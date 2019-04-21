DHA YURT BÜLTENİ-12

CHP Amasya teşkilatından, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya kınama

CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, Ankara'daki şehit cenazesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uğradığı saldırıyı kınayarak, "Bu alçakça saldırı düzenleyenler, cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve beraberliğine sarsılmaz bir inançla bağlı olarak halkımızın iradesi ile birlikte yenilecektir" dedi.

Amasya'da CHP teşkilatı, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi. CHP Amasya İl binasında Merkez İlçe Başkanı Ali Kilci ve partilerin katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, yapılan saldırıyı lanetledikleri söyledi. Karagöz, "Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha da fazla ihtiyaç vardır. Bu alçakça saldırı düzenleyen ve bu saldırıdan beslenenler Cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve beraberliğine sarsılmaz bir inançla bağlı olarak halkımızın iradesi ile birlikte yenilecektir. Bizler buradan tüm Türkiye’ye seslenmek istiyoruz. Genel Başkanımıza yapılan saldırı münferit ve provokasyon olarak yapılmıştır. Amasya İl örgütü olarak tüm halkımızı sağduyuya davet ediyor, tüm yetkililer tarafından yapılan saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak gerekli cezai çekmeleri için ellerinden geleni hızlıca yapmaları gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu saldırıyı tekrar esefle kınıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok güçlü bir devlet olduğunu ve provakatif eylemlere karşı birlik, beraberlik içerisinde daha çok kenetlenerek bu hain oyunları bozacağımıza inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- CHP Amasya İl Başkanı açıklama

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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Afşin'de define arayanlara operasyon: 7 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, define aradıkları öne sürülen 7 kişi, tarih eserlerle yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin'in Göllüce ve Arıtaş mahallelerinde 7 kişinin define aradığı bilgisine ulaştı. Liderliği E.B.'nin yaptığı şüphelileri takibe alan jandarma, 5 ay süren çalışmanın ardından bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı olarak 7 ayrı adrese yapılan operasyonda örgüt lideri E.B. ile birlikte F.B., Ş.G., E.B., M.Y., N.Ö. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tarihi olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük, 26 obje, 8 parlak taş, 5 ok ucu, 1 kaşık ile 5 cep telefonu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 37 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma tabelası

- Tarihi eser ve silahlar

- Tarihi eserlerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Nusaybin’de sel; evler su altına kaldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sağanak yağışın sele dönüşmesi ile birçok evi su bastı.

Nusaybin'de öğle saatlerinde sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Mahallesi'ndeki Rezan Sokak'ta sağanak yağışla oluşan sel, birçok evin su altında kalmasına neden oldu. Nusaybin Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Belediye ekipleri selin meydana geldiği Rezan Sokak ve ilçenin birçok bölgesine suyun tahliye edilmesi için yönlendirildi. İş makinesiyle rögar kapakları açan ekipler, su dolan bodrum katlara dalgıç motoru yerleştirerek evlerden su tahliye çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Sağanak yağış ve dolunun yağması

- Yoların göle dönmesi

- Sokak su gölüne dönmüş

- Evlerin bodrum katını su basması

- Evlerinden kovayla su çıkaran vatandaş,

- Evin duvarlarından su akması,

- Röportaj röportaj,

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

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Rus fırkateyni, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait, 494 borda numaralı, 'RFS Admiral Grigorovich' adlı güdümlü füze fırkateyni, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz'den yola çıkan ve bu sabah İstanbul Boğazı'nı geçen, Rus Donanması'nın en modern savaş gemileri arasında yer alan, 494 borda numaralı, 'RFS Admiral Grigorovich' adlı güdümlü füze fırkateyni, saat 15.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuyla eşlik edilen Rus fırkateyni, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 17.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus fırkateyninin güvertesinde çok sayıda askerin nöbet tuttuğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rus savaş gemisinin boğaz geçişinden görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()

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Jandarma ekiplerini karşısında gören defineci: "Taş vardı, onu çıkartıyorum"

Bursa'da zeytinlikte define ararken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli 'Ttaş vardı, onu çıkartmak kazıyorduk" dedi.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A. isimli kişinin İznik Boyalıca Mahallesi'ndeki bahçesinde izinsiz kazı yaptığını tespit etti.. İhbarı değerlendiren ekipler, H.H., S.A., F.A. ve A.A.'ya suçüstü yaptı. Operasyonda kazı malzemeleri ve metal dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla malzemelere el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı. Öte yandan jandarma ekiplerinin kaçak kazıyı bastıkları esnada, şüpheli S.A.'nın verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. S.A., jandarma ekiplerine 'Taş vardı, onu çıkartmak için kazıyorduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazı çalışmalarından detaylar

-Kazı yapan definecinin ifadeleri

Süre: 0.34 , Boyut: 6 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

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Kazada motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Yayla (52) için bugün Çeşme’deki Hacımemişağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri, hayatını kaybeden Alaattin Yayla’nın yakınları katıldı. Kaza esnasında yolda babasının arkasından gelen motosikletli grubun içerisinde yer alan Alaattin Yayla’nın oğlu Oğuz Yayla (22), babasının cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından, Yayla’nın naaşı Çeşme mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alaattin Yayla için düzenlenen cenaze töreninden görüntü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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Didim'de Paskalya coşkusu

AYDIN'ın Didim ilçesinde yaşayan yabancılar, Paskalya Bayramı'nı kutladı. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı, çeşitli yarışmalarla renklendi.

Hıristiyanlarca Hazreti İsa'nın tekrar dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı, Didim'de yaşayan İngiliz, İskoç ve İrlandalılar tarafından etkinliklerle kutlandı. Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan kafeteryalarda düzenlenen kutlamalara çok sayıda İngiliz, İrlandalı ve İskoç vatandaşı katıldı. Kutlamalar kapsamında yumurta boyama, taş boyama, yumurta avı, kaşık ile yumurta taşıma, Paskalya bonesi ve üç bacakla koşu yarışması gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'ndaki eğlence ve yarışmalar şenlik havasında geçerken, ilgiyle izlendi. Didim Kent Konseyi Gönüllüler Çalışma Grubu Help İn Hands Başkanı Lynn Cole, Hıristiyanlık dininin en önemli bayramlarından biri olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler Didim'de Gönüllüler Çalışma Grubu Help İn Hands olarak 6- 7 yıldır çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugüne kadar çeşitli yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikten ve ürün satışlarından elde edilen gelirle de yüzde 50 fiziksel engelli 13 yaşındaki Hakan Keskin'e elektrikli tekerlekli sandalye alacağız. Ayrıca 9 yıl önce doğum esnasında oksijensiz kalması sonucu serebral palsi (beyin felçi) hastası olan 9 yaşındaki Mustafa Kemal Çelik için aileye yardımda bulunacağız. Çok güzel bir ortam var. Didim'de yaşayan yabancı ailelerin etkinliğimize katılmalarından ve yardım kampanyamıza ilgisinden oldukça memnunuz. Bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Paskalya Bayramı etkinliklerinden görüntüler

-Yumurta yarışmalarından görüntü

-Katılan yabancılardan görüntü

-Didim Kent Konseyi Gönüllüler Çalışma Grubu (Help İn Hands) Başkanı Lynn Cole ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), ()