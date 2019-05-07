DHA YURT BÜLTENİ -12

İstanbullulara 'Oy kullanıp, tatile gelin' çağrısı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili bölge turizmi açısından rezervasyon iptali olmadığını söyledi. Bülbüloğlu, İstanbul'da yaşayanlara ise oy kullanıp, tatile gelmeleri çağrısında bulundu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülbüloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı sonrası sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın organlarında erken rezervasyon için başvuran tatilcilerin 'erteleme' veya 'iptal' yoluna gittiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Güney Ege Bölgesi olarak şu ana kadar rezervasyonlarla ilgili herhangi bir iptal yaşamadıklarını kaydeden Bülbüloğlu, "Özellikle 9 günlük bayram tatilinde ön rezervasyonlar var ve iptaller yok. Sağlıklı bir seçim olmasını, insanlarımızın oylarını kullanıp, seçimden sonra gelmelerini tercih ediyoruz" diye konuştu.

Haziran, temmuz ve ağustos ayları için yoğun talep olduğunu belirten Bülbüloğlu, "2018 turizm sezonu iyi geçti. Bu yılki turizm sezonu güzel geçecek gibi görünüyor. Bölgemize turizm sezonu hızlı başladı. Çok ciddi ön rezervasyonlar aldık ve birçok ülkenin dikkatini çektik. Türkiye'yi tercih etmeyen ülkeler bile uçak seferleri koydu. Mart ayı rezervasyonları pekiyi olmadı, durağındı. Orta Avrupa ve İngiltere pazarında yavaşlama söz konusu. Bunun nedeni de İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede havanın çok iyi gitmesidir. Paskalya kutlamalarını bile ülkelerinde geçirmeyi planladılar. Yüksek dediğimiz haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise talepler yoğun. Bu yılki turizm sezonunun bereketli geçeceğini ve tercih edilen bir ülke olacağını düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Marmaris şehir merkezi drone görüntüsü

- Yüksek bir yerden Marmaris oteller bölgesi görüntüsü

- Bülent Bülbüloğlu ile röp.

(Toplam: 3 dakika 31 saniye-254 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Wardeh'i kurtarma çalışmaları sürüyor

Mersin'de, fırtına nedeni ile karaya oturan Wardeh isimli kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bağlı bulunduğu şirketin yaşadığı ekonomik sorunların ardından haciz konulan ve Mersin Limanı'na demir atan Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, 15 Ocak'ta kenti vuran fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Yetkili kurumlarca satışı için işlem başlatılan gemi, 9 milyon TL'ye satıldı ve gemiyi satın alan şirket kurtarma çalışmaları için düğmeye bastı.

Sağ tarafa yatık olan geminin düzeltilmesi için iskele tarafına tonlarca ağırlık yerleştirilmesinin ardından düz bir konuma getirilen 131 metre uzunluğundaki gemi, römorkörlerden uzatılan halatlarla kademeli olarak açığa çekilmeye başlandı.

Geminin önümüzdeki günlerde tamamen derin sulara çekilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Geminin drone görüntüleri

- Geminin genel görüntüsü

- Hareket halindeki bir teknenin görüntüsü

- Geminin baş ve kıç bölümlerinin görüntüleri

SÜRE: 01'36" BOYUT: 173 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Yalova’da Anneler Günü öncesi çiçek satışı iki katına çıktı

Türkiye'de süs bitkisi ve kesme çiçek üretiminde en önemli illerden olan Yalova’da, Anneler Günü öncesi, çiçek satışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye genelinde 18 şubesi ve 6 bin üyesi bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin mezadında Anneler Günü öncesi yoğunluk yaşanıyor. Üretici ve satıcıların buluştuğu bugünkü mezatta, normalin iki katı satış yapıldı.

Kooperatifin Yalova Şubesi ziraat mühendislerinden Onur Ateş, "Anneler Günü nedeniyle özellikle üretim daha fazla olduğu için, bizler de yoğunluk yaşıyoruz. Mayıs ayındayız. Yazın başlangıcı ve tüm çiçekler açtı. Çiçek üretimi Mayıs ayında daha fazla olduğu için üretim de fazla. Arz talep meselesi. Herkesin bir sevgilisi yok belki, ama herkesin bir annesi var. O nedenle de yoğunluk yaşıyoruzö dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÜL OLDU

En çok tercih edilen çiçeğin gül olduğunu söyleyen Ateş, "Özellikle gül satıyoruz. Bunun arkasından, saksılı süs bitkileri ve orkide geliyor. Türkiye genelinde Anneler Günü haftasında ortalama 5 milyon dal gül satışı olacağını tahmin ediyoruz. Yalova Şubesi olarak da sadece bir günde 50 bin adet dal gül satışı yaptık. Toplamda ise 250 bin dal çiçeğin bugün satışını yaptıkö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mezattan görüntü

-Çiçek satışından detay görüntüler

-Ziraat mühendisi ile röportaj

-Genel görüntü

Süre: 4.43 Boyut: 528 mb

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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Özel öğrencilerden etkinlik

Burdur'da özel öğrenciler, öğretmenleri ve velilerinin oluşturduğu koronun düzenlediği müzik etkinliği büyük ilgi gördü.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim (BİLGE) Projesi kapsamında engelli öğrencilere yönelik 'Hayat Bizimle Güzel, Biz de Varız, Aranızdayız' isimli etkinlik düzenlendi. Kentteki okullarda eğitim gören özel öğrencilerin hazırladığı etkinlik Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı ile kentteki okullarda eğitim gören özel öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu, Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu ile Özel Eğitim Uygulama Okulu 1, 2 ve 3'üncü kademe öğrencileri, öğretmenleri ve velilerden oluşan korolar tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi.

Etkinlikte Burdur Valiliği Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi kapsamında yürütülen 'Aranızdayız' ana temalı ildeki lise öğrencileri arasında düzenlenen ve engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları konu alan kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Hasan Şıldak tarafından verildi. Yarışmada Ercan Akın Fen Lisesi'nden Zeren Evren ve Gülseren Bestelci'nin hazırladığı 'Engel Sınır Tanımaz' filmi birinci, Çavdır Anadolu Lisesi'nden Yasin Yavuz'un 'Tarif' isimli filmi ikinci ve Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi'nden Mert Akbaş'ın 'Aranızdayız' isimli filmi üçüncü oldu.

Vali Hasan Şıldak, "İlimizde eğitim faaliyetini sürdüren öğrenciler, öğretmenler ve veliler işbirliği içerisinde çok güzel müzik etkinliği gerçekleştirdi. Korolar oluşturmuşlar. Çok eğlendiler, biz onların hayatlarına dokunabilmek adına bu etkinliklere çok önem veriyoruz. Engellilerin hayatına, onların günlük hayatta çektikleri sıkıntılara dikkati çekmek, yaşadıkları zorluklara işaret etmek ve 'aranızdayız' mesajını iletebilmek için kısa film yarışması düzenledik. Bu etkinliklerin bütün toplumumuza örnek teşkil ettiğini ve engellilerin hayatlarının zor olduğunu, bu zorlukların ancak toplumdaki normal bireyler olarak bizlerin onları aramıza alarak hep birlikte bir kompozisyonla aşabileceğimizi ve onların hayatlarını kolaylaştırabileceğimizi vurgulamak için bu etkinlikleri önemsiyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Türkü söyleyen engelli aileleri

- Koro

- Salondan detay

- Vali Şıldak ile röportaj

- Kısa film ödül töreni

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Sürücüler, video görüntüleriyle uyarıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yaptığı uygulamada, araç şoförlerine yaya önceliği ve trafik kurallarına dair uyarılarda bulunarak, bilgilendirici video görüntüleri izletti.

Kapaklı'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' etkinliği kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Etkinliğin ana teması olan 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla sürücüler, emniyet kemeri takılması, yaya geçitlerinde yayalara tanınan yol hakkı, ışıksız kavşaklarda yaya yola adımın attığı an ilk geçiş hakkına sahip olduğu konularında uyarıldı. Ekipler, polis aracının üzerine konulan dizüstü bilgisayardan sürücülere bilgilendirici video görüntüleri de izletti.

Görüntü Dökümü

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-Trafik ekiplerinin araçları çevirmesi

-Belge kontrülü

-Sürücülerin uyarıları

-Videoların sürücüleri izletilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),()-

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Bartın’da, MİKA-DER Çocuk Evleri açıldı

Minik Kalplerle Elele Derneği (MİKA-DER), Bartın Valiliği, sanatçılar ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yapılan 13-18 yaş arası çocukların kalacağı MİKA-DER Çocuk Evleri Sitesi Bartın’da hizmete açıldı.

MİKA-DER ile Bartın Valiliği arasında 2012 yılında yapılan protokol gereğince Çocuk Evleri Sitesi’nin yapımı tamamlanarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredildi. 1 idari bina ve 4 yaşam biriminden oluşan ‘Mika-Der Çocuk Evleri Sitesi’nde 13-18 yaş arası 40 erkek çocuk kalabilecek. Evlerin yapımına ünlü sanatçılardan Tarkan, Mahsun Kırmızıgül, Erol Evgin, iş insanları Tayfun Çebi, Ali Ağaoğlu, Handan Özcan, Ömer Sabancı, Bülent Eriş, Ömer Temelli, Revna Demirören, Erkan Güral, Tamara Mansimov, Namık Kemal Yüce, Ömer Kaptanoğlu, Doğukan Poyraz ve Yaşar Çebi destek verdi.

Ağdacı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan MİKA-DER Çocuk Evleri Evlerinin açılışına Bartın Valisi Sinan Güner, MİKA-DER Başkanı Nesrin Ercan, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Nesrin Ercan törende yaptığı konuşmada bağışçılara teşekkür ederek, “Bizim çocuklarımız ne yazık ki şansları ile dünyaya gelemeyen çocuklardır. Her çocuk bir aile içinde sevgi ile büyüme hakkına sahiptir. Biz onların geçmişlerini maalesef değiştiremeyiz. Ama bugünlerini ve yarınlarını daha yaşanılır bırakılıp, onlara daha güzel bir gelecek sunabiliriz. Dilerim ki burada çocuklarımız nefret yerine sevgiyi, öfkenin yerine paylaşmayı dostluğu, korkunun yerine de güveni koyarak, yarının geleceği sağlam bireyler olarak yetişir. Ve biz bu 40 çocuğu Türkiye’nin geleceğine armağan ederiz.ö dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner ise, “Bizler için çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm bu ülkenin bir umududur. Çocuklarımızı umutla beraber geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Yaşadığımız çağın ve bugün değişen dünyanın sorunlarıyla mücadele etmek elbette kolay değil, bu sorunlardan maalesef en fazla yavrularımız etkilenmektedir. Korunmaya muhtaç çocuklarımızın hayata en iyi şekilde hazırlamaları tüm imkanları seferber etmeliyiz. Amacı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk hizmetleri Genel Müdürlüğü ile eşgüdümlü çalışmalar yapmak üzere yapılandırılan MİKA-DER korunmaya muhtaç çocukların barınma ve korunma ihtiyaçları, eğitim, spor, müzik, tiyatro ve psikolojik desteklerle onları yarınlara daha iyi konuşlarda hazırlamayı ve ülkemizin tüm şehirlerine ulaşabilmeyi kendine ilke edinmiştir.ö dedi.

Daha sonra açılış yapılarak, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla sohbet edildi.

Görüntü Dökümü

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-Detay görüntü

-MİKA-DER Nesrin Ercan konuşması

-Vali Sinan Güner konuşması

-Teşekkür hediyesi verilmesi

-Kurdale kesimi

-Binanın gezilmesi

-Dernek üyelerinin öğrencilerle sohbeti

Süre: 4.40 Boyut: 523 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Hobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep

Sivas'ta, dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki hobbit evlerinden esinlenilerek inşa edilen yamaç evleri baharın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebi ile karşılaştı. Bahar rezervasyonlarında Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep alan evler otantik görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen evler baharın gelmesiyle birlikte yeşile büründü. Özel bir işletme tarafından işletilen evlerde mutfak, salon, yatak odası, banyo, 1 oda ve 1 salon bulunuyor.

'RUSYA VE UKRAYNA'DAN TALEPLER VAR'

Hobbit evler hakkında bilgi veren Paşabahçe Yamaç Evleri Genel Müdürü Nail Sertakan, "Burası doğa ile iç içe bir yerdir. Kışı farklı güzellikte, baharı farklı güzelliktedir. Sonuç olarak bakıldığı zaman Sivas'ın önemli turizm merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle Yıldız Dağı yolu üzerinde olması ve birbirini bütünlemesi Sivas için hatta ülke turizmi için büyük önem arz ediyor. Bakıldığı zaman ilk etapta 23 adet yamaç evimiz var. Burayı herkes hobbit evler olarak tanımlıyor. Burada konaklamak isteyen misafirlerimiz, özel günlerini geçirmek isteyen misafirlerimiz daha önceden rezervasyonlarını yaptırıyor ve bizde ona göre hazırlık yapıyoruz. Talepler çok fazla. Şehir dışından gelen talepler var. Yaz dönemi için ise yurt dışından rezervasyonlar var. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan talepler var. Ayrıca Avrupa ülkelerinden de talepler geliyor. Burada farklı eğlence mekânları ve misafirlerimiz hoş vakit geçireceği alanları da yapmaya başladık. Bittiği zaman misafirlerimiz için güzel bir ortam oluşturmuş olacağız." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hobbit evlerin drone ile havadan görüntüsü

-Nail Sertakan Röportaj

-Hobbit Evlerden detaylar

(478 MB HD Görüntü)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER

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