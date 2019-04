DHA YURT BÜLTENİ -12

Bitlis'te PKK'ya ait toprağa gömülü malzeme ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Şehit Jandarma Assubay Çavuş Mehmet Volkan-47' adlı operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere toprağa gömülü malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Assubay Çavuş Mehmet Volkan-47' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama-tarama çalışması sırasında toprağa gömülü 500 litrelik su tankı içerisinde el yapımı patlayıcı imal etmek için kullanılar malzemeler buldundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1 anahtar takımı, kumanda olarak kulanılan 1 el telsizi, 4 oto kumandası, 2 metre elektrik kablosu, 1 el feneri, 1 şarjör kütüklüğü ile çok miktarda yaşamsal gıda, sağlık ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ele geçirilen mazlemelerin imha görüntüleri

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

==================

Bolu'da 97 belediye işçisi işten çıkarıldı; bir işçi intihara kalkıştı

Bolu Belediyesi'nde son dönemde işe alınan 97 taşeron işçi, işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerden bazıları belediye binası önünde fenalaşırken, engelli kadrosunda bulunan 2 çocuk babası Barış Y., belediye binasının çatısında intihar girişiminde bulundu. Barış Y., ikna edilerek çatıdan indirildikten sonra Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir araya geldi.

Bolu Belediyesi'nde bugün itibariyle son dönemde işe alındığı öne sürülen 97 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, iddiaya göre sabah işe geldikten sonra öğle saatlerine kadar çalıştırıldı. Öğle saatlerinde de 97 işçiye işten çıkarıldıkları haber verildi. İşten çıkarıldıklarını haber alan bazı işçiler, gözyaşı döküp fenalaştı. Bolu Belediyesi binasında asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk pankartlarının iplerini bağlamak için çatıya çıkarılan 2 çocuk babası engelli Barış Y. de çatıda bulunduğu sırada telefonla işten çıkarıldığını öğrendi. Barış Y., aldığı haberin şokuyla bulunduğu çatıdan atlayacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Belediye binası önüne itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Barış Y., 6 katlı belediye binasının çatısından kendisini sarkıttı. İtfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açtı. Polis ve zabıta ekipleri de Barış Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Belediye binası önünde fenalaşan diğer işçilere de 112 Acil ekipleri müdahale etti. Kentin en işlek noktalarından biri olan alanda yüzlerce kişi, merak ve korkuyla olan biteni izledi. Yaklaşık yarım saatlik süre sonunda Barış Y., polisin ikna etmesiyle bulunduğu yerden indi.

Barış Y., daha sonra makam odasında Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ile bir araya geldi. Başkan Özcan, adaylığı döneminde 19 Aralık tarihinden itibaren hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağını noter tasdikli taahhüt verdiğini hatırlatarak, "Bizi çok üzen bir hadiseydi. Barış'ı yıllardır tanıyorum. Barış'la konuştuk. Gerekçelerini anlattım. Biz böyle şeyler arzu etmeyiz ama işçi arkadaşlara, '19 Aralık itibariyle kimseyi işten çıkarmayacağım' dedim. Bu tasarruflar 19 Aralık'tan sonraki, Ocak-Şubat ayında arkadaşlarımız işe alınmış. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki, bütçe bunu karşılayamaz hale gelmiş. Yoksa kimsenin ekmeğiyle oynama derdinde olmadığımızı hep söyledik. Zaman içerisinde bu arkadaşlarımızın bir kısmı yeniden başlayabilir. Bütçe imkanlarına göre hareket edeceğimizi de söyledik. Bolu'da ihtiyaç sahibi olan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama hizmetin gereği olarak da bazı işlemleri yapmamız gerekiyor" dedi.

Barış Y. ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı yıllardır tanıdığını ve CHP üyesi olduğunu ifade ederek, "Ben bekliyordum böyle bir şeyi. Son dönemde girmiştim. Kadroya da girince, direkt nasıl kadroya geçirdiler diye korku içerisindeydik. Ama bir umut kaydırma olur, engelli kadrosunda olduğum için diye düşündüm. Bir de size ulaşamayınca böyle bir yola başvurdum. Sinir hastasıyım aynı zamanda. İlacımı da içmediğim için sinirlerime hakim olamadım. Bayrağı bağla demişlerdi. Çavuş, 'İnsan kaynaklarına ineceksiniz, işten çıkarılmışsınız' deyince dinlemeden böyle bir yola başvurdum. Engelliyim, iş bulamıyorum uzun zamandır. Yeni iş bulmuştum. Onun stresiyle kendimi kaybettim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-İntihar girişiminden görüntüler

-Yaşanan korku

-İşten çıkarılan işçilerle röportajlar

-Ağlayanlar

-İzleyen kalabalık

-Başkan Özcan ve işçi Barış Yiğit'in açıklamaları

-Detaylar

Süre: 05.30-Boyut: 615 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

====================

İzmir'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, İzmir'de protesto edildi. CHP İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen eyleme, yüzlerce kişi katıldı. Eylemde konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasındaki güçlere karşı dimdik ayakta olduklarını söylerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de olayın hesabının mutlaka sorulacağını belirtti.

CHP İzmir İl Örgütü, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı protesto için eylem düzenledi. Konak Meydanı'nda düzenlenen eyleme, yüzlerce kişi katıldı. Eylemde, CHP İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Eyleme katılanlar 'Kemal'e uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Kalabalık ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını istedi.

'AYAKTA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Daha sonra konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yapılanın şehidin ailesine de büyük saygısızlık olduğunu belirtti. Yücel, "Yapılan sıradan bir saldırı, sıradan bir provokasyon değildir. Bu son derece örgütlü bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine ve iç huzuruna yapılmış bir saldırıdır. Bunun azmettiricileri bellidir" dedi. Zehirli bir dil kullanıldığını, bu dili kullananların da dünkü saldırıda pay sahibi olduğunu kaydeden Deniz Yücel, "Bizler CHP'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'SİYASETÇİLERİ SAĞDUYUYA DEVET EDİYORUZ'

Konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'i de eleştiren Deniz Yücel, "Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes buna uygun davranmalıdır. Siyasetçileri sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Bu saldırının ardından güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu olayın failleri bellidir" dedi.

Cenaze töreninde güvenlik zafiyetinin olduğunu savunan Yücel, buna yol açanlar hakkında gerekenlerin yapılmasının önemli olduğunu kaydederek, "Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf ettiği sözler dikkate alınarak derhal istifa etmeliler, o koltukları boşaltmalıdırlar. Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz var; Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, o evi yakın diyen hainlere dönüp de 'Mesajınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajı vermiştir? Savunma Bakanı'nın kurduğu bu cümle nasıl bir cümledir? Bundan sonra sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile dikkat etmelidir" ifadelerini kullandı.

'VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Soğukkanlılıkla oynanmak isteyen oyunu bozacak güçte olduklarını belirten İl Başkanı Deniz Yücel, "Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan CHP'yiz, bizler bu vatanı sahipsiz bırakmayacağız. Sizlerle birlikte Cumhuriyete, barışa, hoşgörüye, Atatürk'e sahip çıkan İzmirlilerle, vatanımıza, milletimize, CHP'ye, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'EL ELE, KOL KOLA YÜRÜYECEĞİZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eylemde konuşma yaptı. Soyer, "Genel Başkanımıza daha önce Artvin'de bir saldırı yapıldı. Biz bedel ödedik. Biz bedel ödemekten korkmuyoruz. Bilmedikleri bir şey var; biz tohumuz, bir gider bin geliriz. Biz o bedeli ödemeye hazırız. Önümüz pırıl pırıl bir gelecek, el ele, kol kola yürüyeceğiz. Bunları da yanlarına bırakmayacağız, elbet hesabını soracağız" dedi.

'İYİ PARTİ OLARAK LANETLİYORUZ'

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da açıklama yaptı. Kırkpınar, "Cumhuriyetimizin kuruluş şehri İzmir'den sesleniyorum. Artvin'de PKK teröristlerinin saldırısına maruz kalmış bir insana kalkan eller namussuzlarındır. Bu alçakça saldırıyı bizler İYİ Partililer olarak lanetliyoruz. Ben İzmir'den, bu şehirden, bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; Her siyasetçinin idealleri vardır, siz muradınıza ermiş olabilirsiniz, biz bu vatanı sevenler olarak 'Siz muradınıza erdiniz, bizim kardeşlik umudumuz bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacak' diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir milletvekilleri de yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı. Konuşmaların ardından, kalabalık dağıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Konak Meydanı'ndaki kalabalık

-Eyleme katılanlardan görüntü

-Konuşmalardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN-Mücahit BEKTAŞ-Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, ()

====================

CHP Iğdır İl Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı

CHP Iğdır İl Başkanı Yardım Artantaş, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki gösterdi. Artantaş, sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenaze töreni sırasında yapılan saldırıya CHP Iğdır İl Başkanlığı tepki gösterdi. Parti binasında basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Yardım Artantaş, "Genel Başkanımız sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı lanet ve şiddetle kınıyoruz. Bu bir yönetim zaafiyetidir.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu saldırıyı her yönüyle ortaya çıkarmalıdır. Bozguncu provakörleri cesaretlendirecek hoşgörü gösterilmemelidir. Şehitler hepimizin şehidi,Milletin evlatlarıdır.Mekanları cennet olsun.Ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-CHP İl Başkanı'nın açıklaması

-Basın açıklamasına katılanlar

-Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, ()

===================

Burdur'da, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

Burdur'da bir grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'daki şehit cenazesinde yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı. Burada açıklama yapan İl Başkanı Akbulut, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının şehit Yener Kırıkcı ve ailesine karşı da yapılan büyük saygısızlık olduğunu söyledi. Akbulut, "Bugün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" dedi.

Saldırının azmettiricilerinin belli olduğunu savunan Akbulut, "Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidir. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılanlar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları attıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

--------------

- Basın açıklamasına katılanlar

- İzzet Akbulut'un konuşması

- Slogan atılması

- Detay

180 MB /// 03.00"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

===================

Temsili valiyi, gazeteci babası takip etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Güleser Karabulut (9) ile 5'inci sınıf öğrencisi Hilal Su Kumru'ya (11) bıraktı. Vali Memiş'in koltuğuna oturan Hilal Su Kumru'yu, babası kameramanı Zafer Kumru takip etti. Kızının görüntülerini çeken Kumru, heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Erzurum Valisi Memiş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, koltuğunu Tatbikat İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Güleser Karabulut ve TOKİ İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Hilal Su Kumru'ya teslim etti. Vali Memiş, makam odasına giren öğrencilere sarıldıktan sonra "Kalkmıyorum yerimden" diyerek, espri yaptı. Temsili vali olmak isteyen Güleser ile Hilal Su, makam koltuğuna sırayla oturdu. Vali Memiş, koltuğunu ilk olarak Güleser Karabulut'a teslim edip, masanın önündeki koltuğa geçerken, "Ben sorumluluktan kurtuldum, burada oturmak ne güzelmiş" dedi.

Güleser Karabulut, temsili olarak oturduğu koltukta İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a ilk talimatını verdi. Telefonla yapılan görüşmede sesin dışarı verilmesinde sorun çıkınca Vali Memiş, yardımcı oldu. Karabulut, sorun giderilince okul önlerinde çocukların güvenliği için trafik polisi görevlendirilmesini istedi. Aslan da her okula polis görevlendirildiğini, trafik konusunda her türlü tedbirin alınacağını kaydetti.

TEMSİLİ VALİNİN HABERİNİ GAZETECİ BABASI YAPTI

Vali Memiş, koltuğunu daha sonra Hilal Su Kumru'ya bıraktı. Koltuğa oturduktan sonra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine değindiği kısa konuşma yapan Hilal Su, DAP Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'in telefonla aranması talimatını verdi. Hilal Su Kumru, Başkan Demir'den 800'den fazla öğrencisi olan okullarına kütüphane yapılmasını istedi. Demir ise en kısa sürede talimatı yerine getireceklerini söyledi.

Temsili olarak vali koltuğuna oturan Hilal Su Kumru'yu, Erzurum Bürosu'nda kameraman olarak görev yapan babası Zafer Kumru takip etti. Kamerasıyla kızının görüntülerini çeken Zafer Kumru, heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Tören sonunda Vali Okay Memiş, Güleser Karabulut ile Hilal Su Kumru'ya kupa, şapka ve hikaye kitabı hediye etti. Memiş, kameraman Zafer Kumru ve temsili valilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Vali Okay Memiş'in öğrencileri kucaklaması

-Vali Memiş'in koltuktan kalkmaşacağını söylemesi

-Vali Memiş'in çocuklarla fotoğraf çekilmesi

-Güleser Karabulut'un makam koltuğuna oturması

-Güleser Karabulut'un Emniyet Müdürü Ahmet Aslan'la konuşması

-Hilal Su Kumru'nun makama oturması

-Zafer Kumru'nun haberi takibi

-Zafer Kumru'nun vali koltuğundaki kızının görüntülerini çekmesi

-Vali Okay Memiş'in öğrencilere hediye vermesi

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()