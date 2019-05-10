DHA YURT BÜLTENİ -12

Uçurumdan düşen AA muhabiri aranıyor

Bayburt- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'nda, kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmasını takip eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düştü. Nişancı'yı arama çalışması başlatıldı.

Trabzon- Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında Özel İdare ekipleri yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon'dan AFAD ekipleri sevk edildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecinin yol açma çalışmalarını takip ettiği sırada uçurumdan düştüğünü belirterek bölgede arama çalışması başlatıldığını açıkladı.

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TRABZON,()

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Orhaneli'de merkezi sistemle ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde merkezi sistemle 72 caminin hoparlörlerinden aynı anda yayınlanan ezanın okunduğu Durdubey Camii'nde imam ezanı 4 dakika erken okuyunca, binlerce kişi orucunu erken açtı.

Orhaneli ilçesindeki Durdubey Camii'ndeki dijital saat 4 dakika ileri gidince, imam Ali Şen, dün akşam ezanını 4 dakika erken okudu. Aynı ezan, merkezi sistem sayesinde, 71 camide daha aynı anda okundu. Bazı vatandaşlar yanlışlığı fark ederken, bazıları ise bun nedenle oruçlarını 4 dakika erken açmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinin sakinlerinden Mehmet Gözükara, "İmam saate bakıyor, saatte ilerde olduğu için, namaz vaktini gösterdiği için ezanı erken okuyor. Ben orucumu erken açmadım, fakat erken açan arkadaşlarımız oldu. Yetkililer saatin ileride olduğunu, bundan dolayı böyle bir hata oluştuğunu söyledi" dedi.

İLÇE MÜFTÜSÜ: KAZA GEREKMEZ

Orhaneli İlçe Müftüsü Hanefi Çakmak da ilçede günün konusu olan olaya ilişkin açıklama yaptı. Çakmak, "Dün akşam biz il müftümüzün iftarındaydık. Bizim ilçemizdeki merkez caminin yılların tecrübesi imamızın ezanı 4 dakika önce okuduğu söyleniyor. Bu konuda yaptığımız inceleme ve araştırma soncunda saatler ileride olduğu için böyle bir yanlışlık oldu. Burada da Din İşleri Yüksek Kurumu'muzun fetvası var. Fetvada 2-3 dakika önce ezan okunsa, herhangi bir kaza gerekmez diyor. 5-10 dakika olsaydı, sıkıntı olurdu. O zaman kaza gerekir. Fakat bunun dışında verilen fetvaya göre 2-3 dakika için bir şey gerekmez. Biz o fetvaya göre hareket ediyoruz. Müsterih olun, herhangi bir endişeye düşmeyin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Camii önünde bulunan bozuk saaten görüntüler

- Vatandaşlardan röportaj

- Caminin içinden ve dışından genel görüntüler

- Müftünün açıklaması

- Cemaatten görüntüler

- Detaylar

Süre: 04.22 Boyut: 490 MB

Haber: Serkan AKKUŞ - KAMERA: İsmail Hakkı SEYMEN - Osman SAK/BURSA,()

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FETÖ şüphelisi gizli bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı

Samsun'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan PTT eski müdürü Coşkun K., saklandığı evin gizli bölmesinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan PTT eski müdürü Coşkun K., saklandığı evin gizli bölmesinden kaçmaya çalıştığı esnada kısa süreli kovalama ile yakalanırken 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

Haber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN,()

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Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Ferruh Aşçı, kentteki göllerin tabanında 5 milyar metreküp 'torf' gübresi bulunduğunu belirterek, yeni bir ihraç ürünü olabilecek bu gübrenin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyar TL olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Ferruh Aşçı, Afyonkarahisar'da göllerin tabanında atıl durumunda bekleyen ve dünyanın en değerli gübrelerinden olan 'torf'un çıkarılıp ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi. Organik madde açısından oldukça zengin ve su tutma kapasitesi yüksek olan torf gübresinin Eber, Karamık ve Akşehir göllerinin zemininde bol miktarda bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Aşçı, göl tabanlarındaki bu torfun Türkiye'nin 20 yıllık gübre ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Doç. Dr. Aşçı, göl tabanlarında yaklaşık 200 milyar TL değerinde 5 milyar metreküp torf gübresi olduğunu, bu konuda uzun süredir araştırma yaptıklarını vurguladı. Göl tabanlarındaki torf gübresinin bitkisel materyal bakımından oldukça zengin olduğuna değinen Doç. Dr. Aşçı, "Organik madde açısından oldukça zengin, su tutma kapasitesi çok yüksek. Yani şu anda bilinen biyolojik gübreler içerisinde solucan gübresi ayarında değerli bir gübre. Biz bunu laboratuvarımızda test ettik. Farklı gübre çeşitlilerini çimlenme üzerindeki etki düzeylerini ve gelişim süreçlerini takip ettik. Netice itibariyle torf gübresi dünyada şu anda bilinen en değerli biyolojik organik gübredir" dedi.

MEYVE ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİR

Gübre sayesinde kış aylarında yaz kalitesinde meyve üretilebileceğini söyleyen Doç. Dr. Ferruh Aşçı, “Bu gübre uzun yıllar boyunca göllerin dibinde biriken bitki artıklarının mikroorganizmalarından oluşuyor. Tamamen doğal ve yan etkisi yok. İstediğiniz oranda kullanabilirsiniz. Seracılıkta kaliteli ve üstün ürün yetiştirme noktasında yaygın olarak kullanılması mümkün. Örneğin kışın ürettiğimiz seradaki domates, salatalık, patlıcan gibi ürünleri yaz kalitesinde elde etmiş olacağız. Yani bunu yaygın olarak kullanırsak bu olabilir" diye konuştu.

TORF GÜBRESİ İHRAÇ EDİLEBİLİR

Körfez ülkelerine özellikle İskandinav ülkelerinden gemilerle torf gübresi getirtildiğini ve bu sayede çöllerde tarım yapıldığına işaret eden Doç. Dr. Aşçı, yapılacak çalışmayla torf gübrenin Türkiye'nin yeni ihraç kalemleri arasına girebileceğine değindi. Türkiye'deki torf gübresinin diğer ülkelerdeki torf gübreye oranla mineral açısından daha zengin olduğunu aktaran Doç. Dr. Ferruh Aşçı, "Türkiye'nin bitki tür çeşitliliği Avrupa'nın tamamına denk. Bu gübrenin kalitesini belirleyen en önemli unsur da göllerdeki bitki türü çeşitliliği. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa torf gübresinin kalitesi de o derece yüksek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Doç. Dr. Ferruh Aşçı'dan detay

-Laboratuvarda çalışma yapan ekipten detay

-Genel detaylar

-Doç. Dr. Ferruh Aşçı ile röp

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Van kedileri için yapılan havuzun sezon açılışı yapıldı

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, Van kedilerinin koruma alında oldukları Kedi Villası'nda yapımı tamamlanan havuzun sezon açılışı YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin katılımıyla yapıldı. Prof. Şevli, Kedi villasında özenle bakımları yapılan Van kedilerinde geçen yıla oranda yüzde 10 oranında bir artış olduğunu söyledi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konuklarıda etkiliyor. Van Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan birinin kahverengi doğması ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Şevli, Kedi Villası'nda Van kedileri için yapılan havuzun sezon açılışını da yaptı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'nın katıldığı sezon açılışında konuşan Prof. Dr. Şevli, Van kedilerini farklı kılan özelliğin bir gözünün mavi, bir gözünün de kehribar olması olduğunu belirtti.

VAN KEDİLERİNDE ARTIŞ VAR

Prof. Dr. Şevli, Van Kedileri'nin sayılarında geçen yıla oranda yüzde 10 bir artış olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Isınan hava ile birlikte geçen yıl yapımı biten Van Kedisi'nin yüzmesi için havuzlarımız yapıldı. Bugün de bu havuzlarımızın sezon açılışı için bir aradayız.Van Kedisi yüzmeyi seven, yüzebilen tek kedi türüdür. Biz de bu merkezimizde, Van Kedi Villamızda kedilerimizin en üst düzeyde hijyen şartları içerisinde, en yüksek modern ortamda hayatlarını sürdürmesi ve nesillerini devam ettirmesi için Araştırma Merkezimiz olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün de Van Kedi Evimiz'in havuzlarını yaptık.Van Kedileri serinlemek için bu havuzlarda yüzecekler. Van Kedisinin bir gözü masmavi, diğer gözü de kehribardır. O da çok güzel bir renktir. İki gözü kehribar olan yada iki gözü mavi olan kedilerimiz de var. Ama orjinal dediğimiz tek göz olan Van Kedisi'nin bir gözü mavi, bir gözü kehribardır. Biz bu kedilerimizin neslinin devam ettirimesi, hastalanmamaları ve daha güzel üreyebilmeleri için üniversitemiz bünyesindeki Kedi Araştırma Merkezimiz var. Burayı çok sayıda turist ziyaret ediyor. Burası turistik amaçlı değil. Ama merak eden insanlar buraya geliyor. Van Kedileri son derece zeki ve sadıktırlar. Bulundukları ortama göre de hareket ederler."

KEDİ VİLLASINDA 200'ÜN ÜZERİNDE KEDİ BULUNUYOR

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise Van Kedi Villası'nda 200'ün kedinin bulunduğunu söyledi.

Pror. Dr. Kaya, Van Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan birinin kahverengi doğması ile ilgili bir soruya ise "Renkli kedi son günlerde biraz popiler bir konu oldu.Van Kedileri'nde zaman zaman renkli yavru doğumu söz konusudur.Bu genetikle ilgili bir işlemdir.Bizim için ilginç bir tarafı yoktur, ama ziyaretçiler için ilginç bir durum söz konusu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kedi Villası Tabelası

-Van Kedilerinden detaylar

-Kediler için yapılan havuz

-Kedilerden yakın plan

-YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin kediler için yapılan havuza gelmesi

-Detaylar

-Prof.Dr. Şevli'nin açıklaması

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, ()-

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Zonguldak Valisi Bektaş: Zorunlu hallerde sezaryen yapılmalı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, engellilik oranının artmasının nedenlerinden sezaryenle doğumun da gösterildiğini belirterek, "Zorunlu hallerde elbette sezaryen gerekiyorsa doktorun gerekçesi varsa yapılacak. Ama bunu fantezi olarak, rahat doğum olsun, diye yaptığımızda öbür tarafa böyle yansıtılıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, engelli öğrenciler ve velileri, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Hüseyin Şirin, engelli bireylerin sorunlarının çözümü için destek istediklerini söyledi. Vali Bektaş da engellilerin sorunlarının çözümü için kentteki örgütlü yapılar olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Engellilik oranın giderek, arttığını ve bunun çeşitli nedenleri olduğunu belirten Bektaş, "Bu engellilik oranı giderek artıyor, diyoruz ya bu artmanın sebepleri var. Bu sebepler mesela; sezaryen ile doğum gösteriliyor. Onda da bir algının oluşturulması var. Hem talep açısından hem hizmet sorunları açısından bu oranları düşürülmesi gerekiyor. Türkiye ortalaması yüzde 40 arttı. Amerika ortalaması yüzde 15, İngiltere ortalaması 13'te. İngiltere daha aşağı çekmeye çalışıyor. Zorunlu hallerde elbette sezaryen gerekiyorsa doktorun gerekçesi varsa yapılacak. Ama bunu fantezi olarak, rahat doğum olsun, diye yaptığımızda öbür tarafa böyle yansıtılıyor. Toplumda farkındalığı bu konuda da gelişmesi lazım" diye konuştu.

Engelliler için her türlü çabayı göstereceklerini; ancak bunun önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Vali Bektaş, "Zonguldak'ta Türkiye ortalamasını daha üzerinde engelli sayısı. Bunda da farkındalığı artırmamız lazım. Sigara ve içki alışkanlığı da önemli bir konu. Zonguldak'ta normalin biraz üzerinde. Engelli doğumların önemli bir sebeplerinden biri hamile kalan bir annenin içki ve sigara kullanması düşünülemez. Bunları hayatımızın dışına atmayı toplum olarak yapmamız lazım. Hassasiyetle üzerinde durmalıyız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ziyaretten detaylar

-Vali Erdoğan Bektaş’ın konuşması

Süre: (4:04) Boyut: (457 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()

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Eski Cami çiçeklerle donatıldı, kılıçlı hutbe verildi

EDİRNE'de Osmanlı mimarisinin en büyük örneklerinden biri olan Eski Cami, Vakıflar Haftası'nda 5 bin çiçekle donatıldı. Camide 657 yıldır yapılan Cuma hutbesine imamlar elinde kılıçla çıkarak dua etmesi ramazan ilk cumasında da yerine getirildi.

Edirne'de Osmanlı mimarisinin ön önemli eserlerinden Eski Camii, Vakıflar Haftası'nda ramazan ayının ilk cuma günü 5 bin karanfil, papatya ve güllerle donatıldı. Gülle donatılan cami çiçek kokularına bürünürken namaz kılmaya gelenlere de kokulu sabun ve çiçek verildi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, geleneksel hale gelen bir etkinliği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde şöyle bir ifade geçiyor; Vakıf tarafından mübarek caminin mütevellisi vasıtasıyla cami saflarının nice vazolara konulmuş çiçeklerle süslendiği, mevsim çiçeklerinin yerleştirildiği, böylelikle caminin daha fazla nurlanıp kokar hale geldiğiyle ilgili bir bölüm var o Seyahatname'de. Bu kapsamda 6 yıldır camimizi Vakıf Haftası'nın Cuma gününe gelen günde gördüğünüz gibi çiçeklerle süslüyoruz. Cemaat namazdan sonra çiçekleri alıp gidebiliyor. Böylece hem vakfiyede geçen bir hususu hem de Evliye Çelebi'nin seyahatnamesinde belirttiği bir düzenlemeyi yaşatmış oluyoruz" dedi.

658 YILDIR DEVAM EDEN GELENEK

Osmanlı döneminde şehzadelerin tahta çıkma töreninin yapıldığı camide 1361 yılında padişahlar ilk hutbeyi kılıçla okumasının ardından başlayan gelenek her Cuma tekrarlanarak sürdürülüyor. Eski Camii imamı Hasan Cerrah, Cuma hutbesinde ramazan ayının öneminden bahsederek, dua okudu. Hutbenin sonunda Cerrah, dua okuduğu sırada elindeki kılıcı yukarı kaldırıp 658 yıldır devam eden geleneği yerine getirdi.

Görüntü Dökümü:

Çiçeklerin dağıtılması

Çiçeklerden detay

Camiden detay

Osman Güneren ile röp.

Farklı açılardan detay

Cuma Namazı okunması

Hocanın hutbeye çıkması

Kılıçtan detay

Kılıcı yukarı kaldırması

Namaz kılanlardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,()

