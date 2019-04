DHA YURT BÜLTENİ -12

Kars’ta buhar kazanı patladı ortalık savaş alanına döndü

Kars’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan süt ve süt ürünleri fabrikasının patlayan buhar kazanı ortalığı savaş alanına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre olay dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın yanı başındaki buhar kazanı bilinmeyen bir sebeple patladı. 200 metrelik alana savrulan kazan parçaları çevreyi harabeye döndürdü. Kazan dairesinin duvarı yıkılırken patlayan kazan ise beton duvarı yıkıp önündeki elektrik trafolarını parçaladı. Zemine düştüğünde de hızla ilerleyen kazan karşıdaki diğer fabrikalara çarpmadan toprak zemine çakılarak bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

Korku dolu anların yaşandığı patlamada kazanın savrulan parçaları diğer fabrikaların kulübelerine isabet edip camlarını parçaladı. Olayı görenler o sırada dışarıda ve patlayan kazanın çevresinde kimsenin olmamasının büyük bir şans olduğunu belirttiler.

Süt ve süt ürünleri fabrikasının sahibi Mahir Merkis, “Talihsiz bir kaza oldu. Buhar kazanımız infilak etti. Çok şükür bir can kaybı yok. Kimsenin burnu kanamadı. Maddi hasarımız var. İnşallah onu da en kısa zaman tedarik edip işimize bakacağız. Sorunun nereden kaynaklandığını biz de anlayamadık" dedi.

Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.

Bolu Belediyesi'nden çıkarılan işçilerden eylem

Bolu Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si basın açıklaması yaptı. Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği işçiler, belediye önündeki basın açıklamasının ardından oturma eylemi başlattı.

Taşeron işçi olarak çalıştıkları Bolu Belediyesi'nde görevlerine son verilen 97 kişiden 20 işçi, sabah saatlerinde belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. Hizmet-İş Sendikası temsilcilerinin de bulunduğu eylemde, temizlik işçileri Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın işten çıkarma kararını geri almasını istedi. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde, üyemiz emekçilere yönelik baskılar artarak devam etmektedir. Daha mazbatanın verilmediği günlerde başlayan baskılar, artık tahammül boyutunu aşmış bulunmaktadır. 1 Nisan'da dolaylı baskılarla başlayan emek düşmanlığı, yıllardır 'büro personeli ve 'zabıta' olarak görev yapan emekçilerin park ve bahçelerde görevlendirilmesiyle devam etmiş, arkadaşlarımızın iş akitlerinin feshedilmesiyle sürdürülmektedir. Dün 250'yi aşkın çocuk, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı buruk yaşadı. Çünkü anne ve babaları işten atıldılar. Bir arkadaşımız işini kaybetmenin acısıyla, 2 çocuğunu ve eşini geride bırakarak canına kıymaya kalktı. Daha kaç emekçi işten atılacak, kaç kişi daha canına kıymaya kalkacak, bilmiyoruz. Ama görünen gerçek var ki; Bolu'da çok ailenin yuvası dağılacak."

Başkan Tanju Özcan'ı uyardıklarını söyleyen Özdemir, "Oysa biz 18 Nisan'da, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarmıştık. 'İş yeri barışını dinamitlemeyin, huzuru bozmayın, emekçilerin onuru ve ekmeğiyle oynamayın, size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin' demiştik. Ama nafileymiş. Sayın Özcan, seçim öncesi belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağınızı ve keyfi olarak yer değiştirme yapmayacağınızı noter huzurunda taahhüt ettiniz. Daha sonra tarih vererek, 'Ben bunu bu tarihte söyledim. Bu tarihten sonra işe girenleri kapsamıyor' diyerek çeşitli beyanatlar vermiştir. Verilen beyanat ekmek veyahut iş söz konusu olursa bunun taahhüdü olmaz. Şimdi de aynıdır. 5 gün önce de 5 gün sonra da aynıdır. Sizden sözünüzü tutmanızı bekliyoruz" dedi.

İşçiler açıklamanın ardından belediye binası önünde oturma eylemine başladı.

CHP'lilerin basın açıklamasına tepki gösterdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde CHP'liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınarken, ilçe başkanının yanına gelen bir kişi tepki gösterdi. Polisler, tepki gösteren kişiyi alandan uzaklaştırdı.

CHP Gebze İlçe Başkanlığı, Gebze 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı. Musa Yılmaz, 'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir' yazılı pankartın önünde basın açıklamasını okurken, alanda toplananlar "Soylu istifa", "Hak, hukuk, adalet", "Kılıçdaroğlu yalnız değildir" diye slogan attı. Musa Yılmaz, "Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu soysuz saldırı bizlere 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Otel'de 35 canımızın yakılarak katledilmesini hatırlatmıştır" dedi.

Bu sırada Musa Yılmaz'ın yanına gelen kişi "Hangisi soysuz?" diye sordu. Musa Yılmaz, "Müsaade eder misin?" derken, müdahale bulunan kişi ise, "Etmiyorum" diyerek karşılık verdi. Partililer araya girerken, basın açıklamasına müdahale eden kişi, polisler tarafından alandan uzaklaştırılarak ekip aracına konuldu. İfadesi alınan ismi açıklanmayan kişi, daha sonra serbest bırakıldı.

Ağıla giren köpek sürüsü 42 koyunu telef etti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftlikteki ağıla giren köpek sürüsü 42 koyunu telef etti, 6 koyunu ise yaraladı. Ayrıca 10 kuzunun kayıp olduğu öğrenildi.

Saruhanlı'nın kırsal Sarıçam Mahallesi Gölet Mevkii'nde bulunan, evli ve iki çocuk babası Mehmet Alat'a (35) ait çiftliğe bu sabah giren köpek sürüsü, hayvanlara saldırdı. 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıldaki 42 koyunu telef eden köpekler 6'sını da yaraladı. Yaklaşık bir ay önce doğan ve köpekler tarafından götürüldüğü sanılan 10 kuzu ise kayboldu. Henüz süt emen çok sayıda kuzu da annesiz kaldı. Olaydaki maddi zararın yaklaşık 60 bin lira olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner tarafından yaralı koyunların tedavisi yapılırken, 3 koyunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Telef olan koyunların, Saruhanlı Belediyesi'ne ait kepçe ile bölgede açılan çukura gömüleceği bildirildi.

'BUGÜN BİZİM YARIN BAŞKASININKİ'

15 yıldır besicilik yaptığını belirten Mehmet Alat, "Her önüne gelen, bu civara başıboş sokak köpeklerini bırakıp gidiyor. Bu köpeklerin de hepsinin karnını doyurmak mümkün olmuyor. Bu sabah ağıla girerek 42 koyunumu telef ettiler. Evim ağıla 30 metre uzaklıkta. Saat 06.00 gibi sesleri duydum. Hemen koşup buraya geldim. Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Köpekler koyunlarımın başındaydı. Neredeyse 35 köpek, ağılın içerisindeydi. Köpekleri kovaladık ama iş işten geçmişti. 42 küçükbaş hayvanımız telef olmuş durumda. İşlerimiz zaten bozuk. Yem fiyatları ve ekonomik kriz derken bir de bu olay patlayınca çok mağdur duruma düştük. Ödemelerimiz var. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz onları düşünür hale geldik. Devlet büyüklerimizden bir an önce yardım bekliyoruz. Geçenlerde karşı komşumuzun koyunlarını telef ettiler. Bugün bizimkileri telef ettiler. Yarın başkasının koyunlarına zarar gelmeyecek diye bir garanti yok. Bu köpekler her yerde. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

Adıyaman'da aranan 2 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, gasp ve yağmalama suçundan aranan 2 şüpheli polislerce yakalandı.

Geçen yıl karıştığı gasp suçundan dolayı aranan Suriye uyruklu Abdul El Ö. (22) ile 2017 yılında yağmalama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan T.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polislerin yakaladığı şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Baba- kız 23 Nisan'da birlikte haber sundu

Denizli'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalının ana haber spikeri Murat Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kızıyla birlikte haberleri sundu.

Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dün (salı) birçok makam, bir süreliğine temsili olarak çocuklara bırakıldı. Yerel televizyonun ana haber spikeri olan Murat Acar da görevini bir süreliğine, kızı 11 yaşındaki Güneş Derin Acar'a bıraktı. Pamukkale Eğitim Vakfı Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Güneş Derin Acar, canlı yayında haber bülteninin açılışı yapıp, bayram haberini sunduktan sonra sunuculuk görevi babasına devretti. Canlı yayında başarılı bir performans gösteren Güneş Derin Acar takdir topladı.

Murat Nehri'nde ilk kez rafting

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 'Spora geç kalma, genç kal' projesi kapsamında, Murat Nehri'nde ilk kez rafting yapıldı.

Genç Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik başlatılan 'Spora geç kalma, genç kal' projesi kapsamında, Murat Nehri'nde rafting yapıldı. Tunceli'deki Munzur Nehri'nde temel eğitimlerini tamamlayan sporcular, Murat Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı. Murat Nehri'nde ilk kez düzenlenen rafting etkinliğine; Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Bülbül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Dağ katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Vural, Murat Nehri'nin, raftinge elverişli olduğunu söyledi. Murat Nehri'nde ilk defa rafting yapıldığını kaydeden Vural, "Genç ilçemizde su sporlarını geliştirmek için bir rafting takımı kurduk. 2 hafta önce Tunceli'de eğitimlerini tamamladılar. Burada da ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Takımımızı kurup, gençlerimizi müsabakalara hazırlayıp, hem nehrimiz ve hem de ilçemizi tanıtacağız" dedi.

Tunceli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde rafting antrenörlüğü yapan Ali Ekber Canpolat ise ilçede gençlerin raftinge yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Murat Nehri'ni inceledik. Sabah yaklaşık 8 ile 10 kilometre kadar yukarı doğru çıktık, nehirde antrenman yapılabilecek alanların keşfine başladık. Daha önce Genç ilçesinden Tunceli'ye gelen bir ekip vardı. Bu arkadaşlarımızla orada küçük bir çalışma yapmıştık. Şimdi bunun devamı niteliğinde bir çalışma Murat Nehri üzerinde yaptık. 9 kilometrelik alanları tanıdık, antrenman parkurlarını belirledik. Murat Nehri çok güzel bir potansiyele sahiptir" diye konuştu.

Marmaris Körfezi'nde yunusu görenler telefona sarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki halk plajında karaya yakın yüzen yunus ilgi çekti.

Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometrelik 'Mavi Bayraklı' halk plajı, bugün ilginç görüntülere sahne oldu. Bir haftadır ilçe körfezi açıklarında dolaşan yunus, karaya oldukça yakın yüzdü. Bazı kişiler yunusu, köpekbalığı sanıp heyecanlandı. Hayvanın yunus olduğunu anlayınca daha rahat hareket eden vatandaşlar ve turistler, cep telefonuyla fotoğraflayıp görüntüledi. Karaya yakın bir yerde dipten su yüzeyine birçok kez çıkarak kendini gösteren yunus, denize girip kendisine yaklaşan bir kişiyi fark ettikten sonra gözden kayboldu.

Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, "Turban Mevkisi'nde yunus terapi merkezi var. Büyük ihtimalle körfezde dolaşan yunus erkek ve terapi merkezindeki dişiler için dolaşmakta. İlçe körfezinde 2 yunus tespit ettik. Sabah ve akşamüstü saatlerinde karaya yakın yüzüyorlar, kendilerini gösteriyorlar" dedi.

