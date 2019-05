DHA YURT BÜLTENİ -12

1 Mayıs kutlamasına giderken kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 kişi, memleketleri Elbistan'da toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa-Birecik karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 45 HS 02 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen 46 VK 309 plakalı midibüse çarptı. Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkanları taşıyan midibüs de çarpmanın etkisiyle devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, midibüstekilerden bazıları yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Elbistan'daki sağlık kuruluşlarında görev yapan Şükran Entemiz, kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada, 4'ü çocuk, 1'i otomobil sürücüsü 14 kişi ise yaralandı.

Otopsinin ardından dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'dan kara yolu ile Elbistan'a getirilerek morga konulan Şükran Entemiz ile kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay'ın cenazeleri, öğle saatlerinde törenin yapılacağı Hocazade Camii'ne getirildi. Cenazelerin alınışı sırasında Elbistan Devlet Hastanesi personelleri de mesai arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlamak için morg önünde toplandı.

Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Hak-İş Genel başkanı Mustafa Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Kazada yaşamını yitiren Elbistan Devlet Hastanesi personeli Melike Uysal'ın 23 gün önce evlendiği belirtildi. 7 Nisan'da yapılan düğün töreniyle Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Uysal ile dünya evine giren Melike Uysal'ın Şanlıurfa'ya, annesi Şükran Entemiz, kız kardeşi Hatice Entemiz ve aynı binada komşusu Haney Ağca, kızı Havva Ağca ile birlikte gittikleri öğrenildi. Şükran Entemiz, Melike Uysal ve Havva Ağca'nın evlerinin olduğu binanın önüne 2 taziye çadırı kuruldu.

3 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE GİTMİŞTİ

Kazada ölen Gazel Kısaca ise kutlamalara giderken yanına 3 çocuğunu aldı. Kısaca'nın çocukları Emirhan, Emre ve Tunahan'nın hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Elbistan Adliyesi'nde görevli zabıta katibi Onur Yay da geziye 7 ay önce evlendiği eşi Fadime Yay ile katıldı. Onur Yay'ın hayatını kaybettiği kazayı, eşi Fadime Yay yaralı olarak atlattı.

Cenazeler, kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından ilçedeki değişik mezarlıklarda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaybolan çocuklar 17 saatlik aramalar sonucu bulundu (7)

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan ve yaklaşık 17 saat sonra evlerine 1,5 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda savaş döneminden kalma mevzi içerisinde bulunan Selim Yağız Özkan ve Barış Yıldırım'ın oyun oynadıkları parktan ormanlık alana koştuğu anlara ait görüntüler, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara sokakta önlerinde yürüyen bir kişinin arkasında bir süre yürüyen çocukların bir anda koşarak ormanlık alana yöneldikleri, görülüyor.

Kavgada ateşlenen tüfekle 3 çocuk yaralandı

Diyarbakır'da, 2 grup arasında kız isteme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada ateşlen av tüfeğinden çıkan saçmalar, çocuklara isabet etti. Yaralanan 3 çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Akraba olan 2 grup arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinde çıkan saçmalar, sokakta bulunan 3 çocuğa isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak delil incelemesi yaptı.

Görgü tanığı Feride Esmer, olayın kız isteme meselesi yüzünden çıktığını iddia ederek, "Bir hafta önce kız istemeye geldiler, ağabeyim kızının yaşının küçük olduğunu ve kızının istemediği belirterek vermeyeceğini söyledi. Oğlunun da 3 yıl cezası var. Daha önce oğlu izne gelince, kapıya silah sıktı. Biz şikayetçi olmuştuk. Buraya gelip baskın yaptılar" dedi.

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kazada ölen genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa Barosu eski başkanı Avukat Sabri Çepik'in psikolog kızı Dilan Çepik (25), memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Şanlıurfa Barosu eski başkanı Avukat Sabri Çepik'in, Ankara'da yaşayan kızı Dilan Çepik, dün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirilen Çepik için cenaze töreni düzenlendi. Asri Mezarlıktaki törene Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Çepik'in ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreni öncesi konuşan Fevzioğlu, Çepik'in trafik kurallarına uyduğu için öldüğünü ifade ederek, "Aslında buna kaza dememiz lazım. Kızımız kurallara uyduğu için öldürüldü. Kazanın güvelik kameralarını izledik. Yaya geçidinde 1'inci araç duruyor. Diğer araçlar duruyor, soldan gelen ve süratli olan otomobil sürücüsü yavaşlayacağına gaza basıyor. Arabanın içinden 4 tane tip çıkıyor. Ağızlarında sakız, arabada zangır zangır bir müzik olduğu kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanı bu yönde. Aslında bu ibretlik bir durumdur. Bir ülke düşünün ki genç bir kızımız kurallara uyduğu için öldürüldü. Bunu sıradan bir trafik kazası gibi düşünmeyelim. O yolda en az hafta bir ölümlü veya yaralamalı adına kaza dediğimiz bir cinayet işleniyor. Bunlara dur dememiz lazımö dedi.

Çepik'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaçak teknesi alabora oldu: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu fiber tekne, alabora oldu. Teknedeki 13 kaçaktan 12'si kurtarılırken, 1 kişinin cesedi ise kıyıya vurdu.

Yunan adalarına fiber tekne ve yasa dışı yollarla geçmek için Bitez Mahallesi Adaboğazı Mevkisi'nden denize açılan Filistin, Irak ve Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen, gece yarısı korkulu anlar yaşadı. 4 metre uzunluğundaki fiber tekne, Çelebi Adası önlerinde alabora oldu. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenler, 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 12 kişiyi kurtardı. Ancak gruptaki Suriye uyruklu Mahmoud Hasan'a (37) ise ulaşılamadı. Kayıp Hasan'ın (37) cesedi, bu sabah Bitez Sahili'nde kıyıya vurdu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan inceleme sonrası Hasan'ın cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Firari hırsız 4 ay sonra yakalandı

İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs hareket amirliğine girerek elektronik cihazları ve kasada bulunan parayı çalan E.Ç.(31) yakalandı.

Geçen yıl 25 Aralık günü Umuttepe'de bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Otobüs Hareket Amirliği binasının camlarını kırarak içeri geren hırsızlar, kamera kayıt cihazı, tablet, fotoğraf makinesi, 2 lens, hafıza kartı, 2 batarya ve kent kart dolum makinesi içindeki 7 bin 500 TL parayı çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri N.S.'yi (20), 15 Şubat tarihinde yakaladı. N.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucu E.Ç.'yi, İzmit Yeşilova Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramada otobüs hareket amirliğinden çalındığı belirlenen tablet ve fotoğraf makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik aletler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilirken, E.Ç.'nin daha önce hırsızlık ve benzer suçlardan 15 sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.Ç., adliyeye sevk edildi.

Yüzde 80'i yerli, güneş enerjili araç ürettiler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri tarafından yüzde 80'i yerli olarak üretilen güneş enerjili aracın yapımı tamamlandı.

Elektrik tahrik gücü ile çalışan 6 kişi kapasitesine sahip golf arabası modelindeki 'Ata-Oto' ismi verilen araç, OKÜ 15 Temmuz Şehitler Amfisi önünde düzenlenen törenle, projeye destek veren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya teslim edildi.

Proje yürütücülüğünü üstlenen OKÜ IARES Kulübü danışman hocası Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir, 20 kişilik bir ekip ile bu tür projelere 1,5 yıl önce başladıklarını belirterek, "Geçen yıl HUNTER isimli bir araç yapmıştık ve bununla TUBİTAK'ın elektro mobil yarışmalarına katıldık. Oradan, biri jüri özel ödülü ve diğeri ise tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü olmak üzere 2 ödül kazandık. Bu kapsamda, bu tür araçların burada kalmamasını istedik. Bilindiği üzere 2030 yılında üretilen araçların yüzde 30'u elektrikli araçlar olacak ve bu bağlamda da biz ne yapabiliriz diye düşünüp, Türkiye'de de ihtiyacımız olan golf türü araç, yani fabrikalarda, okullarda ve havalimanlarında kullanılmak üzere elektrikli araç projesini geliştirdik. Ardından Tosyalı Holding desteğiyle bir araç yaptık" dedi.

ENERJİSİNİ, ÜSTÜNDEKİ GÜNEŞ PANELLERİNDEN ALIYOR

Demir, "Aracımızda 10 KV'lık bir motoru bulunmakta ve yaklaşık 50 kilometre bir menzili olmaktadır. Bu elli kilometrenin ful şarj olduğunda,15 kilometresi kadarını güneş enerjisinden alıp günlük kullanılabilmektedir. Kullanılan ürünlerin yüzde 80'i yerlidir. Yaklaşık 2,5 ayda tamamlamış bulunmaktayız. Bu anlamda ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu. Dr. Öğretim üyesi Müslüm Demir, bu proje ile Türkiye'deki öğrencilere yeterli fırsatlar verilince nelerin yapılabileceğinin ispatlanmış olduğunu söyleyip seri üretime geçmek istediklerini vurguladı. Teslim töreninin ardından aracın anahtarını teslim alan Fuat Tosyalı, Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki diğer protokol üyeleri ile birlikte test sürüşünü gerçekleştirdi.

5 bin öğrenciden 3 milyon toplu iğne ve pul ile Van Gogh tablosu (2)

'AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Mersin'de, 5 bin öğrencinin 3 milyon toplu iğne ve pul kullanarak yeniden oluşturduğu Hollandalı Ressam Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosu düzenlenen törenle açıldı.

Kent merkezindeki Şair Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'ndaki 63 metrekarelik eserin açılış törenine, Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak ile öğrenciler katıldı.

Projede yer alan çocuklarat teşekkür eden Büyükelçi Yardımcısı Weststrate; "Bu projede en önemli rol oynayan çocuklarımızdır, öğrencilerimizdir. Parmaklar ağrımıştır, gözler ağrımıştır ama bu büyük eseri onlar yaptılar. Ümit Yaşar Oğuzcan, yıldız hakkında bir kıta yazmış. 'Size avuç avuç yıldızlar getireceğim' demiş. Bizim çocuklarımız da buraya avuç avuç yıldızlar getirdiler" dedi.

Kaymakam Pamuk ise çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Sanatsal bir faaliyet için bir araya gelinmesi çok daha anlamlı. Mekan da bu sanatsal faaliyet için son derece uygun bir mekan. Çünkü burası Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı. Oğuzcan, Mersin'in yetiştirdiği ender şairlerden, edebiyatçılardan bir tanesi" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Gültak da Mersin'i uluslararası arenaya taşıyacağına inanılan projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından dev eserin açılış kurdelesi kesildi. Birçok öğrenci, öğretmen ve veli, eserin önünde fotoğraf çektirdi.

Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Eyyübiye mahallesinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, ismi öğrenilmeyen otomobil sahibini çağırarak otomobilin açmasını istedi. İtfaiye ekipleri motor kaputunu açarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, doğal yaşamına bırakılırken mahalle sakinleri ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Uluslararası Beton Kongresi Bursa'da başladı

Uluslararası Beton Kongresi'nin 10'uncusu Bursa'da başladı. 4 Mayıs'a kadar sürecek kongrenin açılışında konuşan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO'su İsmail Bulut, özellikle deprem riski fazla olan bölgelerde hasar ve can kaybının önüne geçilmesi için yapılarda kaliteli inşaat malzemeleri kullanılması gerektiği vurguladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen 10'uncu Uluslararası Beton Kongresi, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde başladı. Bu yıl yaşamını yitiren Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turhan Erdoğan anısına düzenlenen kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi, akademik oda temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Kongrenin açılışında, özellikle deprem riskinin fazla olduğu bölgelerde kullanılan betonların kaliteli olması gerektiği vurgulandı.

'BETON YOLLAR TERCİH EDİLMELİ'

TÇMB CEO'su İsmail Bulut, İstanbul Kartal'da çöken binalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem riski bulunan bölgelerde asfalt yerine beton yol yapılması gerektiğini belirten Bulut, "Yer hareketlerinden dolayı serbest malzemenin hareket etmesiyle zeminde boşluk oluştu. Zeminde oluşan boşluk da yollarda çatlamaya neden oldu. Bunu önlemenin yolu, zemini güçlü tutmak ve yol üstü yapılarında bizim tercih ettiğimiz gibi asfalttan ziyade beton yolların da tercih edilmesi etkin bir çözüm olabilir. Yol beton olsaydı trafiğe bu kadar kapatılmaz, kullanıcıya bu kadar maliyeti olmazdı. İstinat duvarları olmazsa olmaz perde beton mantığıyla, statiği uygulanarak yapılması gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE OLARAK KAYNAKLARIMIZ GÜÇLÜ'

Depremde meydana gelen hasar ve can kaybının önüne geçilmesi için yapılarda kaliteli inşaat malzemeleri kullanılması gerektiğini söyleyen Bulut, şöyle devam etti:

"Şu anda yapı yönetmeliğine uygun denetimler yapılıyor ve buna göre çözümler üretiliyor. Son 20 yıldır etkin bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla yapı yönetmeliğine uygun yapılan yapılarda kullanılan kaliteli inşaat malzemelerini deprem için önleyici bir tedbir olarak düşünebiliriz. Türkiye, inşaat malzemeleri konusunda da iyi bir noktaya geldi. 20 milyar doların üzerinde ihracat yapabilen bir kapasitesi var. Bu konuda Türkiye olarak kaynaklarımız güçlü. Bunu doğru ve uygun zamanda, kaliteli standardına uygun yapmak meselesi kalıyor. Onu da sıkı takiple başaracağız" ifadelerini kullandı.

'ÇELİK BARİYER YERİNE BETON BARİYERE GEÇİLMELİ'

Yol kenarında bulunan bariyerlerin tehlike saçtığını, çelik yerine beton bariyer uygulamasına geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, "Yollarımıza ciddi kaynaklar harcıyoruz. Yol tiplerinde bariyer olmaması nedeniyle ciddi can kayıpları yaşanıyor. Bunların önlenebilmesi için, ülkemizde kamu yararı sağlayabilmek için rutin uygulamaların dışında alternatif çözümlere de odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu alternatiflerden bir tanesi, asfalt yerine beton yollar. Güvenlik bariyerlerinde de çelik bariyer yerine beton bariyer ve çevresel etki nedeniyle de geçirimli betonun yaygınlaşmasının önünün açılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ise, "Güvenlik açısından betonun çitası oldukça yukarı taşınmış durumda. Deprem yönetmelikleri sürekli değiştikçe betondaki seviye yükseltiliyor. Bunların hepsi güvenlikli binalar anlamına geliyor. Vatandaşlarımız betonu yanlış olarak tanımlıyorlar. Çarpık kentleşmenin sorumlusu gibi, beton yığını olarak kentlerimizi ifade ediyorlar. Bu son derece yanlıştır" dedi.

Sivas'ta öğrencilerin yaptığı İHA'lar yarıştı

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında okullararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması düzenlendi.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 25 okuldan öğrencilerin yaptığı 44 İHA katıldı. Öğrencilerin yaptığı İHA'lar yarışma kapsamında belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Yarışma öncesi düzenlenen açılışa Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Nebi Kaya, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il protokolü, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Salih Ayhan, öğrencilere hayallerinin peşinden koşmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Ayhan, "Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl coşkusunu ve heyecanını her alanda hissettiriyoruz. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında her kesime hitap ediyoruz. Her kesimi kucaklayacağız, her kesimde 100'üncü yıl ruhunu hissettireceğiz. Bu etkinliklerimiz çok anlamlı ve çok özel, 100 yıl önceki ruhla hiçbir farkı yoktur. Aynı ruhla Nuri Demirağ'ın da yerli ve milli olan büyük hayalleri vardı. İnşallah bu ruh sürekli devam edecektir. 100 yıl önceki asil ruhtan aldığımız ışık bizim yolumuzu hep aydınlatacak ve bu yolda hep beraber devam edeceğiz. Buradaki çocuklarımız çok zeki, ufku çok geniş, hayalleri çok yüksek. O hayallerini Sivas ve ülkemiz için kullanmalarını istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla güçlü bir Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı. Vali Ayhan, öğrencilere Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Nuri Demirağ'ın hayatını okumaları konusunda da tavsiyelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise büyük bir medeniyetin mirasçıları olan öğrencilerden çok çalışmalarını istedi. Savaşçı, İHA yarışmalarına katılan öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi. Konuşmaların ardından öğrenciler hazırlıkları İHA'ları yarıştırdı. Yarışmalarda dereceye giren okullara ödülleri yarın verilecek.

