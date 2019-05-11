DHA YURT BÜLTENİ -12

Valisi Akbıyık Bedirhan bebeği şehit eden terörist yakalandı (2)

BUGÜN İKİNCİ TERÖRİST DE DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Hakkari Valiliği, Bedirhan bebek ile annesinin şehit edilmesi olayına ilişkin bugün ikinci teröristin de Diyarbakır'da yakalandığını açıkladı. Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı; "31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan KARAKAYA ve bebeği Bedirhan KARAKAYA'nın şehit edilmesi olayının faili olarak yakalanan Azat (K) Metin DAŞDEMİR ile birlikte eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin SEVİM, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Diyarbakır İlinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

HAKKARİ,()

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Bakan Gül: Eleştirileri itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz

Gaziantep’te, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik kararı ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, "Eleştirileri YSK’nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini soy isimlerini söyleyerek, itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya geldi. Toplantıya Bakan Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri katıldı. YSK’nın kararına karşı çıkan çevreleri eleştiren Bakanı Gül, YSK kararına saygı duymanın hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Seçimleri itiraza karara bağlama ve seçimleri yönetme hususu anayasamıza göre Yüksek Seçim Kurulu’na aittir. YSK yüksek mahkemeler arasından seçilen saygın hukukçulardan oluşan bir kuruldur. YSK kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz. Ancak YSK, kararına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmaz şartıdır. Elbette eleştiriler olabilir ama bu eleştirileri YSK’nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini soy isimlerini söyleyerek bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okuyarak yüksek mahkeme üyelerini de tahkir etmeye yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bir muhalefetin üslubuna da asla yakışmayan bir tavırdır. Bu üslup o yüksek mahkeme üyelerini alçaltmaz ama o üslubu kullanan kişilerin seviyesini, şeceresini gösterir ve alçaltır. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. YSK’nın yedi üyesi farklı karar vermiş dört üye ayrı karar vermiştir ama bütün üyeler de saygındır, bütün üyelerin görüşleri ve kişilikleri itibara, saygınlığa elbette en güçlü bir şekilde sahip kişilerdir. Dolayısıyla görüşünü ve kararını beğenmediniz diye bir itibar cellatlığına, isimlerini okuyarak hedef gösterme ve alay etme asla hiçbir kimseye yakışmayan ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Elbette YSK kararının gerekçelerini verdikten sonra da hukuki olarak daha güçlü bir şekilde herkes itirazını ve eleştirisini yapabilir ama YSK kararı herkesi bağlayan bir karardır, nihai karar mercidir. YSK karar vermeden önce saygı gösteriyorsunuz, ‘YSK kararları bağlayıcıdır’ diyorsunuz ama karar verilince, beğenince, kendi işinize gelince saygı duyacaksınız, işinize gelmeyince saygı göstermeyeceksiniz, böyle bir şey olamaz. Karar sizin itirazınız doğrultusunda da olsa tersine de olsa bir hukuk devletinde bir siyasetçiye, hukukçuya düşen elbette karara saygı göstermektir. YSK’nın üyelerini hedef gösteren, töhmet altında bırakan bu tür açıklamaları, tavırları asla kabul etmiyoruz."

'ELBETTE KARARI İSTANBUL HALKI VERECEKTİR'

YSK’nın mazbatayı iptal etmediğini, milletin hakemliğine gitme kararı verdiğine işaret eden Bakan Gül, “YSK bir karar vermiştir. Bu kararın sonucunda mazbatayı alıp iptal etmemiştir, milletin hakemliğine kanuna uygun, süreci yönetecek şekilde milletin hakemliğine gitmiştir. Elbette kararı İstanbul halkı verecektir. İstanbul seçmeni hangi karar verdiyse de elbette beş yıl o şehrin yerel meselelerini yönetecek Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir. Dolayısıyla bu konuda daha özenli ve sorumlu davranmak, Türkiye anayasasına ve hukukuna saygı içinde gereken bir tavırdır. Bunu elbette hepimiz bekliyoruz. YSK’nın üyelerine bu anlamda yapılan haksız ve saygısız ithamların da Türk siyasetinde ve hukuk tarihinde de asla kabul edilen bir tarafı yoktur, bunu da şiddetle tasvip etmediğimiz gibi ifade etmek istiyoruzö dedi.

Gül, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi Başkanlarını ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Belediye ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 476MB

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Reyhanlı'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te yaşanan terör saldırısının 6'ncı yıl dönümünde şehit olan 53 kişi düzenlenen törenle anıldı.

İlk tören belediye binası yakınındaki patlamanın yaşandığı yerde yapıldı. İki ayrı patlamada yakınlarını kaybedenler ellerinde kayıplarının fotoğraflarıyla patlamanın olduğu bölgeye geldi. Burada İlçe Müftüsü Murat Akçay’ın dua etmesinden sonra ikinci patlama yeri olan PTT yakınına hareket edildi.

Grup daha sonra Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, emniyet ve askeri yetkililer, STK temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşların katıldığı kortej eşliğinde Şehitler Anıtı’na geldi. Buradaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra 11 Mayıs terör saldırısında şehit olanların isimleri okundu. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, “Bugün bu acının tarifi yok. 53 kardeşimizi toprağa verdik. Acımız ilk günkü gibi taze. Bugün anneler günü. Annelerin devlet büyüklerinden bir isteği var. Bizler terör mağduru değiliz, şehitlik verilmesini istiyoruzö dedi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, hain saldırının üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, acılarının hala ilk günki gibi olduğunu söyledi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BABA ACISI

PTT yakınındaki patlamanın yaşandığı sırada motosikleti ile olay yerinden geçerken yaşamını yitiren Mustafa Ayaz’ın oğlu 6 yaşındaki Mustafa Ayaz, babasını istediğini söyledi. Olaydan bir gün sonra, yani babasının toprağa verildiği gün dünyaya gelen Mustafa Ayaz, göremediği babasını istediğini söyleyerek, “Yarın benim doğum günüm. Babamı istiyorumö dedi. Bu arada Koray Cünedioğlu’nun babası Saraç Cünedioğlu ve oğlu Halil’i kaybeden Medine Erdemci ise saldırının 6'ıncı yılında acılarının hala taze olduğunu ancak aileler olarak tek isteklerinin kaybettikleri yakınlarına şehitlik verilmesini olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Oğlu Koray’ı kaybeden Cünedıoğlu ile röp.

- Medine Erdemci röp.

-Babasını isteyen çocuk ıle röp.

-Yürüyüşten görüntü

-Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın konuşması

-Belediye başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun konuşması

-Kaymakam Fatih Çobanoğlu konuşması



SÜRE: 5’10’’ BOYUT: 579 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU, Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay),()

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İnşaattaki çalışma sırasında top mermisi buldu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yeni inşa edilen bir binanın elektrik tesisatını yapan işçiler, kepçeyle kazdıkları yerin yaklaşık 2 metre altında, eski bir top mermisi buldu.

Manas Bulvarı üzerindeki bir apartman inşaatının elektrik tesisatı işlerini yapan işçilerden Engin Cantaş, kabloların geçmesi için kazdıkları yaklaşık 2 metrelik çukurda, oksitlenmiş bir top mermisi buldu. Top mermesini çukurdan çıkarıp, elleriyle taşıyarak inşaat alanının önüne getiren Cantaş ve mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, top mermisinin bırakıldığı yerin çevresini güvenlik şeridiyle kapatıp, durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, buluntu mühimmatı incelemeye aldı.

Mühimmatı bulan elektrik işçisi Engin Cantaş, "Elektrik kablosu çekmek için kepçeyle kazı yaparken takıldı. Ben de elime alıp buraya getirdim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bulunan top mermisinden görüntü

- Top mermisinin bulunduğu çukurdan görüntü

- Top mermisini bulan Engin Cantaş ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Lise öğrencilerinden çocuk istismarına sessiz tepki

İzmir'de lise öğrencilerinden oluşan Ölen Dünya Topluluğu, çocuk istismarı, şiddet ve tecavüz olaylarına yönelik tepki göstermek için sessiz eylem yaptı. Topluluk üyeleri ağızlarını bantlayarak 20 dakika boyunca sessizce bekledi.

Kendilerini Ölen Dünya Topluluğu üyeleri olarak adlandıran lise öğrencilerinden oluşan bir grup, Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Dünyanın kötü bir yer olma yolunda ilerlediği ve bunun sorgulanması gerektiği fikrinden yola çıkılarak oluşturulan grup, yürüttükleri toplumsal faaliyetler kapsamında bu kez de çocuk istismarı, tecavüz, şiddet olaylarına yönelik tepkilerini dile getirmek için sessiz eylem düzenledi. Ağızlarını bantlayarak 20 dakika boyunca sessizce duran gruptakiler, ellerinde ise 'Çocuk bedeninden elini çek', 'Bugün konuşmuyoruz, dik duruyoruz', 'Çocuk istismarına hayır' yazılı dövizler taşıdı. Ağızlarını topluluğu sembolize eden yeşil bantlarla bantlayan gençler, 20 dakika boyunca hareketsiz durarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Caddeden geçen bazı vatandaşlar da gençlere alkışlayarak destek verdi. Bazıları da sessiz eylemi cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

Topluluk adına açıklama yapan Berktuğ Mutlu, "Ölen Dünya Topluluğu olarak bir şeylerin yapılması gerektiğini fark ettik ve ülkemizdeki adaleti sağlamak için yola çıktık. Ölen çocukların, tecavüz edilen çocukların farkındayız. Sadece siyasetçilerin değil tüm gençlerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Biz de topluluk olarak sessiz eylem yapmaya karar verdik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eylemden görüntüler

-Berktuğ Mutlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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Marmaris'te, ev hanımı annelere katkı kermesi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 12 Mayıs Anneler Günü kapsamında 'Ev hanımı annelerin ekonomilerine katkı' adı altında kermes düzenlendi.

Anneler Günü için Marmaris'te düzenlenen 'Ev hanımı annelerin ekonomilerine katkı' kermesinde, 70 stant açıldı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki kermeste, el emeği göz nuru örgü, dantel, giyim ve hediyelik eşyaların yanı sıra yöresel yemekler de satışa suluhdu. Kentte yerleşik yaşayan yabancılar ile turistler de kermese ilgi gösterdi. Hediyelik eşya stantlarının ağırlıklı olduğu kermesteki ürünler, 5 ila 100 lira arasında fiyatlarla alıcı buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kermesten görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Toplam: 73,5 MB HD görüntü-1 dakika 1 saniye)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı

MERSİN’de 5 metre derinlikteki çukura düşen 14 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi, Sarıibrahimli Mahallesi’nde arıcılıkla uğraşan Metih Sonkur, arazideyken duyduğu sesleri takip edince çukurun içinde yaban domuz yavrularını gördü. Sonkur, vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukur içerisine düşen biri telef olmuş, 14 yavru yaban domuzunu mahsur kaldıkları çukurdan kurtardı.

Pijamalı yaban domuzu cinsi yavrular, Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Daha sonra tedavi için Tarsus Hayvan Parkı’na getirilen yavrular buradaki bakım ve tedavilerinden sonra tekrar doğaya bırakılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerine gelen ekiplerin görüntüsü

-Ekipler çukura inerken

-Domuzların görüntüsü

-Domuzların koşturmacası

-Toplanan kalabalık

-Ekipler çukurdaki domuzları kafese koyup çıkarmaya çalışırken

-Ekipler çukurdan çıkarken

-Kurtarılan domuzlar

-Domuzları gören çiftçi konuşurken

-Genel ve detay

(BOYUT:380 mb) (SÜRE:3,23 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Türkiye Drone Şampiyonası Anamur'da başladı

MERSİN'in Anamur ilçesinde tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışlarının Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının ilk etabı Mersin Anamur Antik Kentte gerçekleştiriliyor. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı Türkiye Drone Şampiyonasının birinci etap yarışlarına Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 40 lisanslı pilot katılıyor. 12 Mayıs'ta son bulacak yarışmanın finalde dereceye giren yarışmacılar 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST 2019'un ev sahipliğindeki 'Dünya Drone Kupasında' Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonanın diğer etapları yine Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinde yapılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dronelar masaların üzerinde

-Genel ve detaylar

-kameraya çarpan drone

-Genel ve detaylar yamaç paraşütü

-Konuşmalar

-Röpler

Yamaç paraşütünden

(Süre: 5.33 Dk) (Boyut: 326 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()



