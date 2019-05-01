DHA YURT BÜLTENİ-12

1)DİYARBAKIR'DA PKK'LI 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı 2 kadın terörist, ölü ele geçirildi.

Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna 25 Nisan günü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırının ardından Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Polis Özel Harekat Timleri, operasyon başlattı. 'Özel Birlik 2019-12' adı verilen ve 30 Nisan günü start alan operasyon kapsamında bugün saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesinin Aşağıtaşağıl köyü sınırlarında bir grup terörist tespit edildi. Teröristler, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık verdi. Bunun üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 kadın terörist, ölü ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



DİCLE (Diyarbakır), ()-

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2)OĞULLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ANNE VE BABA TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ’nin Darıca İlçesinde, oğulları tarafından vurularak öldürülen Fethi (49) ve Dilek Ören(41) çifti gözyaşları arasında toprağa verildi.Dün saat 02.30 sıralarında, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre kendisinden yaşça büyük bir kişi ile ilişkisi olmasına tepki gösteren anne ve babası ile tartışan Birkan Ören, özel güvenlik görevlisi olan babası Fethi Ören ile annesi Dilek Ören’i tabanca ile ateş ederek öldürdü. Polise verdiği ifadesinde pişman olmadığını söyleyen Birkan Ören, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Fethi ve Dilek Ören çifti bugün Darıca Kavala Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gebze Balçık Köyü Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü

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Camii avlusunda kılınan cenaze namazı ve tabutlar

Tabutlar taşınırken görüntü

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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3)ÜZERİNE BAHÇE KAPISI DÜŞEN ÇOCUK AĞIR YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'da, apartman girişinde oyun oynayan Hüseyin Kaynar'ın (9) üzerine yaklaşık 400 kilogram ağırlığında bahçe kapısı düştü. Ağır yaralanan çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Emin Kaynar, aynı kapının önlem alınmadığı için daha önce de başka bir çocuğun üzerine düştüğünü söyledi.

Tavşantepe Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda apartman girişinde oyun oynayan çocuklardan Hüseyin Kaynar’ın üzerine bahçe kapısı düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak kapıyı kaldırdı ve ambulans çağırdı. Yaşananların ardından baba Emin Kaynar, oğlunun ağır yaralanmasında büyük bir ihmal olduğunu, sorumluların cezalandırılması için tüm hukuki haklarını kullanacağını söyledi. Aynı kapının daha önce de başka bir çocuğun üzerine düştüğünü ancak sorumluların önlem almadığını ifade eden Kaynar, şunları söyledi:

"Çocuğun durumu içler acısı, yüzü gözü kanlar içerisinde. 6-7 kaburgası kırık, kafasında 10 tane dikiş var. Bu kapı, daha önce de komşumuzun oğlunun üzerine düştü, çocuk 3 gün komada yattı. Hala gerekli tedbirler alınmamış. Benim merak ettiğim kapının bu kadar büyük olması gerekir mi? Sanki kale kapısı yapmışlar. Madem bu kadar büyük kapı yapıyorsunuz güvenliğini sağlayın. Başkalarının çocukları da geçiyor, birkaçının üzerine düşüp ölebilirlerdi de. Bu acıyı kim telafi edecek sonra."

'ÜZERİME DÜŞÜNCE BELİM ÇATLAMIŞTI'

Aynı kapının daha önce üzerine düştüğünü belirten Mehmet Ali Taşkum ise kapının bir an önce yapılmasını istedi. Taşkum, "Üzerime düşünce hastaneye götürdüler. Bu kapının yapılmasını istiyorum. Bu kapı her zaman düşüyor. Hala belimdeki ağrılar devam ediyor" dedi. Kapının çocuğun üzerine devrilme anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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- Hüseyin Kaynar'ın arkadaşıyla oynaması

- Kapının düşmesi

- Vatandaşların kapıyı kaldırması

- Ambulansın gelişi

- Emin Kaynar ile röp.

- Mehmet Ali Taşkum ile röp.

- Kapıdan detay

- Emin Kaynar'ın olayı anlatması

- Hastane binası

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB

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4)BURDUR'DA 1 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ

BURDUR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşle kutlandı.

Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Köprübaşı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Davul zurna eşliğindeki yürüyüşe CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, siyasi partilerin il başkanları ile işçiler, sendika temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Türk-İş Burdur Temsilcisi ve Şeker-İş Şube Başkanı Mustafa Onay bir konuşma yaptı. Onay, "Bugün milli, birlik ve bütünlüğümüzün, iç ve dış kaos faillerince çevrelendiği, ilaveten ekonomik karamsarlıkların hakim olduğu, alacakaranlık bir fay hattından çıkmaya çalıştığımız dönemde, her şeye rağmen işçilerimizin alın terinin hak arama mücadelesine dönüştüğü 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Etkinlik yürüyüşe katılanların hep birlikte halay çekmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten

- Saygı duruşu, İstiklâl Marşı

- Katılanlar

- Mustafa Onay'ın konuşması

- Halay çekenler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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5)ÇEVRE DUYARLILIĞI İÇİN 1 MAYIS'TA ÇÖP TOPLADILAR

MARDİN'in Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde toplanan gönüllüler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çevre duyarlılığına dikkat çekmek için çöp topladı. Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çöp toplama etkinliği düzenlendi. Kale Mahalle Muhtarı Ekrem Erol'un öncülüğünde bir araya gelen, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 60 gönüllü, çevre duyarlığına dikkat çekmek için Gap Şelalesi bölgesinde biriken çöpleri topladı.

Muhtar Erol, çöp toplama etkinliğini 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaparak çevre duyarlığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bugünün önemine istinaden 60 kişilik mahalle sakini ile Gap Şelalesi'ne gelip, çöp toplama etkinliği yaptık. Çöplerin bu kadar yoğun olduğunu bilmiyorduk, çöp poşetlerini belediyeden aldık. Ziyaretçilerimizi çöp konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Mağaraların girişine çöp konteyneri ve yeterli sayıda poşet bıraktık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çöplerin toplanması

-Gap Şelalesinden görüntü

-Muhtar Ekrem Erol'un açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),()

Görüntü Boyutu: 432 MB

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6)KONYA'DA 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLANDI

KONYA'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' coşkuyla kutlandı.

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlamalarına CHP, KESK'e bağlı sendikalarla, çeşitli gençlik kuruluşları katıldı. Gruplar, önce polisin geniş güvenlik önlemi oluşturduğu arama noktalarından geçerek Kılıçarslan Kent Meydanı'nda toplandı. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in de katıldığı kutlamalarda yapılan konuşmaların ardından toplanan yaklaşık bin kişi, trafiğe kapatılan Alaaddin Caddesi'ne çıktı. Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, Alaaddin Tepesi'nin çevresini dolaşarak yürüyüşü sonlandırdı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını tamamlayan gruplar daha sonra sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten detay

- Kutlamalardan detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA )

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7)SİVAS'TA 1 MAYIS'A HALAYLI KUTLAMA

SİVAS'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü miting alanında davul-zurna eşliğinde halaylarla kutlandı.

Sivas'ta kent merkezindeki 1 Mayıs kutlamaları Mevlana Meydanı'nda yapıldı. Ethembey Parkı yakınlarında toplanan, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, sendikalar ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan grup Mevlana Caddesi üzerinden alana kadar yürüdü. Ardından burada 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşmalar yapıldı.

Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Akyol "Kazanılmış haklarımızın gasp edilmek istenmesine, hukuksuz ihraçlara, yaşamın her alanındaki hukuksuzluğa, haksızlığa ve keyfiliğe en gür sesimizle dur diyoruz. Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkarak, barış içinde savaşsız, sömürüsüz, bir dünyada yaşama ve yaşatma umudumuzu 1 Mayıs meydanlarında yükseltiyoruz. Barış ve huzur içinde kardeşçe yaşayacağımız güzel günlere hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Dayanışma ruhumuzla, ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan inancımızla yaşasın 1 Mayıs" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alana gelen 350 kişi civarındaki katılımcı, davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlama alanına yakın bir künefecide çalışan işçiler de ellerinde 'Yaşasın 1 Mayıs' yazılı tatlı getirerek halay çekti. Miting alanı ve yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemi oluşturan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Drone' ile de görüntü aldı.

Görüntü Dökümü

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-Grubun görüntüsü

-Polisin drone kullanması

-Kutlama alanına gelişleri

-Buradaki konuşmalar

-Davul zurnalar ile halay çekilmesi

-Künefecilerin görüntüleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()