı düşürdü. 2 çocuk annesi Dayıoğlu, kızını özel bir okula kaydettirmek için gittiği sırada çanta ve aracı kontrol etti ancak parasını bulamadı.

'ÖN YARGIM YÜZÜNDEN AĞLADIM'

Şoke volan ve gün içerisinde çörek bırakmaya gittiği marketi aradığını anlatan Dayıoğlu, sonrasında yaşananları ise şöyle anlattı:

"Marketi aradığımda 'Bir Suriyeli para buldu' dediler ama ne kadar olduğunu söylemediler. Telefon numarası bırakmış, numaradan Suriyeliyi aradılar ve parayı onlara teslim etmedi ta ki ben gidinceye kadar. Gittim, paranın ne kadar olduğunu, ne kadar 50'lik ve 100'lük olduğuna kadar sorduktan sonra verdi. Ama ben çok kötü bir şekilde ağlıyordum ön yargım yüzünden. Suriyelilere karşı beslediğimiz, yani hepsini bir tuttuk herhalde diye düşünüyorum ve şimdi de gerçekten büyük pişmanlığını yaşıyorum. Paramı bulan ve ismini bile sormayı unuttuğum Suriyeli'ye teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. 17 bin 500 lira parayı alıp götürebilirdi de."

'POLİSE TESLİM EDECEKMİŞ'

Parasını teslim aldığı sırada ağlayınca Suriyelinin kendisini teskin etmeye çalıştığını belirten Gökçe Dayıoğlu, "Bana, 'Hayır ağlama. Haram değil bu senin, helal. Dönüp dolaşıp sana gelecekti' dedi. Ben kendisine ulaşmasam parayı polise götürecekmiş. Çocuğumun okul parasıydı ve geri kavuştum" diye konuştu.

Market çalışanı Hüseyin Suna ise, cumartesi günü bir Suriyelinin yanında arkadaşı ile markete gelerek marketin önünde bir miktar para bulduğunu belirtip sahibinin çıkması durumunda kendisiyle irtibata geçilmesi için telefon numarası bırakıp ayrıldığını söyledi. Suna, Gökçe Dayıoğlu'nun daha sonra kendisini arayıp paranın kayı olduğunu söylemesi üzerine Suriyeliyi aradıklarını ve markete gelerek parayı Dayıoğlu'na teslim ettiğini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Gökçe Dayıoğlu'nun ve Suriyelinin arkadaşı ile birlikte markete gelmesi de iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çağrı üzerine markete gelen ismi bilinmeyen Suriye uyruklu kişi Dayıoğlu'na parayı teslim ediyor. Dayıoğlu ve Suriyeli daha sonra marketten birlikte ayrılıyor.

Öte yandan Gökçe Dayıoğlu'nun yaşadığı heyecanla ismini sormayı unuttuğu Suriyelinin kim olduğu ise kentte merak konusu oldu.

4)PLATONİK AŞIĞININ CEZAEVİNDEN ÇIKMASINDAN KORKAN CANISI, KAMPANYA BAŞLATTI

ERZURUM'da çalıştığı iş yerinde kendisini bıçaklayan platonik aşığı Murat Yıldırım’ın (30) cezai ehliyetinin tam olmadığına dair hazırlanan raporun ardından cezaevinden çıkacağından korkan Canısı Toktay (19), sosyal medyada kampanya başlattı. Tek isteğinin sesini duyurmak olduğunu söyleyen Toktay, “Sosyal medyada kampanya yaparsam, kadınlar bana destek olursa belki kurtulurumö dedi. Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a karşı duygu beslemeye başladı. Cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" şeklinde mesajlar gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu, ancak tam olmadığı yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATTI

Saldırgan Murat Yıldırım'a verilen cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor sonrası tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medyadan kampanya başlattı. Dadaşkent'teki markette çalışırken saldırganın kendisinden bir ay sona işe başladığını anlatan Canısı Toktay, "Bana takıntılıydı, ancak ben ondan uzak durmaya çalışıyordum. Markette çalışırken bıçaklı saldırısına uğradım. Tutuklandı, ilk mahkemede pişman değilim derken, ikinci mahkemede pişman olduğunu söyledi. Görüntülü ifade verirken bile halinin elinin titrediğini, gözlerinin farklı bir hal aldığını herkes gördü. Hasta raporu olduğunu öğrendim. Raporu olunca cezaevinde fazla kalmaz dediler. Ben de sosyal medyada kampanya yaparsam, kadınlar bana destek olursa belki kurtulurum. Benim tek istediğim sesimi duyurmak. Ölmek yerine savaşmayı tercih ettim. Bu yüzden sosyal medyada kampanya başlattım" diye konuştu.

5)DRİFT YAPARKEN, KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

KONYA'da, Habip Harun Mor (19), drift yaptığı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybedince kaldırımdaki Selçuk Baldan'a (32) çarptı. Ağır yaralanan Baldan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan ve ehliyet sahibi olmadığı belirlenen Mor ise sorgusunun ardından para cezası kesilip, serbest bırakıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, pazar günü saat 17.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi ve Küçük Kumköprü Caddesi kavşağında meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Habip Harun Mor, drift yapmaya başladığı 18 KV 279 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Mor'un kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobil ile bagaja poşet koymaya çalışan Selçuk Baldan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mor'un aracının altında kalan Baldan, bir süre sürüklenip, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Baldan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Baldan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST

Kaza sonrası gözaltına alınan Habip Harun Mor'un, sürücü belgesi sahibi olmadığı belirlendi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Mor'a, 'drift yapmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından para cezası kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Habip Harun Mor'un kontrolünden çıkan otomobilin, Selçuk Baldan ile aracına çarptığı, Baldan'ın otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı.

