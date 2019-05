DHA YURT BÜLTENİ -12

Tango yapan Zeynep ve Çağlar öğretmene destek yağdı

Samsun’da yaşayan, doğuştan bedensel engelli Zeynep Uysal’ın (10), gönüllü dans eğitmeni olan beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir (31) ile birlikte yaptığı tango gösterisi, Türkiye'nin gündemine oturdu. Gösteriye ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan binlerce kişi, destek mesajları gönderdi. Çağlar Özdemir gösterilen bu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söylerken, Zeynep Uysal ise kendisi gibi engelli arkadaşlarının dans etmesini istedi.

İlkadım ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Zeynep Uysal, 4 yıl önce beden eğitim öğretmeni olan gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile tanışıp dans etmeyi öğrendi. Eğitimler sonucunda Zeynep çeşitli etkinliklerle birlikte dans gösterilerine katıldı. Gönüllü olarak engelli çocuklara dans etmeyi öğreten Çağlar Özdemir'in Zeynep Uysal’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları tango gösterisi ise büyük beğeni topladı. 75’inci Yıl Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Zeynep Uysal’ın, öğretmeni Özdemir’le birlikte sergilediği performansın yer aldığı cep telefonu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Özdemir’e engelli çocuklar için yaptığı bu çalışmalar nedeniyle destek mesajları gelirken Zeynep Uysal ise çabası ve yaşama azmi nedeniyle tebrik edildi.

'DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bir tanıdığının kendisinden engelli çocuklara dans öğretmesini istemesi üzerine gönüllü olarak bu eğitimlere başladığını söyleyen Çağlar Özdemir, "Ben aslında beden eğitimi öğretmeniyim ancak tango eğitimleri de veriyorum. Bu kapsamda engelli çocuklara dans etmeyi öğretiyorum. Zeynep’le de 4 yıl önce tanıştık. Beraber dans ediyoruz. Bir çok defa çeşitli etkinliklerde dans ettik. Son olarak yaptığımız gösteri ise büyük beğeni topladı. Birçok tebrik ve destek mesajları alıyorum. Video milyonlarca defa izlendi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm engelli çocuk sahibi olan aileleri de evlatlarını dana ve spora yönlendirmelerini istiyorum. Bu aktiviteler onlar için çok önemli. Dansa başladığımız ilk andan itibaren geldiğimiz bu noktada Zeynep’te olan olumlu değişimi bizzat ben görüyorum" dedi.

'DANS ÇOK EĞLENCELİ'

Dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen Zeynep Uysal ise "Öğretmenimi çok seviyorum. O bana tango yapmayı öğretti. Beraber dans ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Benim gibi engelli olan tüm arkadaşlarımda dans etsinler. Dans etmek çok eğlenceli. Anne ve babama da çok teşekkür ediyorum. Beni dans etmem için destekledikleri için" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Zeynep Uysal'dan ve Çağlar Özdemir'den detaylar

-Dans etmeleri

-Konuşmaları

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-SAMSUN, ()

=====================

Kalasların altında kalıp ölen küçük Uğur, toprağa verildi

Denizli'de, üstünde yürüdüğü kalasların devrilmesiyle altında kalarak ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki Uğur Çimen, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün (cuma) saat 19.00 sıralarında, Akçeşme Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Evden çıkarak markete giden ilkokul öğrencisi Uğur Çimen, iddiaya göre, dönüşte yol kenarındaki boş arazide istiflenen kalasların üzerine çıktı. Yürümeye başlayan Çimen, istiflenen kalaslar devrilince, altında kaldı. Diğer çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine, olay yerine vatandaşlar yardıma koştu. Çocuğun kalasların altında kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kalasların altından çıkardığı Uğur Çimen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çimen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Uğur Çimen için bugün Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Yeni Cami'ye getirildi. Cenaze töreni öncesinde ise Apa ailesi, taziyeleri kabul etti. Öğlende kılınan namaz sonrası Uğur Çimen, oğlunun tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar gözyaşı içerisinde taşıdı. Çimen'in cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Çimen'in ölümünün ardından polisin başlattığı soruşturma kapsamında, arsadaki kerestelerin sahibi Akın C. isimli marangoz gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Cenaze namazından detay

-Baba Bülent Çimen'den detay

-Baba Çimen'in tabutu taşıması

Haber- Kamera; Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

========================

Çukurca'daki 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne Bakan Soylu katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne katılmak üzere uçakla Yüksekova ilçesine geldi. Yüksekova'da esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Çukurca'ya geçti.

Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan, 7 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde, huzur ortamının sağlanmasının ardındran geçen yıl 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin ilki düzenlendi. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçenin bozulan imajının değiştirilmesi için İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festivalin bu yıl da ikincisi yapılıyor.

Yapılan ikinci festivale, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'la birlikte katıldı. Festivale katılmak üzere gelen Bakan Saylu ve beraberindekileri Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Hakkari Valisi İdrsi Akbıyık, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Beldiye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar karşıladı.

Bakan Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, burada yapılan karşılama sonrası beraberlerindeki gazeteciler Ahmet Hakan, Nazlı Çelik, Fatih Alyatlı ve Çetin Çetiner ile birlikte Yüksekova ilçe merkezine geçti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki esnafı ziyarete edip, bir süre sohbet etti. Bakan Soylu, tatlı satan bir çocuktan da tatlı tepsisini alarak kendi elliyle vatandaşlara dağıttı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra festivalin yapıldığı Çukurca ilçesine geçti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, Çukurca'da 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' kapsamında bisiklet yarışları, Paıntball Türkiye turnuvasının açılış, kano ve rafting, zipline gösterisi, Fransız Dağcı Jean Françoıs Mercier'in tırmanış gösterisi, offroad yarışları gibi etkinlikleri izleyip, tarihi değirmenleri ziyaret edecek.

Bu arada, 5 günlük program için Çukurca'ya gelen fotoğraf sanatçıları, ilçenin güzelliklerine hayran kaldı. Sanatçılar, bir zamanlar çatışmaların yaşandığı sıfır noktada gezerek ilçenin güzelliklerini fotoğrafladı. Uygun ışık ve doğru açı kollamaya çalışan 450 fotoğraf sanatçısı, birbirleriyle yarışırken, çekilen fotoğraflar ise kaymakamlık tarafından oluşturulan juri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girecek fotoğraflar ise ödüllendirilecek.

SANATÇILAR EVLERDE MİSAFİR EDİLDİ

Konaklama imkanın kısıtlı olduğu ilçede kaymakamlık, gelen misafirler için en büyük desteği ise ilçe halkından aldı. 2 misafirhane dışında otelin olmadığı ilçede vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğraf sanatçılarını evlerinde misafir etti.

Görüntü Dökümü

---------

-Bakan Soylu’nun çarşı merkezindeki esnafları ziyareti

-Vatandaşların taleplerini söylemesi

-Bakan Soylu’nun çocuklarla ilgilenmesi

-Kalabalığa tatlı ikram etmesi

-Ziyaretten genel detaylar

-İlçeden ayrılması

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(HAKKARİ)-

=====================

Erdemli'de dolu, tarım arazilerini vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olan ilçede gün boyu süren yağış, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aralıklarla 1,5 saat devam eden dolu yağışı, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı. Daldaki ürünler zarar hasat edilemez hale gelirken, toprak üzerinde 5 santimetreye yakın buz tabakası oluştu. Sabah araziye inen İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ziraat Odası ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Afete ilişkin açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Tırtar, Karaahmetli, Esenpınar ve Şahna bölgelerinde dolu yağışı olmuştur. Şuan içinde bulunduğumuz bölge Tırtar Mahallesi. 'Sırık ve yer ayşe' dediğimiz fasulyelerin Türkiye'de üretiminin ilk çıktığı yerdeyiz. Dolu yağışından dolayı birçok çiftçimizin mahsulü hasar görmüştür. İnşallah bir daha yaşanmaz. Çiftçilerimizin yaralarının bir nebzede olsun sarılması için büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Kendi arsasında 5 bin TL'ye yakın maddi hasar meydana geldiğini dile getiren üretici Osman Güp ise afetin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen buzların erimediğini kaydetti.

Bölgede dolunun verdiği zarar, çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Görüntü Dökümü

---------------

- Dolunun zarar verdiği fasulye tarlası

- Çiftçilerin elinde dolu ile birlikte

- Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ve çiftçiler tarlaları gezerken

- Fasulye tarlası görüntüsü

- Zarar gören yenidünya görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'30" BOYUT: 275 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

====================

Bursa'da borç aldığı arkadaşını bıçakladı

Bursa’da Hikmet K.(57) daha önce arkadaşına verdiği borç parayı geri isteyince arkadaşı Murat C. (62) tarafından bıçaklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Olay Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi İntizam Mahallesi Tabak sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre daha önce arkadaşına 500 TL borç veren Hikmet K. verdiği borç parayı isteyince arkadaşı Murat C. ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şüpheli Murat C. belinden çıkardığı bıçak ile Hikmet K.’yi sırtından bıçaklayarak kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan Hikmet k.’yi Bursa Devlet Hastanesine kaldırırken polis ekipleri şüpheli Murat C.’yi olay yerine yakın bir yerde gözaltına aldı. Bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

Gözaltına alınan Şüpheli Murat C. Emniyette verdiği ifadesinde, “ Daha önce arkadaşım Hikmet’ten borç para aldım. Param olmadığı için borcumu ödeyemedim. Sokak ortasında benden borcunu istemeye başladı. Kısa süre tartıştık daha sonra küfür ve hakaret edip saldırınca kendimi korumak için belimde bulunan bıçakladım, pişman değilimö dediği öğrenildi.

Öte yandan tedavisi devam eden Hikmet K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Murat C. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Bıçaklı kavga anı güvenlik kameralarıo görüntüleri

- Şüphelinin adlieyeye sevk edilmesi

- Detaylar

Süre: 01.18 Boyut: 146 MB

Haber: Serkan AKKUŞ/Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

===================

Şirketinden 50 bin lira çalan güvenlik görevlisi gece kulübünde yakalandı

Bursa'da para nakil işi yapan şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan T.F.(49) dağıtılacak paradan 50 bin TL alıp, İstanbul'a kaçtı. Polis, yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyerek izini sürdüğü T.F.'yi İstanbul'da bir gece kulübünde eğlenirken yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan para nakil şirketinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan T.F. izinli gününde çalıştığı şirkete giderek, bankalara dağıtılacak olan paradan 50 bin TL alıp, kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden mesai arkadaşları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şirket ile çevrede bulunan yaklaşık 50 güvenlik kamerasına ait kaydı inceledi. Şüpheli T.F.'nin İstanbul'a kaçtığı tespit edildi.

Teknik takip başlatan polis ekipleri, T.F.'yi gece kulübünde eğlenirken yakaladı. T.F.'nin üzerinde bulunan 23 bin TL şirkete teslim edilirken, şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Şüphelinin para çalma anı güvenlik kameraslarıdan görüntü

- Şüphelinin adlieyeye sevk edilmesi

Süre: 00.51 Boyut: 96 MB

Haber:Serkan AKKUŞ / Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

=====================

Öğrencilerin mektup kardeşliği

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Ağrı Doğubayazıt'taki bir ilkokulun öğrencileri ile mektup kardeşliği kurdu.

'Türkiye'den Doğubayazıt'a Mektup Var' projesi kapsamında; Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu öğrencileri ile Doğubayazıt'taki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, birbirlerine mektup yazarak arkadaş oldu. Çeşitli duygusal paylaşımların yaşandığı mektuplarda öğrenciler, yaşadıkları bölgenin iklimini, doğal güzelliklerini, kendileri ile ilgili ilginç özellikleri arkadaşlarına anlattı.

İnternet üzerinden konferans yöntemi ile bir araya gelen çocuklar, mektuplaştıkları arkadaşlarını ilk defa tanıma imkanı buldu. Çocuklara mektuplaşmayı öğretmem amacı iye hayata geçirilen projeye ilişkin çeşitli sunumların yapıldığı görüşmede, iki okulun öğrencileri tarafından pasta kesildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Öğrencilerin genel görüntüsü

-İnternet bağlantısı

-Yapılan sunumlar

-Röportajlar ve pasta kesilmesi

SÜRE: 03'30" BOYUT: 200 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), ()

========================

Demir ustası kendine otomobil yaptı

Trabzon’da demir ustası olan Yusuf Tülger, 300 kilogram yük taşıyabilen ve saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen 2 kişilik otomobil üretti. Tülger, otomobile 'Cengaver'a adını verdi.

Ortahisar ilçesinde demir ustası Yusuf Tülger, ATV araç motoru kullanarak otomobil yapmaya karar verdi. Sanayi sitesinde işe koyulan Tülger, 300 kilogram yük taşıyabilen ve saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen 2 kişilik otomobil üretti. 22 günde yapımını tamamladığı ve 'Cengaver' adını verdiği otomobile çocuklarının isimlerinin baş harflerinin yazılı olduğu 61 DMG 061 plakası taktı. Tülger'in sanayi sitesinde kullandığı otomobil ilgi görüyor.

‘FARKLI BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM’

Otomobili 22 günde tamamladığını söyleyen Yusuf Tülger, "Farklı bir şey yapmak istedim. Ön takımını ve fren aksamı normal araçlara benzer uyguladım. Boş zamanlarımda yaylada gezmeyi sevdiğim için minibüsümü arkasına sığacak şekilde yaptım. Yaylada indirip geziyorum. 3 yıl önce ayak bileklerim kırıldı. Şu an platin takılı olduğundan düz zeminde sıkıntım yok. Merdiven inip çıkmakta büyük zorluk yaşıyorum. Aracı tasarlarken pedal kısmını kendi ayaklarıma uygun yaptım" dedi.

Otomobili gören Adem Bülbül de “Karadeniz işi olmuş. Tam bir yayla arabası" derken, İsmail Çepni ise,“Çok büyük bir başarı. Arkadaşımıza sürekli fikir ve moral veriyorduk. Aracı tamamladı. Artık Yusuf ustayla tur atacağızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Demir doğrama dükkânından detaylar

-Araç sahibinin demir işleri yaparken detaylar

-Arabayla hareket halinde görüntüler

-Araçtan detaylar

-Röportajlar

BOYUT:560MB

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR / Emre KOLTUK / TRABZON,()