DHA YURT BÜLTENİ-12

'Zeytin Dalı Harekatı' şehidine 'Devlet Övünç Madalyası'

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'a verilen 'Devlet Övünç Madalyası'nı ailesine teslim etti. Törende, şehit Akpınar'ın, silah arkadaşına verdiği vasiyeti de okundu.

Karabük Valiliği'nin toplantı salonunda gerçekleştirilen törende; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen tarafından şehidin öz geçmişi ile vasiyeti okundu. Bu sırada şehidin annesi Ülker ve babası İsmail Akpınar ile yakınları gözyaşı döktü. Ömer Bilal Akpınar'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçeveletilen vasiyeti, şöyle:

"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."

Törende konuşan Vali Gürel, "Bu vatanı korumak maliyetlidir. Canımızla sevdiklerimizle bunun maliyetini ödüyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bu kapsamda Ömer Bilal Akpınar şehidimize de rahmet diliyoruz" dedi.

Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın 'Devlet Övünç Madalyası', Vali Gürel tarafından anne- babasına verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Galip Sökmen’in vasiyeti okuması

-Ülker Akpınar’ın duygulanması

-Fuat Gürel’in konuşması

-Devlet övünç madalyasının takdim edilmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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20 gündür aranan Furkan'dan acı haber; çobanlar cansız bedenini buldu (EK)

KÖYLÜLERİN KANALİZE ETTİKLERİ YERDEN FARKLI BÖLGEDE BULUNDU

Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun'la birlikte basın açıklaması yaptı. 17 Nisan Çarşamba günü kaybolan Furkan Yiğit'in 20 gün sonra ölü olarak bulunduğunu belirten Vali Memiş, küçük çocuğun canlı bulunması için yoğun çaba sarfettiklerini söyledi. 24 saate dayalı bir arama gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Memiş, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini vurguladı. Vali Memiş, "Bölge epeyce tarandı. Köyün yanındaki dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar neredeyse her gün böygeyi karış karış aradı. Murat Nehri'ne kadar gitme ihtimaline karşı Muş dahil olmak üzere bölgedekilere haber verilip arama tarama faaliyetine girişildi. Ancak bugün sabaha karşı çobanlar tarafından köye yaklaşık 12 kilometrelik mesafede, aslında daha önce de ekiplerimizin arama tarama faaliyetini kısmen yaptığı bölgede yola yakın bir yerde çocuğumuzun maalesef cesedine ulaşmış olduk" dedi. Küçük çocuğun bulunması için devletin bütün görevlileri tarafından dikkatli ve özverili bir şekilde arama kurtarma yapıldığını vurgulayan Vali Memiş, işin artık adli boyutunun başladığını kaydetti. Yargı mercilerinin çocuğun kesin ölüm sebebini ortaya koyacaklarını belirten Vali Memiş, istismarla ilgili de bir bilgi olmadığını söyledi. Vali Memiş, gerçekleri paylaşacaklarını bildirdi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Vali Memiş, Furkan'ın üzerindeki kıyafetlerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ifade ederek, "Üzerindeki kıyafetlerle ilgili birtakım bilgilere sahibiz. Ancak soruşturma devam ettiği için eğer çocuk kendiliğinden vefat etmeyip, bir cinayete kurban gittiyse bu noktada delil niteliğinde olduğu için sizinle bilgi paylaşamıyorum. Ama elimizde bilgi ve doneler var" diye konuştu.

BABANIN TUTUKLULUK HALi DEVAM EDECEK

Furkan Yiğit'in 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanan baba Fehim Yiğit'le ilgili açıklamada bulunan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Babanın tutukluluk hali kendisinin beyanıyla ilgili bir durum. Bizzat kendisinin çelişkili beyanı vardı. Onların da çok doğru olmadığnı şimdilik gözlemleniyor. Olayın ne tür bir konu olduğu bir şiddete dayalı veya cinayetle mi olup olmadığını henüz araştırıyoruz. Savcılık tarafından, uzman ekiplerimiz tarafından konu hassasiyetle değerlenrdiriliyor. Babanın tutukluluk hali devam edecek."

DRONE'LARLA TARANDI

Furkan Yiğit'in bulunduğu alanın daha önce aranıp aranmadığı yönündeki bir soruya da cevap veren Vali Memiş, "Çocuğun bulunduğu yerde aramalar yapıldı. Drone'larla bölge tarandı, muhtemel senaryolar üzerinde duruldu. Tabii ki oradaki insanların beyanları üzerine hareket ettik, bizi belli bir yere kanalize ettiler. Bizi kanalize ettikleri yerin biraz farklı bölgesinde çocuğun cesedi bulundu. Acaba bizi bilinçli mi kanalize ettiler yoksa farkla bir niyet mi vardı bilmiyoruz. Ekiplerimiz çocuğun cesedinin bulunduğu alana da daha önce gittiler, 150 kişilik ekiple güçlü arama yapıldı. Ancak biz dereceye gitmiş olabileceği ihtimaline yoğunlaştık, alanları da dolaştık. Bazen arama tarama faaliyetlerinin doğasında olan şey; günlerce ararsınız bir metrelik mesafede aradığınız şeye ulaşamayabiliyorsunuz" diye konuştu.

'KİMSE EVLADININ KATİLİ DEĞİLDİR'

Çobanlar tarafından cansız bedeni bir çukurda bulunan Furkan Yiğit'in amcası Mehmet Yiğit, ailesinin evlat katili olmadığını söyledi. Yeğeni kaybolduktan hemen sonra yaşadığı Tekirdağ'dan geldiğini ifade eden amca, "Ailem gözaltına alındı, özürlü kardeşim gözaltına alındı. 80 yaşında babam, 75 yaşında annem 4 gün nezarette tutuldu. Kardeşimi cezaevine koydular. Ailemiz serbest bırakılsaydı, bu emek bu mücadele bu seferberlik ilan edilir, çalışma yapılır, mutlaka oraya denk gelinirdi. Şüphe aile üzerinde olunca herkesin umudunu kesti. Bu senaryo bir hata. Babasının katil olduğu haberini dünya, Türkiye izledi. Bizim eşimiz, dostumuz var. Herkes bizi katil biliyor. Furkan bulundu şükür ediyorum. Bu olay ailemiz üzerine, köyün üzerine kalmadı. Kimse evladının katili değildir. Herkes evladını sever. Kaza da olsa hastaneye götürür, kaza da olsa devlet var bilgi verilir, saklamak suçtur" diye konuştu.

ORAYA ARAÇLAR GİTMİŞ AMA KİSME FARKEDEMEZDİ

Köylülerden Arafat Kızılkaya da sabah saatlerinde çobanların kendisini telefonla arayarak, bilgi verdiğini anlatarak, "Ben de bölük komutanını aradım. Kaymakam beyin haberi oldu, biz önce gizli tutmak ve ne olduğunu görmek istedik. Gittik baktık, Furkan. Yer düzlük değil, yokuş aşağı bir yer. Tahminime göre inerken yuvarlanmış. Bir ayakkabısı tepede kalmış, bir ayakbakısı 10 metre uzağında. Furkan yuvarlanmış. Oraya bir sürü araç gitmiş ama kimse farkedemez. Ceset görünmüyor, sadece mavi gömlek var. İnşallah Fehim gelir, oğlunu görür öyle cenazesini kaldırırız. Babası bir an evvel gelsin cenazesini görsün" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Vali nin açıklamaları

-Yakınlarından görüntüler

Furkan Yiğit'in amcası Mehmet Yiğit ile röp

Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU-ERZURUM/

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SURİYELİ SERVİS ŞOFÖRÜNE, 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDAN 30 YIL HAPİS



KAYSERİ'de Suriye uyruklu servis şoförü Ahmad Abdulrahman Sarraj (59), Suriyeli F.Z.E. (14) adlı kız çocuğuna minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 4 Aralık'ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Kuran kursuna öğrenci taşıyan servis şoförü Ahmad Abdulrahman Sarraj, kurs bitiminde evine dönmek için bindiği minibüste diğer öğrencilerin inmesiyle yalnız kalan F.Z.E.'ye, cinsel istismarda bulundu. Sarraj, küçük kızı, "Ailene söylersen, seni bıçaklar, keserim" diyerek, tehdit etti. Ancak F.Z.E. yaşadıklarını ailesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sarraj, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada bugün karar verildi. Duruşmada tutuklu sanık Sarraj ile Suriyeli F.Z.E. ve taraf avukatları hazır bulundu. Pedagog ve tercüman eşliğinde ifadesi alınan F.Z.E., Sarraj'ı eliyle göstererek, şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık Sarraj ise suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme, Ahmad Abdulrahman Sarraj'a 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verdi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () -



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3 YAŞINDAKİ YASİN'İ HALK OTOBÜSÜ EZDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi.

Kaza, Huzur Mahallesi 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Yaşar Y.'nin (42) kullandığı 16 M 06076 plakalı halk otobüsü, sokakta oynayan Yasin Ensar Dayan'a çarpıp, altına aldı. Tekerleklerin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde can verdi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri sürücü Yaşar Y.'yi gözaltına alarak, karakola götürdü.

Yasin Ensar Dayan'ın cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Otobüsten detaylar

-Olay yerinden detaylar

Süre: 57 saniye, Boyut: 90 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Suriyeli kaçaklar gümrüğe takıldı

MERSİN’in Silifke ilçesinde bir TIR’ın dorsesi içinde KKTC üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 62 Suriyeli mülteci yakalanırken, sürücü de gözaltına alındı.

Olay, Silifke ilçesindeki Taşucu Gümrük Kapısı’nda yaşandı. Hüseyin T.’nin şoförlüğünü yaptığı İzmir Gümrüğü'nden mühürlü TIR, Taşucu Gümrük Kapısı'ndan feribotla çıkış yapıp KKTC’ye gitmek için gümrüklü alana geldi. TIR’da incelemeye yapan Gümrük Müdürlüğü ekipleri, içinde masa sandalye olduğu beyan edilen aracın dorsesini açarak fiziki kontrol yaptığında içerisinde 62 Suriyeli mülteci ile karşılaştı. Bunun üzerine TIR’ın dorsesinden mültecileri çıkartan ekipler daha sonra ise şoför Hüseyin T.’yi de gözaltına aldı.

Suriyeli mülteciler hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğünce işlem başlatılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ifadeleri alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Silifke tabelası

- Taşucu Gümrük Kapısı görüntüsü

- Silifke Emniyet Müdürlüğü giriş ve bina görüntüsü

- Adliye bina ve giriş görüntüsü

SÜRE:55" BOYUT:102 MB

Haber-Kamera: SİLİFKE(Mersin), ()

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FUHUŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

İSTANBUL'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında Antalya'da da biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yaşı küçük kızları fuhşa sürüklediği gerekçesiyle polis tarafından operasyon düzenlendi.İstanbul'daki operasyon kapsamında Antalya'da da 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışı

Polis aracına binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

51 MB - 27 Saniye // HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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7 ülkeden Erasmus ile gelen 35 öğrenci çevre temizliği yapıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine AB Erasmus Plus Projesi kapsamında gelen 7 ülkeden 35 öğrenci, Türk öğrenci ve belediye temizlik personeli ile birlikte çevre temizliği yaptı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın ERASMUS Plus Okullar Arası Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında Polonya, Almanya, İtalya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Yunanistan'dan 35 konuk öğrenci geçen hafta Marmaris'e geldi. İlçedeki belediye ve işletmelere ait arıtma tesislerini inceleyen öğrenciler, Türk öğrencilerle buluştu. Türk ve yabancı öğrenciler, doğanın korunması için yapılacak çalışmalar ve farkındalık eylemleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. İlçenin kırsal mahallelerinde günübirlik kültür turlarına katılan konuk öğrenciler, cennet koyları gezdi. Programın son günü Türk öğrencilerle bir araya gelen konuk öğrenciler, ilçeye 13 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz Mevkisi Sahili'nde çevre temizliği yaptı. Öğrencilere, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de destek verdi. 6 saat süren temizlik çalışmasında, 7 traktör römorku dolusu katı atık toplandı. Toplanan atıklar, Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne götürüldü. Proje Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Güler, AB projesi kapsamındaki bir haftalık program kapsamında buluşan öğrencilerin su tüketimi, çevrenin korunması, atıklar ve çevre düzeni gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Slovak Jakup Christopper da "Nereden, hangi ülkede olduğunuz önemli değil. Önemli olan çevrenin korunması. Geleceğe temiz bir çevre bırakmalıyız. Temiz çevre için farkındalık yaratmak için proje kapsamında ülkeleri geziyoruz. Bu proje kapsamında Türkiye'ye ikinci gelişim. Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çevre temizliği yapan Türk ve yabancı öğrencilerden görüntü

-Toplanan çöpler önünde öğrencilerin hep bir ağızdan 'Marmaris' diye bağırmaları

-Proje Koordinatörü Beden Eğitim Öğretmeni Erdem Güler ile röp.

-Yabancı öğrenciler ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen ‘Karadut Hasat Şenliği’ne katılan ilkokul öğrencileri, karadutları dallarından koparıp yerken, elleri ve yüzleri boyanınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Altınova Mahallesi'nde üretici Ramazan Bağkazan, içinde bin karadut ağacı bulunan 'Benim Babam’dır' adını verdiği bahçesinde geleneksel Karadut Hasat Şenliği düzenledi. Şenliğe katılan Altınova ilkokulu ile özel bir anaokulunun öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte karadutları dallarından koparıp yemenin keyfini yaşadı. Dutları kopardıkları elleri ile ağızları kırmızı ve mor renge boyanan öğrenciler, eğlenceli bir gün geçirdi . Öğrenciler, boyanan elleri ve ağızlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Karaduttan yapılan şurup, reçel, pekmez imalatı gerçekleştiren Ramazan Bağkazan, her yıl düzenlediği hasat şenliğine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti. Bahçesinden yılda 30-40 ton arası ürün aldığını belirten Bağkazan, “Sabahtan öğlene kadar toplanan ürünümüzü, öğleden sonra vakit geçirmeden kendi imalathanemizde şurup, reçel ve pekmeze dönüştürürüz. Sevkiyatları başta İstanbul ve Antalya bölgesine yapıyoruz. Yakın zamanda yurt dışına ihracat da yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerin tarlaya gelişi

-Dalından karadut toplayıp, yemeleri

-Ramazan Bağkazan röp

-Karadut toplayan işçiler

-Şenliğe katılanlar ile röp

-Bahçeden genelve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()

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