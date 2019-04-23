DHA YURT BÜLTENİ -12

Ağrı'da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli Berivan Abbas'a(10) devretti. Berivan da Suriyeliler adına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenerek, "Bolu Belediye Başkanı, kardeşlerimin ekmeğini kesme" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın koltuğuna, 15 Nisan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli Berivan Abbas oturdu. Doğuştan sol gözü görmeyen Abbas, başkanlık koltuğunu devraldıktan sonra, Suriyeliler adına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslendi. Abbas, Özcan'a, "Bolu Belediye Başkanı, kardeşlerimin ekmeğini kesme" dedi.

Başkan Savcı Sayan da bugünün çocuklara hediye edilen önemli bir gün olduğunu belirterek, "Berivan bu ülkede Suriyeli bir çocuk olarak eğitim öğretim görüyor. Türkiye'deki kardeşleri onu kucaklıyor. Tüm Türkiye'deki kardeşleri adına ben belediye başkanlığı koltuğunu ona devrediyorum. Ne yazık ki bugün, 'Atatürk'ün askeriyim' diyen insanlar, Bolu Belediye Başkanı, Berivan gibi çocukların ekmeğini kesmeye çalışıyor. Bu da bir tezattır, bir çelişkidir. Bunu Türk halkının vicdanına bırakıyorum. Berivan'ın ilk talimatı, kendi ağzından ilk sözleri bizleri çok duygulandırdı; 'Göçmenlere sahip çıkın' diye. Aynı zamanda içine oturmuş ki Bolu Belediye Başkanı'na 'kardeşimin ekmeğini kesme' diye mesaj gönderdi. Umarım büyüklerden ders almayan Bolu Belediye Başkanı küçüklerden ders alır" diye konuştu.

Savcı Sayan daha sonra çocuklara hediye ve çiçek verdi.

Görüntü Dökümü

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-Berivan'ın koltuğa oturması

-Makamdan detaylar

-Savcı Sayan'ın açıklaması

-Berivan'ın Bolu Belediye başkanına seslenişi

3.39 DK/ 409MB

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, ()

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Diyarbakırlı çocuklar 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı

Diyarbakır'da, Sur Kaymakamlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Dicle Vadisi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, uçurtmalarla kutlandı. Sur Kaymakamlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Diyarbakırlı yüzlerce çocuk, 23 Nisan'ı Dicle Vadisi'nde uçurtma uçurarak kutladı.

Uçurtma etkinliğine katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu etkinliği 3 yıldır sürdürdüklerini ifade ederek, Diyarbakırlı çocukları iyi bir tiyatro seyircisi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurt, "3 yıldır bir uçurtma şenliğini düzenliyoruz. Bu şenlikte çocuklarımıza uçurtma, şapka, pamuklu şeker dağıtıyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı kültüre, sanata yönlendiriyoruz. Burada çocuk oyunlarımızda sahnelerimizi çocuklar dolduruyor. Oyunlarımızı izliyorlar. Diyarbakır'da oldukça fazla bir seyircimiz var. Çocuklarımızı da böyle gelenekselleştireceğimiz uçurtma şenliğinde bir araya getiriyoruz. Ümit ediyorum çocuklarımızla hep beraber Devlet Tiyatroları'nın sahnelerini hep beraber dolduracağız. Onları çok iyi bir tiyatro seyircisi haline getireceğiz. Onlara şimdiden başarılar diliyorum, hem böylesi önemli bir etkinliğe katıldıkları için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün, tüm Türkiye'de çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Ben de böylesi bir günde, böylesi anlamlı bir günde Diyarbakır'da bulunmaktan son derece mutluyum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Dicle Vadisinden genel görüntü

- Ongözlü köprüden genel görüntü

- Ongzölü köprü üstünde uçurtma uçurtma çalışmaları

- Çocuklara uçurtma dağıtılması

- Pamuklu şeker dağıtılması

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un konuşması

- Çocukların uçurtma uçurmaları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 360 MB

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

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Amasya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Amasya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törene, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Amasya Valisi Osman Varol, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Öğrenciler şiirler okuyup, hazırladıkları dans gösterilerini sundu. Kutlamada ana sınıfı öğrencileri dev Türk bayrağı açtılar. Tören, protokol üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşların balon uçurması ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Yavuz selim meydanı detay

-Protokolün öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaması detay

-İl Milli Eğitim Müdürü konuşma

-Protokol, öğrenciler ve halkın balon uçurması detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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Diyarbakır'da 23 Nisan coşkusu

Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Kutlamalar, Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı, Seyrantepe Spor Kompleksi'ndeki futbol sahasında devam etti. Kutlamaya, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İzzettin Özkorkmaz, Jandarman Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okundu. Kutlamalar, şiir dinletisi, palyaçolar ile öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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- İstiklal Marşı

- Öğrencilerin gösterileri

- Çocuk korosundan detay

- Törene katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 242 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

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Çorlu'da anne ve babalar çocuklarına gösteri yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anne ve babalar anaokulu öğrencisi çocukların, özel bayram gösterisi yaptı.

Çorlu'da 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Nene Hatun Anaokulu'nda ise anne ve babaları çocukları gösteri yaptı. 170 öğrencisi bulunan okulda 120 velinin katılımı ile anne ve babalar gösteri yaparak, çocukları şarkıları söyleyip şiirler okudu. Minikler anne ve babalarının gösterisin ilgiyle izledi. Öğretmen Güzide Delibaş, 10 gündür çocukları iyi bir bayram yaşatmak için anne ve babalarla gösteriye hazırlandık. 120 velimiz bu gösteriye katıldı. Bayramlarında, çocukların güldüren değil, gülen olmasını istedik" dedi.

Gösteriye katılan velilerden Gülden Aksan, "Çocuklarımız çok mutlu. Onlar için çok değişik bir şey oldu. Bizlerde çok mutlu olduk. Bu projede emeği olan öğretmenimize bizlere ve çocuklarımıza yaşattığı güzel bir 23 Nisan oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çelenk koyma

-Anakolunda öğrenci velilerin gösteri yapması

-Öğretmen Güzide Delibaş ile Röp.

-Gösteriye katılan veliler ile Röp.

-Genel ve Detay görüntüler

Haber- Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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Banyoda, tabancayla intihar etti

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde, Esra K. (22), banyonda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Hacılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi akraba ziyaretine gittiği için evde yalnız olan Esra K., banyoda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesini duyan komşuları, genç kızı kanlar içerisinde bulunca durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrolünde öldüğü belirlenen genç kızın cesedi güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, genç kızın neden intihar ettiğini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 42 MB

Haber- Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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İznik Müzesi'nde sergilenen lahitler için özel bez

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Müzesi'nde daha önce üzerleri mavi branda ile kapatılan, yağan yağmurla birlikte zarar gören lahitler, özel bezler ile örtüldü.

İznik Müzesi'nde sergilenen yüzyıllar öncesine ait lahit mezarlar yağan yağmurla birlikte, üzerinde örtülen mavi brandalar nedeniyle mavi renge boyandı. Zarar gören lahitlerin üzerlerindeki lekeler, arkeologlar tarafından temizlendi. Kültür Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla lahitlerin üzeri bu kez özel üretilen bezlerle örtüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Müzeden görüntüler

-lahitlerden ve bezden görüntüler

-Röportajlar

Süre: 2.02 Boyut: 247 MB

Haber-Kamer:Mehmet BULDU/IZNIK-

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Midibüsün üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde seyir halindeki yolcu midibüsünün üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, sürücü ve yolcular büyük korku yaşadı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Dernekpazarı ilçesi Holo mevkiinde meydana geldi. Trabzon yönüne seyir halinde olan Halim Yazıcı idaresindeki 61 S 0084 plakalı yolcu midibüsünün üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının midibüsün içerisine girmesi sonucu sürücü ve 14 yolcu büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, camları kırılan midibüste hasar oluştu.

Midibüsün şoförü Halim Yazıcı, bölgede kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını isteyerek, "Tünel çalışması sırasında patlatmalar yapılıyor. Gevşeyen zemindeki kayalar yola düşüyor ve tehlike oluşturuyor. Biz de büyük tehlike atlattık. Alah bizi korudu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kaya düşen midibüsten görüntüler

- Şoförün konuşması

- Detaylar

Boyut: 386 MB

Haber Kamera: Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon),()

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'O İş Bende' filminin başrol oyuncuları, Malatyalılarla buluştu

Malatyalı yönetmen Haydar Işık'ın çektiği 'O İş Bende' filminin başrol oyuncuları Doğuş ve Nilay Toprak Malatya'da seyirciyle buluştu.

Yeşil Sinemada film gösterimi öncesi yönetmen Haydar Işık ve oyuncular, izleyicilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Yönetmen Işık, Malatya'nın kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getirdi. Güzel bir sinema filmi yaptıklarını aktaran Işık, oyuncularını Malatya'ya getirerek böyle bir etkinlik gerçekleştirmenin kendisi için bir borç olduğunu belirtti.

Oyuncu Doğuş da Malatya'nın güzel bir şehir olduğunu kaydederek, sinemanın biraz yorucu bir iş olduğunu, titizlikle yapılması gerektiğini, keyif alarak çalıştıklarını, sette çok eğlendiklerini söyledi.

Oyuncu Nilay Toprak ise daha önce Malatya'ya bir kez daha geldiğini çoğu yakın arkadaşının ve aynı zamanda yönetmenleri Haydar Işık da Malatyalı olduğunu, şu an çok güzel bir ortam içerisinde ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından filmin gösterimi yapıldı. Enver Sülük ve Murat Taş'ın senaryosunu yazdığı yerli komedi filmi 'O İş Bende', sefa içinde yaşayan fakat varlıklı babasının iflas edip hastalanması sonrası üzerine kalan borçları ödemenin yollarını arayan bir gencin hikâyesini odağına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Doğuş ve Nilay Toprak'ın gelmesi

- Sinama severlerle fotoğraf çekinmeleri

- Doğuş röp.

- Nilay Toprak röp.

- Film gösterimi

- Film gösterimine katılanlar

- Film sonrası alkış çalınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 362 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

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