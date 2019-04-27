DHA YURT BÜLTENİ -12

İzmir'de piknik yolunda feci kaza, 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte yan yatan hafif ticari araca, başka bir hafif ticari araç, tavan bölümünden çarptı. Kazada, yan yatan ticari araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü Faruk İşçi ağır yaralandı. Ölenlerin, pikniğe gitmek üzere yola çıktıklarının sanıldığı belirtildi.

Kaynaklar Mahallesi girişindeki Kaynaklar Mezarlığı yakınındaki kaza bugün saat saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Buca'dan Kaynaklar yönünü giden 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan araç, karşı şeride geçip yan yattı. Bu sırada Faruk İşçi yönetimindeki 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç, yolda yana yatmış haldeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada tavan bölümünden darbe alan araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Faruk İşçi ise ağır yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan İşçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNDA

Kaza yerine giden polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İtfaiye ekipleri de cesetleri, sıkıştıkları araçtan çıkardı. Kaza yerindeki ilk tespitlerin yapılmasından sonra 7 kişinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri ölenlerin içerisinde bulunduğu 35 JN 734 plakalı hafif ticari aracı, ilk araştırmalara göre Turan Kaplan'ın kullandığını bilgisini edindi. Ancak aracı kimin kullandığının parmak izi incelemesinden sonra belirleneceği ifade edildi. Ölenlerin kimliklerinin tespit edilip yakınlarına ulaşılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Araçtan yola saçılan piknik malzemeleri, çocuk emzikleri ve oyuncaklar, görenlerin yüreklerini dağladı. Kazanın, pikniğe giderken meydana geldiğinin sanıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden genel ve detay görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Kaza yerinde bir cenazenin tabuna konulup cenaze aracına yüklenerek götürülmesi

-Kaza yerindeki polis araçları

-İzmir Adli Tıp Kurumu'na cenaze araçlarının gelmesi

-Cenazelerin tabutlarla içeri alınması

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Nevra UÇKAÇ - Melis KARAKUZULU, Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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Destici: Cinsel istismarcılar ve teröristler için idam istiyoruz

Antalya'da partisinin il başkanları ve yerel yöneticileriyle bir araya gelen Büyük Birlik Partisi (BBD) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı hatırlatarak, “Bu tür suçları işleyen alçakların, cinsi sapıkların mutlaka idam edilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum. Türkiye'de idamın iki suç için birincisi cinsel istismar, ikincisi askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristler için geri getirilmesini istiyoruz" dedi.

BBP'nin, il başkanları ve yerel yöneticiler toplantısı, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. İki gün sürecek toplantının açılış konuşmasını yapan BBP Genel Başkanı Mutafa Destici, 27 Nisan 2007 e-muhtıranın 12'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bundan tam 12 yıl önce 27 Nisan tarihinde seçilmiş sivil hükümete karşı bir e-muhtıra verildi, yani e-darbe yapıldı. BBP bütün darbelerde durduğu gibi bu darbede de şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın önderliğinde sapasağlam bir kaya gibi durdu ve darbecilere geçit vermeyeceğimizi bir kere daha ortaya koydu" dedi.

ÇOCUK TECAVÜZCÜLERİNE İDAMI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Bugünlerde hepimizin yüreğini yakan bir hadisenin yaşandığına dikkat çeken Mustafa Destici, “O da körpecik çocuklarımıza karşı hunharca, alçakça, gaddarca, haince, kahpece gerçekleştirilen cinsel istismarlar, tecavüzler ve ölümler" dedi. Son olarak İstanbul'da 5 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını kaydeden Destici, şöyle dedi:

"Tabii ki yapanı lanetliyoruz. Elbette ki hukukun önüne çıkarılıp gerekli cezayı alma noktasında her türlü işlemin yapılmasının takipçisiyiz. Lakin mevcut kanunlarımızın bu cezanın karşılığını veremediğini düşünmekteyim. Ve bu tür suçları işleyen alçakların, cinsi sapıkların mutlaka idam edilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum. Biz BBP olarak bu hususla ilgili, yani Türkiye'de idamın iki suç için geri getirilmesi için, birincisi küçük yaşta çocuklarımızın ırzına geçen, onlara cinsel istismarda bulunan, tecavüz eden ve daha sonrada öldüren sapıklar için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkıp, bombayı patlatıp askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristler için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bu talebimizi de sadece sözde bırakmadık."

'YANIMIZDA DURAN BİR PARTİ GURUBU YOK'

Bu konuda topladıkları 2 milyon imzanın şu anda meclis dilekçe komisyonunda olduğunu kaydeden Mustafa Destici, "Onun üstüne bu dönem meclise girdikten sonra, meclisin açılmasıyla 1 Ekim tarihi itibariyle anayasa değişikliği teklifimizi de bu hususla ilgili meclisle paylaştık. Ama maalesef şu ana kadar BBP dışında bu konuda samimi adım atanı görmedik. Fert olarak imza atan milletvekillerimiz var ama grup olarak şu anda 'evet' diye bizim yanımızda duran bir parti grubu yok" dedi.

31 MART SEÇİMİNİN İKİ KAZANIMI OLDU

31 Mart seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, BBP'nin tüm adaylarına ve sahada çalışan parti teşkilatlarına teşekkür ederek, adeta yedi düvele karşı mücadele verildiğini söyledi. 31 Mart seçimlerinde ülkenin ve milletin iki önemli kazanımı olduğuna işaret eden Destici, “Bunlardan birincisi ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde siyasi bölücülerin 2014 seçim sonuçlarına göre gerilemiş olmaları, Ağrı, Bitlis, Şırnak başta olmak üzere pek çok il ve ilçede seçimi kaybetmiş olmalarıdır. Ve BBP'nin o bölgelerle ilgili seçime HDP'nin kazanma ihtimali olan yerlerde katılmama kararının bu sonuca ne kadar etkili olduğunu görmekteyiz. İkincisi 16 Nisan referandumu ve akabindeki 24 Haziran seçimlerinden sonra 'Efendim Türkiye'de artık sistem değişti, Türkiye'de artık demokrasi rafa kalktı, tek adam rejimi geldi diktatörlük geldi, hatta bundan sonra seçim dahi olmaz' diyenler gördüler ki Türkiye'de demokrasi dimdik ayakta. Ve pek çok noktada muhalefet partilerinin başarılı olduğu görüldü. İktidarın ve muhalefetin kazandığı kaybettiği yerler oldu, yani demokrasi işledi ve milletimiz ne derse o oldu" diye konuştu.

'YSK'NIN KARARINA SAYGI DUYACAĞIMIZI İLAN ETMEMİZ LAZIM'

Seçim sonuçlarına yapılan itirazların seçim takviminin ve sürecinin bir parçası olduğunu belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onun için niye itiraz ediyorsun denemez. Böyle bir hak varsa, kanun, hukuk böyle bir hak vermişse elbette ki herkes bu hakkını kullanabilir. Önemli olan YSK'nın vereceği karardır. YSK'dan beklenen nedir, önündeki yasalara göre karar vermesidir. Onun neticesinde YSK'nın vereceği karara da hepimiz saygı duymak zorundayız. İstediğimiz gibi karar verdiğinde 'YSK doğru güzel karar verdi Türkiye'nin önünü açtı', istemediğimiz karar verdiğinde 'YSK yanlış karar verdi baskı yedi.' Bunların hiçbirisini doğru bulmuyorum. Eğer orada bir kurumumuz varsa ve o en nihai kararı verecek olan kurumsa hepimizin bunu yıpratmamak adına vereceği karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklamamız ve şimdiden ilan etmemiz gerekir diye düşünüyorum."

SEÇİM YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÇAĞRISI

Seçim sonuçlarını değerlendirirken seçim yasasındaki değişikliklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Destici, “Bu seçimler de gösterdi ki bizim seçim yasasında yapmamız gereken önemli değişiklikler var. Yeni hayata geçen sistemle ilgili UYAP yasaları kapsamında yapmamız gereken çalışmalar var. Evvela bu seçimi, kış şatlarından kurtarmamız gerekiyor. Son bir yıl kala bu gündeme geliyor, anayasa değişikliği gerektiğinden bu yapılamıyor. Hemen mümkünse bu dönem meclise önümüzdeki yasama döneminde bunu halletmemiz gerekiyor. İkinci bir mesele, bu seçimde ittifaklar yapıldı, ama resmi değil, gayriyasaldı. Mademki ittifaklar yapılıyor ve yapılacak, o zaman bunu da genel seçimde olduğu gibi yasal hale getirmek ve kanununu bir an önce çıkarmak gerekiyor. Bir başka husus, bu seçimlerde de gördük ki sahada büyük bir adaletsizlik, haksızlık, eşitsizlik var. Bunun da ortadan kaldırılması gerekiyor. Özellikle siyasi partilere yapılan hazine, seçim yardımlarının adil hale ve anayasada yazıldığı gibi hakça verilmesi gerekiyor. Seçime 12 parti katılıyor ama sadece 5 parti seçim yardımı alıyor. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Bir başka hususta, evet ittifaklarla belki baraj halledilebiliyor ama bizim bunu lugatımızdan çıkarmamız gerekiyor. İttifaka gerek kalmadan bu seçim barajının ilk çıkarılacak seçim yasasında yapılacak değişiklikler kapsamında halledilmesi gerekiyor."

31 MART SEÇİMİNDE BBP

Mustafa Destici, 31 Mart seçimlerini partisi açısından da değerlendirdi. BBP olarak 12 il, 224 büyükşehir ilçe, 55 büyükşehir olmayan ilçe ve 66 belde olmak üzere toplam 355 belediye başkan adayıyla sahaya çıktığını kaydeden Başkan Destici, "Toplam geçerli oy sayısı 22 milyon 123 bin 239, burada aldığımız oy 672 bin 403, yani oranımız yüzde 3,4. Bir başka sonuç, belediye başkanlığı seçimlerinde 10 yerde birinci parti, 53 yerde ikinci, 88 yerde üçüncü parti toplam 151 yerde ilk üç parti arasında yer aldık" dedi.

Belediye başkanlığı seçiminde 8 seçim çevresinde yüzde 45'in üzerinde, 17 seçim çevresinde yüzde 40'ın üzerinde oy almalarına rağmen ikinci parti olduklarını vurgulayan Mustafa Destici şöyle dedi:

"Halbuki Tutak belediye başkanımız yüzde 19,5'la seçildi. Yani diğer seçim çevrelerinde de oy biraz daha dağılmış olsaydı bugün en az 40 civarında belediye başkanımız olacaktı. 30 büyükşehrin 519 ilçe belediye meclis üyeliğinde 2014 yılında aldığımız oy 470 bin 609, yani 1.39, 2019'da 677 bin 374 yani yüzde 1.90'a çıkmış. 30 büyükşehir ilçe belediye meclisinde ve 51 il genel meclisi, 2014'de 702 bin 35, oy oranımız 1.55. Bu seçimlerde ise 882 bin 52'ye yükselerek 1.90 oy oranına ulaşmış. Geçtiğimiz seçimlerde bu ilçelerin tamamında aday göstermiştik, bu seçimde ise dörtte birinde aday göstermedik, bu oranda dikkate alınmalıdır. Erzurum ve Kahramanmaraş gibi iki büyükşehir, 7.36 ve 6.26 oy oranları ile üçüncü sırada iken, 5 büyükşehirde dördüncü, 30 büyükşehrin 9'unda ise yüzde 3'ün üzerinde oy aldık. 2014 seçiminde 6 belediye başkanlığı kazanmışken, 2019'da 10 belediye başkanlığı kazanarak yüzde 70 oranında artış sağladık. 2014 seçim sonucunda 169 il genel meclis ve belediye meclis üyeliği kazanmışken, 2019'da 236 il genel meclis ve belediye meclis üyeliği kazanarak burada da sayımızı yüzde 40 artırdık. Elbette ki bu hedeflediğimiz başarı değil, hedeflerimiz daha büyüktü ama bir önceki seçimle kıyasladığımızda buradaki artışı göz ardı edecek, görmezden gelecek değiliz."

İki gün sürecek toplantının açılış konuşmasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçilen belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

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Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

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Sinop'ta Çernobil'in yıl dönümünde eylem

Sinop'ta, Çernobil felaketinin 33'üncü yılında toplanan Sinop Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, düzenledikleri yürüyüşle nükleer santral kurulmasına tepki gösterdi.

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu, 26 Nisan 1986'da meydana gelen Çernobil faciasının yıl dönümü nedeniyle miting ve yürüyüş düzenlendi. Mitinge katılan platform üyeleri, eski otogar mevkiinde toplanarak, 'Nükleere hayır', 'Nükleere inat, yaşasın hayat' sloganları eşliğinde İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Çeşitli afiş ve pankartlar taşıyan grup, Türkiye'ye ve Sinop'a nükleer santral yapılmasını istemediklerini söyledi. Mitingde konuşan Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Başkanı Zeki Karataş, nükleer santral kurulmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Sinop Belediye Başkanı CHP'li Barış Ayhan da verilen mücadeleye omuz vereceğini ifade ederek, "Bir belediye başkanının en asli görevi; o kentte yaşayan insanların mutluluğu, huzuru ve refahıdır. O kentte yaşayan insanların sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri ve bu sağlıklı çevreyi bozulmadan gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamda Sinop gibi bir nükleer santral tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kentin belediye başkanının bu mücadeleye omuz vermemesi mümkün değildir" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterimi ile etkinlik sona erdi.

Görüntü dökümü

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-Yürüyüşün yapıldığı yerden havadan görüntüler

-Yürüyüş detay

-Açıklamalar

-Tiyatro gösterisi

(SÜRE:04:21 Dk) (BOYUT: 482 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, ()

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Hatice hemşire, protez bacağıyla 14 kilometre pedal çevirdi

Diyarbakır'da geçirdiği bir kaza sonucu sol bacağını kaybeden hemşire Hatice Tunç (21), protez bacağıyla 'Kadınlar bisikletle buluşsun' etkinliğinde bisikletle 14 kilometre yol katetti.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü'nce 'Kadınlar bisikletle buluşsun' etkinliği düzenlendi. Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bir araya gelen 20 kadın, 14 kilometre pedal çevirdi. Protez bacağıyla bisiklet kullanan hemşire Hatice Tunç ise dikkat çekti.

Geçirdiği bir kaza sonucu sol bacağını kaybeden Hatice Tunç, kendisi gibi bedensel engelli kişilerin evlerine hapsolmasını istemediğini söyledi. Diyarbakır'da bir sağlık ocağında 1 yıldır hemşirelik yaptığını anlatan Tunç, "Kadınlar olarak hayatın her alanında olduğu gibi bisiklet ile de trafiğe çıkabiliyoruz. Benim için bir artısı daha var. Protezimle bisiklet kullanıyorum. Bu benim için büyük bir başarıdır. Bunu yapmak birçok insan için belki imkansız görülebilir, ama ben yaptım ve başkalarının da yapabileceğine inanıyorum. İnsanlar denemedikleri, başkalarının söylemleriyle yapamayacaklarına inandırılmış bir şekilde evlerinde oturuyorlar. Ben bunun olmasını istemiyorum ve insanlara yapabileceklerini göstermek için elimden geleni yapıyorum" dedi.

'İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİYLE DE SAVAŞIYORUM'

Protez bacağıyla bisiklet sürebilmesinin kendisi için önemli olduğunu belirten Tunç, "Bizim için 'Başına bir olay geldi, otursun evinde sakin bir hayat yaşasın, otursun şükretsin haline ve hayatı dışardan izlesin' diyorlar. Ben asla bunu yapmadım, kimsenin de yapmasını istemem. Çünkü bu hayat bizim ve kimse bizim ne hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü anlayamaz. Ben hayatın her alanında olduğum zaman daha mutluyum. Evde oturmak bana göre bir şey değil. Kimseye göre de bir şey değildir. Ben sadece bacağımın olmayışıyla değil, çevremdeki insanların düşünceleriyle de savaşıyorum. Bunu yapmak benim için bir hedef oldu. İnsanların evlerine hapsedildiğini görünce, daha fazla aktif olarak insanların heveslenmesini istiyorum. Umarım birçok insana faydam dokunur" diye konuştu.

Turun ardından etkinlik, kadınların bisikletle ilgili yaşam hikayelerinin olduğu söyleyişle sona erdi. Etkinliğe katılan diğer kadınlar da hemşire Hatice'nin yaşama tutunmasının herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Hatice Tunç'un bisiklete binmesi

-Arkadaşlarıyla sohbet etmesi

-Arkadaşıyla bisikleti sürmesi

-Park Orman'da toplanmaları

-Grup halinde bisiklet sürmeleri

-Hatice hemşirenin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 389 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

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Balkona gelen yılan korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki balkona giren 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki balkonda yılan gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir aparat ile alarak doğaya bıraktı.

Görüntü Dökümü

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-Yılandan detaylar

-Yakalanmasından detaylar

Süre: 1.15, Boyut: 11 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Sivas'ta, kadın Afgan polislerin mezuniyet heyecanı

Sivas Polis Meslek Yüksek Okulundaki 6 aylık eğitimlerini tamamlayan 167 kadın Afgan polis, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

2011 yılında Afganistan ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat gereği Afgan polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksek Okulunda yeni mezuniyet heyecanı yaşadı. Okulun spor salonunda düzenlenen diploma törenine Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abdul Saboor Qani, Sivas Valisi Salih Ayhan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kadir Yırtar ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, okulun tanıtım videosu gösterildi.

Törende konuşan Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abdul Saboor Qani, 7'nci dönem Afgan polislerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada yetişen polisler gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. İşi her zaman ehline vereceğiz. Bu dönem son dönem değil, işbirliğimiz devam edecek. Şu bizim için çok önemli, bu zalimler bize saldırıyorlar, burada sizin sorumluluğunuz çok büyük bu durumlara siz müdahale edeceksiniz. Bu hassas dönemde çok kritik görevler alacaksınız. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimlerde de siz görev alacaksınız. Afgan halkı barış istiyor. Savaşı bitirmek için emek harcayanlara ve dost ülke Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise iki ülke arasında köklü bağlar bulunduğunu belirterek, "Asya coğrafyasında bir birine uzak gibi gözüken Afgan halkı ile Türk halkı dost ve kardeş bir halktır. 100 yıllar önce kurduğumuz, gönül dostluğumuz, 100 yıl sonrada devam edecektir. Bu iki halk kültürel inanç ve duygusal yönden bir birlerine bağlı bir halktır. Artık bizim Afganistan'da toplam 3 bin 520 gönüllü medeniyet elçimiz var. Sivas'tan gittikleri zaman kardeşliğimizden bahsedecekler. Polis teşkilatları bulundukları ülkelerin halkının emniyetini ve huzurunu temin etmede son derece önemli görev üstlenmektedirler. Biz Türk halkı olarak Afgan halkının barış ve huzura kavuşmasını cani gönülden arzu ediyoruz. Burada eğitilen polis teşkilatı mezunları kendi ülkelerinde barışa, huzura hizmet edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

'MİSYONUMUZ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI SEVİYEDE SAYILI ÜLKELER ARASINA GETİRMEK'

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise eğitim kurumlarının en mutlu ve güzel günü öğrencilerinin mezuniyeti olduğunu belirterek, "Bugün dost ve kardeş ülke Afganistan'a kadınlarda 7'nci dönem olmak üzere toplamda 14'üncü mezuniyet törenini gerçekleştirerek, yeni polis memurları kazandırıyoruz. Polis Akademisi olarak belirlemiş olduğumu en önemli misyonumuz Türkiye'yi polislik mesleği eğitiminde uluslararası seviyede sayılı ülkeler arasına getirmektir. Bugün mezuniyetini gerçekleştirdiğimiz 7'nci Dönem Afgan Kadın Polis Eğitimini belirlemiş olduğumu misyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Biz Polis Akademisi olarak, polis eğitiminde kendimizi geliştirmek için uluslararası işbirliğinin ve verdiğimiz eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu uluslararası işbirlikler ve vermiş olduğumuz eğitimler bizleri daha da geliştirmektedir. Güvenlik eğitiminde tecrübe ve bilgi paylaşımının çok önemli olması sebebiyle kazanmış olduğumuz deneyimleri dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan kadın Afgan polislere protokol üyeleri tarafından diplomaları verildi. Mezun olan kadın polisler, tören sonrası eğitmenlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görnütüler

-Kadın Afgan polislerin görüntüsü

-Diplomalarının verilmesi

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Garajda yangın çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde garajda çıkan yangında motosiklet ve 2 bisiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pazarcı Mahallesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Tural'a ait garajda henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki dairelerden fark edilen yangın için itfaiye ve polise haber verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında garaj tamamen yandı. Garajdaki motosiklet ve 2 bisiklet kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan garaj sahibi Ahmet Tural'ın tatilde olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye aracından

-Yanan garajdan

-Yanan araçlardan

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, ()

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Doğa için pedal çeviren emekli bisikletçiler Osmaniye'de

Antalya'dan yola çıkıp, doğa için pedal çevirmeye başlayan emekli bisikletçiler, Osmaniye'de bir gün kamp yapıp, sokak ve yabani hayvanlar için besleme çalışmasına katıldılar.

Antalya Yoldaşlar Pedal Gurubu üyesi ve yaş ortalamaları 60 ve üzeri olan emekli kamu görevlisi Coşkun Şentürk, Hasan Ünal , emekli öğretmen Erkan Uyan ve emekli muhasebeci Dursun Aliteber, 20 nisan günü başladıkları yolculukları Mardin'de son bulacak olan yolculukları boyunca 16 günde 8 şehir gezip yaklaşık 1200 kilometre yol yapacaklar. Adana'dan sonra Osmaniye'ye ulaşan, 4 emekli bisikletçi, Kırmıtlı Kuş Cenneti Havzası Ceyhan Irmağı kıyısında bulunan Yeni Köy Muhtarlığı'na ait piknik ve kamp alanında bir gün konaklayarak doğadaki canlılar için besleme çalışması yaptılar.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcilisi Ali Laçinbala, HAYTAP Osmaniye İl Temsilcilisi tarafından başlatılan bisikletli besleme hareketinin, bir adım daha öteye taşınarak kültür köprüsü oluşturduğunu belirtti. Bu durumun ülke adına güzel bir örnek olduğunu söyleyen Laçinbala "Genç yaşlılarımız Antalya'dan Mardin'e 'Doğa için pedalla' sloganıyla yola çıktı. Bu kapsamda ilimizde ağırladığımız gurup üyelerine, taze bayatlar kampanyasından alınan ürünlerden verip, sokak hayvanları ve yabani hayvanların beslenmeleri için doğaya bırakacaklar. Projenin çıkış noktası olan şehrimiz, aynı zamanda rotanın da merkezini olmuş oldu" diye konuştu.

Emekli bisikletçiler ise Osmaniye'de konaklamaktan mutluluk duyduklarını, doğayla iç içe bir tur olan bisikletli gezilerinin Gaziantep, Şanlıurfa üzerinden Mardin'de son bulacağını ifade ettiler.

Görüntü Dökümü

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-Emekli Bisikletçiler Osmaniye'de ilerlerken

-HAYTAP Üyesi ekibin gruba eşlik etmesi

-Bisikletli grubun drone görüntüleri

-Kamp alanından doğa görüntüsü detaylar

-Emekli Bisikletçilerle röportaj

-Kuş cennetinde besleme çalışması yapılması

-Haytap İl Temsilcisi Ali Laçinbala konuşması

SÜRE: 04'41" BOYUT: 144 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,()