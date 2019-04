DHA YURT BÜLTENİ -12

=================

İnfaz koruma memurları ile hükümlü yakınlarına rüşvet operasyonu: 10 gözaltı

Milas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlüleri, rüşvet karşılığı kendi cep telefonlarından aileleriyle görüştürdükleri tespit edilen 4 infaz koruma memuru ile rüşvet verdikleri belirlenen 6 tutuklu ve hükümlü yakını gözaltına alındı. 10 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda uzun süredir görev yapan bazı infaz koruma memurlarının, bazı hükümlü ve tutuklulara rüşvet karşılığında kendi cep telefonlarını kullandırdığını, yine rüşvet karşılığı iyi hal raporu hazırladıklarını tespit etti. Söz konusu infaz memurlarının 2016 yılından bu yana, cezaevinde kalan ya da tahliye olan tutuklu ve hükümlülere gönderilen malzemelere el koydukları da belirlendi.

Tespitler üzerine jandarma ekipleri, salı günü infaz koruma memurları M.A., T.A. A.G. ve M.S.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İnfaz koruma memurlarına rüşvet verdikleri tespit edilen tutuklu ve hükümlü yakınları S.Ç., S.Ç., C.D., S.Ç., O.K. ve L.K. de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve iş yerleri ile araçlarında arama yapıldı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Paskalya tatiline çıkan Bulgarlar, Kapıkule'de uzunkuyruklar oluşturdu

Bulgaristan'da bugün başlayan Paskalya tatili nedeniyle, tatillerini geçirmek üzere Edirne'ye gelenler Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Türkiye'de döviz kurlarındaki artış nedeniyle günü birlik alış verişe gelen Bulgarlar, ülkelerinde bugün başlayan ve 4 gün sürecek Paskalya tatiline çıktı. Tatilin ilk gününde karayolu ile Türkiye'ye gelen Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yolu üzerinde uzun kuyrukları oluşturan Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda da uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'nin kapasitesi üst seviyeye çıkarılarak 12 yolcu peronunda araç girişleri sağlanıyor. Kapıkule'den giriş yapan Bulgarların büyük bölümü ise Edirne'de konaklamayı tercih ediyor.

TIR’ın dorsesine kaynak yapılırken samanlar alev aldı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, TIR’ın dorsesine kaynak yapılırken, dorsede yüklü samanlar alev aldı. İtfaiye ekipler, iş makinesi ile dorseden indirilen samanları su tutarak söndürdü.

Olay bugün öğle saatlerinde, Pamukova Cumhuriyet Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Pamukova'ya saman getiren 43 LF 864 plakalı TIR'ın şoförü İsmail İ.(35), dorsenin kapağına kaynak yaptırmak için tamirhaneye getirdi. TIR'ın dorse kapağına kaynak yapılırken, kaynaktan sıçrayan kıvılcımlardan samanları tutuşturdu. TIR sürücüsü ve sanayi esnafı alev alan samanları söndüremeyince, çekici zarar görmemesi için dorseden ayrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi ile dorseden indirilen samanları su tutarak söndürdü. Saman balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Motosiklet, sinyalizasyon direğine çarpıp devrilen minibüse çarptı: 2 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada yoldan geçen motosiklet de minibüse çarptı. Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden İzzet Dulan yönetimindeki 61 AY 382 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjde bulunan sinyalizasyon direğine çarptı. Sinyalizasyon direği devrilirken, minibüs de karşı şeride geçerek yan yattı. Bu sırada Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden Serdar Pervanlar yönetimindeki motosiklet de, devrilen minibüse çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Dulan ile başında kask bulunduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Pervanlar yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüler İzzet Dulan ve Serdar Pervanlar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Araçlarla devrilen sinyalizasyon direği vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Can Yücel Kültür Sanat Festivali, bugün açılış töreniyle başladı.

Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) Grubu tarafından Datça Belediyesi'nin desteğinde 26-28 Nisan arasında bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin açılış töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, şair, yazar ve tiyatro sanatçıları ile vatandaşlar törene katıldı. Datçalı iş insanları, esnaf ve yerel halkın dayanışmasıyla imece usulü gerçekleştirilen festivalde, 3 gün boyunca, şiir dinletileri, konserler, imza günleri, tiyatro ve halk oyunları gösterileri, sokak müziği, sergiler, söyleşiler yer alacak. Festival, 28 Nisan Pazar günü Hızırşah'ta yapılacak piknikle sona erecek.

Datça Belediye Başkanı Uçar, kentlerin öyle ya da böyle bir şekilde gelişebileceğini ancak gerçek gelişmişliğin kültür ve sanatla olacağını söyledi.

Uçar'ın konuşmasından sonra, Datça Kent Konseyi Halk Oyunları Ekibinin folklor gösterisi büyük bir beğeniyle izlendi. Festival çerçevesinde meydanda kurulan stantlarda, Datça'nın yöresel ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapıldı.

- Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın açış konuşması

- Datça Kent Konseyi Halk Oyunları Ekibinin folklor gösterileri

- Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlardan görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),()

Uluslararası Enginar Festivali başladı

İZMİR’in Urla ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir coşku ve renkli kutlamalarla

başladı. Üç gün sürecek festivale Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı. Festivalde, meyve sebze, el işi örgüleri, hediyelik eşya stantları kuruldu, çeşitli enginar yemekleri hazırlandı, usta şeflerin farklı tarifleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Bu yıl 5'inci düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, Jandarma Kavşağı’ndan kortej yürüyüşü ve renkli kutlamalarla başladı. Düzenlenen kortej yürüyüşü, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Korteje katılan çiftçiler, traktörlerle, atlarla vatandaşı selamlayarak, çiçek ve şeker dağıttı. Bu yıl enginarın yanı sıra, çileğin de bir marka haline geldiği festivalde enginar ve çilek kostümlü çocuklar büyük beğeni topladı. Ayrıca yediden yetmişe tüm Urlalılar ve ilçeye gelen misafirler, kortejde yer aldı, coşkuya ortak oldu ve renkli görüntüleri cep telefonlarına kaydetti. Kortejin ardından düzenlenen açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz, Urla Kaymakamı Önder Can, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Murat Aşkar, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Üç gün sürecek festivalde, 80 enginar üreticisi, 55 çiftçi stant kurdu. Onlarca çeşit enginar yemeği, çiftçi stantları, el işi örgüleri, usta şefler tarafından hazırlanan lezzetli tarifler, taze meyve ve sebzeler vatandaşın beğenisine sunuldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla ziyaretçi akınına uğrayan festival, üreticiyi memnun etti. 26-28 Nisan tarihleri boyunca sürecek festival kapsamında Urla’nın meydanı ve sokakları 3 gün boyunca mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri, söyleşiler ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak.

'ÇİLEK DE MARKA HALİNE GELECEK'

Açılış töreninde konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, sadece enginarın değil çileğin de marka haline geleceğini belirterek, şöyle dedi:

" Türkiye ekonomisinin kurtuluşunun tarıma ve üretime bağlı olduğunu söylüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha iyi bir tarım mümkün düşüncesi ile yola çıkmıştı, daha iyi bir tarım mümkünse daha iyi bir hayat da mümkündür ve bunu mümkün kılacağız. Sadece enginar değil, çileği de burada bir marka haline geldi. Kuşkonmaz üretimine ve organik tarıma da ciddi destek veriyoruz. Kentimizin ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kooperatiflerimizle el ele vererek İzmirimizdeki ürün kalitesini yükselteceğiz ve tüm dünyaya tanıtacağız."

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, ise enginar ve çilek kostümü giymiş çocukları da kürsüde yanına alıp ziyaretçilere 'Hoşgeldiniz' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle ilçemizde bulunan askeri birlikte eğitim sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve vatanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün burada Urla’nın hikayesini yazmak için toplandık Bu hikayeyi çapa yapmaktan elleri nasır tutmuş Ayşe Teyzem, tarlada traktörün başında sürekli çalışan Ahmet Amcam ve dikiş dikmekten günlerdir gözleri yorulmuş emektar kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız yazacaklar. Ben de hem çiftçilik yapmış, hem de esnaflık yapmış bir esnaf çocuğu olarak, sizlerin karşısında olmaktan son derece onur duyuyorum. Bizler bugüm burada 3 gün boyunca üreticilerimizle aracısız olarak buluşacağız. Tarladan sofranıza ilk elden alışverişin avantajını hem sizler, hem de üreticilerimiz yaşayacak. Stantlarımızda yaklaşık 80 enginar üreticimiz, 55 meyve ve sebze çiftçimiz,mis kokusuna dayanamayıp koşacağınız çileklerimizle üreticilerimiz 3 gün boyunca sizlere gülümseyerek hizmet edecekler."

TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN KOOPERATİF KURULACAK

Açılış töreninde konuşma yapan Urla Ziraat Odası Başkanı Muarrem Uslucan, tarımda yaşanan sıkıntıları dikkat çekerek, "Uygulanmakta olan tarım politikalarının gelişmekte olan dünyanın çok gerisinde kalması, üreticilerimizin mali gideri çok yüksek olan gübre, mazot, tohum, zirai ilaçların kullanımında desteklenmemesi, planlama ve AR-GE çalışmalarının yetersiz olmasından dolayı ürettiğimiz tarım ürünleri 80 milyona yetersiz hale gelmiştir. İvedilikle çiftçilerimiz üretime teşvik edilmeli, ihtiyaç duyulan gerekli destekler verilmelidir. Urla’da üreticilerimizin ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için ilçemizde tarım kooperatiflerinin kurulmasının Urla Ziraat Odası olarak öncülüğünü yapacağız" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Murat Aşkar ise, "2015 yılında bu festivalin düşünceleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi tarafından ortaya atıldığında farklı sivil toplum örgütleri, çeşitli kuruluşlar buna destek vermeye çalıştı. Bu festivalin bir akademik boyutu olması düşüncesi ile biz de çalışmaya başladık, fonlara başvurup bu fonlar bünyesinde değişik atölye çalışmalarının yapılmasına aracı olduk. Festival süresince Gastronomi Bölümü öğrencilerimiz sizlere yaptıklarını sunuyor olacaklar" diye konuştu.

'AŞIRI YAĞIŞ, ENGİNARIN FİYATINI YÜKSELTTİ'

Urlalı enginar üreticisi Akın Evci, enginarın tanesini 3 ve 4 TL’den sattıklarını belirterek, aşırı yağışta tarlaların su altında kalması nedeniyle mahsulun az olduğunu ifade etti. Evci, şöye dedi:

"Kendimi bildim bileli enginar üretimiyle uğraşıyorum. Enginara olan talep düştüğü dönemde, çiftçilerimizin çoğu kar ettirmediği gerekçesiyle üreticiliği bıraktı. Ancak bu şekilde giderse yine enginara olan talebin artacağını düşünüyorum. Bizler de çoğalmasını istiyoruz. Her şeyden önce çok faydalı, çok şifalı. Bu yıl gerçekleşen aşırı yağış, enginarın fiyatını yükseltti. Su altında kalan tarlalar da mahsul yapmadı, kurudu. Bundan en çok üreticiler zarar gördü. Bizim tarlalarımızın rakımı daha yüksek olduğu için böyle bir sorun yaşamadık ama enginarın azalması ve bulunamaması fiyatları çok yükseltti. Vatandaşlar festivalin ikinci üçüncü günü geldiğinde burada belki de enginar bulamayabilir. Festivale hazırlık yapmak için bir hafta on günden beri enginarlarımızı kesmedik ve bugün yaklaşık 2 bin enginar getirdik."

BEBEK ENGİNAR

Festivalde satış yapan bir diğer Urlalı enginar üreticisi Orhan Kıpkıp bebek enginarın özelliklerinden söz ederek, "Biz enginarın sapsız kalbini 'bebek' olarak satışa sunuyoruz. Soyulmuş enginarı paketlere koyduk. Bunlar enginarın zeytinyağlı yemeğini ve ızgarasını yapmak için çok pratik oluyor ve tercih ediliyor. Burada paketleri hazırlıyoruz. Bebek enginarlarımız aynı zamanda enginar pilavı için de uygun. Geçen seneye göre bu sene enginar fiyatları pahalı. Tarlalara çok yağmur yağdığı için enginar çıkmıyor. Pazarı gezenler enginarın geçen seneki gibi çok olmadığını görecektir ancak biz yerli üreticiler olarak Enginar Festivali için, geçen yılki fiyatlardan satış yapıyoruz. 4 tanesi şuanda 10 TL’den satışıyor ve boyuna göre değişiyor" diye konuştu.

VATANDAŞLAR FESTİVALDE DOYASIYA EĞLENDİ

İlk kez 2 sene önce festivale geldiğini belirten Füsun Yıldırım ,"Festival harika geçiyor. O zaman daha yeni yapılıyordu ve hayran kalmıştık. Biz bunu artık bir gezi haline getirdik. Buraya birkaç gün önceden gelip geziyoruz. Enginardan neler yapıldığını gördük, tatlısına varıncaya kadar birçok çeşit var. Çok şaşırdık, insanlar burada çok yaratıcı. Antalya’dan festivale katılıyoruz" dedi. Festivale katılan vatandaşlardan Sibel Özhisar, "Benim Urla’da yazlığım var ve yazı burada geçiriyorum. Bugün enginar, bezelye ve bakla satın aldım. Fiyatlar bence normal, enginar özel bir sebze. Çok şifalı ve çok güzel. Her sene festivale geliyorum" dedi.

-Kortej görüntüleri

-Festivalden görüntüler

-Açılış konuşmaları

-Vatandaşlarla röp.

-Üreticilerle röp.

Haber-Kamera: Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU / İZMİR



Çukurova Üniversitesi öğrencileri Color Fest'te eğlendi

Adana'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Geleneksel 27'nci Bahar Şenliği'nin ikinci gününde Geleneksel Color Fest etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.

ÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen 27'nci Bahar Şenliği'nde ikinci gün, sabah saat 10.00'da öğrenci kulüplerinin etkinlikleriyle başladı. Şenlik alanını dolduran öğrenciler, 'Formula Student ve Hidromobil Araçların Sergilenmesi, Denge Bisikleti, Teleskop ile Güneş Gözlemi, Eşleştirme ve Madde Hissetme, Fotoğraf Sergisi ve Şenlik Fotoğraf Hatırası, Korumalı Futbol Gösterisi, Go Oyunu, Bilim ve Teknoloji Şenliği, Slack Line, Elektrikli Araçların Sergilenmesi ve Ok Atma' etkinliklerine ilgi gösterdi. Öğrenciler şenlikte müzik eşliğinde dans edip, halay çekti.

Yapı ve Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Color Fest etkinliği de adı gibi yine renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler müzik eşliğinde birbirlerine boya dolu küçük torbalar atarak eğlendi. Ayrıca acı biber yeme yarışmasında öğrenciler birbirleriyle mücadele etti.

- Color Fest etkinliği

- Müzik eşliğinde dans eden öğrenciler

- Etkinlikten drone görüntüleri

SÜRE: 03'37" BOYUT: 400 mb

Haber-Kamera: ADANA